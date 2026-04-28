Описание тура
Люкс по супер цене! Топовые локации острова на джипах Tank-300 2026 года. Выйдем в море к китам на премиальной яхте. Живем в спа-отеле с видом на вулкан! Включены завтраки и обеды с морепродуктами. Гастрономические и природные открытия ждут!
Итуруп - это красиво! С одной стороны Охотское море, с другой - Тихий океан. Вода цвета Мальдив, в ней киты и косатки, нерпы и сивучи, бурые мишки и лисы разгуливают среди сопок. 20 вулканов с проявлением своей активности - фумаролы, грязевые котлы и горячие термальные источники, лава и базальтовые столбы, черный магнитный песок и знаменитые Белые скалы.
Итуруп - это интересно и вкусно! Сплетение историй Перл Харбора, древних айнов, Юрия Кнорозова, Юноны и Авось со вкусом икры, гребешков, трофейных палтуса и тунца, а еще сваренных в источниках яиц и сгущенки:)
Отдельное удовольствие - исследовать Итуруп с комфортом. Это тур - премиальный, а цена сопоставима с эконом предложением, такого на рынке авторских туров не найти!
Остановимся в новом премиум отеле Камуй Котан, с рейтингом 5.0 и наградой Хорошее место. Нас ждут номера с окнами в пол и видом на вулкан, завтраки в формате шведской линии с морепродуктами и хорошим зерновым кофе, обеды в ресторане отеля с дальневосточными деликатесами, два часа в спа-зоне с уличной ванной и открытым бассейном.
Все дни по острову едем на новеньких джипах Tank-300 с опытными аттестованными гидами. Отправимся в морское путешествие на нашей премиум-яхте с закусками и игристым от шефа ресторана Камуй Котан, посмотрим остров еще с воды и посетим одно из самых красивых мест Итурупа - Драконье Око.
Мы - официальный туроператор по Рф с лицензией, входим в Топ-5 по объему по Сахалинской области, собственные 2 отеля, свой парк техники, прекрасная команда гидов, официантов, пармастеров чей главный приоритет - ваше удовольствие от отдыха.
В нашем туре Нет и Не будет: утомительных и ужасных паромов, ушатанных джипов со сломанным кондиционером, манной кашки с комочками, сонных якобы гидов, способных в лучшем случае крутить руль, мест проживания, напоминающих общежитие на задворках захолустного города.
Нас ждут настоящие приключения:
сварим яйца в вулканической речке и съедим их с красной икрой
посетим пляж с черным магнитящимся песком
увидим невероятные Белые скалы
услышим рассказы гидов об извержении, породившем Белые скалы, о миграции бурых мишек и бессмертной курильской жемчужнице, о слезах Карафуто и о кухтылях
попробуем собрать всю итурупскую пятерку - медведя, лису, орлана, косатку и кита
прикоснемся к истории 2-й мировой войны, прогуляемся по Зеркальному пляжу и увидим выброшенный на берег буксир Корунд
отдохнем в новейшем Спа время с видом на вулкан под присмотром классного пармастера
искупаемся в самых фотогеничных источниках России у подножия вулкана Баранского
по вечерам посидим у костра, обсуждая впечатления дня
Тур на Итуруп подойдет тем, что хочет увидеть одни из самых невероятных пейзажей в России без боли и страданий. На Итурупе все супер-близко, красивые фото получатся у вас даже из окна джипа. Не нужно трястись часами по ухабистым дорогам, не нужно идти полдня в гору, не нужно терпеть многодневные капризы погоды. На Итурупе широта Сочи, много солнца, тепла. К нам часто приезжают большими семьями, с маленькими детьми и дедушками/бабушками и гости успевают именно отдохнуть, а не устать:)
Мы искренне считаем, что соотношение затраченных сил на получение единицы счастья уверенно занимает в турах по России первое место:)
Тур для тех, кто уже много где был и думает, что его уже ничто не может удивить. Итуруп точно удивит!
