В этом туре нас ждут познавательные экскурсии, незабываемые впечатления от встречи с Байкалом и море удивительных фотографий на память.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку, музей «Тальцы»
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск.
Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 утра.
Групповой трансфер в сторону Листвянки по Байкальскому тракту.
Листвянка – это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть озеро Байкал.
По пути посетим занимательное место – музей под открытым небом «Тальцы».
Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим мифический Шаман-Камень.
Посещение музея Байкала.
Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.
Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку.
Размещение в Листвянке.
Отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, экскурсии, проживание.
Экскурсия в бухту Песчаную
Завтрак.
Отправление на судне с воздушной подушкой «Хивус» в бухту Песчаная.
По дороге насладимся яркими видами: по левую сторону путь обрамляют могучие горы Приморского хребта, а по правую – бескрайний лед Байкала.
Остановка у утеса Скрипер – это горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой – юрским конгломератом (редкой песчаной породой с обкатанной галькой разного размера).
Остановка у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить огромное скопище метановых пузырьков во льду Байкала!
Зрелище невероятное – множество замечательных фотографий нам обеспечено!
Остановка у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее.
Зимой остров представляет собой гранитный монумент, напоминающий с восточной стороны башню.
От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной.
Мы прогуляемся между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, увидите сказочные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни.
Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, живописно выделяющимися на фоне окружающей природы.
Обед-пикник на природе.
Окончание прогулки и путь обратно на хивусах в Листвянку.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер (на хивусах), обед-пикник, гид, экскурсия, проживание, разрешение на посещение Национального парка.
Листвянка - Ольхон
Завтрак.
Групповой трансфер на остров Ольхон.
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира.
По преданию именно здесь похоронен Чингисхан.
Отправление из Листвянки рано утром.
Дорога будет пролегать по живописным местам.
До паромной переправы проедем по неземным ландшафтам Тажеранских степей.
Размещение в поселке Хужир.
Свободное время для изучения окрестностей поселка.
В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак, обед по дороге на Ольхон.
Мыс Хобой
Завтрак.
Отправление на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон – автомобилю УАЗ или ГАЗ.
Нас ждет настоящее приключение по знаменитому байкальскому льду.
Поездка к северной части Ольхона.
Увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун).
Задержимся у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.
Обед-пикник на природе.
Сделаем остановки в наиболее красивых местах для прекрасные фото на память.
Сегодня заснимем заледенелые гроты и пещеры, причудливые виды удивительных сокуй!
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.
Экскурсия на юг о. Ольхон
10:00 На самом проходимом транспорте – автомобилях УАЗ отправимся на экскурсию вдоль южной части острова Ольхон и островам Малого моря (продолжительность 5-6 часов).
Увидим застывшие водные наплески в гротах и пещерах – удивительных форм сосульки и сокуи.
Побываем на острове Огой.
Остров Огой – это самый большой остров в Малом Море длиной 3 км.
Осмотрим священную буддийскую ступу.
Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией.
Далее попробуем целебную воду на Святых источниках.
По дороге заедем на остров, чтобы доехать до озера, которое славится своими метановыми пузырьками во льду.
Обед-пикник на природе.
Сделаем множество фотографий ледяной красоты Байкала!
Возвращение в п. Хужир.
Отдых и свободное время.
Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой. В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На Юг острова Ольхон». Экскурсия на юг подразумевает посещение смотровой площадки «Полевой стан», озеро Ханхой (Ялга), озеро Сердце, скальника «Трезубец, Курыканской стены. Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.
Возвращение в Иркутск. Свободное время
Отправляемся в город Иркутск.
Вечером у вас будет свободное время, которое можно будет посвятить отдыху, прогулке по городу, покупке памятных сувениров.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, обед по дороге в Иркутск.
Отъезд
Завтрак.
Отъезд.
Включено в стоимость: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- Стандарт – 85 000 рублей;
- Доплата за одноместное размещение – 27 000 рублей;
- Комфорт – 113 000 рублей;
- Доплата за одноместное размещение – 45 000 рублей.
Типы размещения:
- Стандарт – удобства в самом номере;
- Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичный (тариф стандарт)
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» или аналогичный (тариф комфорт)
Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» расположен в Хужире, в 1,6 км от Хужира. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и терраса. Во всех номерах этого четырехзвездочного отеля гости могут пользоваться бесплатным Wi-Fi, а из окон открывается вид на озеро. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут обменять валюту и воспользоваться камерой хранения багажа. В каждом номере обустроена гостиная зона. Из некоторых номеров отеля «Вилла Малина Ольхон Байкал» открывается вид на патио и бассейн. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф для одежды. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Отель «Матрешка» или аналогичный (тариф стандарт)
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж. До площади Декабристов — 1 км. Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.
Отель «Иркутск» или аналогичный (тариф комфорт)
Этот отель расположен в центре Иркутстка, на берегу реки Ангары. К услугам гостей номера с видом на реку или город. В числе удобств спа-салон и солярий. В каждом номере работает система отопления и установлен кондиционер, а на полу уложено ковровое покрытие. Собственная ванная комната укомплектована феном. Кроме того, номера оснащены холодильником и телефоном. Гостям предоставляется бесплатная питьевая вода. В отеле «Иркутск» есть современный тренажерный зал и спа-салон с солярием. Гости могут заказать массаж в оздоровительном клубе.
ГК «Крестовая падь» или аналогичный (тариф стандарт)
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном. В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
ГК «Крестовая падь» или аналогичный (тариф комфорт)
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном. В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе (завтраки (кроме 1-го дня), обед-пикник на мысе Хобой, обед по дороге на Ольхон, обед по дороге в Иркутск)
- Проживание
- Экскурсии, указанные в программе
- Гиды по программе тура
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
- Переправа на хивусе в период межсезонья (если ледовая переправа не будет работать)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Может ли поменяться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Как организована переправа на о. Ольхон?
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Может ли изменится порядок экскурсий?
Тур может быть организован по двум вариантам маршрута: классическому и зеркальному. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в двух вариантах последовательностей по дням.
Краткая программа классического маршута:
1 день. Обзорная экскурсия в Листвянку, музей «Тальцы».
2 день. Экскурсия в бухту Песчаную.
3 день. Дорога на Ольхон.
4 день. Экскурсия до мыса Хобой.
5 день. Поездка по льду Байкала до юга.
6 день. Дорога в Иркутск.
7 день. Окончание программы тура.
Краткая программа зеркального маршута:
1 день. Дорога на Ольхон.
2 день. Экскурсия до мыса Хобой.
3 день. Поездка по льду Байкала до юга.
4 день. Дорога в Иркутск.
5 день. Экскурсия в бухту Песчаную.
6 день. Обзорная экскурсия в Листвянку, музей «Тальцы».
7 день. Окончание программы тура.
Даты:
- 02.02.24
- 04.02.24- зеркальный
- 07.02.24
- 09.02.24- зеркальный
- 11.02.24
- 13.02.24- зеркальный
- 15.02.24- зеркальный
- 18.02.24
- 20.02.24- зеркальный
- 22.02.24- зеркальный
- 25.02.24
- 01.03.24
- 03.03.24- зеркальный
- 05.03.24
- 07.03.24- зеркальный
- 11.03.24- зеркальный
- 14.03.24
- 18.03.24- зеркальный
- 21.03.24
- 25.03.24- зеркальный
- 28.03.24