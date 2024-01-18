Семейные развлекательные туры Ижевска

Найдено 4 тура в категории «Можно с детьми» в Ижевске, цены от 14 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Сплав по реке Агидель (Белая). Южный Урал
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Сплав по реке Агидель (Белая). Южный Урал
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
23 июля в 10:00
26 500 за человека
Страна гремячих ключей: старинные обряды и вкусные традиции. Экскурсионный тур в Удмуртию
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Страна гремячих ключей: старинные обряды и вкусные традиции. Экскурсионный тур в Удмуртию
Начало: Россия, Удмуртская Республика, Ижевск
22 июля в 10:00
12 авг в 10:00
50 100 за человека
Гостеприимная Удмуртия
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Гостеприимная Удмуртия
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
14 200 за человека
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
7 окт в 10:00
4 ноя в 10:00
14 600 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Можно с детьми»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Сплав по реке Агидель (Белая). Южный Урал
  2. Страна гремячих ключей: старинные обряды и вкусные традиции. Экскурсионный тур в Удмуртию
  3. Гостеприимная Удмуртия
  4. Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Сколько стоит тур в Ижевске в июне 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 тура от 14 200 до 50 100. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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