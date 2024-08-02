Почувствуйте особую атмосферу самого западного региона России, в котором все еще ощущается атмосфера старой Европы.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Начало экскурсии в 14:00.
Вашему вниманию будут представлены:
- Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс;
- Королевские ворота (внешний осмотр) – одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда. Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.
Также Вы осмотрите еще несколько сооружений, составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Бранденбургские, Фридландские ворота.
Внешний осмотр Кафедрального собора завершит нашу экскурсию.
Длительность экскурсии: 3 часа.
Янтарный и Светлогорск
Сбор группы в холле гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Начало экскурсии в 11:00.
Вы отправитесь в поселок Янтарный – единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.
Прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.
По одной из версий знаменитая “Янтарная” затоплена в шахте Анна.
На небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.
Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Далее переезд в город-курорт Светлогорск.
Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.
Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии: 6 часов.
Куршская коса
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Начало экскурсии в 11:00.
Поездка в уникальное место – НП “Куршская коса”.
Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования косы, о заселении косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.
Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.
Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.
Вас ожидает прогулка по “Танцующему лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.
Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.
С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц (обзорно, оплачивается дополнительно 350 руб.).
Обед в пути (не входит в стоимость). Выделяется немного свободного времени, по возможности лучше брать перекус с собой.
Проезжаем Зеленоградск с путевой информацией.
При желании после экскурсии можно остаться в Зеленоградске и добраться в Калининград самостоятельно (автобус, электричка, такси).
По окончании возвращение в Калининград в 17:00.
Длительность экскурсии: 6 часов.
Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81). СУББОТА. «История в Веках»
Начало в 12:00.
Экскурсия “История в веках”.
Багратионовск (до 1946 г. Прейсиш-Эйлау), Правдинск (Фридланд), Железнодорожный (Гердауэн).
Маршрут: кирха Мюльхаузена – Музей истории края г. Багратионовска (входной билет включен в стоимость), экспозиция знаменитого сражения при Прейсиш-Эйлау (26 января 1807 года), Памятник трем генералам, Памятник-обелиск – Славы русского оружия, сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау.
Кирха Святого Георгия в Правдинске, открытая панорама на город с высоты 60-метровой колокольни.
Средневековый г. Железнодорожный, старинный квартал с фахтверковыми складами и причудливыми пряничными домиками – шлюзы Мазурского канала, впечатляющие своими размерами.
Правдинск, расположенный на берегу реки Лава, в 53 км от областного центра, где в 1807 г. в ходе Русско-прусско-французской войны около г. Фридланда произошло крупное сражение между русской и французской армиями.
Мы побываем у отдельных фрагментов и домов города, мало изменившемся на протяжении нескольких веков.
Посетим Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца (кирху Св. Георгия) на берегу Мельничного пруда, где у Вас будет возможность подняться на смотровую площадку, откуда откроется красивая панорама города.
В п. Железнодорожный совершим пешеходную прогулку по средневековому городу с его интереснейшей архитектурой, частично сохранившейся с периода Средневековья.
Увидим такие достопримечательности, как Замковая мельница 1909 года, Орденский замок XIV века, Кирха Гердауэна.
Длительность экскурсии: 6 часов.
Черняховск, Советск, Неман
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
10:00-19:00 Экскурсия "По следам королевы Луизы: в город сыра и мира".
Маршрут: г. Черняховск (Инстербург) – г. Советск (Тильзит) – г. Неман (Рагнит) с посещением сыроварни “Deutsches Haus”.
Обзорная экскурсия по маршруту Калининград – Черняховск (Инстербург), посещение основных достопримечательностей Инстербурга, прогулка по старому городу.
Посещение памятника Барклая-де-Толли, Инстербургский замок (конец XIV века) с посещением музея (по желанию, оплачивается дополнительно).
Кирха (XIV века), замок «Георгенбург» (внешний осмотр, пос. Маевка), конный завод «Георгенбург» (обзорно).
Экскурсия по Советску, мост королевы Луизы (1907), скульптура лося работы известного скульптора-анималиста Л. Фордермайера у здания городского суда (1868), памятник тильзитскому трамваю, музей «Тильзитского мира» (оплачивается дополнительно, по желанию).
В г. Неман: скульптура Раганиты, руины орденской крепости-замка Рагнит, посещение магазина местной сыроварни “Deutsches Haus”, где можно будет приобрести 12 видов крафтового сыра, дегустация оплачивается дополнительно (350 руб. /чел.)
Возвращение в г. Калининград.
По желанию здесь можно заказать комплексный обед (оплачивается дополнительно).
Длительность экскурсии: 9-10 часов.
Свободный день
Свободный день.
Или
Обзорная по городу в 10:00 (если не было в первый день).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Проживание
Питание
Стоимость с человека в рублях
Отель "Золотая Бухта"
(2,1 км до места посадки)
450 руб.
по желанию на месте
35300 двухместный взрослый
34800 двухместный детский
45900 одноместный стандарт
34500 трехместное размещение
34000 трехместное размещение детский
Отель "Калининград" 3*
(центр, место посадки)
500 руб.
на месте, шведский стол
41500 двухместная студия взрослый
41000 двухместная студия детский
49700 одноместный
34500 трехместная студия взрослый
33900 трехместная студия детский
46900 двухместная студия бизнес взр. с завтраком
46400 двухместная студия бизнес дет. с завтраком
61000 одноместный бизнес с завтраком
39500 трехместная студия бизнес взр. с завтраком
39000 трехместная студия бизнес дет. с завтраком
Отель “Шерлок”
(центр, 1,5 км от места посадки)
|4 завтрака
38500 двухместный взрослый
37900 двухместный детский
41600 одноместный
32800 трехместное раз-ние взрослый
32200 трехместная раз-ние детский
Отель “Гламур”
(3 км до места посадки, исторический район)
|4 завтрака
32200 двухместный взрослый
31500 двухместный детский
51800 одноместное в двухместном
Отель “Берлин”
(2,5 км до места посадки)
500 руб.
по желанию на месте
34800 двухместный взрослый
34400 двухместный детский
49700 одноместный
33100 трехместное раз-ние взрослый
32600 трехместная раз-ние детский
Отель “Чайка” 4*
(исторический центр)
600 руб.
по желанию на месте
45300 двухместный взрослый
44700 двухместный детский
57400 одноместный
Отель “Чайковский” 4*
(исторический центр)
завтраки включены
47000 двухместный взрослый
46500 двухместный детский
57700 одноместный
43200 трехместный взрослый
42500 трехместный детский
Отель “Маяк” 3*
(центральная часть города)
За доп. плату
по желанию на месте
38500 двухместный взрослый
38000 двухместный детский
59300 одноместный
Отель “IBIS” 3*
(200 метров от места посадки)
За доп. плату
по желанию на месте
55900 двухместный взрослый
55000 двухместный детский
94500 одноместный
Детский до 14 лет включительно.
Доп. ночи возможны согласно основному прайсу.
Варианты проживания
Отель «Шерлок»
Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.
Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Калининград»
Расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.
В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель «Золотая Бухта»
Отель "Золотая Бухта"расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации. Калининградская областная филармония находится в 2 минутах ходьбы.
Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником.
В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак. В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.
Гостиница «Золотая Бухта» находится в 3 км от центра Калининграда. Расстояние до Южного железнодорожного вокзала Калининграда составляет 400 метров.
Отель «Гламур»
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей. Отель находится всего в 15 минутах ходьбы от Росгартенских ворот и Музея янтаря.
Отель «Берлин»
Гостиница «Берлин» находится в Калининграде. На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка. В отеле есть лифт.
К размещению гостей представлено 96 комфортных и светлых номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В числе прочих удобств - собственная ванная комната. Сотрудники стойки регистрации работают круглосуточно.
Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки по приемлемой цене. Также сытно покушать и приятно провести время можно в местном ресторане, в котором подают блюда интернациональной кухни.
Рядом расположены театры, филармония, музей и другие значимые городские объекты. Расстояние до аэропорта Храброво составляет 22,3 км, до железнодорожного вокзала Калининград-Южный – 0,5 км.
Отель «Чайка»
Отель «Чайка» имеет статус 4 звезды. Проживающие могут воспользоваться частной парковкой, бесплатным доступом в Интернет, прачечной. Для отдыха предусмотрена сауна, турецкая баня, тренажерный зал. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд состоит из уютных номеров, где можно расслабиться и почувствовать себя как дома. В каждой комнате есть удобные кровати, телевизор с кабельными каналами, холодильник. В индивидуальной ванной можно воспользоваться средствами личной гигиены и набором полотенец.
Каждое утро сервируются роскошные завтраки, которые уже включены в стоимость размещения. Также в пешей доступности есть продуктовые магазины и заведения общественного питания.
Расстояние до центра города - около 2 км, а до международного аэропорта примерно 20 км. Можно посетить парк культуры.
Отель «Чайковский»
Отель «Чайковский» располагается в Калининграде, он занимает старинное четырехэтажное здание рядом с центром города.
Представлены роскошные номера с дизайнерским ремонтом, каждый из которых обустроен всем необходимым для уютного проживания: собственная ванная комната, комплект полотенец, принадлежности личной гигиены, телевизор, беспроводной интернет на всей территории.
В ресторане «Чайковский», который может разместить до 50 человек представлены лучшие блюда русской и французской кухни.
Поблизости расположены конный клуб «Каприолька», сквер космонавта Леонова, ЦПКиО, батутный центр «Green Park», парк Фюрстенвальд. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,2 км, до аэропорта — 18,7 км.
Отель «Холидей Инн»
"Holiday Inn - Kaliningrad" - это отель зарекомендовавшей себя одноименной сети. Для гостей здесь созданы все условия для комфортного проживания и оказывается европейский уровень сервиса. В числе услуг предусмотрена охраняемая вместительная парковка, возможен заказ авиа и ж/д-билетов, предоставляются гладильные принадлежности, есть прачечная.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Там же можно вкусно покушать в течение дня. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.
Месторасположение отеля в оживленной части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсберский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.
Отель «IBIS»
Отель «Ibis Калининград Центр» находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.
В номерах есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.
На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.
В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.
В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До ж/д вокзала - 1,4 км.
Отель «Маяк»
Комфортабельная гостиница «Маяк» расположена в 15 минутах езды от центральной части города и рядом с остановкой общественного транспорта, с помощью которого можно добраться до любых точек Калининграда.
Номерной фонд представлен уютными и светлыми номерами, обустроенными удобным и мягким спальным местом, современной техникой, собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
В кафе на территории отдыхающие смогут попробовать вкуснейшие блюда или напитки по заказному меню. Рядом находятся кафе, рестораны и супермаркеты.
Расстояние до аэропорта составляет — 22,7 км, а до железнодорожного вокзала — 2,3 км. Городские достопримечательности, памятники архитектуры, театры и музеи находятся в шаговой доступности от здания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание 4 ночи в выбранном отеле
- 4 завтрака при проживании в отелях "Гламур", "Шерлок" и "Чайковский"
- Дегустация
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе, в Т.Ч. завтраки при проживании в отелях "Берлин", "Калининград", "Золотая Бухта", "Чайка", "Холидей Инн", "IBIS"
- Встреча / проводы: аэропорт - 1 500 руб. /машинаж/д вокзал - 800 руб. /машина
- Аэропорт - 1 500 руб. /машина
- Ж/д вокзал - 800 руб. /машина
- Входные билеты по программе (доплата на месте)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.