Встреча с гидом в зале прибытия аэропорта г. Ижевск в 18:10.
Трансфер в отель.
Возможно прибытие на поезде.
Завтрак.
Переезд в Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай».
На территории музея располагаются усадьбы северных, центральных, южных удмуртов.
Здесь же находится усадьба бесермян - одного из самых загадочных народов России.
Неподалеку от них стоят дома русского поселения «Ильинка».
Изюминкой заповедника является вековая ветряная мельница, привезенная сюда с юга Удмуртии.
Парк мифологических персонажей-скульптур, куала (культовое здание удмуртов), куалуд (священная роща) – все это позволит прикоснуться к богатейшему духовному наследию региона.
Возвращение в Ижевск.
Обзорная экскурсия по Ижевску – “оружейной столице” России: увидим Царь-пушку – копию той, что находится в Московском Кремле; узнаем, почему в Ижевске есть памятник крокодилу и почему памятник Дружбы народов неофициально называют “Лыжи Кулаковой”.
Современный облик города формируют Свято-Михайловский Собор (визитная карточка Ижевска, один из красивейших храмов России), Александро-Невский собор, здание нового Цирка (один из самых современных в России и в Европе) и Зоопарк (входит в ТОП-25 лучших зоопарков Европы), Архитектурный Ансамбль Резиденции Главы Удмуртии (Арсенал, Дворец, Ротонда, скульптурные группы), Площадь Оружейников (с Михайловской колонной - уменьшенной копии «Александрийского столпа», с денежной кладовой, памятником Оружейникам).
Обед.
Посещение Музейно-выставочного комплекса им. М. Т. Калашникова.
Здесь создан демонстрационный зал, включающий современный тир огнестрельного оружия, где представлены различные образцы исторического и современного оружия, а также пневматический и арбалетный тир, оснащенный мультимедийными программами (входные билеты оплачиваются дополнительно).
Свободное время.
По желанию, самостоятельно, вы можете посетить Ижевские термы, подарив себе отдых после экскурсионного дня.
Термы — формат европейского отдыха, курорт доступный каждому!
В "Термах" есть: 2 открытых термальных бассейна с температурой воды +35°С, бассейн внутри комплекса + детский бассейн с горками, 15 видов саун и бань: гималайская соляная, кедровая травяная, турецкий хамам, финская, русская парная, фурако, джакузи, комната впечатлений, циркулярный душ, несколько видов косметической и лечебной глины, грязи, морской соли, массаж: все виды массажа, включая тайский и профессиональные парильщики, салон-магазин современного массажа «Доктор-Робот», акварелакс, мягкий пилинг, природный доктор — рыбки Гарра Руфа.
Ночь в отеле.
Завтрак.
Отправляемся вГлазов.
По дороге – посещение Этапного пункта в д. Бачкеево.
За свою многолетнюю историю село повидало немало известных ссыльных, среди которых был Достоевский, Радищев, декабристы и другие.
Экскурсия по этапной тюрьме.
Музей постарался максимально полно восстановить личные истории и быт каторжан — здесь можно отдохнуть на нарах, забраться в сторожевую будку и даже попробовать кашу, которой кормили ссыльных.
Пельменный обед (дегустация 15 видов пельменей): с горбушей, минтаем, редькой, свининой, говядиной, курицей, капустой, шампиньонами, черникой, вишней и не только!
Переезд в Глазов.
Город расположен на берегу реки Чепцы (приток Вятки) и имеет необычную радиальную застройку еще с конца XVIII века.
Главным историческим местом продолжает являться площадь Свободы (в прошлом Соборная площадь) и улица Кирова (в прошлом Вятская) с пешеходным туристическим маршрутом.
Обзорная экскурсия в Глазове – Северной столице Удмуртии.
В ходе экскурсии постараемся узнать о том, что такое «ненастоящий город», где находится самая романтичная река и как Глазов связан с Павликом Морозовым.
Наш променад по «глазовскому Арбату», частичке Сибирского тракта – это повод поговорить об истории и сделать новые фотографии этого удивительного места.
Посещение культурно-исторического парка «Донды Дор».
«Донды Дор» – парк, созданный на основе материалов Чепецкой археологической культуры, мифов и легенд удмуртского народа.
На территории парка около 16 уникальных арт-объектов.
Посещение уникального Бесермянского этно-комплекса «Тылыс».
Удмуртия – земля голубых родников, дающая начало Каме и Вятке.
Уникальным местом считается деревня Тылыс – место древнего селища бесермян, уникального малочисленного народа России.
Сегодня Тылыс – населённый пункт, включенный в экологически маршрут "Тайны Юкаменских родников":
Ужин в Глазове.
Возвращение в Ижевск.
Ночь в отеле.
Завтрак.
Переезд в Воткинск.
Этот день тура мы проведем на Родине Петра Ильича Чайковского – самого исполняемого композитора в мире.
Посещение Музея-усадьбы П. И. Чайковского.
Мы побываем в Музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского – познакомимся с основами дворянского воспитания и традициями гостеприимства в семье Чайковских.
Мы прогуляемся по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера;
Обзорная экскурсия по Воткинску.
Воткинск – небольшой город, но, совершенно, отличающийся от абсолютного большинства городов России.
