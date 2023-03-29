Этот тур — уникальный шанс побывать на Байкале зимой и сделать удивительные фото прекрасной байкальской природы.
Даты тура подобраны специально по погодным условиям, когда байкальский лёд еще не растаял, а температура вполне комфортная, чтобы совершать фото-путешествия.
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча с Байкалом. Посещение знаменитого Шаман-камня
10:00 Сбор группы в аэропорту в Иркутске.
День начала пути и знакомства с Байкалом. Начать его мы предлагаем с посёлка Листвянка. Сейчас этот посёлок стал настоящей «меккой» для туристов!
Обзорная экскурсия по посёлку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня.
Послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп.), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.
Посещение сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами.
Здесь вам предложат всё многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами. Уверяем, вы не состоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!
Возвращение в Иркутск.
- Трансфер в пос. Листвянка: (65 км, ~ 1 час) и обратно.
- Размещение: в гостинице в Иркутске.
- Питание: обед.
Пейзажи Тажеранской степи. Остров Ольхон
После завтрака на автобусе отправляемся на остров Ольхон по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.
Переправа на Ольхон – по специальной ледовой переправе.
Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.
Прибытие в п. Хужир – столицу острова.
- Трансфер на рейсовом туристическом транспорте на остров Ольхон, 320 км, ~ 6 ч.
- Размещение: на турбазе.
- Питание: завтрак, ужин.
Посещение священного мыса Бурхан. Экскурсия в местный краеведческий музей
Пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.
У вас есть возможность сделать фото знаменитой Шаманки в своем, особенном ракурсе, которого еще не делал никто!
Вечером самостоятельные прогулки, фото звездного Байкальского неба – в конце зимы оно особенное.
- Размещение: на турбазе.
- Питание: завтрак, ужин.
Экскурсия на мыс Хобой
Экскурсия на мыс Хобой – северную оконечность острова, вблизи самого широкого места Байкала.
По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.
А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.
У вас будет возможность увидеть байкальскую нерпу – единственного пресноводного родственника тюленей.
- Размещение: на турбазе.
- Питание: завтрак, обед, ужин.
Побережье Малого моря
Трансфер на Малое море по ледовой переправе.
Прогулка по побережью Малого моря.
Разместившись на одной из турбаз на побережье, вы сможете насладиться байкальским зимним пляжным отдыхом, к которому располагают живописные песчаные берега смешанные со снегом, контрастно выделяющиеся на фоне синеющего льда Байкала.
- Трансфер на рейсовом туристическом транспорте на Малое море, ~ 1,5 часа.
- Размещение: на турбазе.
- Питание: завтрак, обед, ужин.
Свободный день, самостоятельные фотопрогулки
Свободный день на турбазе.
Можно посетить пещеры, совершить ледовую экскурсию по островам Малого моря (доп. оплата).
Прокатиться на велосипедах (доп. оплата), или на коньках по льду Байкала.
- Размещение: на турбазе.
- Питание: завтрак, ужин.
Трансфер в Иркутск
Трансфер на рейсовом туристическом транспорте в Иркутск.
Вы снова увидите живописные горы Прибайкальского хребта, покрытые лесной чащобой.
Прибытие в Иркутск.
Размещение в гостинице.
- Трансфер на рейсовом туристическом транспорте в Иркутск, ~ 4,5 ч.
- Размещение: в гостинице.
- Питание: завтрак.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск. Отъезд
Обзорная экскурсия по городу Иркутск: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры.
Экскурсия в Знаменский монастырь — один из самых красивых соборов Сибири, известный своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).
Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.
Ориентировочное время окончания программы – 14:00.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в Иркутске (2 ночи), на турбазах на Ольхоне (3 ночи), на Малом Море (2 ночи) на базе двухместного размещения.
Примерный перечень возможных объектов размещения:
- Гостиницы в Иркутске: Ангара, Империя;
- Малое Море – б/о Наратэй, Ольтрек, Уюга;
- Ольхон – б/о Хотэй, б/о кемпинг-отель Ольхон, б/о Усадьба Никиты Бенчарова, б/о Байкал-Хан;
Точную информацию о размещении уточняйте при бронировании — она зависит от наличия свободных мест и других факторов.
Доплата за одноместное размещение 28 000 рублей.
Варианты проживания
Гостиница в Иркутске
Турбаза на Ольхоне
Турбаза на Малом Море
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание в гостиницах в Иркутске (2 ночи), на турбазах на Ольхоне (3 ночи), на Малом Море (2 ночи) на базе двухместного размещения
- Питание по программе
- Все трансферы и экскурсии по программе (кроме указанных за доп. плату)
- Услуги местных гидов на экскурсионной программе
Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное, в программе
- Экскурсии и услуги, указанные за доп. плату: экскурсия в Байкальский экологический музейледовая экскурсия по островам Малого морякатание на велосипедах по льду Байкала
- Экскурсия в Байкальский экологический музей
- Ледовая экскурсия по островам Малого моря
- Катание на велосипедах по льду Байкала
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Фотоаппаратура;
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности размещения и питания в туре?
На городской части тура в Иркутске и Листвянке размещение предоставляется в благоустроенных гостиницах не ниже уровня 2** в двухместных номерах, завтраки в ресторане гостиницы. Размещение на острове Ольхон и на Малом море – на благоустроенных турбазах, в двухместных номерах, питание в столовой турбазы.
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Ранний заезд и поздний выезд оплачиваются дополнительно, согласно тарифам гостиницы. При наличии свободных номеров на момент прибытия в гостиницу раннее заселение возможно без доплаты.
Питание по маршруту – стандартное комплексное, включающее блюда как классической, так и традиционной местной кухни, из мяса, рыбы, овощей, молочных продуктов и пр. Если Вы вегетарианец или просто не употребляете мясо/рыбу, просьба предупредить нас об этом заранее – в этом случае замена рациона производится нами без доплаты. Другие изменения меню, индивидуальное питание по особым диетам или заказ блюд сверх комплексного меню по Вашему желанию возможны по согласованию с поварами на месте, в зависимости от характера изменений – за дополнительную плату или без таковой.
Дополнительно оплачивается: размещение свыше времени пребывания, указанного в туре; питание: день 1 – завтрак, ужин, день 2 – обед, день 3 – обед, день 6 – обед, дни 7,8 – обед и ужин; алкогольные напитки; услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу; любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
Как организована транспортная доставка по маршруту?
Мы встречаем Вас в г. Иркутске (в аэропорту) и доставляем на маршрут. Переезды осуществляются на автотранспорте: рейсовом туристическом или индивидуальном, в зависимости от участка маршрута. Программа тура заканчивается в центре города.
Будет ли сотовая связь и интернет?
Часть маршрута проходит по малонаселенной местности, лишенной некоторых благ цивилизации, в т. ч. сотовой связи и Интернета.