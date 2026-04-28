Люкс по супер цене! Топовые локации острова на джипах Tank-300 2026 года. Выйдем в море к китам на премиальной яхте. Живем в спа-отеле с видом на вулкан! Включены завтраки и обеды с морепродуктами. Гастрономические и природные открытия ждут!

Итуруп - это красиво! С одной стороны Охотское море, с другой - Тихий океан. Вода цвета Мальдив, в ней киты и косатки, нерпы и сивучи, бурые мишки и лисы разгуливают среди сопок. 20 вулканов с проявлением своей активности - фумаролы, грязевые котлы и горячие термальные источники, лава и базальтовые столбы, черный магнитный песок и знаменитые Белые скалы.

Итуруп - это интересно и вкусно! Сплетение историй Перл Харбора, древних айнов, Юрия Кнорозова, Юноны и Авось со вкусом икры, гребешков, трофейных палтуса и тунца, а еще сваренных в источниках яиц и сгущенки:)

Отдельное удовольствие - исследовать Итуруп с комфортом. Это тур - премиальный, а цена сопоставима с эконом предложением, такого на рынке авторских туров не найти!

Остановимся в новом премиум отеле Камуй Котан, с рейтингом 5.0 и наградой Хорошее место. Нас ждут номера с окнами в пол и видом на вулкан, завтраки в формате шведской линии с морепродуктами и хорошим зерновым кофе, обеды в ресторане отеля с дальневосточными деликатесами, два часа в спа-зоне с уличной ванной и открытым бассейном.

Все дни по острову едем на новеньких джипах Tank-300 с опытными аттестованными гидами. Отправимся в морское путешествие на нашей премиум-яхте с закусками и игристым от шефа ресторана Камуй Котан, посмотрим остров еще с воды и посетим одно из самых красивых мест Итурупа - Драконье Око.

Мы - официальный туроператор по Рф с лицензией, входим в Топ-5 по объему по Сахалинской области, собственные 2 отеля, свой парк техники, прекрасная команда гидов, официантов, пармастеров чей главный приоритет - ваше удовольствие от отдыха.

В нашем туре Нет и Не будет: утомительных и ужасных паромов, ушатанных джипов со сломанным кондиционером, манной кашки с комочками, сонных якобы гидов, способных в лучшем случае крутить руль, мест проживания, напоминающих общежитие на задворках захолустного города.

Нас ждут настоящие приключения:

сварим яйца в вулканической речке и съедим их с красной икрой

посетим пляж с черным магнитящимся песком

увидим невероятные Белые скалы

услышим рассказы гидов об извержении, породившем Белые скалы, о миграции бурых мишек и бессмертной курильской жемчужнице, о слезах Карафуто и о кухтылях

попробуем собрать всю итурупскую пятерку - медведя, лису, орлана, косатку и кита

прикоснемся к истории 2-й мировой войны, прогуляемся по Зеркальному пляжу и увидим выброшенный на берег буксир Корунд

отдохнем в новейшем Спа время с видом на вулкан под присмотром классного пармастера

искупаемся в самых фотогеничных источниках России у подножия вулкана Баранского

по вечерам посидим у костра, обсуждая впечатления дня

Тур на Итуруп подойдет тем, что хочет увидеть одни из самых невероятных пейзажей в России без боли и страданий. На Итурупе все супер-близко, красивые фото получатся у вас даже из окна джипа. Не нужно трястись часами по ухабистым дорогам, не нужно идти полдня в гору, не нужно терпеть многодневные капризы погоды. На Итурупе широта Сочи, много солнца, тепла. К нам часто приезжают большими семьями, с маленькими детьми и дедушками/бабушками и гости успевают именно отдохнуть, а не устать:)

Мы искренне считаем, что соотношение затраченных сил на получение единицы счастья уверенно занимает в турах по России первое место:)

Тур для тех, кто уже много где был и думает, что его уже ничто не может удивить. Итуруп точно удивит!