Это город-завод.
Мы увидим Памятник Якорю, Воткинскую плотину, Памятник П. И. Чайковскому и В. С. Высоцкому, Благовещенский собор и Пантелеймоновскую церковь.
Обед.
Переезд в село Перевозное.
В этом старинном селе, неподалеку от Воткинска, расположился Свято-Успенский женский монастырь, основанный при Вознесенском храме.
Это, пожалуй, главная сакральная точка на карте православной Удмуртии.
Главные святыни Вознесенского храма – деревянные скульптурные изображения в полный рост, нехарактерные для Православия…
Переезд в Сарапул.
Сарапул – один из древнейших городов Прикамья.
Благодаря, богатому архитектурному наследию с полным правом можно его называть «удмуртским Суздалем».
А богатейшая история делает его одним из самых туристически привлекательных мест не только Удмуртии, но и России.
С этим городом на Каме связаны Н. А. Дурова, А. И. Пальшина, А. Эйнштейн, А. Панкратов-Черный, Л. Орлова и многие другие.
Именно здесь выросла кавалерист-девица Надежда Дурова, личный орденоносец Кутузова во время войны 1812 года, прототип героини знаменитой «Гусарской баллады».
Сарапул – родина знаменитых сапог “со скрипом”.
Именно сарапульские сапоги носил последний русский Император Николай II в период Первой мировой войны.
Считается, что история, ставшая основой для комедии Н. В. Гоголя “Ревизор”, произошла в Сарапуле.
«Купеческий» ужин.
Возвращение в Ижевск.
Ночь в отеле.
Завтрак.
Отправляемся к местам силы Южной Удмуртии.
Места Силы — это энергетические зоны на Земле, которые особым способом влияют на жизнь всего сущего.
Посещение Зуевых ключей.
Во время экскурсии можно будет познакомиться с таким известным сакральным местом как Зуевы Ключи, вместе с его Святым и Мертвым ключами.
Это, пожалуй, самое значимое место силы «Родникового края» (при сухой погоде).
Этот край овеян таинственными легендами и историями: о марийском князе Токтае и о огнепоклоннике Заратустре, о венграх и иранцах, о Чегандинских пещерах и Гурьке-разбойнике…
Этно-туристическая программа в д. Ныргында.
Марийский обед.
Возвращение в Ижевск.
Ночь в отеле.
Завтрак.
Переезд в Норью.
Посещение Мало-Дивеевского Серафимовского монастыря.
Это удивительно красивый монастырь на фоне каскада норьинских прудов.
На другой стороне пруда, в километре от обители, находится святой источник.
Купели там нет, но можно облиться водой из ведер в оборудованных кабинках.
Поклониться святым мощам, хранящимся в монастырском храме, едут паломники со всего мира.
Переезд в район Малой Пурги.
Этот маршрут откроет главные семейные ценности южных удмуртов: энергию Рода, уникальность каждого человека в нём и сохранение нашего родства с природой.
Посещение Студии удмуртского платья «Дэрем» в Малой Пурге.
Основательница студии Татьяна Никитична Москвина передает особую магию народного костюма.
Мы узнаем, как одежда может служить оберегом.
А также подберем новый образ для каждого.
Переезд в Карамас-Пелгу.
Карамас-Пельга – одно из немногих мест, где еще сохранилось практически в первозданном виде язычество удмуртов.
Здесь, как и раньше, верят в Инмара, духов воды и лесов, и справляют загадочные обряды.
Удмуртский обед.
Этнотуристическая программа «Три свадебных напева».
Мы окунемся в мир настоящего удмуртского язычества.
Почувствуем вкус табаней и посятэма, станем участниками удмуртской свадьбы, увидим своими глазами удмуртских шаманов, священную куалу и священную рощу…
Возвращение в Ижевск.
Ночь в отеле.
Завтрак.
Для улетающих на самолете – трансфер в аэропорт к рекомендованному рейсу.
Для уезжающих на поезде – сводный день для самостоятельного посещения музеев,
самостоятельный трансфер на ж/д вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|55 800
|63 300
Отель расположен на Центральной площади Ижевска. К услугам гостей современные номера, в номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Неподалеку расположены основные достопримечательности Ижевска, включая Государственный театр оперы и балета и Михайловский собор.
В числе удобств просторное фойе с комфортабельной гостиной зоной, крытый бассейн и фитнес-центр.
По утрам для гостей сервируют завтрак, который может быть подан в номер. При отеле открыт элегантный ресторан с баром, в котором подают изысканные блюда европейской кухни. В ресторане Brauplatz гостям предложат различные сорта пива.
Все номера оснащены телефоном и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств электрический чайник, принадлежности для чая/кофе и халаты. Гостям некоторых номеров предоставляется доступ в представительский лаундж.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Рекомендуем рейс с вылетом из СПб в 14:50 и прибытием в Ижевск в 18:10;
Обратный рейс с вылетом из Ижевска в 12:55 и прибытием в СПб в 14:15;
Возможно прибытие и отправление на прямом поезде.
Отправление из Москвы Рекомендуем рейс с прибытием в Ижевск до 18:10;
Обратный рейс с вылетом из Ижевска в 12:55 и позже (трансфер к рейсу на СПб).