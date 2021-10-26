Экскурсии Калининграда

Все экскурсии в Калининграде

Доступно 507 экскурсий 🚌 в Калининграде на 2021 год, 24240 ⭐ отзывов, цены от 500₽, посетите достопримечательности: Куршская коса 🌊, Остров Канта, Танцующий лес, Водонапорная башня, Рыбная деревня, Амалиенау, Форты, Кафедральный собор. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Уютное путешествие на Куршскую в мини-группе
4.6
268
2 850
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Уютное путешествие на Куршскую в мини-группе
Насыщенная экскурсия на Куршскую косу на легковом автомобиле или минивэне в мини-группе до 6 человек
Ежедневно в 9-00
Замки и кирхи Восточной Пруссии
4.6
41
1 690
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Замки и кирхи Восточной Пруссии
Наша экскурсия - погружение во времена Средневековья
Среда и суббота в 09:40
Сказки старого Калининграда
Индивидуальная экскурсия
4.9
396
2ч 30м
2 600
за 1-7 чел.
Сказки старого Калининграда
Узнать о кошачьих тропах города, открыть их секреты и понять, каким был Кёнигсберг в средние века
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
4.7
1470
1 180
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
Главная проблема всех экскурсий - огромные толпы туристов
Ежедневно в 7:30
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
4.8
1456
1 180
за 1 чел.
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
ежедневно в 07:30
Янтарное побережье - поездка к берегам Балтийского моря
4.7
386
1 380
за 1 чел.
Янтарное побережье - поездка к берегам Балтийского моря
Вас ждёт путешествие к берегам Балтийского моря, после которого вы узнаете всё о происхождении,...
Калининград сквозь столетия
Индивидуальная экскурсия
4.8
114
5 200
за 1-3 чел.
Калининград сквозь столетия
Ощутить очарование старинного города и увидеть его главные места на авто-пешеходной экскурсии
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
43
10 950
за 1-7 чел.
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск
Приглашаю вас на экскурсию по самому западному берегу России
Ежедневно по договоренности.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
109
8 500
за 1-3 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Сравнить 3 приморских города, отдохнуть на побережье и послушать нескучные истории края
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
4.6
1268
700
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
Вас ждёт обзорная экскурсия по Калининграду на комфортабельном автобусе
кроме вторника
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Индивидуальная экскурсия
4.7
43
10ч
12 000
за 1-6 чел.
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Собрать калининградское комбо, полюбоваться морскими курортами и открыть прошлое Пруссии
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
4.6
119
1 450
за 1 чел.
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
На побережье Балтийского моря находится самый западный город России - Балтийск
Калининград: самый смак за 3 часа
4.9
865
3ч 30м
875
788
за 1 чел.
Часто заказывают
Калининград: самый смак за 3 часа
Объехать топовые места города, раскрыть его историю, понять современность и сделать лучшие снимки
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:45, 14:00 и 18:45, в субботу в 09... ещё
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
4.1
75
2 350
за 1 чел.
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
Автобусная экскурсия по местам пивоварения в Восточной Пруссии
по четвергам в 18:00
По Куршской косе и Зеленоградску в мини-группе
4.6
266
2 875
за 1 чел.
По Куршской косе и Зеленоградску в мини-группе
Изучить эко-тропы, природные феномены и легенды косы на групповой экскурсии
ежедневно в 09:00
Куршская коса: танцующий лес и песчаные дюны
4.5
525
1 150
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Куршская коса: танцующий лес и песчаные дюны
Прогуляйтесь по идеальному песку на широком пляже, вдохните чистейший воздух, насладитесь морским...
Ваш идеальный день на Куршской косе
Индивидуальная экскурсия
4.9
53
12990
7 794
за 1-4 чел.
Ваш идеальный день на Куршской косе
Погулять по экотропам, разгадать тайны Танцующего леса и подняться на лучшие смотровые площадки
Обзорная автомобильная экскурсия по Кенигсбергу
Индивидуальный тур
4.8
125
2ч 15м
4 100
за 1-7 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная автомобильная экскурсия по Кенигсбергу
Пешком невозможно увидеть все главное в Калининграде, поэтому именно автомобильный тур отлично...
На автобусе к Куршской косе
4.6
342
1150
1 035
за 1 чел.
На автобусе к Куршской косе
Посетить главные достопримечательности Калининградской области на групповой экскурсии
ежедневно в 10:00
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением самой высокой дюны
Индивидуальная экскурсия
4.9
62
9 800
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением самой высокой дюны
Бесконечная линия пляжа, невероятные пляжи, песчаные дюны - все это Куршская коса
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Индивидуальная экскурсия
4.8
32
6 500
за 1-8 чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его богатую историю
Экскурсия «Сердце Кёнигсберга с земли и воды»
4.9
97
2ч 30м
1 083
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия «Сердце Кёнигсберга с земли и воды»
Приглашаем вас на экскурсию 2 в 1 - вы увидите самые знаковые достопримечательности Калининграда с...
Вторник, пятница, суббота в 19:00
Душевное путешествие на Куршскую косу
Индивидуальная экскурсия
4.9
74
9 800
за 1-3 чел.
Душевное путешествие на Куршскую косу
Балтийское море, дюны, танцующие деревья и курортный Зеленоградск на авто-пешеходной экскурсии
Куршская коса, Зеленоградск и «Нессельбек» - изюминка Самбии
4.6
151
2 850
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Куршская коса, Зеленоградск и «Нессельбек» - изюминка Самбии
Всего за день мы с вами успеем побывать в самых живописных уголках исторической области Самбия
Ежедневно с 09:30

