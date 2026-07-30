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Экскурсии в Калининграде и области

Найдено 923 экскурсии в Калининграде, цены от 420 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
На автобусе
8 часов
-
15%
6791 отзыв
Групповая
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
1690 ₽1988 ₽ за человека
Калининград: самый смак за 3 часа (с дегустацией)
На автобусе
3.5 часа
-
15%
3892 отзыва
Групповая
Калининград: самый смак за 3 часа (с дегустацией)
Объехать топовые места города, раскрыть его историю, понять современность и сделать лучшие снимки
Начало: В одной из 5 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00, 16:30 и 18:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
990 ₽1164 ₽ за человека
3 в 1: обзорная по Калининграду, дегустация марципана, речная прогулка по желанию
На автобусе
На катере
4 часа
-
15%
1468 отзывов
Групповая
3 в 1: обзорная по Калининграду, дегустация марципана, речная прогулка по желанию
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
1000 ₽1176 ₽ за человека
Форт №11 «Дёнхофф» и музей находок Кёнигсберга
Пешая
2 часа
197 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Форт №11 «Дёнхофф» и музей находок Кёнигсберга
Увлекательное путешествие в мир истории и фортификации. Исследуйте форт «Дёнхофф» и трогайте артефакты Кёнигсберга своими руками
Начало: У форта №11
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Сегодня в 19:00
11 авг в 19:00
2000 ₽ за человека
Дух старого Кёнигсберга
Пешая
3.5 часа
-
10%
2545 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Дух старого Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: У Сквера энергетиков (недалеко от Северного вокзал...
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:30
от 1269 ₽1410 ₽ за человека
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
На машине
На микроавтобусе
9 часов
841 отзыв
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший выбор
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Побывать в красивых и значимых местах области на экскурсии в мини-группе
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
4120 ₽ за человека
Полюбить Калининград за 3 часа
Пешая
3 часа
-
15%
2519 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Полюбить Калининград за 3 часа
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
1199 ₽1410 ₽ за человека
Мастер-класс по лепке из марципана в Калининграде
1 час
57 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Мастер-класс по лепке из марципана в Калининграде
Проведите время с пользой и удовольствием, создавая марципановые шедевры. Дегустация конфет и история бренда Pomatti - ждут вас
Начало: Мероприятия в нашем фирменном магазине, на ул. Чер...
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
600 ₽ за человека
Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)
На машине
7.5 часов
125 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)
Путешествие к белоснежным дюнам, сказочным лесам и бескрайним пляжам
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
4800 ₽ за человека
Групповая экскурсия с дегустацией «Вечерний Калининград»
На автобусе
3.5 часа
-
15%
617 отзывов
Групповая
Групповая экскурсия с дегустацией «Вечерний Калининград»
Объехать на автобусе главные памятники и проникнуться очарованием города в вечернем свете
Начало: одна из 5 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 14:00, 16:30 и 18:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1000 ₽1176 ₽ за человека
Советск и Неман с дегустацией сыров
На автобусе
10 часов
-
15%
229 отзывов
Групповая
В тренде
Советск и Неман с дегустацией сыров
Групповая экскурсия на северо-восток области: старинные улочки, руины замка и знаменитый «Тильзитер»
Начало: В одном из 5 мест в центре Калининграда на выбор
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 08:00
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
2390 ₽2811 ₽ за человека
Комфортная поездка на Куршскую косу
На машине
Сплавы и рафтинг
На микроавтобусе
8 часов
907 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Комфортная поездка на Куршскую косу
Исследуйте красоты Куршской косы в небольшой группе с профессиональным проводником и уютным транспортом
Начало: На площади Василевского
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
3600 ₽ за человека
Кёнигсберг. История трёх городов
Пешая
3.5 часа
695 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Кёнигсберг. История трёх городов
Открыть для себя туристический Калининград и спрятанный Кёнигсберг и окунуться в историю города
Начало: На Ленинском проспекте
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
1200 ₽ за человека
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кёнигсберг
1 час
634 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кёнигсберг
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
Начало: На улице Комсомольской
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
На автобусе
8 часов
-
15%
1997 отзывов
Групповая
К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
Услышать о добыче камня, сделать отличные снимки побережья и понять очарование двух городков
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30 и 09:45
