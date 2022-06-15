Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию

Страна гремячих ключей - неофициальное название республики Удмуртия

4.7
3 отзыва
Страна гремячих ключей – неофициальное название республики Удмуртия. Тысячи родников со студеной водой бьют из-под земли и среди них находится исток великой Камы. В нашем маршруте мы собрали всё самое интересное в древней земле вотяков-удмуртов. Здесь находятся около двух тысяч памятников истории и культуры и 32 музея. Слава таких городов региона, как Ижевск, Глазов, Сарапул и Воткинск выходит даже за пределы России.

Именно здесь в разное время жили и работали Петр Ильич Чайковский, Надежда Дурова и Михаил Тимофеевич Калашников.
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Ближайшие даты:
13
авг

Что вас ожидает 🤩

Традиционная кухня Удмуртии
Традиционная кухня Удмуртии
Попробуем на вкус национальные блюда
Гостеприимный народ
Гостеприимный народ
Познакомимся с традициями фино-угорских народов
Места силы Южной Удмуртии
Места силы Южной Удмуртии
Услышим таинственные легенды и истории об энергетических местах в Удмуртии

Программа тура по дням

1 день

Ижевск

Встреча с гидом в зале прибытия аэропорта г. Ижевск в 18:10.

Трансфер в отель.

Возможно прибытие на поезде.

2 день

Музей-заповедник «Лудорвай». Экскурсия по Ижевску. Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова. Ижевские термы (по желанию)

Завтрак.

Переезд в Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай».

На территории музея располагаются усадьбы северных, центральных, южных удмуртов.

Здесь же находится усадьба бесермян - одного из самых загадочных народов России.

Неподалеку от них стоят дома русского поселения «Ильинка».

Изюминкой заповедника является вековая ветряная мельница, привезенная сюда с юга Удмуртии.

Парк мифологических персонажей-скульптур, куала (культовое здание удмуртов), куалуд (священная роща) – все это позволит прикоснуться к богатейшему духовному наследию региона.

Возвращение в Ижевск.

Обзорная экскурсия по Ижевску – “оружейной столице” России: увидим Царь-пушку – копию той, что находится в Московском Кремле; узнаем, почему в Ижевске есть памятник крокодилу и почему памятник Дружбы народов неофициально называют “Лыжи Кулаковой”.

Современный облик города формируют Свято-Михайловский Собор (визитная карточка Ижевска, один из красивейших храмов России), Александро-Невский собор, здание нового Цирка (один из самых современных в России и в Европе) и Зоопарк (входит в ТОП-25 лучших зоопарков Европы), Архитектурный Ансамбль Резиденции Главы Удмуртии (Арсенал, Дворец, Ротонда, скульптурные группы), Площадь Оружейников (с Михайловской колонной - уменьшенной копии «Александрийского столпа», с денежной кладовой, памятником Оружейникам).

Обед.

Посещение Музейно-выставочного комплекса им. М. Т. Калашникова.

Здесь создан демонстрационный зал, включающий современный тир огнестрельного оружия, где представлены различные образцы исторического и современного оружия, а также пневматический и арбалетный тир, оснащенный мультимедийными программами (входные билеты оплачиваются дополнительно).

Свободное время.

По желанию, самостоятельно, вы можете посетить Ижевские термы, подарив себе отдых после экскурсионного дня.

Термы — формат европейского отдыха, курорт доступный каждому!

В "Термах" есть: 2 открытых термальных бассейна с температурой воды +35°С, бассейн внутри комплекса + детский бассейн с горками, 15 видов саун и бань: гималайская соляная, кедровая травяная, турецкий хамам, финская, русская парная, фурако, джакузи, комната впечатлений, циркулярный душ, несколько видов косметической и лечебной глины, грязи, морской соли, массаж: все виды массажа, включая тайский и профессиональные парильщики, салон-магазин современного массажа «Доктор-Робот», акварелакс, мягкий пилинг, природный доктор — рыбки Гарра Руфа.

Ночь в отеле.

3 день

Экскурсия по этапной тюрьме. Глазов. Культурно-исторический парк "Донды Дор". Этно-комплекс "Тылыс"

Завтрак.

Отправляемся вГлазов.

По дороге – посещение Этапного пункта в д. Бачкеево.

За свою многолетнюю историю село повидало немало известных ссыльных, среди которых был Достоевский, Радищев, декабристы и другие.

Экскурсия по этапной тюрьме.

Музей постарался максимально полно восстановить личные истории и быт каторжан — здесь можно отдохнуть на нарах, забраться в сторожевую будку и даже попробовать кашу, которой кормили ссыльных.

Пельменный обед (дегустация 15 видов пельменей): с горбушей, минтаем, редькой, свининой, говядиной, курицей, капустой, шампиньонами, черникой, вишней и не только!