Последние отзывы «Экскурсии Калининграда»

  • Отзыв на: На автобусе к Куршской косе
    Н
    Наталья
    26 октября 2021
    5
    Ездили на экскурсию с гидом Валентиной! Спасибо большое за подробную и увлекательную экскурсию. ехали на комфортабельном микроавтобусе, всю дорогу Валентина рассказывала про Калининград и достопримечательности, который нам встречались по пути! Валентина не просто гид, она и водитель этого автобуса! Со своей работой справляется на отлично! Спасибо большое! Всем рекомендую)
  • Отзыв на: Сказки старого Калининграда
    Е
    Елена
    26 октября 2021
    5
    Екатерина отличный рассказчик и знаток истории! Было очень интересно и познавательно! Огромное спасибо за прекрасные впечатления от старого Кёнигсберга!
  • Отзыв на: Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Е
    Елена
    26 октября 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия: интересная, содержательная, увлекательная. Гид Екатерина отлично разбирается в истории и тематике экскурсии, подробно ответила на все вопросы, много чего посоветовала в целом по Калининграду - с благодарностью воспользовались её советами!
  • Отзыв на: Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Е
    Евгения
    26 октября 2021
    5
    Большое спасибо экскурсоводу Ирине Владимировне! Как может уложиться столько информации в голове… фантастика)) Очень познавательно, а главное, не скучно прошла наша экскурсия. Обязательно будем рекомендовать знакомым!
  • Отзыв на: Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    М
    Марина
    26 октября 2021
    5
    В Калининграде была впервые, ни разу не пожалела, что поехала не одна а с гидом. Все очень интересно и познавательно. Времени б побольше)
  • Отзыв на: Полюбить Калининград за 3 часа
    И
    Ирина
    26 октября 2021
    5
    Нашим гидом был Иван. Экскурсию построил очень интересно. Много интересных фактов + иногда юмор = то, что нужно. Нам экскурсия зашла, порекомендуем друзьям
  • Отзыв на: Полюбить Калининград за 3 часа
    Р
    Ринат
    26 октября 2021
    5
    Гид Иван - экскурсию провел очень интересно и профессионально, он действительно неплохо разбирается в истории Калининграда. Благодаря Ивану мы узнали много, чего в книжках не прочтёшь, увидели, то, что сами бы не нашли. Спасибо ему огромное. Всем рекомендую.
  • Отзыв на: Полюбить Калининград за 3 часа
    Ю
    Юлия
    26 октября 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия! Сначала казалось, что три часа - это очень долго для пешей экскурсии, еще и с детьми мы точно не выгуляем и уйдем раньше, но этого не случилось. Экскурсовод - очень интересный рассказчик, с большим кругозором, отлично провел экскурсию! Прошла на одном дыхании. Мне чуть чуть не хватило стопов в красивых местах для фото, но содержание и наполненность экскурсии компенсировала это. На фото мы вернулись после самостоятельно. Спасибо большое за вашу работу!
  • Отзыв на: Калининград: самый смак за 3 часа
    О
    Оксана
    26 октября 2021
    5
    Именно такой и должна быть экскурсия: интересной, запоминающейся, дарящей позитивные эмоции и пробуждающей желание изучить город во всех деталях. Спасибо большое нашему гиду Акиму- очень живая подача материала, приятно слушать и смотреть. Организация на высшем уровне. Внимательное и чуткое отношение к слушателям. Я осталась очень довольна! Благодарю!
  • Отзыв на: Калининград: самый смак за 3 часа
    И
    Ирина
    26 октября 2021
    5
    Очень интересная экскурсия, гид Аким познакомил нас с городом, хорошая подача информации. Спасибо за позитив, буду рекомендовать друзьям!
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