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
1790 ₽2105 ₽ за человека
Стендап-экскурсия по Калининграду
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Групповая
Стендап-экскурсия по Калининграду
Погрузиться в историю города в нестандартном формате - с гидом-комиком
Начало: На пр. Мира
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
1000 ₽ за человека
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
На машине
На микроавтобусе
7 часов
402 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
Танцующий лес, песчаные дюны, экотропы и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Калининград Центральная площадь 1
10 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 22 985 ₽ за всё до 4 чел.
Парадный Калининград: прогулка с фотографом
Пешая
1 час
-
15%
108 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выбор
Парадный Калининград: прогулка с фотографом
Пройтись по классным локациям и получить профессиональные снимки на память
Начало: У Юбилейного моста
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6758 ₽7950 ₽ за всё до 4 чел.
Пешая одиссея через 7 районов Кёнигсберга
Пешая
3 часа
241 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Пешая одиссея через 7 районов Кёнигсберга
Прогуляться от острова Кнайпхоф до вилл Марауненхофа и раскрыть тайну числа 13 в судьбе Калининграда
Начало: Около кёнигсбергской биржи
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1644 ₽ за человека
Мистика ночного форта №1 «Штайн»
Пешая
2 часа
330 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Мистика ночного форта №1 «Штайн»
Исследовать таинственный форт Кёнигсберга после заката с профессиональным гидом
Начало: Около форта №1 «Штайн»
Расписание: ежедневно в 22:00
Завтра в 22:00
10 авг в 22:00
2400 ₽ за человека
Из Калининграда - по маршруту королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман
На автобусе
9 часов
-
10%
28 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Из Калининграда - по маршруту королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман
Увидеть руины тевтонских цитаделей, легендарный мост и город, где делили Европу
Начало: На улице профессора Баранова
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽4444 ₽ за человека
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Пешая
1.5 часа
294 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Рассмотреть фотогеничные уголки города и запечатлеть себя на профессиональных снимках
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
25 авг в 08:00
26 авг в 15:00
от 7880 ₽ за всё до 4 чел.
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
На машине
1 час
444 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Начало: У аэропорта
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
от 3000 ₽ за всё до 6 чел.
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
Пешая
2.5 часа
-
15%
537 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки
Начало: У входа в Центральный парк
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
от 4080 ₽4800 ₽ за всё до 3 чел.
Рыбалка на спиннинг в Балтийском море и его заливах
На лодке
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Рыбалка на спиннинг в Балтийском море и его заливах
Отдохнуть от городской суеты и поймать во-о-от такую рыбу - в поездке из Калининграда
Начало: По договорённости с организатором
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 3 чел.
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе с дегустацией марципана
На автобусе
На теплоходе
Круизы
Hop-on hop-off
4 часа
-
10%
104 отзыва
Билет на автобус
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе с дегустацией марципана
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:15, 09:30 и 10:00
Завтра в 09:15
10 авг в 09:15
800 ₽888 ₽ за человека
На двухэтажном автобусе - по Калининграду (с дегустацией марципана)
На автобусе
Hop-on hop-off
3 часа
-
50%
975 отзывов
Билет на автобус
На двухэтажном автобусе - по Калининграду (с дегустацией марципана)
Комфортно исследовать город и рассмотреть его достопримечательности с выгодного ракурса
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
900 ₽1800 ₽ за человека
От порта до курорта: Балтийск, Янтарный и Светлогорск с посещением мануфактуры
На автобусе
9 часов
-
10%
427 отзывов
Групповая
От порта до курорта: Балтийск, Янтарный и Светлогорск с посещением мануфактуры
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - за 1 день
Начало: Ул. Профессора Баранова
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2300 ₽2555 ₽ за человека
Центр Калининграда с палубы теплохода
На теплоходе
Круизы
1 час
15 отзывов
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Центр Калининграда с палубы теплохода
Пройти по Преголе мимо главных городских достопримечательностей
Начало: В Рыбной Деревне
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
Вдохновляющий Амалиенау
Пешая
2 часа
-
10%
568 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Вдохновляющий Амалиенау
Окунитесь в уникальную атмосферу Калининграда, пройдя по маршруту старинного района Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: У входа в Центральный парк
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1017 ₽1130 ₽ за человека

