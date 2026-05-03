Описание тура
Топовые локации острова за одну поездку. Исследуем остров на джипах с супер гидами. Проведем 2 часа в спа-отеле с видом на вулкан! Включены завтраки и видовые обеды-пикники с морепродуктами. Гастрономические и природные открытия ждут!
Итуруп - это красиво! С одной стороны Охотское море, с другой - Тихий океан. Вода цвета Мальдив, в ней киты и косатки, нерпы и сивучи, бурые мишки и лисы разгуливают среди сопок. 20 вулканов с проявлением своей активности - фумаролы, грязевые котлы и горячие термальные источники, лава и базальтовые столбы, черный магнитный песок и знаменитые Белые скалы.
Итуруп - это интересно и вкусно! Сплетение историй Перл Харбора, айнов, Юрия Кнорозова, Юноны и Авось со вкусом икры, гребешков, трофейных палтуса и тунца, а еще сваренных в источниках яиц и сгущенки:)
Остановимся в мини-отеле в формате гостевого дома. Современные номера со всем необходимым. Номера обновлены в 2025 году. Новая мебель, на кроватях премиальные матрасы, шторы-блэкаут, мини-бар. Более доступный вариант для путешественников, кому важно сократить бюджет поездки. Номера уютные и комфортные, вам здесь понравится.
Все дни по острову едем с опытными аттестованными гидами на внедорожниках или болотоходе. Болотоход - вездеходный зверь-машина на больших колесах. Надежный и комфортный. Способен забраться в самые труднодоступные уголки острова. Внутри удобные индивидуальные кресла, когда сидишь и не упираешься в соседа. А ещё этот чудо-транспорт позволяет не тратить время в туре на то, чтобы спустить и потом обратно надуть шины для передвижения по береговой линии.
Мы - официальный туроператор по Рф с лицензией, входим в Топ-5 по объему по Сахалинской области, собственные 2 отеля, ресторан и спа, свой парк техники, прекрасная команда гидов, поваров и официантов, пармастеров, чей главный приоритет - ваш отдых.
Нас ждут настоящие приключения:
сварим яйца в вулканической речке и съедим их с икрой
посетим пляж с черным магнитящимся песком
увидим невероятные Белые скалы и услышим рассказы гидов о геологии, биологии и бессмертной курильской жемчужнице
прикоснемся к истории 2-й мировой войны, прогуляемся по зеркальному пляжу и увидим выброшенный на берег буксир Корунд
проведем время в новейшем Спа с видом на вулкан под присмотром классного пармастераи
скупаемся в самых фотогеничных источниках России у подножия вулкана Баранского
Тур на Итуруп подойдет тем, что хочет увидеть одни из самых невероятных пейзажей в России без боли и страданий. На Итурупе все супер-близко, красивые фото получатся у вас даже из окна джипа. Не нужно трястись часами по ухабистым дорогам, не нужно идти полдня в гору, не нужно терпеть многодневные капризы непогоды. На Итурупе широта Сочи, много солнца, тепла. К нам часто приезжают большими семьями, с маленькими детьми и дедушками/бабушками и гости успевают именно отдохнуть, а не устать:)
Мы искренне считаем, что соотношение затраченных сил на получение единицы счастья уверенно занимает в турах по России первое место!
Тур для тех, кто хочет попасть на край земли и увидеть нетронутую природу.
Тур для тех, кто уже много где был и думает, что его уже ничто не может удивить. Итуруп точно удивит!
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Итуруп! Плато Янкито
Прилетаем на остров на винтовом самолете. Едем на берег Охотского моря к лавовому плато Янкито. Заселяемся в мини-отель.
Тайминг нашего первого дня будет зависеть от расписания рейса, который мы совершим чтобы добраться на Итуруп. Организуем покупку билетов для всей нашей группы как только авиакомпания откроет их продажу (ориентируемся на июнь, мы вам сообщим). Наш рейс может быть как утрений, так дневной или вечерний.
Из аэропорта Южно-Сахалинска (остров Сахалин) совершим часовой перелет на остров Итуруп. Полет пройдёт на небольшом винтовом самолете, который не поднимается высоко, что позволяет полюбоваться Охотским морем и облаками, а ещё рассмотреть остров на подлете.
Добро пожаловать на Итуруп! Садимся на джипы и отправляемся на берег Охотского моря к знаменитому плато Янкито. Этот уникальный лавовый участок образовался после извержения вулкана Богдан Хмельницкий. Полюбуемся необычными формами рельефа и панорамными видами. Сделаем впечатляющие фотографии, прогуляемся по тропинкам и насладимся морским воздухом.
Прогулка на Янкито займёт примерно час. Далее едем заселяться (около 20 минут в пути) в наш мини-отель Юки Котан, который находится в Курильске — главном городе острова. Сможем увидеть как живут местные жители. Располагаемся в уютных номерах, разбираем вещи и немного отдыхаем.
Самостоятельный ужин.
Важно: программа и тайминги дня могут быть изменены.
Тихий океан. Залив Касатка
Завтрак в ресторане. Джип-тур на берег Тихого океана! Исследуем залив Касатка и Зеркальный пляж, старые японские тоннели и гроты. Видовой обед-пикник.
08:30 Трансфер на завтрак до ресторана отеля Камуй Котан (около 30 минут в пути).
09:00 Наслаждаемся завтраком на шведской линии ресторана. Собираем завтрак под свои предпочтения. Морепродукты, хороший зерновой кофе и потрясающий вид на вулкан включены!
