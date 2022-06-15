2 день

Музей-заповедник «Лудорвай». Экскурсия по Ижевску. Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова. Ижевские термы (по желанию)

Завтрак.

Переезд в Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай».

На территории музея располагаются усадьбы северных, центральных, южных удмуртов.

Здесь же находится усадьба бесермян - одного из самых загадочных народов России.

Неподалеку от них стоят дома русского поселения «Ильинка».

Изюминкой заповедника является вековая ветряная мельница, привезенная сюда с юга Удмуртии.

Парк мифологических персонажей-скульптур, куала (культовое здание удмуртов), куалуд (священная роща) – все это позволит прикоснуться к богатейшему духовному наследию региона.

Возвращение в Ижевск.

Обзорная экскурсия по Ижевску – “оружейной столице” России: увидим Царь-пушку – копию той, что находится в Московском Кремле; узнаем, почему в Ижевске есть памятник крокодилу и почему памятник Дружбы народов неофициально называют “Лыжи Кулаковой”.

Современный облик города формируют Свято-Михайловский Собор (визитная карточка Ижевска, один из красивейших храмов России), Александро-Невский собор, здание нового Цирка (один из самых современных в России и в Европе) и Зоопарк (входит в ТОП-25 лучших зоопарков Европы), Архитектурный Ансамбль Резиденции Главы Удмуртии (Арсенал, Дворец, Ротонда, скульптурные группы), Площадь Оружейников (с Михайловской колонной - уменьшенной копии «Александрийского столпа», с денежной кладовой, памятником Оружейникам).

Обед.

Посещение Музейно-выставочного комплекса им. М. Т. Калашникова.

Здесь создан демонстрационный зал, включающий современный тир огнестрельного оружия, где представлены различные образцы исторического и современного оружия, а также пневматический и арбалетный тир, оснащенный мультимедийными программами (входные билеты оплачиваются дополнительно).

Свободное время.

По желанию, самостоятельно, вы можете посетить Ижевские термы, подарив себе отдых после экскурсионного дня.

Термы — формат европейского отдыха, курорт доступный каждому!

В "Термах" есть: 2 открытых термальных бассейна с температурой воды +35°С, бассейн внутри комплекса + детский бассейн с горками, 15 видов саун и бань: гималайская соляная, кедровая травяная, турецкий хамам, финская, русская парная, фурако, джакузи, комната впечатлений, циркулярный душ, несколько видов косметической и лечебной глины, грязи, морской соли, массаж: все виды массажа, включая тайский и профессиональные парильщики, салон-магазин современного массажа «Доктор-Робот», акварелакс, мягкий пилинг, природный доктор — рыбки Гарра Руфа.

Ночь в отеле.