Калининград — удивительный город, по степени контрастов не уступающий Москве. Только здесь можно встретить аутентичные немецкие виллы XX века вперемешку с православными церквями и современными торговыми центрами. Экскурсии, которые проводят в Калининграде, обычно уделяют много внимания немецкой истории города, но здесь гораздо больше интересного.

Экскурсии по лучшим достопримечательностям Калининграда

Взглянем на самые известные и интересные места, которые нужно обязательно посетить при поездке в Калининград.

Амалиенау

Амалиенау — исторический район Калининграда, который резко отличается от остальной застройки. Оказываясь здесь, можно почувствовать себя героем старой европейской сказки: вокруг расположились роскошные (но без излишеств) виллы, утопающие в зелени. Каждое здание уникально: вы не найдете здесь двух похожих домиков. Как в центре Калининграда оказалось это чудо архитектуры?

В Амалиенау сохранились памятники югендстиля, то есть «молодого стиля», который царил в Восточной Пруссии в начале XX века. Район был возведен как раз в это время, и после окончания Великой отечественной войны было решено сохранить Амалиенау как прекрасный образец европейской застройки.

Экскурсии по Амалиенау — определенный must-see в ходе поездок по Калининграду; тем более, что они обычно предлагаются по довольно низкой цене. Даже если вам неинтересны архитектурные изыски начала ХХ века, вам понравится ощущение ирреальности, словно вы случайно оказались в другом измерении — настолько сильно Амалиенау отличается от остального города. Все-таки власти постарались сохранить здесь не только здания, но и саму атмосферу богатого европейского пригорода.

Примечательно, что при начале своей истории Амалиенау находился не просто далеко от центра города — район вовсе был за чертой Кенигсберга. При застройке планировалось, что это будет престижный район для состоятельных граждан; своеобразный коттеджный поселок бюргеров.

Кстати, Амалиенау выбрали в качестве своеобразного «заповедника» немецкой архитектуры не только по причинам особой культурной ценности. Просто район находился достаточно далеко от центра, а потому был почти не поврежден в ходе войны. Там, где оригинальная застройка была сохранена, ее старались уберечь от возможных разрушений.

Кафедральный собор

Собор на острове Канта изначально был религиозным сооружением, но сейчас он исполняет светские функции. Здесь регулярно проходят концерты органной музыки (очень рекомендуем посетить!), тематические выставки, а еще здесь расположен музей Иммануила Канта. Он занимает три этажа, и в экспозициях вы найдете артефакты, связанные с жизнью и работой великого философа.

В Кафедральном соборе проходят десятки экскурсий по различным ценам; даже при скромном бюджете на путешествие вы сможете познакомиться изнутри с этой достопримечательностью Калининграда.

Куршская коса

Национальный парк «Куршская коса» ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. Сюда приезжают не только любители экологии, но и простые путешественники, которые хотят увидеть природные красоты, а заодно посетить Зеленоградск.

Главная особенность Куршской косы — так называемый Танцующий лес, который и в 2026 году привлекает в Калининград любителей экологических экскурсий. Танцующим этот сосновый бор назвали по простой причине — у местных сосен необычные, скрученные стволы, которые создают впечатление, что деревья танцуют. Существует много предположений о том, как так получилось — все-таки в норме сосны обычно отличаются потрясающе прямыми стволами, им не свойственен подобный рост. Гиды расскажут вам и научные, и мистические истории, объясняющие скрученность стволов.

Занятно, что ответа на эту загадку до сих пор нет, хотя сосны высадили сравнительно недавно — в 1961 году. Нельзя сказать, что деревья искривились в стародавние времена, а потому мы никогда не узнаем, почему так произошло: до сих пор живы люди, которые участвовали в посадке и следили за ростом деревьев. Так почему же сосны решили так странно расти именно на Куршской косе?

Среди научных объяснений лидируют следующие: особенности геомагнитных полей, сила ветра, которая действовала на саженцы на ранних этапах их роста, а также негативное влияние гусениц. Они могли повредить побеги сосен, из-за чего стволы деревьев искривились в самом начале роста, а затем пошли ввысь, как и полагается нормальным деревьям. Есть и легенды, связанные с этими соснами — дескать, их заставила танцевать девушка-христианка, чтобы показать своему возлюбленному-язычнику силу веры (о том, насколько эта история согласуется с христианской доктриной, мы умолчим).

Кстати, сами сосны появились на Куршской косе не просто так. Их высадили, чтобы предотвратить эрозию почвы. Место стало популярно среди туристов, и они довольно быстро утоптали большую часть земли, из-за чего множество деревьев погибли. Чтобы это не повторялось, по Куршской косе пустили эко-тропу: по ней можно ходить, не вредя деревьям. Причем дорожка разработана таким образом, чтобы посетители могли увидеть самые необычные деревья, не сходя с нее. Эта тропа ровная и очень простая; даже если у вас слабая физическая подготовка, вы без труда одолеете ее.

