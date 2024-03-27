1 день

Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку, музей «Тальцы»

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск.

Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 утра.

Групповой трансфер в сторону Листвянки по Байкальскому тракту.

Листвянка – это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть озеро Байкал.

По пути посетим занимательное место – музей под открытым небом «Тальцы».

Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим мифический Шаман-Камень.

Посещение музея Байкала.

Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.

Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку.

Размещение в Листвянке.

Отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, экскурсии, проживание.