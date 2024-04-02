Вас ждут интересные экскурсионные поездки, посещение сакральных мест и море живописных картин природы. Особенности времени года на Байкале см. Важно знать.
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие на остров и размещение на турбазе.
Питание: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак, ужин.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.
Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Ольхон - Иркутск
Отправление с острова Ольхон в Иркутск.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие в Иркутск, размещение в гостинице.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Иркутск - Байкальск
Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.
Размещение в гостинице.
Питание: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак, ужин.
Байкальск - Иркутск
Отправление из Байкальска, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|64 500
|70 900
|праздничные даты
|67 000
|72 000
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|15 500
|19 000
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|18 000
|22 000
Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства на этаже на несколько номеров);
Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января;
- 20 февраля – 10 марта;
- 01 мая – 09 мая.
Варианты проживания
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Гостиница «Виктория»
Отель «Виктория» расположен в престижном районе исторического центра Иркутска в тихом дворе одной из самых красивых улиц – Карла Маркса.
Отличное сочетание комфортного тихого отдыха, по настоящему красивого исторического центра города, сервисов отеля и отличного соотношения цены и качества.
Гостиница «Матрешка»
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гостиница «Маргобай»
Двухэтажный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.
Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение
- Питание: день 1: ужиндень 2, 4: завтрак, обед, ужиндень 3, 6, 7: завтрак, ужиндень 5, 8: завтрак
- День 1: ужин
- День 2, 4: завтрак, обед, ужин
- День 3, 6, 7: завтрак, ужин
- День 5, 8: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 4: по Ольхонудень 5: Ольхон - Иркутскдень 6: Иркутск - Байкальскдень 8: Байкальск - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: по Ольхону
- День 4: по Ольхону
- День 5: Ольхон - Иркутск
- День 6: Иркутск - Байкальск
- День 8: Байкальск - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 4: поездка в южную часть острова Ольхон
- День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
- День 4: поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и железнодорожные билеты до Байкала не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки
- Сменная обувь
- Теплая куртка и брюки
- Свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
Какой Байкал в разное время года?
Из-за большой глубины озеро долго хранит тепло и лед появляется позже, чем многие ожидают. Например, северный Байкал начинает застывать в середине декабря, на Ольхоне лёд появляется в начале января, а на юге Байкала (в Листвянке и Байкальске) только к концу января.
Достаточно прочно лед стоит с середины февраля и до конца марта, тогда же и работает ледовая переправа, по которой можно ездить на автомобиле. В другие зимние месяцы используется специальная техника, например, Хивус, который прекрасно может передвигаться и по воде и по льду. На Ольхоне почти не бывает снега, именно там можно увидеть чистый лёд, а в Листвянке и Байкальске работают горнолыжные курорты, снег мягкий и пушистый.
В апреле постепенно лед начинает таять, а в мае можно увидеть как просыпается Байкал. Это время ярких контрастов: лед только начинает сходить, местами еще лежит снег, а совсем рядом уже цветут подснежники, а лес украшен нарядным багульником.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!