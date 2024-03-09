Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Начало экскурсии в 14:00.
Обзорная экскурсия по Калининграду.
Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня — стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс; Королевские ворота (внешний осмотр) — одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда.
Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.
Также Вы осмотрите еще несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Бранденбургские, Фриндландские ворота.
Внешний осмотр Кафедрального Собора завершит нашу экскурсию.
Длительность экскурсии 3 часа.
Светлогорск, замок Шаакен + крафтовая сыроварня и фабрика шоколада «Шаакен Дорф»
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Начало экскурсии в 11:00.
Маршрут: г. Калининград — пос. Некрасово (замок «Шаакен») — г. Светлогорск.
Замок Шаакен: музей инквизиции, макеты орудий, рыцарский зал, экскурсия по замку, сыроварня «Шаакендорф», частная (семейная) сыроварня открытого типа, здесь же можно будет приобрести 100% натуральный сыр и местный шоколад европейского качества торговой марки «Шоколатье».
Внимание! Входные билеты оплачиваются дополнительно:
- замок Шаакен – 350 руб. /чел.
- сырная и шоколадная дегустация – 350 руб. /чел.
Светлогорск: органный зал г. Светлогорска в восстановленной капелле, естественный дендрарий и пешеходная прогулка по центру г. Светлогорска и набережной с солнечными часами.
Длительность экскурсии 6 часов.
Куршская коса
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Поездка в уникальное место — НП “Куршская Коса”, замок Нессельбек (фото-стоп у замка) и г. Зеленоградск.
Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования косы, о заселении косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.
Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.
Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы — Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.
Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” — это до сих пор не разгаданная природная аномалия.
Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.
Обед в пути (не входит в стоимость). Выделяется немного свободного времени, по возможности лучше брать перекус с собой.
Обязательно состоится прогулка по пляжу.
Зеленоградск — пешеходная прогулка по городу, в прошлом королевскому курорту Кранцу.
Знакомство с историей города и окрестностей со времен поселений викингов и до наших дней.
Прогулка по променаду и парку.
Осмотр достопримечательностей: кирха Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, бювет с минеральной водой.
При желании провести больше времени в г. Зеленоградске можно остаться и добраться обратно в Калининград самостоятельно (автобус, электричка, такси). Прогулка по городу будет короткой.
По окончании возвращение в Калининград в 19:00.
Длительность экскурсии 8 часов.
Янтарный и Балтийск
Начало экскурсии в 11:00 Янтарный — Балтийск.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Янтарный (Пальмникен): прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.
По одной из версий знаменитая Янтарная комнате затоплена в шахте Анна.
В небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.
Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината (по желанию, за доп. плату).
Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!
Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России — Балтийск имеет богатую историю.
Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.
Именно на пляжах Балтийска любознательные путешественники часто находят кусочки янтаря.
По окончании возвращение в Калининград в 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Свободный день. Отъезд
Свободный день.
Выезд из отеля до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Проживание
Питание
Стоимость с человека в рублях
Отель "Золотая Бухта"
(2,1 км до места посадки)
450 руб.
по желанию на месте
27500 двухместный взрослый
27000 двухместный детский
36000 одноместный стандарт
25700 трехместное размещение
25200 трехместное размещение детский
Отель "Калининград" 3*
(центр, место посадки)
500 руб.
на месте, шведский стол
30500 двухместная студия взрослый
30000 двухместная студия детский
38000 одноместный
25500 трехместная студия взрослый,
24900 трехместная студия детский
37300 двухместная студия бизнес взр с завтраком
36800 двухместная студия бизнес дет. с завтраком
47900 одноместный бизнес с завтраком
32700 трехместная студия бизнес взр с завтраком
32500 трехместная студия бизнес дет с завтраком
Отель "Шерлок"
(центр, 1,5 км от места посадки)
4 завтрака
31500 двухместный взрослый
30900 двухместный детский
33700 одноместный
26600 трехместное раз-ние взрослый
26000 трехместное раз-ние детский
Отель “Гламур”
(3 км до места посадки, исторический район)
|2 завтрака
25500 двухместный взрослый
25000 двухместный детский
40200 одноместное в двухместном
Отель “Берлин”
(2,5 км до места посадки)
500 руб.
по желанию на месте
29800 двухместный взрослый
29200 двухместный детский
42500 одноместный
27400 трехместное раз-ние взрослый
26900 трехместная раз-ние детский
Отель “Чайка” 4*
(исторический центр)
600 руб.
