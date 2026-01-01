Программа тура по дням
Выезд до с. Усть-Утка
Сбор группы в 20:00 на парковке ТЦ «Старик Хоттабыч» (ул. Горького, 37).
Выезд из Ижевска до с. Усть-Утка, Свердловская область (расстояние около 630 км.).
Выезд из Воткинска время местное ориентировочно в 21:00-21:30.
Выезд из Перми, время местное ориентировочно в 02:00 (17 июня).
Место встречи в Воткинске и Перми по согласованию.
Сплав до камня Омутной
Прибытие, завтрак.
Инструктаж.
Собираем плавсредства и покоряем первые 16 км пути!
Сплав до камня Омутной.
Пройдем мимо Желтого и Красного камней, камень Харенки, перекат перед камнем Дождевой – в нем небольшая пещера, где нашли останки шамана.
Прогулка на Олений камень. Продолжение сплава
Прогулка на Олений камень.
Сплав до камня Писаный – 13 км.
Подъем на камень Писаный. Сплав до камня Столбы
Подъем на камень Писаный, там установлен Демидовский крест.
Сплав до камня Столбы – 6 км.
Прогулка до Столбов.
Они похожи на Усьвинские, только меньше.
Дневка
Дневка.
Купаемся, загораем, рыбачим и паримся в баньке.
Сплав до камня Ростун
Сплав до камня Ростун – 17 км.
По пути: Камень Дужной, камень Новиков (там мы сходим посмотреть на карстовый мост).
Сплав до камня Печка
Сплав до камня Печка – 16 км.
По пути мы пройдем мимо камня Великан – самый высокий на реке.
Сплав до с. Кын. Отъезд
Сплав до с. Кын 5 км, Пермский край.
Разборка плавсредств.
Выезд домой.
Расстояние около 530 км.
Прибытие в Пермь/Воткинск/Ижевск
Ориентировочное время прибытия в Пермь – 03:00.
Ориентировочное время прибытия в Воткинск – 05:30-06:00.
Ориентировочное время прибытия в Ижевск – 07:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны (около 1200 км)
- Трехразовое туристическое питание на маршруте
- Работа инструктора-проводника
- Аренда инвентаря для сплава (плавсредства, жилеты, весла)
- Всё необходимое групповое и костровое снаряжение (бензопила, котлы, кухонные принадлежности и т. д.)
- Палатки, спальники, коврики
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевск/Воткинска/Перми и обратно
- Питание в кафе (во время дороги)
- Страховка от укуса клеща и от несчастного случая
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личное снаряжение и вещи:
- копии документов в герметичной упаковке - паспорт, полис ОМС (при наличии полис ДМС, страховки);
- рюкзак/сумка для вещей;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), термос;
- портативное зарядное устройство;
- сидушка туристическая (точка);
- налобный фонарь, запасной комплект батареек;
- крем от загара, солнцезащитные очки;
- упаковку плотных мусорных пакетов для грязной и мокрой одежды (также выполняет функцию гермомешка);
- индивидуальная аптечка;
- предметы гигиены, полотенце;
- хозяйственные перчатки с резиновыми пупырышками для гребли;
- средство от комаров и клещей;
- музыкальные инструменты – по желанию.
Одежда:
Необходимо иметь как минимум 3 комплекта одежды!
Сплавной – для сплава, т. е. в нём мы находимся на плавсредствах. Мы не переживаем, если он промокнет. Когда очень жарко — можно вообще обойтись только купальником. В сплавном комплекте не должно быть хлопчатобумажных и джинсовых вещей. Они не греют мокрыми и долго сохнут.
Сухой – это сухая одежда для лагеря. Одежду из этого комплекта можно надевать только тогда, когда она не может промокнуть. Сухой комплект должен оставаться сухим.
Спальный – для ночлега в палатке. Спать лучше в минимальном количестве одежды в спальнике. Если холодно, то можно надевать дополнительную сухую одежду.
В сплавной комплект входит:
- рубашка/футболка светлая с длинными рукавами;
- ветровка и дождевик;
- легкие штаны, чтобы закрывали ноги;
- спортивные/флисовые штаны и кофта;
- носки, белье, футболки;
- головной убор;
- купальник/плавки.
Если Вы носите очки - сделайте для них веревочку или цепочку, либо наденьте на время сплава линзы.
В сухой комплект входит:
- спортивные/флисовые штаны и кофта;
- ветровка;
- носки, белье, футболки;
- шорты;
- головной убор.
В спальный комплект входит:
- теплая свободная одежда либо термобелье;
- теплые носки либо термоноски и тонкая шапочка.
Обувь:
В сплавной комплект входит:
- сандали/сланцы с ремешками (для бани, лагеря и жаркой погоды);
- обувь, которую не жалко намочить (кеды, кроссовки, ботинки) либо резиновые сапоги.
В сухой комплект входит:
- удобная подходящая по погоде обувь без каблуков (кроссовки, кеды, трекинговые ботинки).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Стоимость тура для детей 8-15 лет – 30 550 рублей;
Стоимость тура для детей до 7 лет включительно – 26 750 рублей;
Рекомендуемый возраст участия для детей от 6 лет (дети от 3 до 6 по согласованию).
1. Скидка для пенсионеров и ветеранов труда – 5%
Скидка действует при предъявлении пенсионного или ветеранского удостоверения.
2. Скидка многодетным семьям – 5%
Скидка действует при предъявлении удостоверения многодетной семьи.
3. Скидка по дисконтной карте члена профсоюза – 5%
Скидка действует при предъявлении карты Профсоюзного дисконта Удмуртской Республики.
4. Скидка ветеранам радиационных аварий – 5%
Скидка действует при предъявлении ветеранского удостоверения.
* Внимание! Скидки не суммируются с другими скидками и акциями.
На тур начисляется одна из доступных скидок, которая является максимальной.
Скидка предоставляется по предварительной договоренности с менеджером.
Скидки не действуют на индивидуальные туры, клубные поездки и подарочные сертификаты.