Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области

Азбука экскурсий

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Вы ворветесь в невероятную атмосферу самого западного региона России в первый же день тура, отправившись на увлекательную экскурсию с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города, а хорошо сохранившийся форт «Король Фридрих Вильгельм III» поразит Вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей. Совершите экскурсию по руинам замка, который окунет Вас в эпоху средневековья. А музей инквизиции дополнит впечатления в подвалах замка.

Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере.
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
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Что вас ожидает:

Семейная сыроварня
Семейная сыроварня
Вкусным дополнением станет для нас сыроварня «Шаакендорф» с рассказом о производстве сыров, шоколада и дегустацией с бокалом вина
Атмосфера Куршской Косы
Атмосфера Куршской Косы
Отдохнем от шума пыльных городов и надышимся свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса
В центре событий
В центре событий
У нас будет уникальная возможность оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма советскими войсками в апреле 1945 года с помощью трёхмерной панорамы

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Свободный день или экскурсия за доп. плату

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Свободный день.

  • По желанию за доп. плату — экскурсия «Калининград город-крепость».

Продолжительность 4-5 часов.

  • 10:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
  • 11:10 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).

Трехмерная панорама «Кенигсберг-45. Последний штурм», форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III.

Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман и, конечно, ворота города.

Посещение трёхмерной панорамы «Кенигсберг-45. Последний штурм» в историко-художественном музее г. Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками а апреле 1945 года.

Вы будете наблюдать панораму не со стороны, а окажетесь внутри, в самой гуще событий.

Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал «1200 гвардейцам» — главный памятник героям Второй мировой войны в Калининграде, прогуляетесь по парку Победы.

А затем побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите один из фортов города.

Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III».

Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.

Прибытие в Калининград. Свободный день или экскурсия за доп. платуПрибытие в Калининград. Свободный день или экскурсия за доп. платуПрибытие в Калининград. Свободный день или экскурсия за доп. платуПрибытие в Калининград. Свободный день или экскурсия за доп. плату
2 день

Экскурсия «Кирха - Замки - Сыроварня»

Продолжительность 5 часов.

  • 09:50 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
  • 10:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).

Кирха Нойхаузен, руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок Нессельбек.

И как посетить Калининград, не сфотографировав таинственные кирхи и замки.

Мы обязательно осмотрим внутри средневековую церковь — кирха Нойхаузен в г. Гурьевске (1292), где услышим настоящий орган.

Затем посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово.

Его отличительной чертой является необычная восьмиугольная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил.

Экскурсия по руинам замка, который, как и другие крепости в Пруссии был построен на месте прусского укрепления, окунет Вас в эпоху средневековья.

Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.

Вкусным дополнением станет для Вас сыроварня «Шаакендорф» с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина.

Фотопауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан.

При желании здесь можно остаться на обед и потом самостоятельно вернуться в г. Калининград.

Замок Нессельбек находится близко от аэропорта Храброво.

Экскурсия «Кирха - Замки - Сыроварня»Экскурсия «Кирха - Замки - Сыроварня»Экскурсия «Кирха - Замки - Сыроварня»Экскурсия «Кирха - Замки - Сыроварня»
3 день

Экскурсия в НП Куршская коса и Зеленоградск

Продолжительность 7-8 часов.

  • 09:50 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
  • 10:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).

Куршская коса — уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.

Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.

В программе поездки непременно самая высокая дюна высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу.

Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.

Переезд в Зеленоградск.

Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем, теперь город Зеленоградск.

Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.

Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.

Экскурсия в НП Куршская коса и ЗеленоградскЭкскурсия в НП Куршская коса и ЗеленоградскЭкскурсия в НП Куршская коса и ЗеленоградскЭкскурсия в НП Куршская коса и Зеленоградск
4 день

Экскурсия Инстербург - Черняховск

Продолжительность 6-7 часов.

  • 09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
  • 09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81).

Вас ждёт путешествие в город исторического значения, богатый на достопримечательности из разных эпох: руины средневекового замка — крепости Инстербург XIV века; великолепное здание реформатской кирхи 1883 г. п. (ныне — православный Свято-Михайловский собор Черняховско-Славской епархии); католический храм Св. Бруно, построенный в неоготическом стиле в 1902 г; очаровательная старая архитектура города Инстербурга, который был очень похож на довоенный Берлин.

