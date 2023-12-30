1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия в Зеленоградск и Светлогорск

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в гостиницу(расчетный час 14:00).

13:00 Экскурсия «Курорты Восточной Пруссии» (маршрут: г. Зеленоградск – г. Светлогорск).

Зеленоградск и Светлогорск – Кранц и Раушен – самые известные и популярные курорты как Восточной Пруссии, так и Калининградской области.

И каждому из них есть чем гордиться.

Кранц – первый государственный курорт в Восточной Пруссии на берегу Балтийского моря, открытый в 1816 году, город, который больше всего любят калининградцы.

Здесь широкие пляжи, просторный променад, комфортные для прогулок улочки, ведущие к водонапорной башне начала XX века.

Светлогорск пленяет сразу – тут как будто все создано для неспешных прогулок и любования прекрасным – словно игрушечные виллы начала 20 века, извилистые дорожки, сбегающие к морю, крутизна берегового склона, городская скульптура – и все это в обрамлении великолепного зеленого наряда.

Во время экскурсии мы угостим Вас чашечкой согревающего глинтвейна.

20:00 Окончание экскурсии.