Программа тура по дням
Иркутск
В первый день нашего путешествия встречаемся в аэропорту и отправляемся с вами на знакомство со столицей Восточной Сибири – городом Иркутском.
Мы погрузимся в атмосферу разных эпох, увидим архитектурные строения XVIII века, доходные дома центральных улиц, живописную набережную, загадочно окутанную зимними узорами и незамерзающую реку Ангару.
После познавательной программы отправляемся на обед и заселяемся в отель.
Свободное время.
- 11:00 Встреча в аэропорту.
- 11:00-13:00 Обзорная экскурсия по Иркутску.
- 13:00-14:00 Обед и заселение в отель.
Питание: обед.
Золотая пряжка в стальном поясе
Сегодня состоится ваша долгожданная встреча с озером Байкал.
Выезжаем из города Иркутска в 8:30.
По приезде в поселок Листвянка оставляем вещи в отеле и отправляемся на встречу с Байкалом.
Наше путешествие будет проходить на уникальном транспорте – судно на воздушной подушке – хивусе.
Кругобайкальская железная дорога или «золотая пряжка» России – обязательный пункт посещения на Байкале, ведь это уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире, и по праву считается одной из самых красивых железных дорог мира!
Всю экскурсию Вас будут сопровождать гид, который поведает немало интересных исторических фактов, баек и легенд, которых с КБЖД связано очень-очень много.
Обед ваш пройдёт на свежем воздухе с видом на Байкал и горные вершины.
Вечером у вас будет прекрасная возможность прогуляться по прибрежному посёлку Листвянка – приобрести байкальскую рыбку и необычные сувениры.
- 8:00-9:00 Переезд Иркутск – Листвянка
- 9:00-9:30 Оставляем вещи на ресепшене
- 10:00-15:00 Экскурсия вдоль КБЖД на хивусе
- 15:00 Заселение в отель.
Питание: завтрак, обед.
Бухта Песчаная
В 10:00 Отправляемся любоваться красотами чистого байкальского льда в бухту Песчаную.
Автомобильных дорог в эти места нет, зимой добраться можно только на вертолёте или по льду, поэтому на экскурсию мы отправимся на самом безопасном и комфортном транспорте – хивусе.
По пути мы будем останавливаться в самых живописных и красивых местах, а всю дорогу нас будет сопровождать гид, который во время остановок расскажет интересные и увлекательные истории о Байкале.
Подкрепившись, мы отправляемся дальше, на одно из главных развлечений зимнего Байкала – катание на коньках по самому большому и чистому катку.
Представьте себе: на десятки километров в ширину и сотни километров в длину распростёрся огромный гладкий каток, сотворенный природой!
Если вы забыли коньки – мы по вашему желанию предоставим вам их (прокат коньков оплачивается дополнительно).
И вот, с полным багажом впечатлений и с переполненной памятью телефонов и фотоаппаратов, мы возвращаемся в отель.
- 10:00-15:00 Экскурсия в Бухту Песчаную на хивусе.
Питание: завтрак, перекус на льду.
Живописная дорога на Ольхон
Стартуем с вами в 6:00.
Сегодня нам предстоит дальняя, но интересная, дорога – едем на остров Ольхон!
По пути нас ждут красивейшие зимние пейзажи: это и густая сибирская тайга, и богатые луга, и бескрайние степи.
Всего дорога займет 5-6 часов.
Также по пути будет остановка на обед в придорожном кафе с бурятской национальной кухней, где вы попробуете вкуснейшие блюда местной кухни: бурятские позы, бухлер и другие байкальские деликатесы.
После сытного обеда продолжаем наш путь к Байкалу.
Примерно в 14:00 прибытие в Хужир (поселок на о. Ольхон), где нас комфортабельное размещение на базе отдыха, уютные номера и небольшой отдых после дороги.
Набравшись сил едем дальше: начинается наше большое ледовое путешествие по Байкалу!
Мы посетим красивейшие места Байкал: буддистская Ступа Просветления на острове Огой, ледяные гроты острова Ольхон, в которых для любознательных туристов спрятаны уникальные природные творения – сокуи.
В 18:00 прибытие на базу отдыха и свободное время.
Питание: завтрак, обед.
Байкальские ледовые развлечения
После завтрака, сборов и инструктажа садимся в автомобиль и в путь!
Отправляемся на экскурсию на автомобиле УАЗ на самую северную точку острова — мыс Хобой.
Зимой дорога на мыс пролегает по льду вдоль западного берега Ольхона.
Завораживающая поездка по кристально чистому льду, словно по бесконечному зеркальному пути!
