Премиум Итуруп: к китам на яхте, к вулканам на джипах

Люкс по супер цене! Топовые локации острова на джипах Tank-300 2026 года
Описание тура

Люкс по супер цене! Топовые локации острова на джипах Tank-300 2026 года. Выйдем в море к китам на премиальной яхте. Живем в спа-отеле с видом на вулкан! Включены завтраки и обеды с морепродуктами. Гастрономические и природные открытия ждут!

Итуруп - это красиво! С одной стороны Охотское море, с другой - Тихий океан. Вода цвета Мальдив, в ней киты и косатки, нерпы и сивучи, бурые мишки и лисы разгуливают среди сопок. 20 вулканов с проявлением своей активности - фумаролы, грязевые котлы и горячие термальные источники, лава и базальтовые столбы, черный магнитный песок и знаменитые Белые скалы.

Итуруп - это интересно и вкусно! Сплетение историй Перл Харбора, древних айнов, Юрия Кнорозова, Юноны и Авось со вкусом икры, гребешков, трофейных палтуса и тунца, а еще сваренных в источниках яиц и сгущенки:)

Отдельное удовольствие - исследовать Итуруп с комфортом. Это тур - премиальный, а цена сопоставима с эконом предложением, такого на рынке авторских туров не найти!

Остановимся в новом премиум отеле Камуй Котан, с рейтингом 5.0 и наградой Хорошее место. Нас ждут номера с окнами в пол и видом на вулкан, завтраки в формате шведской линии с морепродуктами и хорошим зерновым кофе, обеды в ресторане отеля с дальневосточными деликатесами, два часа в спа-зоне с уличной ванной и открытым бассейном.

Все дни по острову едем на новеньких джипах Tank-300 с опытными аттестованными гидами. Отправимся в морское путешествие на нашей премиум-яхте с закусками и игристым от шефа ресторана Камуй Котан, посмотрим остров еще с воды и посетим одно из самых красивых мест Итурупа - Драконье Око.

Мы - официальный туроператор по Рф с лицензией, входим в Топ-5 по объему по Сахалинской области, собственные 2 отеля, свой парк техники, прекрасная команда гидов, официантов, пармастеров чей главный приоритет - ваше удовольствие от отдыха.

В нашем туре Нет и Не будет: утомительных и ужасных паромов, ушатанных джипов со сломанным кондиционером, манной кашки с комочками, сонных якобы гидов, способных в лучшем случае крутить руль, мест проживания, напоминающих общежитие на задворках захолустного города.

Нас ждут настоящие приключения:

  • сварим яйца в вулканической речке и съедим их с красной икрой

  • посетим пляж с черным магнитящимся песком

  • увидим невероятные Белые скалы

  • услышим рассказы гидов об извержении, породившем Белые скалы, о миграции бурых мишек и бессмертной курильской жемчужнице, о слезах Карафуто и о кухтылях

  • попробуем собрать всю итурупскую пятерку - медведя, лису, орлана, косатку и кита

  • прикоснемся к истории 2-й мировой войны, прогуляемся по Зеркальному пляжу и увидим выброшенный на берег буксир Корунд

  • отдохнем в новейшем Спа время с видом на вулкан под присмотром классного пармастера

  • искупаемся в самых фотогеничных источниках России у подножия вулкана Баранского

  • по вечерам посидим у костра, обсуждая впечатления дня

Тур на Итуруп подойдет тем, что хочет увидеть одни из самых невероятных пейзажей в России без боли и страданий. На Итурупе все супер-близко, красивые фото получатся у вас даже из окна джипа. Не нужно трястись часами по ухабистым дорогам, не нужно идти полдня в гору, не нужно терпеть многодневные капризы погоды. На Итурупе широта Сочи, много солнца, тепла. К нам часто приезжают большими семьями, с маленькими детьми и дедушками/бабушками и гости успевают именно отдохнуть, а не устать:)

Мы искренне считаем, что соотношение затраченных сил на получение единицы счастья уверенно занимает в турах по России первое место:)

Тур для тех, кто уже много где был и думает, что его уже ничто не может удивить. Итуруп точно удивит!

Программа тура по дням

1 день

Плато Янкито и отель Камуй Котан

Перелет с острова Сахалин на остров Итуруп. Путь на берег Охотского моря и прогулка по лавовому плато Янкито. После заселяемся в премиум-отель с видом на вулкан. Знакомство за ужином в ресторане отеля Камуй Котан.