Переезд в Глазов.

Город расположен на берегу реки Чепцы (приток Вятки) и имеет необычную радиальную застройку еще с конца XVIII века.

Главным историческим местом продолжает являться площадь Свободы (в прошлом Соборная площадь) и улица Кирова (в прошлом Вятская) с пешеходным туристическим маршрутом.

Обзорная экскурсия в Глазове – Северной столице Удмуртии.

В ходе экскурсии постараемся узнать о том, что такое «ненастоящий город», где находится самая романтичная река и как Глазов связан с Павликом Морозовым.

Наш променад по «глазовскому Арбату», частичке Сибирского тракта – это повод поговорить об истории и сделать новые фотографии этого удивительного места.

Посещение культурно-исторического парка «Донды Дор».

«Донды Дор» – парк, созданный на основе материалов Чепецкой археологической культуры, мифов и легенд удмуртского народа.

На территории парка около 16 уникальных арт-объектов.

Посещение уникального Бесермянского этно-комплекса «Тылыс».

Удмуртия – земля голубых родников, дающая начало Каме и Вятке.

Уникальным местом считается деревня Тылыс – место древнего селища бесермян, уникального малочисленного народа России.

Сегодня Тылыс – населённый пункт, включенный в экологически маршрут "Тайны Юкаменских родников":

  • живая родниковая вода из 33 источников, несущая в себе энергию зарождения жизни;
  • магические камни – природные валуны причудливой формы, находящиеся рядом с языческими святилищами горы Мыргетон;
  • лесо-терапия – лесной чистый воздух с порцией воздушных витаминов.

Ужин в Глазове.

Возвращение в Ижевск.

Ночь в отеле.

4 день

Музей-усадьба П.И. Чайковского. Город-завод Воткинск. Свято-Успенский женский монастырь. Сарапул

Завтрак.

Переезд в Воткинск.

Этот день тура мы проведем на Родине Петра Ильича Чайковского – самого исполняемого композитора в мире.

Посещение Музея-усадьбы П. И. Чайковского.

Мы побываем в Музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского – познакомимся с основами дворянского воспитания и традициями гостеприимства в семье Чайковских.

Мы прогуляемся по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера;

Обзорная экскурсия по Воткинску.

Воткинск – небольшой город, но, совершенно, отличающийся от абсолютного большинства городов России.

Это город-завод.

Мы увидим Памятник Якорю, Воткинскую плотину, Памятник П. И. Чайковскому и В. С. Высоцкому, Благовещенский собор и Пантелеймоновскую церковь.

Обед.

Переезд в село Перевозное.

В этом старинном селе, неподалеку от Воткинска, расположился Свято-Успенский женский монастырь, основанный при Вознесенском храме.

Это, пожалуй, главная сакральная точка на карте православной Удмуртии.

Главные святыни Вознесенского храма – деревянные скульптурные изображения в полный рост, нехарактерные для Православия…

Переезд в Сарапул.

Сарапул – один из древнейших городов Прикамья.

Благодаря, богатому архитектурному наследию с полным правом можно его называть «удмуртским Суздалем».

А богатейшая история делает его одним из самых туристически привлекательных мест не только Удмуртии, но и России.

С этим городом на Каме связаны Н. А. Дурова, А. И. Пальшина, А. Эйнштейн, А. Панкратов-Черный, Л. Орлова и многие другие.

Именно здесь выросла кавалерист-девица Надежда Дурова, личный орденоносец Кутузова во время войны 1812 года, прототип героини знаменитой «Гусарской баллады».

Сарапул – родина знаменитых сапог “со скрипом”.

Именно сарапульские сапоги носил последний русский Император Николай II в период Первой мировой войны.

Считается, что история, ставшая основой для комедии Н. В. Гоголя “Ревизор”, произошла в Сарапуле.

«Купеческий» ужин.

Возвращение в Ижевск.

Ночь в отеле.

5 день

Зуевы ключи. Этно-туристическая программа в д. Ныргында

Завтрак.

Отправляемся к местам силы Южной Удмуртии.

Места Силы — это энергетические зоны на Земле, которые особым способом влияют на жизнь всего сущего.

Посещение Зуевых ключей.

Во время экскурсии можно будет познакомиться с таким известным сакральным местом как Зуевы Ключи, вместе с его Святым и Мертвым ключами.

Это, пожалуй, самое значимое место силы «Родникового края» (при сухой погоде).

Этот край овеян таинственными легендами и историями: о марийском князе Токтае и о огнепоклоннике Заратустре, о венграх и иранцах, о Чегандинских пещерах и Гурьке-разбойнике…

Этно-туристическая программа в д. Ныргында.

Марийский обед.

Возвращение в Ижевск.

Ночь в отеле.

