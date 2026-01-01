Личное снаряжение и вещи:

копии документов в герметичной упаковке - паспорт, полис ОМС (при наличии полис ДМС, страховки);

рюкзак/сумка для вещей;

КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), термос;

портативное зарядное устройство;

сидушка туристическая (точка);

налобный фонарь, запасной комплект батареек;

крем от загара, солнцезащитные очки;

упаковку плотных мусорных пакетов для грязной и мокрой одежды (также выполняет функцию гермомешка);

индивидуальная аптечка;

предметы гигиены, полотенце;

хозяйственные перчатки с резиновыми пупырышками для гребли;

средство от комаров и клещей;

музыкальные инструменты – по желанию.

Одежда:

Необходимо иметь как минимум 3 комплекта одежды!

Сплавной – для сплава, т. е. в нём мы находимся на плавсредствах. Мы не переживаем, если он промокнет. Когда очень жарко — можно вообще обойтись только купальником. В сплавном комплекте не должно быть хлопчатобумажных и джинсовых вещей. Они не греют мокрыми и долго сохнут.

Сухой – это сухая одежда для лагеря. Одежду из этого комплекта можно надевать только тогда, когда она не может промокнуть. Сухой комплект должен оставаться сухим.

Спальный – для ночлега в палатке. Спать лучше в минимальном количестве одежды в спальнике. Если холодно, то можно надевать дополнительную сухую одежду.

В сплавной комплект входит:

рубашка/футболка светлая с длинными рукавами;

ветровка и дождевик;

легкие штаны, чтобы закрывали ноги;

спортивные/флисовые штаны и кофта;

носки, белье, футболки;

головной убор;

купальник/плавки.

Если Вы носите очки - сделайте для них веревочку или цепочку, либо наденьте на время сплава линзы.

В сухой комплект входит:

спортивные/флисовые штаны и кофта;

ветровка;

носки, белье, футболки;

шорты;

головной убор.

В спальный комплект входит:

теплая свободная одежда либо термобелье;

теплые носки либо термоноски и тонкая шапочка.

Обувь:

В сплавной комплект входит:

сандали/сланцы с ремешками (для бани, лагеря и жаркой погоды);

обувь, которую не жалко намочить (кеды, кроссовки, ботинки) либо резиновые сапоги.

В сухой комплект входит: