Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур

Гостеприимная Удмуртия

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Проведите увлекательные выходные в Удмуртии. В туре вы отправитесь в оружейную столицу России – Ижевск, познакомитесь с культурой и бытом удмуртского народа, попробуете местную кухню, прогуляетесь по улочкам Воткинска и сможете приобщиться к страницам истории, связанным с великими личностями: П. И. Чайковским и М. Т. Калашниковым. Гостеприимная Удмуртия ждет вас!
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Ближайшие даты:
4
ноя

Что вас ожидает:

Гастрономический сюрприз
Гастрономический сюрприз
Угоститесь национальными удмуртскими блюдами: блинчиками табани с чаем на травах, горячими перепечами и ароматной настойкой «посятем»
Погружение в удмуртскую культуру
Погружение в удмуртскую культуру
Вас ждет знакомство с удмуртскими народными музыкальными инструментами, экскурсия в музей-заповедник «Лудорвай» и мастер-класс по изготовлению украшения
Оружейная столица России
Оружейная столица России
Отправитесь на интерактивную экскурсию в музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова, где есть даже тир с огнестрельным оружием

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ижевском. Музей-заповедник «Лудорвай», угощение удмуртскими блюдами и мастер-класс по изготовлению украшения

12:20 (время местное Мск+1) Встреча группы с экскурсоводом в холле гостиницы Амакс "Центральная".

Пешеходно-автобусная обзорная экскурсия по городу Ижевску.

Ижевск – столица Удмуртской республики, двадцатый по численности населения город Российской Федерации, крупный промышленный, торговый, научно-образовательный и культурный центр Поволжья и Урала.

Известен как оружейная столица, город с самым большим искусственным водоемом в Европе.

В ходе экскурсии – рассказ об истории возникновения и развития города с 18 века по настоящее время, как город из маленького поселка перерос в столицу республики.

Посещение красивейшего Махайло-Архангельского собора.

Основные объекты: плотина и искусственное озеро – Ижевский пруд, Площадь оружейников и др.

Экскурсия в этнографический Музей-заповедник под открытым небом «Лудорвай».

Это одно из самых ярких и интересных мест, связанных с языческой культурой, национальной архитектурой и удмуртскими обычаями.

В программе прогулка по деревенской улице, посещение крестьянской усадьбы, в которой представлен комплекс уникальных построек: усадьба, клеть – летняя изба, двухэтажный хлев, амбар, куала – семейное языческое святилище, баня по-черному, ветряная мельница.

Гастрономический сюрприз: угощение национальными удмуртскими блюдами – табанями (удмуртские блины) с чаем на травах.

Удмуртский суп или каша и дегустация ароматной настойки «посятем» (теплый самогон с добавлением ягод).

Возвращение в Ижевск.

Посещение сувенирной лавки, где представлены изделия удмуртских мастеров.

Мастер-класс по изготовлению национально удмуртского украшения.

Мастер-показ «Удмуртские народные музыкальные инструменты».

Знакомство с музыкальными инструментами, такими как шулан, чипсон, кубыз и др., рассказ об их устройстве, особенностях изготовления, об их бытовании в традиционной крестьянской культуре.

Гости не только увидят, но и услышат, как звучат народные инструменты.

А на некоторых даже смогут сами сыграть.

Свободное время.

Гости самостоятельно могут посетить музей М. И. Калашникова.

Экскурсия знакомит с жизнью и изобретениями великого военного конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова.

Главная особенность музея – наличие тира с огнестрельным и пневматическим оружием.

Посещение тира за доп. плату.

Знакомство с Ижевском. Музей-заповедник «Лудорвай», угощение удмуртскими блюдами и мастер-класс по изготовлению украшенияЗнакомство с Ижевском. Музей-заповедник «Лудорвай», угощение удмуртскими блюдами и мастер-класс по изготовлению украшенияЗнакомство с Ижевском. Музей-заповедник «Лудорвай», угощение удмуртскими блюдами и мастер-класс по изготовлению украшенияЗнакомство с Ижевском. Музей-заповедник «Лудорвай», угощение удмуртскими блюдами и мастер-класс по изготовлению украшенияЗнакомство с Ижевском. Музей-заповедник «Лудорвай», угощение удмуртскими блюдами и мастер-класс по изготовлению украшения
2 день

Завершение программы. Выставка «Ижевские мотоциклы», переезд в Воткинск, обзорная экскурсия по городу

Завтрак в отеле по системе «шведский стол».