Тайминг нашего первого дня будет зависеть от расписания рейса, который мы совершим чтобы добраться на Итуруп. Расписание всегда скачет: рейс может быть как утренний, так дневной или вечерний. Программа этого дня и следующих дней могут быть скорректированы по погоде.

Из аэропорта имени А. П. Чехова (остров Сахалин) совершим часовой перелет на остров Итуруп. Приземляемся в аэропорту с говорящим названием Ясный.

Добро пожаловать на Итуруп! Получаем багаж, садимся на новые джипы Tank-300 и отправляемся на берег Охотского моря. Около 20 минут и мы на знаменитом плато Янкито - лавовый участок, который образовался после извержения вулкана Богдан Хмельницкий. Уникален он и фотогеничной формой лавы и тем, что невозможно увидеть место извержения на склоне вулкана:) А рядом находится еще одно уникальное историческое место, и мы его обязательно посетим, если позволит время. Прогулка по Янкито займёт примерно час.

Далее едем заселяться (около 30 минут в пути) в наш прекрасный отель Камуй Котан. Вид на территории отеля потрясающий — на уже знакомый вулкан Богдана Хмельницкого. Располагаемся в комфортных номерах с панорамными окнами в пол, разбираем вещи и немного отдыхаем.

Вечером для нас будет забронирован стол в ресторане нашего отеля (и снова панорамные окна и вид на вулкан!). Соберёмся все вместе, чтобы познакомиться и начать дегустировать дальневосточные деликатесы. В меню ресторана: свежайшие палтус, тунец, гребешок, краб, креветка — насладимся дарами Дальнего востока в великолепном исполнении! В баре найдем достойный выбор европейских вин, домашние настойки (рекомендасьон!), авторские коктейли. Ужин не включен в стоимость и оплачивается отдельно.

После ужина можно уютно посидеть в шезлонгах у костровой зоны с игристым, посмотреть на огонь и звёздное небо, почувствовать себя на самом краю земли!

Важно: программа и тайминги дня могут быть изменены.

2 день

Выход на яхте к китам и Оку Дракона + Белые скалы

Завтрак. Выход в море на яхте искать китов и косаток под закуски и игристое! Высадка на лодках-зодиаках к Оку Дракона. Обед. Джип-тур по берегу к Белым и Черным скалам.

Сегодня нас ждет насыщенный день!

08:00 Завтрак (включен в стоимость) в формате шведский стол в ресторане нашего отеля. Морепродукты и хороший зерновой кофе прилагаются:)

09:00 Трансфер в порт Китовый, посадка на премиальную яхту Аллюр. Яхта гигантская: просторная палуба на корме, матрасы для релакса на носу, кают-кампания со столом и сиденьями и верхняя открытая палуба (флайбридж) с кожаными лавками.

09:30 13:30 Морская прогулка вдоль берега Охотского моря. Пройдем вдоль живописных бухт, настоящих японских ворот-тории, кекуров, разноцветных речек, заброшенного маяка, полюбуемся вулканами и выходами лавы. Часто встречаем морских обитателей: киты, косатки, сивучи, дельфины. Сделаем остановку на фантастической локации Око Дракона, куда можно попасть только с воды. Высадимся с яхты на берег на лодке, чтобы увидеть каменную арку из лавовых потоков и вулканическую породу в форме чешуи. На борту яхты подадим игристое и сет закусок от шефа ресторана Камуй Котан.

13:30 Трансфер в ресторан Камуй Котан.

14:00 Сытно и красиво обедаем (включено в стоимость). В меню: бутерброд с красной икрой, малосольная кета, куриный бульон с яйцом, боул с креветками и трубачом, шарлотка, травяной чай.

15:30 Садимся на джипы и едем к знаковым местам острова — Черные скалы и базальтовые колонны, и к главной жемчужине — Белым скалам. До локаций мчим вдоль берега Охотского моря. Ветер, чайки, брызги и чистый драйв! На Белых скалах совершим короткий трекинг вверх по тропе, чтобы полюбоваться местом с высоты и сделать эффектные фото. Проведем опыты с черным магнитящимся песком.

По погоде посетим водопад Девичьи слезы и проедем через самое узкое место Итурупа - Ветровой перешеек. Внимательно смотрите на морское побережье - есть шанс найти настоящие японские кухтыли - стеклянные поплавки!

19:30 Возвращение в отель Камуй Котан.

20:00 Бронь столика для нашей группы в ресторане отеля для ужина. Ужин оплачивается отдельно.

После ужина традиционный релакс и общение у костровой зоны.

Важно: программа и тайминги дня могут быть изменены.

