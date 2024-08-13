2 день

Золотая пряжка в стальном поясе

Сегодня состоится ваша долгожданная встреча с озером Байкал.

Выезжаем из города Иркутска в 8:30.

По приезде в поселок Листвянка оставляем вещи в отеле и отправляемся на встречу с Байкалом.

Наше путешествие будет проходить на уникальном транспорте – судно на воздушной подушке – хивусе.

Кругобайкальская железная дорога или «золотая пряжка» России – обязательный пункт посещения на Байкале, ведь это уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире, и по праву считается одной из самых красивых железных дорог мира!

Всю экскурсию Вас будут сопровождать гид, который поведает немало интересных исторических фактов, баек и легенд, которых с КБЖД связано очень-очень много.

Обед ваш пройдёт на свежем воздухе с видом на Байкал и горные вершины.

Вечером у вас будет прекрасная возможность прогуляться по прибрежному посёлку Листвянка – приобрести байкальскую рыбку и необычные сувениры.

8:00-9:00 Переезд Иркутск – Листвянка

9:00-9:30 Оставляем вещи на ресепшене

10:00-15:00 Экскурсия вдоль КБЖД на хивусе

15:00 Заселение в отель.

Питание: завтрак, обед.