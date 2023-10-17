1 день

Прибытие в Калининград. Свободный день или экскурсия за доп. плату

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Свободный день.

По желанию за доп. плату — экскурсия «Калининград город-крепость».

Продолжительность 4-5 часов.

10:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).

11:10 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).

Трехмерная панорама «Кенигсберг-45. Последний штурм», форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III.

Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман и, конечно, ворота города.

Посещение трёхмерной панорамы «Кенигсберг-45. Последний штурм» в историко-художественном музее г. Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками а апреле 1945 года.

Вы будете наблюдать панораму не со стороны, а окажетесь внутри, в самой гуще событий.

Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал «1200 гвардейцам» — главный памятник героям Второй мировой войны в Калининграде, прогуляетесь по парку Победы.

А затем побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите один из фортов города.

Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III».

Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.