Обед включен в стоимость тура, если у вас есть пищевые ограничения, необходимо сообщить заранее для корректировки меню.

3 день

Тихий океан + Спа программа

Завтрак. Джип-тур по берегу Тихого океана: залив Касатка и Зеркальный пляж, старые японские тоннели и гроты, истории Перл Харбора и Итурупской четверки. Обед. Программа в Спа-зоне отеля.

Сегодня день не уступает по насыщенности и эмоциям!

08:00 Всё так же плотно и вкусно завтракаем в ресторане нашего отеля. Наслаждаемся чашкой ароматного кофе с видом на вулкан!

09:00 Садимся на внедорожники и мчим на Тихий океан! Наша цель — залив Касатка, одно из красивейших природных мест на острове. Едем вау-дорогой между сопок, по пути останавливаемся на смотровых площадках - Куйбышевский залив, руины японской деревни Рубэцу, панорамный вид на вулканы острова.

11:00 Здороваемся с океаном! В заливе Касатка увидим Зеркальный пляж, выброшенный буксир Корунд и место откуда стартовали корабли на Перл Харбор! Прикоснемся к истории и старым японским тоннелям, которые прорыты прямо в скале, известной как Чертова скала. Самые смелые могут искупаться в Тихом океане!

13:30 Трансфер в ресторан Камуй Котан.

14:30 Сытно и красиво обедаем. В меню: сэндвич с крабом, пирог с красной рыбой, лагман с говядиной и папоротником, брауни, травяной чай.

16:00 Два часа удовольствия в Спа-зоне отеля Камуй Котан. Уютная парная на дровах, чайная в японском стиле, открытый бассейн, уличная ванна, вид на вулкан. Идеально! Отдыхаем и расслабляемся.

19:00 Бронь столика для нашей группы в ресторане отеля для ужина. Ужин оплачивается отдельно.

После ужина все также можно уютно посидеть в костровой зоне, посмотреть на огонь и звезды.

Важно: программа и тайминги дня могут быть изменены.

Обед включен в стоимость тура, если у вас есть пищевые ограничения, необходимо сообщить заранее для корректировки меню.

4 день

Вулкан Баранского: гейзер и горячие источники

Завтрак. Джип-тур к подножию вулкана Баранского. Пикник у Кипящей реки. Купание в термальных источниках Баранского. Обед и трансфер в аэропорт Итурупа.

Тайминг нашего дня будет во многом зависеть от расписания рейса о. Итуруп - о. Сахалин

08:00 Финальный завтрак на шведской линии ресторана отеля Камуй Котан.

09:00 Садимся на внедорожники и едем к подножию активного вулкана Баранского. По пути останавливаемся на смотровой площадке Тринога и услышим рассказ про озеро Покатое, где не водится рыба и которое облетают птицы. Увидим заброшенную геотермальную станцию, которая должна была дать острову и его жителям дешевую энергию, узнаем почему в Исландии так получилось, а на Итурупе - нет.

11:30 Отправимся к гейзеру Голубые глазки. И устроим необычный пикник: сварим яйца в глазках и съедим их красиво вместе с красной икрой.

12:00 Искупаемся в источнике Кипящая река. Насладимся каменным термальными ваннами вулкана под открытым небом среди зарослей бамбука и клубов пара. По нашим скромным наблюдениям - это самые инстаграмные источники России, девушек с телефоном не отогнать оттуда даже палкой:)

13:00 Переезд в ресторан Камуй Котан или в кафе в городе Курильск.

14:30 Вкусно обедаем по меню. Обед оплачивается отдельно.

После трансфер в аэропорт Ясный к нашему рейсу на остров Сахалин. Покидаем остров Итуруп и даем себе слово вернуться сюда и продолжать исследовать Курилы)

Важно: программа и тайминги дня могут быть изменены.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-х местное проживание в отеле Камуй Котан в номерах (с соседом/соседкой в одном номере)
  • Все трансферы по программе (в том числе из/в аэропорт к рекомендованным рейсам)
  • Два часа в спа-зоне отеля Камуй Котан (день 3)
  • Все экскурсии по программе и входные билеты в природные парки по заявленному маршруту тура
  • Морская прогулка на яхте Аллюр с высадкой на лодках-зодиаках к Око Дракона, сет закусок и игристое включено
  • Услуги местных гидов на всем протяжении маршрута
  • Питание: все завтраки в ресторане отеля Камуй Котан (кроме дня 1), два обеда в ресторане отеля Камуй Котан (день 2 и 3), пикник с икрой и игристым на вулкане Баранского
  • Учет диетических ограничений гостей во время перекусов, завтраков и обедов
  • Оформление разрешительных документов (для посещения Курильских островов требуется оформить пограничный пропуск в управлении Фсб России)
  • Услуга покупки билетов Сахалин (Южно-Сахалинск) - Итуруп (Курильск) и обратно
Что не входит в цену
  • Перелет из вашего города до Итурупа и обратно
  • Входной билет на термальные источники Баранского
  • Все ужины и обеды не указанные в разделе включено
  • Медицинская туристическая страховка
  • Одноместное проживание в отеле (сумма доплаты по запросу, от 45 000 руб, если будут свободные номера)
О чём нужно знать до поездки