Остров Иммануила Канта

В 1804 году мыслитель был похоронен у северной стены Кёнисбергского собора на острове Кнайпхоф. Остров был переименован в остров Иммануила Канта, и сейчас это место является точкой притяжения любителей философии и других туристов со всего мира. В 1924 году была возведена усыпальница — массивный, но элегантный кенотаф. Она расположена рядом с Кафедральным собором, поэтому эти две достопримечательности часто осматривают в ходе одной прогулки. Могила философа расположена в северо-восточном углу Кафедрального собора с внешней стороны. Усыпальница, к счастью, в целости пережила события Второй мировой войны, несмотря на то, что все вокруг было обращено в руины.

Посещение острова Канта входит в большинство обзорных экскурсий города, так что вы сможете познакомиться с ним в ходе общего осмотра.

Хомлины

Иногда туристы замечают крошечные бронзовые фигурки, которые подстерегают в самых неожиданных местах — на мосту, в арочном проеме, у входа в зоопарк. Эти симпатичные маленькие существа — хомлины, необычная достопримечательность города. Считается, что хомлины — это местные домовые, которые могут научить работать с янтарем, а могут и напроказничать.

Первый хомлин появился в Калининграде в 2018 году — маленькая бронзовая фигурка, изображающая старичка, внезапно поселилась на Медовом мосту. Вскоре горожане обнаружили хомлинов и в других местах. Статуэтки так понравились всем посетителям Калининграда, что сразу появились десятки туров, связанных с местами обитания хомлинов. Примечательно, что авторы расставили хомлинов рядом с другими достопримечательностями города, поэтому в ходе поиска домовят можно ненавязчиво и в игровой форме познакомиться с Калининградом.

Хомлины так полюбились туристам, что в последнее время самыми популярными экскурсиями в городе стали именно «охотничьи» туры за хомлинами. Вы сможете вместе с экскурсоводами найти всех хомлинов, а заодно узнаете историю каждого из них. Такая необычная прогулка по городу понравится не только детям, но и взрослым.

Музеи Калининграда

В Калининграде полно самых интересных музеев: одни из них подойдут для посещения всей семьей, другие рассчитаны на более взрослую аудиторию, а третьи созданы специально для школьников. Купите билет на экскурсию в один из музеев Калининграда, чтобы путешествие запомнилось не только красивыми видами, но и отличной образовательной программой.

Музей янтаря

Янтарь — визитная карточка Калининграда. Его добывают здесь с незапамятных времен, а промышленных масштабов добыча достигла в 1641 году с открытием первого янтарного цеха. Познакомьтесь с этим удивительным солнечным минералом, посетив музей янтаря!

Рядом с Калининградом расположен поселок Янтарный — крупнейшее в мире месторождение янтаря. Калининградский комбинат, который занялся промышленной добычей янтаря открытым способом, открылся в 1945 году. В 2017 году в честь 70-летия этого комбината (с небольшим опозданием) открылся музей янтаря с интерактивной выставкой. Здесь есть смотровая площадка, откуда можно полюбоваться добычей минерала в Приморском карьере, и «Янтарная палата». Заранее познакомьтесь с расписанием экскурсий в этих местах — и «Палата», и смотровая площадка расположены достаточно далеко от Калининграда, поэтому вам нужно будет учесть время на поездку до достопримечательности.

Поселок Янтарный может порадовать не только янтарным месторождением; это довольно красивое поселение, куда часто ходят экскурсии на автобусах.

Музей Иммануила Канта

Чуть выше этот музей уже упоминался; внимательный читатель вспомнит, что музей расположен в Кафедральном соборе. Этот музей расположен именно в Калининграде по простой причине — Иммануил Кант родился, вырос и написал свои самые знаменитые труды именно в Кенигсберге. Примечательно, что в период семилетней войны философ присягнул на верность Российской короне, а незадолго до этого был избран почетным иностранным членом Петербургской Академии наук при императрице Екатерине Второй. Так что история Канта была связана с Россией задолго до того, как Кенигсберг стал российским городом и был переименован в Калининград.

В 2026 году музей Канта находится на ремонте, поэтому экскурсии здесь временно ограничены; отправляясь в Калининград, обязательно посетите сайт музея, чтобы уточнить расписание и цены посещения.

