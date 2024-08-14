Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие на остров и размещение на турбазе.
Питание: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.
Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Ольхон - Листвянка
Отправление с острова Ольхон в Иркутск.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Пересадка и переезд в Листвянку.
Размещение в гостинице.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Музей под открытым небом Тальцы
Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.
Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Экскурсия по КБЖД
Экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного на скоростном катере (по сезону).
КБЖД — это уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире, занимающий одно из первых мест по количеству тоннелей, каменных галерей, мостов, виадуков.
Экскурсия с выходом на берег и пешей прогулкой, обед-пикник.
Возвращение в гостиницу.
*экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных условий.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Листвянка - Иркутск
Отправление из Листвянки, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает двухместное проживание в гостинице и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:
|Эконом
|Стандарт
|обычные даты
|84 200
|94 500
|праздничные даты
|86 700
|98 900
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|12 000
|18 800
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|13 500
|21 800
Вариант с частично благоустроенным проживанием Эконом:
- Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже).
- Размещение: Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Вариант с благоустроенным проживанием Стандарт:
- Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства в номере).
- Размещение: Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр – 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января;
- 20 февраля – 10 марта;
- 01 мая – 09 мая.
Варианты проживания
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Гостиница «Байкальский кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Арабеска»
Гостиница «Арабеска» расположена в курортной зоне Листвянки.
За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.
К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной цене
- Питание: день 1: ужиндень 2-3: завтрак, обед, ужиндень 4-5, 7: завтракдень 6: завтрак, обед
- День 1: ужин
- День 2-3: завтрак, обед, ужин
- День 4-5, 7: завтрак
- День 6: завтрак, обед
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: По Ольхонудень 3: По Ольхонудень 4: Ольхон - Иркутск - Листвянкадень 5: Листвянка - Тальцы - Листвянкадень 6: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - Листвянкадень 7: Листвянка - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: По Ольхону
- День 3: По Ольхону
- День 4: Ольхон - Иркутск - Листвянка
- День 5: Листвянка - Тальцы - Листвянка
- День 6: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - Листвянка
- День 7: Листвянка - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: Поездка в северную часть острова Ольхондень 3: Поездка в южную часть острова Ольхондень 5: Этнографический музей Тальцы
- День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 3: Поездка в южную часть острова Ольхон
- День 5: Этнографический музей Тальцы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Байкала не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой Байкал в разное время года?
Из-за большой глубины озеро долго хранит тепло и лед появляется позже, чем многие ожидают. Например, северный Байкал начинает застывать в середине декабря, на Ольхоне лёд появляется в начале января, а на юге Байкала (в Листвянке и Байкальске) только к концу января.
Достаточно прочно лед стоит с середины февраля и до конца марта, тогда же и работает ледовая переправа, по которой можно ездить на автомобиле. В другие зимние месяцы используется специальная техника, например, Хивус, который прекрасно может передвигаться и по воде и по льду. На Ольхоне почти не бывает снега, именно там можно увидеть чистый лёд, а в Листвянке и Байкальске работают горнолыжные курорты, снег мягкий и пушистый.
В апреле постепенно лед начинает таять, а в мае можно увидеть как просыпается Байкал. Это время ярких контрастов: лед только начинает сходить, местами еще лежит снег, а совсем рядом уже цветут подснежники, а лес украшен нарядным багульником.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.