Программа тура по дням
Плато Янкито и отель Камуй Котан
Перелет с острова Сахалин на остров Итуруп. Путь на берег Охотского моря и прогулка по лавовому плато Янкито. После заселяемся в премиум-отель с видом на вулкан. Знакомство за ужином в ресторане отеля Камуй Котан.
Тайминг нашего первого дня будет зависеть от расписания рейса, который мы совершим чтобы добраться на Итуруп. Расписание всегда скачет: рейс может быть как утренний, так дневной или вечерний. Программа этого дня и следующих дней могут быть скорректированы по погоде.
Из аэропорта имени А. П. Чехова (остров Сахалин) совершим часовой перелет на остров Итуруп. Приземляемся в аэропорту с говорящим названием Ясный.
Добро пожаловать на Итуруп! Получаем багаж, садимся на новые джипы Tank-300 и отправляемся на берег Охотского моря. Около 20 минут и мы на знаменитом плато Янкито - лавовый участок, который образовался после извержения вулкана Богдан Хмельницкий. Уникален он и фотогеничной формой лавы и тем, что невозможно увидеть место извержения на склоне вулкана:) А рядом находится еще одно уникальное историческое место, и мы его обязательно посетим, если позволит время. Прогулка по Янкито займёт примерно час.
Далее едем заселяться (около 30 минут в пути) в наш прекрасный отель Камуй Котан. Вид на территории отеля потрясающий — на уже знакомый вулкан Богдана Хмельницкого. Располагаемся в комфортных номерах с панорамными окнами в пол, разбираем вещи и немного отдыхаем.
Вечером для нас будет забронирован стол в ресторане нашего отеля (и снова панорамные окна и вид на вулкан!). Соберёмся все вместе, чтобы познакомиться и начать дегустировать дальневосточные деликатесы. В меню ресторана: свежайшие палтус, тунец, гребешок, краб, креветка — насладимся дарами Дальнего востока в великолепном исполнении! В баре найдем достойный выбор европейских вин, домашние настойки (рекомендасьон!), авторские коктейли. Ужин не включен в стоимость и оплачивается отдельно.
После ужина можно уютно посидеть в шезлонгах у костровой зоны с игристым, посмотреть на огонь и звёздное небо, почувствовать себя на самом краю земли!
Важно: программа и тайминги дня могут быть изменены.
Выход на яхте к китам и Оку Дракона + Белые скалы
Завтрак. Выход в море на яхте искать китов и косаток под закуски и игристое! Высадка на лодках-зодиаках к Оку Дракона. Обед. Джип-тур по берегу к Белым и Черным скалам.
Сегодня нас ждет насыщенный день!
08:00 Завтрак (включен в стоимость) в формате шведский стол в ресторане нашего отеля. Морепродукты и хороший зерновой кофе прилагаются:)
09:00 Трансфер в порт Китовый, посадка на премиальную яхту Аллюр. Яхта гигантская: просторная палуба на корме, матрасы для релакса на носу, кают-кампания со столом и сиденьями и верхняя открытая палуба (флайбридж) с кожаными лавками.
09:30 13:30 Морская прогулка вдоль берега Охотского моря. Пройдем вдоль живописных бухт, настоящих японских ворот-тории, кекуров, разноцветных речек, заброшенного маяка, полюбуемся вулканами и выходами лавы. Часто встречаем морских обитателей: киты, косатки, сивучи, дельфины. Сделаем остановку на фантастической локации Око Дракона, куда можно попасть только с воды. Высадимся с яхты на берег на лодке, чтобы увидеть каменную арку из лавовых потоков и вулканическую породу в форме чешуи. На борту яхты подадим игристое и сет закусок от шефа ресторана Камуй Котан.
13:30 Трансфер в ресторан Камуй Котан.
14:00 Сытно и красиво обедаем (включено в стоимость). В меню: бутерброд с красной икрой, малосольная кета, куриный бульон с яйцом, боул с креветками и трубачом, шарлотка, травяной чай.
15:30 Садимся на джипы и едем к знаковым местам острова — Черные скалы и базальтовые колонны, и к главной жемчужине — Белым скалам. До локаций мчим вдоль берега Охотского моря. Ветер, чайки, брызги и чистый драйв! На Белых скалах совершим короткий трекинг вверх по тропе, чтобы полюбоваться местом с высоты и сделать эффектные фото. Проведем опыты с черным магнитящимся песком.