Музей Мирового океана

Этот музей — первый в России комплексный маринистический музей-заповедник. Экспозиции музея посвящены судоходству, гидрологии, геологии, а также, разумеется, морской флоре и фауне. Посетители могут увидеть действующую экологическую станцию и покопаться в библиотеке, посвященной морям и океанам. Здесь постоянно проводятся тематические выставки, так или иначе связанные с морем: художественные галереи с маринистическими работами, выставки корабельной архитектуры, рассказы о выдающихся людях в океанологии. Музей будет особенно интересен детям и подросткам, увлекающимся морем. А если вы планируете переехать в Калининград, то рассмотрите возможность присоединиться к одному из научных и образовательных клубов музея.

В ходе экскурсий по Музею Мирового океана у посетителей может появиться возможность побывать на одном из крупнейших суден.

Экскурсии в Калининграде на сайте «ХорошоТам»

На этой странице вы можете найти самые разные экскурсии по достопримечательностям Калининграда с ценами от 420₽, актуальными на 2026 год. Выберите интересующую вас категорию — прогулки по Куршской косе, обзорные экскурсии, знакомство с замками и особняками, Амалиенау... Вы также можете сортировать экскурсии по цене или популярности, чтобы выбрать вариант, который вам понравится больше всего.

В каталоге полно пеших экскурсий, в ходе которых можно познакомиться с достопримечательностями города во время приятной прогулки. А если вам не хочется много ходить, обратите внимание на автобусные экскурсии по городу: их немало, и все они способны дать не меньше информации о Калининграде, чем обычные пешие прогулки.

А если вы путешествуете с детьми, познакомьтесь с экскурсиями, отобранными специально для маленьких туристов — дети смогут в игровой форме узнать много полезного и интересного о городе.

Экскурсии различаются между собой как по посещаемым местам, так и по ценам — в Калининграде полно достопримечательностей, которые можно посетить за очень скромную сумму даже в 2026 году со скидками до 50%. Если вы стараетесь уложиться в ограниченный бюджет, отфильтруйте туры по стоимости — вы наверняка найдете хотя бы парочку интересных вариантов. Кстати, групповые экскурсии всегда дешевле индивидуальных. Но если вы захотите лично общаться с гидом и задавать массу вопросов, поищите индивидуальную экскурсию или хотя бы прогулку в составе мини-группы.

В Калининграде каждый день проводятся десятки интереснейших экскурсий: планируя поездку, обязательно познакомьтесь с ценами на туры и их расписанием, чтобы путешествие было наполненным и интересным!

Последние отзывы на экскурсии

В
Стендап-экскурсия по Калининграду
Дата посещения: 30 июл 2026
Очень харизматичная и непринужденная атмосфера. Мне и сыну зашла экскурсия!
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С
Вдохновляющий Амалиенау
Дата посещения: 30 июл 2026
Здравствуйте! Была сегодня 30.07.2026 г. с 10:00 на экскурсии "Вдохновляющий Амалиенау", экскурсовод Данила. Пожалуй, это одна из самых лучших экскурсий
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и по предоставленной исторической информации от Данила и подаче. Я в большом восторге! Всем советую, кто еще думает. Время пролетело, как мгновение. История и архитектура ожила в рассказе Данила. Доступно, грамотно, интересно и живописно. На все свои вопросы по тематике экскурсии, получила ответ.Спасибо Данилу и компании за проведенное с пользой время. Самых лучших благ!
P.S. К 10:00 из пришедших на экскурсию, была я одна. Еще и поэтому, было необычно.Мы ознакомились со всеми интересными домами до сильной жары. Не пренебрегайте утренним временем. :))

Здравствуйте! Была сегодня 30.07.2026 г. с 10:00 на экскурсии "Вдохновляющий Амалиенау", экскурсовод Данила. Пожалуй, это одна
Здравствуйте! Была сегодня 30.07.2026 г. с 10:00 на экскурсии "Вдохновляющий Амалиенау", экскурсовод Данила. Пожалуй, это одна
Здравствуйте! Была сегодня 30.07.2026 г. с 10:00 на экскурсии "Вдохновляющий Амалиенау", экскурсовод Данила. Пожалуй, это одна
Здравствуйте! Была сегодня 30.07.2026 г. с 10:00 на экскурсии "Вдохновляющий Амалиенау", экскурсовод Данила. Пожалуй, это одна+1
Здравствуйте! Была сегодня 30.07.2026 г. с 10:00 на экскурсии "Вдохновляющий Амалиенау", экскурсовод Данила. Пожалуй, это одна
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В
Из Калининграда на юг: кирхи, городки и заброшенная лечебница
Дата посещения: 15 июл 2026
За все время в Калининграде, это лучшая экскурсия. История, локации с сохранившейся архитектурой, места куда доедет не каждый автобус, все
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это здесь. Андрею огромное спасибо за проведенное с нами время. В таких неформальных поездках меньше туристической мишуры и потому узнаешь гораздо больше, чем из шаблонных текстов. Категорически рекомендую посетить!!!