По пути нас ждет несколько остановок, чтобы сделать замечательные снимки байкальского льда и «побурханить» (знаменитый бурятский ритуал задабривания духов).
Осмотрим мыс Хобой со льда, после чего устроим обед на кристальном льду Байкала.
После обеда вы сможете прокатиться на коньках и устроить фотосессию!
По желанию попробуем знаменитый коктейль «Поцелуй Байкала».
К вечеру возвращение на базу, ваше свободное время.
Питание: завтрак, перекус-пикник на льду.
В гости к бурятам и вкусные буузы
С утра обязательно встречаем красивейший рассвет на Байкале и еще раз идем прогуляться по чистейшему прозрачному льду, ведь уже после завтрака мы отправляемся в Иркутск.
В 09:00 отправляемся в путь.
Сегодняшний день будет посвящен знакомству с культурой коренных народов Байкала – бурят.
Мы посетим очень интересное место – Национальный музей Усть-Ордынского бурятского округа.
Экспозиции областного государственного учреждения культуры отображают историю, культуру, религию и быт бурят, коренного населения региона со времен палеолита до современного периода.
После мы заглянем на обед в юрте, где сможем попробовать самые знаменитые блюда этого народа.
После такой насыщенной культурной программы возвращаемся в Иркутск.
17:00 Ориентировочное время прибытия в город Иркутск.
Вы можете выбрать вечерний рейс и поскорее улететь домой или самостоятельно поселиться в отель, оставить вещи в номере и побродить по сувенирным лавочкам Иркутска, наслаждаясь атмосферой зимнего города.
Дополнительно можем организовать индивидуальный трансфер до аэропорта.
Какой бы вариант вы бы ни выбрали мы будем ждать встречи снова – летом, весной или осенью.
Ведь Байкал прекрасен в любое время года!
Питание: завтрак, обед.
Проживание
В программе тура предусмотрено проживание на комфортабельных и уютных базах отдыха в п. Хужир (остров Ольхон), п. Листвянка и г. Иркутске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|119 000
|44 000
Варианты проживания
Отель «География» или аналогичный в Иркутске
Двухместные номера категории стандарт c двумя раздельными кроватями (при бронировании можно запросить номер с одной большой кроватью). В номере есть всё необходимое для комфортного проживания: белоснежная свежая постель, мягкие махровые халаты и полотенца и полный комплект предметов индивидуального пользования.
Отель «Маяк» или аналогичный в Листвянке
Двухместный стандартный номер c двумя раздельными кроватями (при бронировании можно запросить номер с одной большой кроватью за дополнительную плату). В каждом номере есть две односпальные кровати, плательный шкаф, прикроватная тумба, комод, зеркало, полноценная ванная комната, кондиционер, трюмо с зеркалом.
База отдыха «Флагман» или аналогичный на Ольхоне
Двухместный стандарт-номер с двумя кроватями бокс-спринг. В номере также имеется: раскладной диван, журнальный столик, шкаф-купе, вешалка, тумба, телевизор, мини-холодильник, чайник, чайные пары, фен, шторы блэк-аут, постельное белье страйп-сатин, полотенца, предметы индивидуального пользования (мыло, шампунь, гель д/душа, зубной набор, тапочки, туалетная бумага), ванная комната, тёплые полы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 1 ночь в отеле г. Иркутск
- 2 ночи в в отеле п. Листвянка
- 2 ночи на базе отдыха (Ольхон)
- Встреча в аэропорту
- Трансфер по программе
- Услуги гида на обзорной экскурсии по г. Иркутску
- Услуги трансферного гида (4 день)
- Питание по программе
- Экскурсия на СВП хивус вдоль КБЖД и в Бухту Песчаная
- Экскурсионная программа на Мыс Хобой и остров Огой
- Перекус-пикник на льду Байкала
- Посещение Национального музея Усть-Ордынского бурятского округа. Бурятский обед
- Памятные подарки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Медицинская страховка
- Спиртные напитки
- Трансфер до аэропорта
- Ужины
- Прокат коньков
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие дополнительные опции можно приобрести к туру?
Ужины. В наши туры ужины не включены, но для вас мы можем организовать полный пансион питания.
Трансфер до аэропорта. Индивидуальный транспорт, который доставит вас в аэропорт к назначенному времени из любой точки города.
Размещение в номерах более высокой категории. Размещение в гостинице (Иркутск) от 7500 р. Если вы планируете остановиться в Иркутске еще на одну ночь после завершения тура, мы с удовольствием забронируем для вас номер в одной из комфортабельных гостиниц Иркутска.