10:00 Садимся на болотоход или внедорожники и мчим на Тихий океан! Наша цель — залив Касатка, одно из красивейших природных мест на острове. Едем красивейшей дорогой между сопок и вулканов, по пути останавливаемся на смотровых площадках, заглянем в бывший карьер.
12:00 Здороваемся с океаном! В заливе Касатка увидим Зеркальный пляж и выброшенный буксир Корунд, место откуда стартовали корабли на Перл Харбор! Прикоснемся к истории и старым японским тоннелям, которые прорыты прямо в скале, она известна как Чертова скала. Самые смелые могут искупаться в Тихом океане!
14:00 Обед-пикник. Подходящую локацию выберут гиды по погодным условиям. В любом случае это будет видовое место! Сытно и красиво обедаем. В меню: сэндвич с крабом, пирог с красной рыбой, лагман с говядиной и папоротником, брауни, травяной чай.
17:00 Возвращаемся в наш мини-отель в Курильске.
Самостоятельный ужин.
Важно: программа и тайминги дня могут быть изменены.
Обед включен в стоимость тура, если у вас есть пищевые ограничения, необходимо сообщить заранее для корректировки меню.
Жемчужина Итурупа - Белые скалы + Спа-программа
Завтрак в ресторане. Мчим на джипах по берегу к Белым и Черным скалам. Видовой обед-пикник. Спа-программа с пармастером.
08:30 Трансфер на завтрак до ресторана отеля Камуй Котан (около 30 минут в пути).
09:00 Снова собирем себе вкусный завтрак. Выпьем чашку хорошего кофе с видом на вулкан!
10:00 Садимся на внедорожники или болотоход и едем к знаковым местам острова — Черные скалы и базальтовые колонны, и главной жемчужине — Белым скалам. До локаций едем прямо по белоснежной кромке песка вдоль берега Охотского моря. Ветер, чайки, брызги и чистый драйв! На Белых скалах совершим короткий трекинг вверх по тропе, чтобы полюбоваться местом с высоты и сделать эффектные фото.
14:00 Обед-пикник. Подходящую локацию выберут гиды по погодным условиям. В любом случае это будет видовое место! В меню сегодня: бутерброд с красной икрой, малосольная кета, куриный бульон с яйцом, боул с креветками и трубачом, шарлотка, травяной чай.
15:00 Продолжаем наслаждаться красотой побережья Охотского моря. Доедем до бухты Парусная, где прогуляемся на водопад Девичьи слезы, к которому можно близко подойти и даже аккуратно зайти за струи, чтобы прочувствовать его красоту со всех сторон. Увидим обзорно водопад Девичьи косы.
18:00 Возвращаемся в наш мини-отель в Курильске.
Самостоятельный ужин.
Важно: программа и тайминги дня могут быть изменены.
Обед включен в стоимость тура, если у вас есть пищевые ограничения, необходимо сообщить заранее для корректировки меню.
Вулкан Баранского: гейзер и горячие источники
Завтрак в ресторане. Джип-тур к подножию вулкана Баранского. Пикник у Кипящей реки. Купание в термальных источниках вулкана. Обед и трансфер в аэропорт Итурупа.
Тайминг нашего дня будет во многом зависеть от расписания рейса, который мы совершим чтобы вернуться на остров Сахалин.
08:30 Трансфер на завтрак до ресторана отеля Камуй Котан (около 30 минут в пути).
09:00 Финальный завтрак на шведской линии ресторана.
10:00 Садимся на внедорожники и едем к подножию активного вулкана Баранского. По пути останавливаемся на смотровых площадках, увидим заброшенную геотермальную станцию.
12:30 Отправимся к гейзеру Голубые глазки. И устроим необычный пикник у серной речки Кипящая. Прямо в ней сварим яйца и съедим их красиво вместе с красной икрой и бокалом игристого.
13:00 Искупаемся в источнике Кипящая река. Насладимся термальными ваннами вулкана под открытым небом среди зарослей бамбука и клубов пара.
14:00 Трансфер в ресторан Камуй Котан.
15:30 Вкусно обедаем по меню. Обед оплачивается отдельно.
После трансфер в аэропорт к нашему рейсу, чтобы вернуться на остров Сахалин.
Важно: программа и тайминги дня могут быть изменены.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-х местное проживание в отеле Юки Котан (с соседом/соседкой в одном номере)
- Все трансферы по программе (в том числе из/в аэропорт к рекомендованным рейсам): болотоход или внедорожники
- Два часа в спа-зоне отеля Камуй Котан (день 3)
- Все экскурсии по программе и входные билеты в природные парки по заявленному маршруту тура (в том числе вход на вулкан Баранского)
- Услуги местных гидов на всем протяжении маршрута
- Питание: все завтраки (кроме дня 1), 2 обеда, пикник с икрой на вулкане Баранского
- Оформление разрешительных документов (для посещения Курильских островов требуется оформить пограничный пропуск в управлении Фсб России)
Что не входит в цену
- Перелет из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
- Перелеты локальными рейсами Сахалин - Итуруп и Итуруп - Сахалин. Покупаем организованно для группы
- Обеды не указанные в разделе включено, все ужины
- Медицинская туристическая страховка
- Одноместное проживание в отеле (сумма доплаты по запросу, от 30 000 рублей, если будут свободные номера)
О чём нужно знать до поездки
Важно. Рекомендуем обратный билет из Южно-Сахалинска до вашего города брать как минимум на сутки позже (лучше даже двое) дня окончания тура. Все по той же причине вероятности отмены/переноса локальных рейсов из-за погоды. Рекомендуем брать возвратные билеты с возможностью переноса даты вылета.