По погоде посетим водопад Девичьи слезы и проедем через самое узкое место Итурупа - Ветровой перешеек. Внимательно смотрите на морское побережье - есть шанс найти настоящие японские кухтыли - стеклянные поплавки!
19:30 Возвращение в отель Камуй Котан.
20:00 Бронь столика для нашей группы в ресторане отеля для ужина. Ужин оплачивается отдельно.
После ужина традиционный релакс и общение у костровой зоны.
Важно: программа и тайминги дня могут быть изменены.
Обед включен в стоимость тура, если у вас есть пищевые ограничения, необходимо сообщить заранее для корректировки меню.
Тихий океан + Спа программа
Завтрак. Джип-тур по берегу Тихого океана: залив Касатка и Зеркальный пляж, старые японские тоннели и гроты, истории Перл Харбора и Итурупской четверки. Обед. Программа в Спа-зоне отеля.
Сегодня день не уступает по насыщенности и эмоциям!
08:00 Всё так же плотно и вкусно завтракаем в ресторане нашего отеля. Наслаждаемся чашкой ароматного кофе с видом на вулкан!
09:00 Садимся на внедорожники и мчим на Тихий океан! Наша цель — залив Касатка, одно из красивейших природных мест на острове. Едем вау-дорогой между сопок, по пути останавливаемся на смотровых площадках - Куйбышевский залив, руины японской деревни Рубэцу, панорамный вид на вулканы острова.
11:00 Здороваемся с океаном! В заливе Касатка увидим Зеркальный пляж, выброшенный буксир Корунд и место откуда стартовали корабли на Перл Харбор! Прикоснемся к истории и старым японским тоннелям, которые прорыты прямо в скале, известной как Чертова скала. Самые смелые могут искупаться в Тихом океане!
13:30 Трансфер в ресторан Камуй Котан.
14:30 Сытно и красиво обедаем. В меню: сэндвич с крабом, пирог с красной рыбой, лагман с говядиной и папоротником, брауни, травяной чай.
16:00 Два часа удовольствия в Спа-зоне отеля Камуй Котан. Уютная парная на дровах, чайная в японском стиле, открытый бассейн, уличная ванна, вид на вулкан. Идеально! Отдыхаем и расслабляемся.
19:00 Бронь столика для нашей группы в ресторане отеля для ужина. Ужин оплачивается отдельно.
После ужина все также можно уютно посидеть в костровой зоне, посмотреть на огонь и звезды.
Важно: программа и тайминги дня могут быть изменены.
Обед включен в стоимость тура, если у вас есть пищевые ограничения, необходимо сообщить заранее для корректировки меню.
Вулкан Баранского: гейзер и горячие источники
Завтрак. Джип-тур к подножию вулкана Баранского. Пикник у Кипящей реки. Купание в термальных источниках Баранского. Обед и трансфер в аэропорт Итурупа.
Тайминг нашего дня будет во многом зависеть от расписания рейса о. Итуруп - о. Сахалин
08:00 Финальный завтрак на шведской линии ресторана отеля Камуй Котан.
09:00 Садимся на внедорожники и едем к подножию активного вулкана Баранского. По пути останавливаемся на смотровой площадке Тринога и услышим рассказ про озеро Покатое, где не водится рыба и которое облетают птицы. Увидим заброшенную геотермальную станцию, которая должна была дать острову и его жителям дешевую энергию, узнаем почему в Исландии так получилось, а на Итурупе - нет.
11:30 Отправимся к гейзеру Голубые глазки. И устроим необычный пикник: сварим яйца в глазках и съедим их красиво вместе с красной икрой.
12:00 Искупаемся в источнике Кипящая река. Насладимся каменным термальными ваннами вулкана под открытым небом среди зарослей бамбука и клубов пара. По нашим скромным наблюдениям - это самые инстаграмные источники России, девушек с телефоном не отогнать оттуда даже палкой:)
13:00 Переезд в ресторан Камуй Котан или в кафе в городе Курильск.
