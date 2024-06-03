Туры на автобусе в Калининграде

Найдено 114 туров в категории «На автобусе» в Калининграде, цены от 8 885 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
34 600 за человека
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
56 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450 за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800 за человека
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Начало: г. Калининград
9 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 25 500 за человека
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
от 54 900 за человека
Вкусы Балтики
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкусы Балтики
Начало: Калининград
12 авг в 10:00
17 окт в 10:00
39 900 за человека
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Начало: г. Калининград
2 ноя в 10:00
от 13 400 за человека
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Начало: г. Калининград
27 апр в 10:00
от 26 600 за человека
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Начало: г. Калининград
8 мая в 10:00
от 25 600 за человека
Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
Начало: г. Калининград
7 мар в 10:00
от 18 600 за человека
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 25 500 за человека
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Начало: Россия, Калининград
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 54 900 за человека
Выходные в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
Калининград и область
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Калининград и область
Начало: Калининград
6 окт в 10:00
14 окт в 10:00
от 44 500 за человека
Страна Янтария. Экскурсионный тур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Страна Янтария. Экскурсионный тур по Калининградской области
Начало: Калининградская область, Светлогорск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 27 000 за человека
В Тридевятом царстве. Экскурсионный тур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
В Тридевятом царстве. Экскурсионный тур по Калининградской области
Начало: Калининград
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 21 000 за человека
Азбука экскурсий по Калининградской области
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Азбука экскурсий по Калининградской области
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 17 000 за человека
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 300 за человека
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 500 за человека
Отпуск на Балтике. Тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Отпуск на Балтике. Тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 33 000 за человека
На самом западе России. Тур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На самом западе России. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 600 за человека
Очарование Балтики
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Очарование Балтики
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 700 за человека
Янтарная мозаика. 3-дневный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Янтарная мозаика. 3-дневный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 10 900 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 7 дней
Начало: Калининград
от 29 000 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 6 дней
Начало: Калининград
от 26 000 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 5 дней
Начало: Калининград
от 22 000 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
Начало: Калининград
от 17 000 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 3 дня
Начало: Калининград
от 13 000 за человека
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
от 39 900 за человека
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 39 900 за человека
Балтийский экспресс
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийский экспресс
Начало: Россия, Калининград
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 17 000 за человека
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 21 000 за человека
Балтийские приключения
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийские приключения
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
34 900 за человека
Прусская Европа. Тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Прусская Европа. Тур в Калининградскую область
Начало: г. Калининград
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 500 за человека
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 650 за человека
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 600 за человека
К самым западным берегам. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
К самым западным берегам. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 21 700 за человека
Путешествие в королевские земли. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие в королевские земли. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 250 за человека
Гастрономический тур в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
11 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 95 000 за человека
Знакомство с Янтарным краем. Экскурсионный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с Янтарным краем. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 500 за человека
Сыр, орган и марципан. Экскурсионный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сыр, орган и марципан. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 350 за человека
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 18 300 за человека
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 7 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 27 450 за человека
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 875 за человека
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 520 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
  • Н
    Нина
    28 мая 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
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    экскурсии. Ни организацией, ни подачей материала. Впечатление, что это случайный работник. Долго собирали людей по отелям (но это относится к минусам фирмы), 60 человек это очень много в принципе, да еще по городу ездить по отелям. После этого экскурсовод очень очень много времени потратил на сбор денег за экскурсию, кто не оплачивал заранее. И вместо полной путевой информации по маршруту, мы просто смотрели в окно. На фабрике в Янтарном долго сидели и ждали, когда 2-3 пассажира выберут себе украшения. Необходимо время там строго регламентировать. Экскурсовод на улице был без микрофона, в Светлогорске не все успевали за ним и соответственно были недовольны. Из за этой экскурсии я снизила оценку. Но экскурсоводы и в Калининграде, и в Зеленоградске - настоящие профессионалы. Огромное им спасибо! Влюбили нас в Калининградскую область. (маловато времени в Зеленоградске). Жаль, что пришлось снизить оценку, но надеюсь обратите внимание на мой отзыв.

  • О
    Олег
    27 мая 2024
    Февраль на Балтийском побережье
    Все отлично
  • О
    Олег
    27 мая 2024
    Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
    Все отлично, спасибо.
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
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    с тем, необременительным. Кооперация с командой принимающей стороны принесли свои плоды, очень удачный вариант! Организаторы были на постоянной связи, внимательны, шли навстречу и помогали во всём. Программа продуманная. Хостел порадовал. Была идеальная погода. Зелено, чисто, вкусно, красиво и познавательно - формула идеального отдыха, как я и хотела. Места абсолютно "мои", пришлись по душе, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и окрестности равно любовь! От души рекомендую!

    Как я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным для
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Февраль на Балтийском побережье
    Благодарю за хорошую работу, все было организовано на высоком уровне.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
    Тур понравился. Экскурсоводы рассказывали очень интересно, с большой любовью к своему краю. Автобусы комфортабельные, водители хорошие. Получила много нового, познавательного. Рекомендую всем.
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
    Тут был замечательный, запоминающийся, очень интересный.
    Тут был замечательный, запоминающийся, очень интересныйТут был замечательный, запоминающийся, очень интересныйТут был замечательный, запоминающийся, очень интересный
  • Ю
    Юрий
    19 мая 2024
    Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
    Мы были вчетвером туре по Калининграду и его окрестностям в период 12-16/05/2024. Жили в гостинице Калининград (автобусы оттуда отправлялись, удобно).
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    Гостиница отличная, завтраки вкусные, в ресторане на ужин особенно понравился запечённый карп))). Экскурсии интересные. Экскурсоводы все разные по квалификации и опыту, но все очень стараются и в большинстве все удачно получается, интересно. Некоторые из экскурсоводов используют шикарные костюмы соответствующие теме экскурсии. Хотя город сравнительно компактен для пеших прогулок, но для свободного времени желательно самостоятельно заранее почитать интернет и продумать куда сходить так, чтобы провести время максимально интересно. Для этого, как минимум, желательно построить оптимальный маршрут между фигурок Хомлинов и по ходу прогулок по посетить музеи на вашем пути - мы так делали в свободное время. За гостиницей Калининград находится немецкий бункер Отто (забыл фамилию), где была подписана капитуляция. Зайдите в этот маленький музей, интересно окунуться в те годы по ту сторону фронта. Если будет жаркая погода, то берите с собой купальник, есть возможность на экскурсиях окунуться в Балтике. Нам повезло с погодой и мы окунулись))). Видно что наше государство старается поднимать этот регион. Тем не менее сложилось впечатление, что выделяемых средств явно мало, чтобы начать реставрировать большинство хоть как-то сохранившихся исторические развалин, а хотелось бы. Как впрочем и во многих других уголках нашей страны. Приятно видеть, что есть местные жители, которые очень стараются в этих исторических местах создавать собственными силами музеи. Надеюсь у них хватит сил, терпения и у них все получится, а государство им поможет средствами так, чтобы нашим детям и внукам была доступна история этого региона нашей страны. Надеюсь, что когда-нибудь и иностранцы сюда поедут на экскурсии. Рекомендую всем этот тур!

    Мы были вчетвером туре по Калининграду и его окрестностям в период 12-16/05/2024. Жили в гостинице Калининград

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
  2. Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
  3. Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
  4. Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
  5. BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На автобусе" можно забронировать 114 авторских туров от 8 885 до 95 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 316 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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