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В
Балтийская сказка: Куршская коса, Зеленоградск и рыцарские замки
Дата посещения: 8 июл 2026
Все прошло отлично, гид Кирилл Супер профессионал своего дела.
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С
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
Дата посещения: 5 июл 2026
Экскурсия содержательная, интересная. Экскурсовод Инна Васильевна- знающий компетентный человек. Рекомендую.
Экскурсия содержательная, интересная. Экскурсовод Инна Васильевна- знающий компетентный человек. Рекомендую.
Экскурсия содержательная, интересная. Экскурсовод Инна Васильевна- знающий компетентный человек. Рекомендую.
Экскурсия содержательная, интересная. Экскурсовод Инна Васильевна- знающий компетентный человек. Рекомендую.
Экскурсия содержательная, интересная. Экскурсовод Инна Васильевна- знающий компетентный человек. Рекомендую.
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С
Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам
Дата посещения: 6 июл 2026
Была небольшая волна - подтряхивало и было сыро😆. Спасибо большое нашему капитану Дмитрию, он молодец! Дмитрий, большой привет от именников😉.
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С
На седьмом небе от Калининграда
Дата посещения: 5 июл 2026
Брали экскурсию «На седьмом небе от Калининграда» — и честно, она правда поднимает настроение до небес!
Эта настоящая магия числа 7:
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мы нашли всех 7 хомлинов, прогулялись по 7 мостам и увидели 7 ворот. Передвигались на машине — очень комфортно, особенно когда за окном то дождь, то солнце.
Спасибо Александру за объёмную картину и интересные истории города Калининград!
Если хотите понять душу города — вам сюда!»

Брали экскурсию «На седьмом небе от Калининграда» — и честно, она правда поднимает настроение до небес!
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О
Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам
Дата посещения: 30 июн 2026
Отличное путешествие! Доброжелательный капитан Валерий поделился интересными фактами, показал немецкие подземные катакомбы - неожиданная изюминка! Захотелось прогуляться по Балтийску, посетить цитадель Пиллау (были другие планы на этот день) - есть повод вернуться. Балтийское море - отдельная история!!!
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Д
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
Дата посещения: 30 июн 2026
Экурсия очень понравилась. Интересные факты об архитектуре хорошо дополняли красивые виды которые можно было сравнить со старыми фотографиями и планами строений.
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Д
Авторское фотопутешествие по Куршской косе и Зеленоградску
Дата посещения: 15 июн 2026
Хочу поделиться впечатлениями о нашей сегодняшней поездке. Нашли это предложение в сети и ни разу не пожалели!

Организация на высоте,Нус пунктуален
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и забрал нас прямо с адреса проживания. Отдельное спасибо за быстрый ответ и то, что всегда был на связи— это очень удобно.
Нус с такой заражающей любовью к своим местам! Он рассказывал так увлеченно, что мы полностью погрузились в атмосферу. Это было просто супер интересно и познавательно.Даже дождь не помешал, а ещё больше добавил впечатлений.
Обязательно будем советовать всем друзьям и знакомым!
Спасибо за прекрасно проведенный день!

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Всего 120092 отзыва в Калининграде

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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду

Самые популярные экскурсии в Калининграде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе;
  2. Калининград: самый смак за 3 часа (с дегустацией);
  3. 3 в 1: обзорная по Калининграду, дегустация марципана, речная прогулка по желанию;
  4. Форт №11 «Дёнхофф» и музей находок Кёнигсберга;
  5. Дух старого Кёнигсберга.
Что посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса;
  2. Кафедральный собор;
  3. Амалиенау;
  4. Танцующий лес;
  5. Остров Канта;
  6. Рыбная деревня;
  7. Набережная;
  8. Высота Эфа;
  9. Музей янтаря;
  10. Высота Мюллера.
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2026
Сейчас в Калининграде можно забронировать 923 экскурсии от 420 до 38 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 120092 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Наши экскурсии по Калининграду позволят вам получить все необходимые знания о городе и посмотреть его достопримечательности. Наши групповые и индивидуальные экскурсии на автобусе пройдут в 2026 году. Цены на туры начинаются от 420₽ и все билеты можно купить на нашем сайте. Выберите наилучший вариант для вас и получите незабываемые впечатления