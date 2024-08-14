Байкальский бриз. Зимнее или весеннее путешествие

Насыщенный экскурсионный тур с посещением главных достопримечательностей Байкала! Тур подходит для семейного отдыха, для любого возраста и будет интересен каждому, кто мечтает побывать на Священном озере. Особенности времени года на Байкале см. Важно знать.
4.67
3 отзыва
Байкальский бриз. Зимнее или весеннее путешествие
Байкальский бриз. Зимнее или весеннее путешествие
Байкальский бриз. Зимнее или весеннее путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие на остров и размещение на турбазе.

Питание: ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
3 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный Ольхон
4 день

Ольхон - Листвянка

Отправление с острова Ольхон в Иркутск.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Пересадка и переезд в Листвянку.

Размещение в гостинице.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Ольхон - ЛиствянкаОльхон - ЛиствянкаОльхон - ЛиствянкаОльхон - Листвянка
5 день

Музей под открытым небом Тальцы

Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.

Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Музей под открытым небом ТальцыМузей под открытым небом ТальцыМузей под открытым небом Тальцы
6 день

Экскурсия по КБЖД

Экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного на скоростном катере (по сезону).

КБЖД — это уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире, занимающий одно из первых мест по количеству тоннелей, каменных галерей, мостов, виадуков.

Экскурсия с выходом на берег и пешей прогулкой, обед-пикник.

Возвращение в гостиницу.

*экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных условий.

Питание: завтрак, обед.

Продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Экскурсия по КБЖДЭкскурсия по КБЖД
7 день

Листвянка - Иркутск

Отправление из Листвянки, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

ЭкономСтандарт
обычные даты84 20094 500
праздничные даты 86 70098 900
доплата за одноместное размещение в обычные даты12 00018 800
доплата за одноместное размещение в праздничные даты13 50021 800

Вариант с частично благоустроенным проживанием Эконом:

  • Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже).
  • Размещение: Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Вариант с благоустроенным проживанием Стандарт:

  • Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства в номере).
  • Размещение: Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр – 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января;
  • 20 февраля – 10 марта;
  • 01 мая – 09 мая.

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Гостиница «Байкальский кедр»

3 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.

За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.

В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Гостиница «Арабеска»

3 ночи

Гостиница «Арабеска» расположена в курортной зоне Листвянки.

За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.

К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: день 1: ужиндень 2-3: завтрак, обед, ужиндень 4-5, 7: завтракдень 6: завтрак, обед
  • День 1: ужин
  • День 2-3: завтрак, обед, ужин
  • День 4-5, 7: завтрак
  • День 6: завтрак, обед
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: По Ольхонудень 3: По Ольхонудень 4: Ольхон - Иркутск - Листвянкадень 5: Листвянка - Тальцы - Листвянкадень 6: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - Листвянкадень 7: Листвянка - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 3: По Ольхону
  • День 4: Ольхон - Иркутск - Листвянка
  • День 5: Листвянка - Тальцы - Листвянка
  • День 6: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - Листвянка
  • День 7: Листвянка - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: Поездка в северную часть острова Ольхондень 3: Поездка в южную часть острова Ольхондень 5: Этнографический музей Тальцы
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: Поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 5: Этнографический музей Тальцы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Байкала не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.

Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой Байкал в разное время года?
Путешествовать по Байкалу можно в любое время года, каждый сезон по своему незабываем и прекрасен.
Байкал зимой
Зимний Байкал - это различные формы льда и километры заснеженных равнин.
Из-за большой глубины озеро долго хранит тепло и лед появляется позже, чем многие ожидают. Например, северный Байкал начинает застывать в середине декабря, на Ольхоне лёд появляется в начале января, а на юге Байкала (в Листвянке и Байкальске) только к концу января.
Достаточно прочно лед стоит с середины февраля и до конца марта, тогда же и работает ледовая переправа, по которой можно ездить на автомобиле. В другие зимние месяцы используется специальная техника, например, Хивус, который прекрасно может передвигаться и по воде и по льду. На Ольхоне почти не бывает снега, именно там можно увидеть чистый лёд, а в Листвянке и Байкальске работают горнолыжные курорты, снег мягкий и пушистый.
Байкал весной
В марте продолжается ледовый сезон, есть возможность увидеть различные формы льда и гротов, покататься на лыжах и коньках, сфотографировать огромные сосульки и при этом не замерзнуть, так как в марте уже обычно около -10 градусов и почти не бывает ветра.
В апреле постепенно лед начинает таять, а в мае можно увидеть как просыпается Байкал. Это время ярких контрастов: лед только начинает сходить, местами еще лежит снег, а совсем рядом уже цветут подснежники, а лес украшен нарядным багульником.
Байкал осенью
Золотая осень – очень красивая пора путешествий на озеро. Солнечная погода, тихий Байкал и золотая листва деревьев.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Сезон золотой осени обычно длится до середины октября, а в ноябре на Байкале уже появляется первый снег. Зимние развлечения появляются уже в декабре, когда выпадает достаточное количество снега и можно насладиться живописными красотами озера и его окрестностей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
14 авг 2024
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
В
4 авг 2024
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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