Авторский тур
7 дней
Страна гремячих ключей: старинные обряды и вкусные традиции. Экскурсионный тур в Удмуртию
Начало: Россия, Удмуртская Республика, Ижевск
22 июля в 10:00
12 авг в 10:00
50 100₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гостеприимная Удмуртия
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
14 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
7 окт в 10:00
4 ноя в 10:00
14 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «На автобусе»
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Сколько стоит тур в Ижевске в июне 2024
Сейчас в Ижевске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 14 200 до 50 100. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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