6 день

Мало-Дивеевский Серафимовский монастырь. Студии удмуртского платья "Дэрем". Этнотуристическая программа "Три свадебных напева"

Завтрак.

Переезд в Норью.

Посещение Мало-Дивеевского Серафимовского монастыря.

Это удивительно красивый монастырь на фоне каскада норьинских прудов.

На другой стороне пруда, в километре от обители, находится святой источник.

Купели там нет, но можно облиться водой из ведер в оборудованных кабинках.

Поклониться святым мощам, хранящимся в монастырском храме, едут паломники со всего мира.

Переезд в район Малой Пурги.

Этот маршрут откроет главные семейные ценности южных удмуртов: энергию Рода, уникальность каждого человека в нём и сохранение нашего родства с природой.

Посещение Студии удмуртского платья «Дэрем» в Малой Пурге.

Основательница студии Татьяна Никитична Москвина передает особую магию народного костюма.

Мы узнаем, как одежда может служить оберегом.

А также подберем новый образ для каждого.

Переезд в Карамас-Пелгу.

Карамас-Пельга – одно из немногих мест, где еще сохранилось практически в первозданном виде язычество удмуртов.

Здесь, как и раньше, верят в Инмара, духов воды и лесов, и справляют загадочные обряды.

Удмуртский обед.

Этнотуристическая программа «Три свадебных напева».

Мы окунемся в мир настоящего удмуртского язычества.

Почувствуем вкус табаней и посятэма, станем участниками удмуртской свадьбы, увидим своими глазами удмуртских шаманов, священную куалу и священную рощу…

Возвращение в Ижевск.

Ночь в отеле.

7 день

Отъезд

Завтрак.

Для улетающих на самолете – трансфер в аэропорт к рекомендованному рейсу.

Для уезжающих на поезде – сводный день для самостоятельного посещения музеев,
самостоятельный трансфер на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
55 80063 300

Варианты проживания

Отель «Космос»

6 ночей

Отель расположен на Центральной площади Ижевска. К услугам гостей современные номера, в номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Неподалеку расположены основные достопримечательности Ижевска, включая Государственный театр оперы и балета и Михайловский собор.

В числе удобств просторное фойе с комфортабельной гостиной зоной, крытый бассейн и фитнес-центр.

По утрам для гостей сервируют завтрак, который может быть подан в номер. При отеле открыт элегантный ресторан с баром, в котором подают изысканные блюда европейской кухни. В ресторане Brauplatz гостям предложат различные сорта пива.

Все номера оснащены телефоном и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств электрический чайник, принадлежности для чая/кофе и халаты. Гостям некоторых номеров предоставляется доступ в представительский лаундж.

Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле в центре города
  • Питание, указанное в программе
  • Входные билеты в музейные объекты, заповедники, этнографические центры
  • Транспортное обслуживание на микроавтобусе / автобусе туристического класса в соответствии с программой
  • Экскурсионное обслуживание в соответствии с программой
  • Сопровождение профессионального гида по маршруту
  • Трансфер к рекомендованным рейсам
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
  • Посещение терм
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Россия, Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Рекомендованные рейсы
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Рекомендуем рейс с вылетом из СПб в 14:50 и прибытием в Ижевск в 18:10;
Обратный рейс с вылетом из Ижевска в 12:55 и прибытием в СПб в 14:15;
Возможно прибытие и отправление на прямом поезде.

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ:

Отправление из Москвы Рекомендуем рейс с прибытием в Ижевск до 18:10;
Обратный рейс с вылетом из Ижевска в 12:55 и позже (трансфер к рейсу на СПб).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
15 июня 2022
Я уже дома, и приходит осознание, что наш незабываемый и удивительный тур «Жемчужина Кавказа» закончился. Экскурсия по Дагестану превзошла все мои ожидания! Хочу отметить высокий профессионализм нашего гида Романа Обухова и водителя Али. Благодаря нашему гиду мы покорили все вершины нашего тура. Программа насыщенная, музеи, познавательные переезды по дорогам и бездорожью, подъёмы в горы, вкусная еда и гостеприимство местных жителей. Сразу становится ясно как широка и многогранна наша Родина и какие замечательные люди в ней живут. Заряд энергии, волшебная природа, масса интересных, мощных, заповедных мест Дагестана. Впечатлений через край!!!
А какая у нас была группа ❤ полное взаимопонимание и взаимовыручка. Спасибо Всем за компанию!!! Эмоции зашкаливают. Мы такие разные, рада, что эти дни мы были сплочённой Командой!
С огромной Благодарностью, Екатерина из Москвы.
А
6 мая 2022
Не удалось сразу оплатить тур, пришлось ждать набора группы, хотя времени оставалось немного для получения туристического кешбэка.
Е
5 мая 2022
Большое спасибо организатором тура. На все вопросы быстро давали ответы.

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