Новый год в Янтарном крае

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В новогоднюю сказку не обязательно верить, в неё можно просто приехать! Встреча Нового года в рождественском Калининграде украшенном огнями, елями и остролистом, пропитанном запахом имбирного печенья и глинтвейна, наполненном праздничной музыкой и смехом, в атмосфере витающего в воздухе духа волшебного праздника – это лучший подарок, который вы сможете сделать самому себе!
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Новый год в Янтарном крае
Ближайшие даты:
30
дек
30
дек

Что вас ожидает:

Курорты Восточной Пруссии
Курорты Восточной Пруссии
Прогуляетесь по Зеленоградску и Светлогорску – тут как будто всё создано для неспешных прогулок и любования прекрасным
Зимнее сияние Балтики
Зимнее сияние Балтики
Вас ждет встреча с удивительным миром национального парка Куршская коса – вы увидите песчаные дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой
Калининград Рождественский
Калининград Рождественский
Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, шмыгающие в переулках коты и хомлины – всё это волшебный Кёнигсберг
Вояж в средневековый замок
Вояж в средневековый замок
Вы постреляете из настоящего лука, примерите боевые доспехи и сможете приобрести крафтовый сыр, марципан и шоколад
Новогодние лакомства
Новогодние лакомства
Отведаете фирменный брецель или ароматный трдельник и насладитесь чашечкой согревающего глинтвейна
Органный концерт
Органный концерт
Послушаете самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия в Зеленоградск и Светлогорск

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в гостиницу(расчетный час 14:00).

13:00 Экскурсия «Курорты Восточной Пруссии» (маршрут: г. Зеленоградск – г. Светлогорск).

Зеленоградск и Светлогорск – Кранц и Раушен – самые известные и популярные курорты как Восточной Пруссии, так и Калининградской области.

И каждому из них есть чем гордиться.

Кранц – первый государственный курорт в Восточной Пруссии на берегу Балтийского моря, открытый в 1816 году, город, который больше всего любят калининградцы.

Здесь широкие пляжи, просторный променад, комфортные для прогулок улочки, ведущие к водонапорной башне начала XX века.

Светлогорск пленяет сразу – тут как будто все создано для неспешных прогулок и любования прекрасным – словно игрушечные виллы начала 20 века, извилистые дорожки, сбегающие к морю, крутизна берегового склона, городская скульптура – и все это в обрамлении великолепного зеленого наряда.

Во время экскурсии мы угостим Вас чашечкой согревающего глинтвейна.

20:00 Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининград. Экскурсия в Зеленоградск и СветлогорскПрибытие в Калининград. Экскурсия в Зеленоградск и СветлогорскПрибытие в Калининград. Экскурсия в Зеленоградск и СветлогорскПрибытие в Калининград. Экскурсия в Зеленоградск и СветлогорскПрибытие в Калининград. Экскурсия в Зеленоградск и Светлогорск
2 день

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса

09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики» (маршрут: НП Куршская коса).

Балтийское море прекрасно всегда!

В любую погоду и любое время года.

Именно в этом вы сможете убедиться на экскурсии «Зимнее Сияние Балтики».

Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка Куршская коса и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.

Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.

Вы посетите легендарный «Танцующий лес».

15:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия в Национальный парк Куршская косаЭкскурсия в Национальный парк Куршская косаЭкскурсия в Национальный парк Куршская косаЭкскурсия в Национальный парк Куршская косаЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса
3 день

Экскурсия по рождественскому Калининграду

13:30 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).

В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!

Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины.

Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.

Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.

Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.

А завершат знакомство с городом в Бранденбургских воротах, дегустацией настоящего калининградского марципана.

19:30 Окончание экскурсии.

Экскурсия по рождественскому КалининградуЭкскурсия по рождественскому КалининградуЭкскурсия по рождественскому КалининградуЭкскурсия по рождественскому КалининградуЭкскурсия по рождественскому Калининграду
4 день

Завершение программы. Новогодняя экскурсия по замкам Вальдау и Шаакен

09:30 Экскурсия «Рождественские истории в замках Восточной Пруссии» (саршрут: пос. Низовье-пос. Некрасово).

Хотите погрузиться в атмосферу рождественской сказки и поближе познакомиться с замками Восточной Пруссии?

Желаете продегустировать германский напиток для холодной погоды вместе с брецелем

А как насчёт самому смастерить старинный замковый декор и совершить визит в павильоны «Киностудии Вальдау».

Просмотрим исторический фильм о средневековом наследии!

Всё это возможно на нашей новогодней экскурсии по замкам Вальдау и Шаакен!

Мы погружаем наших гостей в таинственную атмосферу замковой и киносъёмочной жизни.

Вы получаете возможность прогуляться по территории легендарных замков, прослушать увлекательные истории из прошлой жизни его владельцев и воочию соприкоснуться с современной жизнью этих рыцарских крепостей.

А самая интригующая часть тура – это «Киностудия Вальдау»!

Вас ожидает мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира

Также приятный сюрприз – дегустация замковой наливки от ключницы с булочной мелочью – брецелем!

Затем мы переместимся в замок тевтонского периода Шаакен, где братья-рыцари расскажут историю основания немецкого ордена, секреты боевого оружия и тайны изощренных пыток инквизиции.

Стрельба из настоящего лука и арбалета, примерка боевых доспехов, ленточки желаний на прусском дереве, покупка крафтовых сыров, марципана и шоколада – вот те (далеко не все!) бонусы этого новогоднего вояжа!

15:30 Окончание экскурсии в аэропорту «Храброво».

16:00 Окончание экскурсии на ЖД вокзале г. Калининград.

Завершение программы. Новогодняя экскурсия по замкам Вальдау и ШаакенЗавершение программы. Новогодняя экскурсия по замкам Вальдау и ШаакенЗавершение программы. Новогодняя экскурсия по замкам Вальдау и ШаакенЗавершение программы. Новогодняя экскурсия по замкам Вальдау и ШаакенЗавершение программы. Новогодняя экскурсия по замкам Вальдау и Шаакен

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининграда на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель/размещениеDBL/TWINDBL/TWIN + EXBSNGL

Доп. ночь в

DBL/DBL+EXB/SNGL

Гостиница «Академическая», 3* (завтраки за доп. плату)15 04014 18019 1101800/1600/2900
Гостиница «Турист», 3* (с завтраками)19 87018 50529 2653300/2800/6000
Гостиница «Золотая бухта», 3* (завтраки за доп. плату)16 50515 97524 625

до 30.12.23 – 2100/1900/4200

с 02.01.24 – 2750/2500/5500

Гостиница «Мартон Палас», 4* (с завтраком)21 32519 19032 4003495/2830/6490

Расшифровка размещения:

  • SNGL – одноместное;
  • DBL/TWIN – двухместное;
  • DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.

Варианты проживания

Гостиница «Академическая» 3

3 ночи

Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.

На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.

Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3

Гостиница «Турист» 3

3 ночи

Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3

Гостиница «Золотая бухта» 3

3 ночи

Отель расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником. В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак.

В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.

Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3

Гостиница «Мартон Палас» 4

3 ночи

Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
  • Входные билеты по программе
  • Посещение органного мини-концерта
  • Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки
  • Дегустация напитка + брецель
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Трансфер: ж/д – отель – от 600 руб. /легковая машина, аэропорт – отель – от 1250 руб. /легковая машина
  • Завтраки в гостинице «Академическая» – 400 руб.
  • Завтраки в гостинице «Золотая бухта» – 500 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калининград
Важная информация

1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.

2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.

3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Новогодние 2024
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