В напоминание об эпохе наполеоновских войн —памятник герою Российской империи, фельдмаршалу М. Б. Барклаю-де-Толли и памятник русскому солдату, работы известного российского скульптора В. Суровцева; дом, в котором останавливался Наполеон в 1812 г.

И, конечно же, памятник генералу И. Д. Черняховскому, командующему 3-го Белорусского фронта, чьё имя с гордостью носит город.

Обед за доп. плату.

Экскурсия Инстербург - ЧерняховскЭкскурсия Инстербург - ЧерняховскЭкскурсия Инстербург - ЧерняховскЭкскурсия Инстербург - Черняховск
5 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

Свободный день.

  • По желанию за доп. плату — экскурсия «Янтарный Берег».

Продолжительность 8-9 часов.

  • 09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
  • 09:30 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).

Маршрут: пос. Янтарный — Светлогорск.

Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.

Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г, аристократичное здание Шлосс-Отеля.

Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.

Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.

Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.

Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.

Вы побываете на янтарном производстве: здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.

Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.

Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорск — Раушена.

Вас очарует старинная архитектура конца XIX — начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.

Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.

Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа».

Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл».

К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.

Обед за доп. плату.

Свободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. плату
6 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату. Отъезд

Свободный день.

Освобождение номеров до 12:00.

По желанию за доп. плату трансфер.

  • По желанию за доп. плату — поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь.

Продолжительность 8 часов.

  • 10:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53) .
  • 10:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81).

Маршрут: г. Славск.

20 лет назад, на окруженном лесом пустыре, появился небольшой храм, зажглась первая лампада, зазвучала молитва.

А сегодня золотые купола церквей архитектурного ансамбля женского монастыря в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, являет собой форпост православия на западных границах России

Во время посещения монастыря специально подготовленный экскурсовод познакомит с канонами монастырской жизни, Вы посетите действующие храмы, галерею-музей Великой Княгини Елисаветы и царственных мучеников-страстотерпцев, святые источники с оборудованными купелями.

В монастырской лавке можно приобрести освященные иконы, поминальные свечи, памятные сувениры, целебные травы.

Мы предложим Вам посетить расположенный рядом с монастырем “Парк птиц”.

Путевая информация ознакомит с возникновением христианского монашества, историей Православия в Восточной Пруссии и возрождении духовной жизни Калининградской области.

Возвращение в Калининград ориентировочно 19-19:30.

Свободный день или экскурсия за доп. плату. ОтъездСвободный день или экскурсия за доп. плату. ОтъездСвободный день или экскурсия за доп. плату. ОтъездСвободный день или экскурсия за доп. плату. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельДвухместныйОдноместныйТрехместный

Гостевой дом «Вилла Татьяна», ул. Линейная

Завтраки — оплачиваются на месте

15 00021 00014 000

Отель «Вилла Гламур» 3*

Завтрак — шведский стол — входит в стоимость тура

19 000

31 000

17 000

Гостевой дом «Вилла Надежда»

Завтрак — входит в стоимость тура

Район немецких вилл и Верхнего озера, до Музея янтаря 10 минут

20 00028 00019 000

Гостиница «Турист» 3*

Завтрак — шведский стол — входит в стоимость тура

22 00031 50021 000

Отель «Мартон палас» 4*

Завтрак — шведский стол — входит в стоимость тура

24 00028 00022 000

Посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист» и «Калининград». От гостевого дома «Вилла Татьяна», «Вилла Надежда» и «Вилла Гламур» до гостиницы «Турист» 10 минут ходьбы. Туристы, проживающие в «Мартон паласе», ходят на посадку к гостинице «Калининград», Ленинский пр-т 81.

Варианты проживания

Гостевой дом «Вилла Татьяна» 3

5 ночей

Апартаменты «Вилла Татьяна на Линейной» расположены в Калининграде. К услугам гостей общий лаундж, телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi.

В полностью оборудованной собственной ванной комнате с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями установлена ванна или душ.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.