по желанию на месте
36300 двухместный взрослый
35700 двухместный детский
47600 одноместный
Отель “Чайковский” 4*
(исторический центр)
Завтрак включен
39000 двухместный взрослый
38500 двухместный детский
48200 одноместный
33000 трехместный взрослый
32500 трехместный детский
Отель “Холидей Инн” 4*
(250 метров от места посадки)
За доп. плату
по желанию на месте
49500 двухместный взрослый
49000 двухместный детский
83100 одноместный
47500 трехместный взрослый
47000 трехместный детский
Отель “IBIS” 3*
(200 метров от места посадки)
За доп. плату
по желанию на месте
47200 двухместный взрослый
46700 двухместный детский
78300 одноместный
Детский до 14 лет (включительно).
Доп. ночи возможны согласно основному прайсу.
Варианты проживания
Отель «Шерлок»
Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.
Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Калининград»
Расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.
В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель «Золотая Бухта»
Отель "Золотая Бухта"расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации. Калининградская областная филармония находится в 2 минутах ходьбы.
Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником.
В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак. В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.
Гостиница «Золотая Бухта» находится в 3 км от центра Калининграда. Расстояние до Южного железнодорожного вокзала Калининграда составляет 400 метров.
Отель «Гламур»
Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi. Номера в Вилла Гламур оборудованы кондиционером, холодильником и мини-баром.
Во время пребывания здесь воспользуйтесь такими услугами, как круглосуточная стойка регистрации, обслуживание номеров и хранение багажа. К услугам гостей Вилла Гламур также бассейн и бесплатный завтрак.
Отель «Берлин»
Гостиница «Берлин» предлагает гостям номера, оборудованные кондиционером и письменным столом. Гости в любой момент могут выйти в Сеть благодаря бесплатному Wi-Fi.
Отель предоставляет такие услуги, как обслуживание номеров, чтобы сделать пребывание здесь еще более приятным. Также к услугам гостей ресторан.
Отель «Чайка»
Отель «Чайка» имеет статус 4 звезды. Проживающие могут воспользоваться частной парковкой, бесплатным доступом в Интернет, прачечной. Для отдыха предусмотрена сауна, турецкая баня, тренажерный зал. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд состоит из уютных номеров, где можно расслабиться и почувствовать себя как дома. В каждой комнате есть удобные кровати, телевизор с кабельными каналами, холодильник. В индивидуальной ванной можно воспользоваться средствами личной гигиены и набором полотенец.
Каждое утро сервируются роскошные завтраки, которые уже включены в стоимость размещения. Также в пешей доступности есть продуктовые магазины и заведения общественного питания.
Расстояние до центра города - около 2 км, а до международного аэропорта примерно 20 км. Можно посетить парк культуры.
Отель «Чайковский»
Отель «Чайковский» располагается в Калининграде, он занимает старинное четырехэтажное здание рядом с центром города.
Представлены роскошные номера с дизайнерским ремонтом, каждый из которых обустроен всем необходимым для уютного проживания: собственная ванная комната, комплект полотенец, принадлежности личной гигиены, телевизор, беспроводной интернет на всей территории.
В ресторане «Чайковский», который может разместить до 50 человек представлены лучшие блюда русской и французской кухни.
Поблизости расположены конный клуб «Каприолька», сквер космонавта Леонова, ЦПКиО, батутный центр «Green Park», парк Фюрстенвальд. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,2 км, до аэропорта — 18,7 км.
Отель «Холидей Инн»
"Holiday Inn - Kaliningrad" - это отель зарекомендовавшей себя одноименной сети. Для гостей здесь созданы все условия для комфортного проживания и оказывается европейский уровень сервиса. В числе услуг предусмотрена охраняемая вместительная парковка, возможен заказ авиа и ж/д-билетов, предоставляются гладильные принадлежности, есть прачечная.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Там же можно вкусно покушать в течение дня. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.
Месторасположение отеля в оживленной части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсберский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.
Отель «IBIS»
Отель «Ibis Калининград Центр» находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.
В номерах есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.
На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.
В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.
В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До ж/д вокзала - 1,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание 4 ночи в выбранном отеле
- Завтраки (если указаны в разделе «Проживание»)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Встреча / проводы: аэропорт - 1 500 руб. /машинаж/д вокзал - 800 руб. /машина
- Аэропорт - 1 500 руб. /машина
- Ж/д вокзал - 800 руб. /машина
- Входные билеты по программе (доплата на месте):замок Шаакен - 350 руб. /чел. посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината
- Замок Шаакен - 350 руб. /чел
- Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината
- Сырная и шоколадная дегустация - 350 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.