Экскурсия на выставку «Ижевские мотоциклы»

На выставке «Ижевские мотоциклы» представлены серийные модели мотоциклов «Иж» с 1930-х по 2000-е годы гг. из фондов музея и личных коллекций мотоциклистов сообщества «Иж Ижевск».

Выставка – не просто демонстрация коллекции мототехники, она также дает представление о жизни вокруг мотоциклов в разные исторические эпохи.

На выставке впервые публично представлена в Ижевске новая разработка Концерна «Калашников» – мотоцикл «ИЖ» нового поколения.

Переезд по маршруту г. Ижевск – г. Воткинск (60 км) с путевой информацией.

Посещение мемориально-архитектурного комплекса"Музей-усадьба П. И. Чайковского".

Классическая русская усадьба 19 века рассказывает своим посетителям о жизни семьи Чайковских в Воткинске.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу Воткинск с осмотром основных достопримечательностей.

Воткинск основан в 1757 году как посёлок при строительстве Воткинского железоделательного завода.

Здесь родился и провёл первые 8 лет своей жизни Пётр Ильич Чайковский.

Ряд своих произведений композитор создал, переживая свои детские впечатления от красоты и чистоты природы родного края.

В ходе экскурсии – знакомство с историей города, рассказ о вкладе в развитие города отца П. И. Чайковского, осмотр исторических сооружений, в том числе церкви, где крестили будущего композитора, прогулка по набережной вдоль живописного озера, ставшего прообразом «Лебединого озера» в одноименном балете.

Переезд по маршруту г. Воткинск – г. Ижевск, ж/д вокзал.

Ориентировочное окончание программы в 16:30.

Завершение программы. Выставка «Ижевские мотоциклы», переезд в Воткинск, обзорная экскурсия по городуЗавершение программы. Выставка «Ижевские мотоциклы», переезд в Воткинск, обзорная экскурсия по городуЗавершение программы. Выставка «Ижевские мотоциклы», переезд в Воткинск, обзорная экскурсия по городуЗавершение программы. Выставка «Ижевские мотоциклы», переезд в Воткинск, обзорная экскурсия по городу

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице АМАКС "Центральная" 3* в г. Ижевске.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от возраста:

  • за взрослого: 14 600 руб.;
  • за ребенка (до 17 лет включительно): 14 200 руб.

Доплата за одноместное размещение: 1 300 руб.

Варианты проживания

Гостиница АМАКС «Центральная» 3

1 ночь

Гостиница АМАКС «Центральная» Ижевск – это крупный гостиничный комплекс, расположенный на центральной площади города Ижевска. В шаговой доступности от гостиницы находятся Дом Правительства, Дворец Президента Удмуртской республики, все основные достопримечательности города, крупнейшие банки, кинотеатры, торговые дома и бизнес-центры, парки и площади.

Гостям предлагаются одноместные и двухместные номера категории стандарт.

Для гостей с трехместным проживанием предлагаются двухместные номера с доп. кроватью (еврораскладушка).

Гостиница АМАКС «Центральная» 3Гостиница АМАКС «Центральная» 3Гостиница АМАКС «Центральная» 3Гостиница АМАКС «Центральная» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номере выбранной категории
  • Питание по программе (угощение в Лудорвае, завтрак и обед во второй день)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные и экскурсионные билеты по программе
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Ижевск и обратно
  • Трансфер из аэропорта в отель до начала программы
  • Питание (обед и ужин в первый день, ужин во второй день)
  • Доплата за одноместное размещение: 1 300 руб.
  • Тир в музее Калашникова
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли будет пострелять в тире?

Тир за доп. плату.

В огнестрельный тир туристы смогут сходить только в свое свободное время, так как там очень долго проходит процесс подготовки к стрельбе и сама стрельба. К тому же большие очереди.

Как организована встреча в первый день?

Встреча туристов в холле гостиницы в 12:20 т. к. туристы приезжают в разное время.

Будет ли трансфер в аэропорт?

Да, в аэропорт отвезут, но только после ж/д вокзала. На автовокзал тоже будет возможность заехать.

Где можно оставить вещи во второй день тура?

Можно взять в автобусе с собой. Если много вещей, то можно оставить в гостинце.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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