Гостевой дом «Вилла Татьяна» 3Гостевой дом «Вилла Татьяна» 3Гостевой дом «Вилла Татьяна» 3Гостевой дом «Вилла Татьяна» 3Гостевой дом «Вилла Татьяна» 3Гостевой дом «Вилла Татьяна» 3Гостевой дом «Вилла Татьяна» 3

Отель «Вилла Гламур» 3

5 ночей

Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.

Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.

В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.

Отель «Вилла Гламур» 3Отель «Вилла Гламур» 3Отель «Вилла Гламур» 3Отель «Вилла Гламур» 3Отель «Вилла Гламур» 3Отель «Вилла Гламур» 3

Гостевой дом «Вилла Надежда»

5 ночей

Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.

Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.

В отеле для отдыхающих работает кафе, среди услуг — беспроводной интернет, охраняемая парковка, малышам предоставляются детские кроватки и стульчики для кормления.
Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»

Гостиница «Турист» 3

5 ночей

Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3

Отель «Мартон палас» 4

5 ночей

Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Отель «Мартон палас» 4Отель «Мартон палас» 4Отель «Мартон палас» 4Отель «Мартон палас» 4Отель «Мартон палас» 4Отель «Мартон палас» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание, в зависимости от выбранной гостиницы
  • Питание: 5 завтраков при проживании в отеле Вилла Надежда, Турист, Вилла Гламур, Мартон палас
  • Входные билеты
  • Экологические сборы
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Трансферы:аэропорт — отель — 1 500 руб. ж/д вокзал — отель — 1 000 руб.
  • Аэропорт — отель — 1 500 руб.
  • Ж/д вокзал — отель — 1 000 руб.
  • Питание: обеды, ужины, завтраки в гостевом доме Вилла Татьяна — от 350 руб. /чел.
  • Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
  • Экскурсии за доп. плату в свободные дни:экскурсия «Калининград — город-крепость» — стоимость уточняетсяэкскурсия «Янтарный Берег» — 2 000 руб. /чел. поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь — 2 500 руб. /чел.
  • Экскурсия «Калининград — город-крепость» — стоимость уточняется
  • Экскурсия «Янтарный Берег» — 2 000 руб. /чел.
  • Поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь — 2 500 руб. /чел.
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Какие номера в гостиницах в зависимости от размещения?
Отельдвухместныйодноместныйтрехместный

Гостевой дом

Вилла Надежда

Двуспальная кровать

Раздельные кровати

(стандарт)

Номер стандарт мини

Двуспальные кровати,

раздельные кровати+ доп. место

(номер стандарт: евро-раскладушка)

Гостиница «Вилла Гламур»

Раздельные кровати

Двуспальная кровать

Одноместное размещение в двухместном номере

Раздельные кровати

Двуспальная кровать

+ евро-раскладушка

(номер стандарт)

Гостевой дом Вилла Татьяна, ул. Линейная

Двуспальные кровати,

раздельные кровати

(стандарт)

Одноместное размещение в двухместном номере

Двуспальные кровати,

раздельные кровати + диван (полулюкс)

Гостиница Турист***

Двуспальные кровати,

Раздельные кровати

Одноместный стандарт

Двуспальная кровать,

Раздельные кровати+ евро-раскладушка

(номер стандарт)

Отель Мартон палас****

Двуспальная кровать

Раздельные кровати

(бизнес)

Одноместный стандартДвуспальная кровать/ раздельные кровати+ евро- раскладушка для ребенка до 14 лет (номер бизнес)
Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Как организован трансфер в туре?

В стоимость услуги «трансфер» входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора.

В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе.

Где происходит посадка в экскурсионный автобус?

Посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист» и «Калининград». От гостевого дома «Вилла Татьяна», «Вилла Надежда» и «Вилла Гламур» до гостиницы «Турист» 10 минут ходьбы. Туристы, проживающие в «Мартон паласе», ходят на посадку к гостинице «Калининград», Ленинский пр-т 81.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
17 окт 2023
Все замечательно.
Т
16 окт 2023
Калининград потрясающий город!!!!! Всем советую съездить туда
Л
9 окт 2023
Отличное путешествие, отличные отели, отличный отдых в Калининграде! Немножко долго отвечали при оформлении, объяснили, что выходные дни, но итоги подбора отеля понравились! Осталась довольна!

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Можно с детьми
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