Туры на автобусе в Ижевске

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Ижевске, цены от 14 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Страна гремячих ключей: старинные обряды и вкусные традиции. Экскурсионный тур в Удмуртию
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Страна гремячих ключей: старинные обряды и вкусные традиции. Экскурсионный тур в Удмуртию
Начало: Россия, Удмуртская Республика, Ижевск
22 июля в 10:00
12 авг в 10:00
50 100 за человека
Гостеприимная Удмуртия
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Гостеприимная Удмуртия
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
14 200 за человека
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
7 окт в 10:00
4 ноя в 10:00
14 600 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Ижевске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Страна гремячих ключей: старинные обряды и вкусные традиции. Экскурсионный тур в Удмуртию
  2. Гостеприимная Удмуртия
  3. Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Сколько стоит тур в Ижевске в июне 2024
Сейчас в Ижевске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 14 200 до 50 100. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Ижевске на 2024 год на автобусе, 3 ⭐ отзыва, цены от 14200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам