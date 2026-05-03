Описание тура

Топовые локации острова за одну поездку. Исследуем остров на джипах с супер гидами. Проведем 2 часа в спа-отеле с видом на вулкан! Включены завтраки и видовые обеды-пикники с морепродуктами. Гастрономические и природные открытия ждут!

Итуруп - это красиво! С одной стороны Охотское море, с другой - Тихий океан. Вода цвета Мальдив, в ней киты и косатки, нерпы и сивучи, бурые мишки и лисы разгуливают среди сопок. 20 вулканов с проявлением своей активности - фумаролы, грязевые котлы и горячие термальные источники, лава и базальтовые столбы, черный магнитный песок и знаменитые Белые скалы.

Итуруп - это интересно и вкусно! Сплетение историй Перл Харбора, айнов, Юрия Кнорозова, Юноны и Авось со вкусом икры, гребешков, трофейных палтуса и тунца, а еще сваренных в источниках яиц и сгущенки:)

Остановимся в мини-отеле в формате гостевого дома. Современные номера со всем необходимым. Номера обновлены в 2025 году. Новая мебель, на кроватях премиальные матрасы, шторы-блэкаут, мини-бар. Более доступный вариант для путешественников, кому важно сократить бюджет поездки. Номера уютные и комфортные, вам здесь понравится.

Все дни по острову едем с опытными аттестованными гидами на внедорожниках или болотоходе. Болотоход - вездеходный зверь-машина на больших колесах. Надежный и комфортный. Способен забраться в самые труднодоступные уголки острова. Внутри удобные индивидуальные кресла, когда сидишь и не упираешься в соседа. А ещё этот чудо-транспорт позволяет не тратить время в туре на то, чтобы спустить и потом обратно надуть шины для передвижения по береговой линии.

Мы - официальный туроператор по Рф с лицензией, входим в Топ-5 по объему по Сахалинской области, собственные 2 отеля, ресторан и спа, свой парк техники, прекрасная команда гидов, поваров и официантов, пармастеров, чей главный приоритет - ваш отдых.

Нас ждут настоящие приключения:

сварим яйца в вулканической речке и съедим их с икрой

посетим пляж с черным магнитящимся песком

увидим невероятные Белые скалы и услышим рассказы гидов о геологии, биологии и бессмертной курильской жемчужнице

прикоснемся к истории 2-й мировой войны, прогуляемся по зеркальному пляжу и увидим выброшенный на берег буксир Корунд

проведем время в новейшем Спа с видом на вулкан под присмотром классного пармастераи

скупаемся в самых фотогеничных источниках России у подножия вулкана Баранского

Тур на Итуруп подойдет тем, что хочет увидеть одни из самых невероятных пейзажей в России без боли и страданий. На Итурупе все супер-близко, красивые фото получатся у вас даже из окна джипа. Не нужно трястись часами по ухабистым дорогам, не нужно идти полдня в гору, не нужно терпеть многодневные капризы непогоды. На Итурупе широта Сочи, много солнца, тепла. К нам часто приезжают большими семьями, с маленькими детьми и дедушками/бабушками и гости успевают именно отдохнуть, а не устать:)

Мы искренне считаем, что соотношение затраченных сил на получение единицы счастья уверенно занимает в турах по России первое место!

Тур для тех, кто хочет попасть на край земли и увидеть нетронутую природу.

Тур для тех, кто уже много где был и думает, что его уже ничто не может удивить. Итуруп точно удивит!