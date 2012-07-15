1 день

Знакомство с Ижевском. Музей-заповедник «Лудорвай», угощение удмуртскими блюдами и мастер-класс по изготовлению украшения

12:20 (время местное Мск+1) Встреча группы с экскурсоводом в холле гостиницы Амакс "Центральная".



Пешеходно-автобусная обзорная экскурсия по городу Ижевску.

Ижевск – столица Удмуртской республики, двадцатый по численности населения город Российской Федерации, крупный промышленный, торговый, научно-образовательный и культурный центр Поволжья и Урала.

Известен как оружейная столица, город с самым большим искусственным водоемом в Европе.

В ходе экскурсии – рассказ об истории возникновения и развития города с 18 века по настоящее время, как город из маленького поселка перерос в столицу республики.

Посещение красивейшего Махайло-Архангельского собора.

Основные объекты: плотина и искусственное озеро – Ижевский пруд, Площадь оружейников и др.

Экскурсия в этнографический Музей-заповедник под открытым небом «Лудорвай».

Это одно из самых ярких и интересных мест, связанных с языческой культурой, национальной архитектурой и удмуртскими обычаями.

В программе прогулка по деревенской улице, посещение крестьянской усадьбы, в которой представлен комплекс уникальных построек: усадьба, клеть – летняя изба, двухэтажный хлев, амбар, куала – семейное языческое святилище, баня по-черному, ветряная мельница.



Гастрономический сюрприз: угощение национальными удмуртскими блюдами – табанями (удмуртские блины) с чаем на травах.

Удмуртский суп или каша и дегустация ароматной настойки «посятем» (теплый самогон с добавлением ягод).



Возвращение в Ижевск.

Посещение сувенирной лавки, где представлены изделия удмуртских мастеров.

Мастер-класс по изготовлению национально удмуртского украшения.

Мастер-показ «Удмуртские народные музыкальные инструменты».

Знакомство с музыкальными инструментами, такими как шулан, чипсон, кубыз и др., рассказ об их устройстве, особенностях изготовления, об их бытовании в традиционной крестьянской культуре.

Гости не только увидят, но и услышат, как звучат народные инструменты.

А на некоторых даже смогут сами сыграть.

Свободное время.

Гости самостоятельно могут посетить музей М. И. Калашникова.

Экскурсия знакомит с жизнью и изобретениями великого военного конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова.

Главная особенность музея – наличие тира с огнестрельным и пневматическим оружием.

Посещение тира за доп. плату.