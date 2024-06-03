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Авторский тур
8 дней
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
34 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Начало: г. Калининград
9 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 25 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
от 54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусы Балтики
Начало: Калининград
12 авг в 10:00
17 окт в 10:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Начало: г. Калининград
2 ноя в 10:00
от 13 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Начало: г. Калининград
27 апр в 10:00
от 26 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Начало: г. Калининград
8 мая в 10:00
от 25 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
Начало: г. Калининград
7 мар в 10:00
от 18 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 25 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Начало: Россия, Калининград
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 54 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Калининград и область
Начало: Калининград
6 окт в 10:00
14 окт в 10:00
от 44 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Страна Янтария. Экскурсионный тур по Калининградской области
Начало: Калининградская область, Светлогорск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 27 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
В Тридевятом царстве. Экскурсионный тур по Калининградской области
Начало: Калининград
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 21 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Азбука экскурсий по Калининградской области
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Отпуск на Балтике. Тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На самом западе России. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Очарование Балтики
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Янтарная мозаика. 3-дневный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 10 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 7 дней
Начало: Калининград
от 29 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 6 дней
Начало: Калининград
от 26 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 5 дней
Начало: Калининград
от 22 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
Начало: Калининград
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 3 дня
Начало: Калининград
от 13 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Балтийский экспресс
Начало: Россия, Калининград
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 21 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Балтийские приключения
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Прусская Европа. Тур в Калининградскую область
Начало: г. Калининград
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 650₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
К самым западным берегам. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 21 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие в королевские земли. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 250₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
11 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 95 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с Янтарным краем. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сыр, орган и марципан. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 350₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 18 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 7 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 27 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 875₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 520₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена3 июня 2024Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
- ММария1 июня 2024Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
- ННина28 мая 2024Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
- ООлег27 мая 2024Все отлично
- ООлег27 мая 2024Все отлично, спасибо.
- ННаталья21 мая 2024Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
- ООльга20 мая 2024Благодарю за хорошую работу, все было организовано на высоком уровне.
- ООльга20 мая 2024Тур понравился. Экскурсоводы рассказывали очень интересно, с большой любовью к своему краю. Автобусы комфортабельные, водители хорошие. Получила много нового, познавательного. Рекомендую всем.
- ААнна19 мая 2024Тут был замечательный, запоминающийся, очень интересный.
- ЮЮрий19 мая 2024Мы были вчетвером туре по Калининграду и его окрестностям в период 12-16/05/2024. Жили в гостинице Калининград (автобусы оттуда отправлялись, удобно).
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На автобусе»
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