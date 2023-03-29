1 день

Встреча с Байкалом. Посещение знаменитого Шаман-камня

10:00 Сбор группы в аэропорту в Иркутске.

День начала пути и знакомства с Байкалом. Начать его мы предлагаем с посёлка Листвянка. Сейчас этот посёлок стал настоящей «меккой» для туристов!

Обзорная экскурсия по посёлку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня.

Послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп.), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

Посещение сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами.

Здесь вам предложат всё многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами. Уверяем, вы не состоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!

Возвращение в Иркутск.