На Итуруп добираемся в два этапа. Перелет из вашего города до Южно-Сахалинска (остров Сахалин) и дальше перелет из Южно-Сахалинска на Итуруп.

1. Необходимо самостоятельно купить билет на самолет из вашего города до Южно-Сахалинска (остров Сахалин).

Важно: нужно прилететь на день раньше начала тура и провести ночь на Сахалине. То есть если тур начинается 12 июля, вам нужно прилететь 11 июля. Выбирайте любой удобный вам рейс.

Запас по времени необходим для того, чтобы иметь возможность в первый день тура вылететь локальным рейсом на Итуруп по назначенному расписанию. Из-за особенностей погоды в регионе, точное время вылета будет известно только накануне.

2. Второй билет из Южно-Сахалинска до Итурупа (и обратно соответственно), мы будем закупать для вас сами. Сделаем это централизованно для всей группы как только они поступят в продажу.

Важно. Рекомендуем обратный билет из Южно-Сахалинска до вашего города брать как минимум на сутки позже (лучше даже двое) дня окончания тура. Все по той же причине вероятности отмены/переноса локальных рейсов из-за погоды. Рекомендуем брать возвратные билеты с возможностью переноса даты вылета.

Пожелания к путешественнику

Что с собой взять:

Треккинговые кроссовки/ботинки и сменная пара обуви. Суровых треккингов не будет, поэтому главная цель - не мокнуть и не скользить.

Непромокаемые куртка/ветровка и брюки. Погода здесь может меняться несколько раз за день. Нужна тёплая непродуваемая одежда. Можно взять тонкую шапку/бафф.

Дождевик с капюшоном (многоразовый плотный).

Термобельё, много носков, в том числе шерстяных.

Кепка/бандана от солнца, очки и крем spf. Солнце тут очень активное!

Летняя одежда тоже может пригодиться. В сезоне 2025 было очень жарко.

Репелленты спреи (Важный пункт! в районе вулкана Баранского могут быть белоножки - кусачие мошки, вечерами тоже случается атака насекомых).

Купальник и резиновые тапочки для горячих источников.

Маленькое полотенце для горячих источников (или можно будет взять в аренду в отеле).

Маленький рюкзак (уместить вещи на день: вода, кофта и тд).

Можно взять магнит для проведения эксперимента с вулканическим песком (по желанию).

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Владислав
Владислав — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Влад, я часть большой дружной команды профессионалов. Мы входим в топ-5 туроператоров по Сахалину и Курилам. 6000+ счастливых туристов, которые побывали с нами на Итурупе и соседних островах! Создаем комфортное пребывание
на острове Итуруп на премиум уровне. Не просто организуем ваш отдых через разных посредников. У нас все свое: отель с рестораном и спа, парк новых внедорожников и мощный болотоход для туров в труднодоступные уголки острова, премиум-яхта для выхода в море и лодки-зодиаки для высадки на берег и исследования бухт, местные топовые гиды с авторскими маршрутами. Вы получаете цену и качество напрямую от производителя! На Итурупе у новый современный отель с видом на вулкан с панорамным рестораном авторской кухни в концепции морской фьюжн и стильным спа-комплексом с уличной ванной и открытым бассейном. Уголок цивилизации на краю земли! Вместе с серьезным подходом к делу, мы сохраняем душевность и внимание к каждому гостю. Путешествия - в первую очередь эмоции и каждый почувствует тепло гостеприимства на все сто процентов. Большая часть нашей команды приезжает на сезон с большой земли. Это настоящие профи в своей области: капитаны, повара и бармены, пармастера, администраторы и горничные. Сам лично (как и многие наши гиды) живу на острове большую часть жизни и бесконечно в него влюблен. Итуруп удивляет даже самых искушенных путешественников. Вам обязательно стоит его увидеть!

