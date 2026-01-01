Недельный сплав по реке Чусовая

Предлагаем Вам присоединиться к сплаву по самой известной реке Урала с удивительной по красоте природой и богатой историей. По берегам Чусовой возвышаются сотни живописных скал, которые издавна называют камнями.

По пути


нам встретятся Дождевой камень и не сразу заметная в нём пещера Шамана, камень Писаный с высеченным на нем Демидовским крестом, и другие природные памятники.

В этом туре Вы будете заворожено любоваться природой и наслаждаться отдыхом от городской суеты, обретете новые знакомства и внутреннюю гармонию.

Программа тура по дням

1 день

Выезд до с. Усть-Утка

Сбор группы в 20:00 на парковке ТЦ «Старик Хоттабыч» (ул. Горького, 37).

Выезд из Ижевска до с. Усть-Утка, Свердловская область (расстояние около 630 км.).

Выезд из Воткинска время местное ориентировочно в 21:00-21:30.

Выезд из Перми, время местное ориентировочно в 02:00 (17 июня).

Место встречи в Воткинске и Перми по согласованию.

2 день

Сплав до камня Омутной

Прибытие, завтрак.

Инструктаж.

Собираем плавсредства и покоряем первые 16 км пути!

Сплав до камня Омутной.

Пройдем мимо Желтого и Красного камней, камень Харенки, перекат перед камнем Дождевой – в нем небольшая пещера, где нашли останки шамана.

3 день

Прогулка на Олений камень. Продолжение сплава

Прогулка на Олений камень.

Сплав до камня Писаный – 13 км.

4 день

Подъем на камень Писаный. Сплав до камня Столбы

Подъем на камень Писаный, там установлен Демидовский крест.

Сплав до камня Столбы – 6 км.

Прогулка до Столбов.

Они похожи на Усьвинские, только меньше.

5 день

Дневка

Дневка.

Купаемся, загораем, рыбачим и паримся в баньке.

6 день

Сплав до камня Ростун

Сплав до камня Ростун – 17 км.

По пути: Камень Дужной, камень Новиков (там мы сходим посмотреть на карстовый мост).

7 день

Сплав до камня Печка

Сплав до камня Печка – 16 км.

По пути мы пройдем мимо камня Великан – самый высокий на реке.

8 день

Сплав до с. Кын. Отъезд

Сплав до с. Кын 5 км, Пермский край.

Разборка плавсредств.

Выезд домой.

Расстояние около 530 км.

9 день

Прибытие в Пермь/Воткинск/Ижевск

Ориентировочное время прибытия в Пермь – 03:00.

Ориентировочное время прибытия в Воткинск 05:30-06:00.

Ориентировочное время прибытия в Ижевск – 07:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в обе стороны (около 1200 км)
  • Трехразовое туристическое питание на маршруте
  • Работа инструктора-проводника
  • Аренда инвентаря для сплава (плавсредства, жилеты, весла)
  • Всё необходимое групповое и костровое снаряжение (бензопила, котлы, кухонные принадлежности и т. д.)
  • Палатки, спальники, коврики
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевск/Воткинска/Перми и обратно
  • Питание в кафе (во время дороги)
  • Страховка от укуса клеща и от несчастного случая
Место начала и завершения?
Ижевск/Воткинск/Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личное снаряжение и вещи:

  • копии документов в герметичной упаковке - паспорт, полис ОМС (при наличии полис ДМС, страховки);
  • рюкзак/сумка для вещей;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), термос;
  • портативное зарядное устройство;
  • сидушка туристическая (точка);
  • налобный фонарь, запасной комплект батареек;
  • крем от загара, солнцезащитные очки;
  • упаковку плотных мусорных пакетов для грязной и мокрой одежды (также выполняет функцию гермомешка);
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы гигиены, полотенце;
  • хозяйственные перчатки с резиновыми пупырышками для гребли;
  • средство от комаров и клещей;
  • музыкальные инструменты – по желанию.

Одежда:

Необходимо иметь как минимум 3 комплекта одежды!

Сплавной – для сплава, т. е. в нём мы находимся на плавсредствах. Мы не переживаем, если он промокнет. Когда очень жарко — можно вообще обойтись только купальником. В сплавном комплекте не должно быть хлопчатобумажных и джинсовых вещей. Они не греют мокрыми и долго сохнут.

Сухой – это сухая одежда для лагеря. Одежду из этого комплекта можно надевать только тогда, когда она не может промокнуть. Сухой комплект должен оставаться сухим.

Спальный – для ночлега в палатке. Спать лучше в минимальном количестве одежды в спальнике. Если холодно, то можно надевать дополнительную сухую одежду.

В сплавной комплект входит:

  • рубашка/футболка светлая с длинными рукавами;
  • ветровка и дождевик;
  • легкие штаны, чтобы закрывали ноги;
  • спортивные/флисовые штаны и кофта;
  • носки, белье, футболки;
  • головной убор;
  • купальник/плавки.

Если Вы носите очки - сделайте для них веревочку или цепочку, либо наденьте на время сплава линзы.

В сухой комплект входит:

  • спортивные/флисовые штаны и кофта;
  • ветровка;
  • носки, белье, футболки;
  • шорты;
  • головной убор.

В спальный комплект входит:

  • теплая свободная одежда либо термобелье;
  • теплые носки либо термоноски и тонкая шапочка.

Обувь:

В сплавной комплект входит:

  • сандали/сланцы с ремешками (для бани, лагеря и жаркой погоды);
  • обувь, которую не жалко намочить (кеды, кроссовки, ботинки) либо резиновые сапоги.

В сухой комплект входит:

  • удобная подходящая по погоде обувь без каблуков (кроссовки, кеды, трекинговые ботинки).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Стоимость тура для детей 8-15 лет – 30 550 рублей;

Стоимость тура для детей до 7 лет включительно – 26 750 рублей;

Рекомендуемый возраст участия для детей от 6 лет (дети от 3 до 6 по согласованию).

1. Скидка для пенсионеров и ветеранов труда – 5%

Скидка действует при предъявлении пенсионного или ветеранского удостоверения.

2. Скидка многодетным семьям – 5%

Скидка действует при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

3. Скидка по дисконтной карте члена профсоюза – 5%

Скидка действует при предъявлении карты Профсоюзного дисконта Удмуртской Республики.

4. Скидка ветеранам радиационных аварий – 5%

Скидка действует при предъявлении ветеранского удостоверения.

* Внимание! Скидки не суммируются с другими скидками и акциями.
На тур начисляется одна из доступных скидок, которая является максимальной.
Скидка предоставляется по предварительной договоренности с менеджером.
Скидки не действуют на индивидуальные туры, клубные поездки и подарочные сертификаты.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