14:30 Вкусно обедаем по меню. Обед оплачивается отдельно.
После трансфер в аэропорт Ясный к нашему рейсу на остров Сахалин. Покидаем остров Итуруп и даем себе слово вернуться сюда и продолжать исследовать Курилы)
Важно: программа и тайминги дня могут быть изменены.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-х местное проживание в отеле Камуй Котан в номерах (с соседом/соседкой в одном номере)
- Все трансферы по программе (в том числе из/в аэропорт к рекомендованным рейсам)
- Два часа в спа-зоне отеля Камуй Котан (день 3)
- Все экскурсии по программе и входные билеты в природные парки по заявленному маршруту тура
- Морская прогулка на яхте Аллюр с высадкой на лодках-зодиаках к Око Дракона, сет закусок и игристое включено
- Услуги местных гидов на всем протяжении маршрута
- Питание: все завтраки в ресторане отеля Камуй Котан (кроме дня 1), два обеда в ресторане отеля Камуй Котан (день 2 и 3), пикник с икрой и игристым на вулкане Баранского
- Учет диетических ограничений гостей во время перекусов, завтраков и обедов
- Оформление разрешительных документов (для посещения Курильских островов требуется оформить пограничный пропуск в управлении Фсб России)
- Услуга покупки билетов Сахалин (Южно-Сахалинск) - Итуруп (Курильск) и обратно
Что не входит в цену
- Перелет из вашего города до Итурупа и обратно
- Входной билет на термальные источники Баранского
- Все ужины и обеды не указанные в разделе включено
- Медицинская туристическая страховка
- Одноместное проживание в отеле (сумма доплаты по запросу, от 45 000 руб, если будут свободные номера)
О чём нужно знать до поездки
На Итуруп добираемся в два этапа. Перелет из вашего города до Южно-Сахалинска (остров Сахалин) и дальше перелет из Южно-Сахалинска на Итуруп.
1. Необходимо самостоятельно купить билет на самолет из вашего города до Южно-Сахалинска (остров Сахалин).
Важно: нужно прилететь на день раньше начала тура и провести ночь на Сахалине. То есть если тур начинается 12 июля, вам нужно прилететь 11 июля. Выбирайте любой удобный вам рейс.
Запас по времени необходим для того, чтобы иметь возможность в первый день тура вылететь локальным рейсом на Итуруп по назначенному расписанию. Из-за особенностей погоды в регионе, точное время вылета будет известно только накануне.
2. Второй билет из Южно-Сахалинска до Итурупа (и обратно соответственно), мы будем закупать для вас сами. Сделаем это централизованно для всей группы как только они поступят в продажу.
Важно. Рекомендуем обратный билет из Южно-Сахалинска до вашего города брать как минимум на сутки позже (лучше даже двое) дня окончания тура. Все по той же причине вероятности отмены/переноса локальных рейсов из-за погоды. Рекомендуем брать возвратные билеты с возможностью переноса даты вылета.
Пожелания к путешественнику
Что с собой взять:
Треккинговые кроссовки/ботинки и сменная пара обуви. Суровых треккингов не будет, поэтому главная цель - не мокнуть и не скользить.
Непромокаемые куртка/ветровка и брюки. Погода здесь может меняться несколько раз за день. Нужна тёплая непродуваемая одежда. Можно взять тонкую шапку/бафф.
Дождевик с капюшоном (многоразовый плотный).
Термобельё, много носков, в том числе шерстяных.
Кепка/бандана от солнца, очки и крем spf. Солнце тут очень активное!
Летняя одежда тоже может пригодиться. В сезоне 2025 было очень жарко.
Репелленты спреи (Важный пункт! в районе вулкана Баранского могут быть белоножки - кусачие мошки, вечерами тоже случается атака насекомых).
Купальник и резиновые тапочки для горячих источников.
Маленькое полотенце для горячих источников (или можно будет взять в аренду в отеле).
Маленький рюкзак (уместить вещи на день: вода, кофта и тд).
Можно взять магнит для проведения эксперимента с вулканическим песком (по желанию).