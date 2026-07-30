Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта

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Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...

Калининград — удивительный город, по степени контрастов не уступающий Москве. Только здесь можно встретить аутентичные немецкие виллы XX века вперемешку с православными церквями и современными торговыми центрами. Экскурсии, которые проводят в Калининграде, обычно уделяют много внимания немецкой истории города, но здесь гораздо больше интересного.

Экскурсии по лучшим достопримечательностям Калининграда

Взглянем на самые известные и интересные места, которые нужно обязательно посетить при поездке в Калининград.

Амалиенау

Амалиенау — исторический район Калининграда, который резко отличается от остальной застройки. Оказываясь здесь, можно почувствовать себя героем старой европейской сказки: вокруг расположились роскошные (но без излишеств) виллы, утопающие в зелени. Каждое здание уникально: вы не найдете здесь двух похожих домиков. Как в центре Калининграда оказалось это чудо архитектуры?

В Амалиенау сохранились памятники югендстиля, то есть «молодого стиля», который царил в Восточной Пруссии в начале XX века. Район был возведен как раз в это время, и после окончания Великой отечественной войны было решено сохранить Амалиенау как прекрасный образец европейской застройки.

Экскурсии по Амалиенау — определенный must-see в ходе поездок по Калининграду; тем более, что они обычно предлагаются по довольно низкой цене. Даже если вам неинтересны архитектурные изыски начала ХХ века, вам понравится ощущение ирреальности, словно вы случайно оказались в другом измерении — настолько сильно Амалиенау отличается от остального города. Все-таки власти постарались сохранить здесь не только здания, но и саму атмосферу богатого европейского пригорода.

Примечательно, что при начале своей истории Амалиенау находился не просто далеко от центра города — район вовсе был за чертой Кенигсберга. При застройке планировалось, что это будет престижный район для состоятельных граждан; своеобразный коттеджный поселок бюргеров.

Кстати, Амалиенау выбрали в качестве своеобразного «заповедника» немецкой архитектуры не только по причинам особой культурной ценности. Просто район находился достаточно далеко от центра, а потому был почти не поврежден в ходе войны. Там, где оригинальная застройка была сохранена, ее старались уберечь от возможных разрушений.

Кафедральный собор

Собор на острове Канта изначально был религиозным сооружением, но сейчас он исполняет светские функции. Здесь регулярно проходят концерты органной музыки (очень рекомендуем посетить!), тематические выставки, а еще здесь расположен музей Иммануила Канта. Он занимает три этажа, и в экспозициях вы найдете артефакты, связанные с жизнью и работой великого философа.

В Кафедральном соборе проходят десятки экскурсий по различным ценам; даже при скромном бюджете на путешествие вы сможете познакомиться изнутри с этой достопримечательностью Калининграда.

Куршская коса

Национальный парк «Куршская коса» ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. Сюда приезжают не только любители экологии, но и простые путешественники, которые хотят увидеть природные красоты, а заодно посетить Зеленоградск.

Главная особенность Куршской косы — так называемый Танцующий лес, который и в 2026 году привлекает в Калининград любителей экологических экскурсий. Танцующим этот сосновый бор назвали по простой причине — у местных сосен необычные, скрученные стволы, которые создают впечатление, что деревья танцуют. Существует много предположений о том, как так получилось — все-таки в норме сосны обычно отличаются потрясающе прямыми стволами, им не свойственен подобный рост. Гиды расскажут вам и научные, и мистические истории, объясняющие скрученность стволов.

Занятно, что ответа на эту загадку до сих пор нет, хотя сосны высадили сравнительно недавно — в 1961 году. Нельзя сказать, что деревья искривились в стародавние времена, а потому мы никогда не узнаем, почему так произошло: до сих пор живы люди, которые участвовали в посадке и следили за ростом деревьев. Так почему же сосны решили так странно расти именно на Куршской косе?

Среди научных объяснений лидируют следующие: особенности геомагнитных полей, сила ветра, которая действовала на саженцы на ранних этапах их роста, а также негативное влияние гусениц. Они могли повредить побеги сосен, из-за чего стволы деревьев искривились в самом начале роста, а затем пошли ввысь, как и полагается нормальным деревьям. Есть и легенды, связанные с этими соснами — дескать, их заставила танцевать девушка-христианка, чтобы показать своему возлюбленному-язычнику силу веры (о том, насколько эта история согласуется с христианской доктриной, мы умолчим).

Кстати, сами сосны появились на Куршской косе не просто так. Их высадили, чтобы предотвратить эрозию почвы. Место стало популярно среди туристов, и они довольно быстро утоптали большую часть земли, из-за чего множество деревьев погибли. Чтобы это не повторялось, по Куршской косе пустили эко-тропу: по ней можно ходить, не вредя деревьям. Причем дорожка разработана таким образом, чтобы посетители могли увидеть самые необычные деревья, не сходя с нее. Эта тропа ровная и очень простая; даже если у вас слабая физическая подготовка, вы без труда одолеете ее.

Остров Иммануила Канта

В 1804 году мыслитель был похоронен у северной стены Кёнисбергского собора на острове Кнайпхоф. Остров был переименован в остров Иммануила Канта, и сейчас это место является точкой притяжения любителей философии и других туристов со всего мира. В 1924 году была возведена усыпальница — массивный, но элегантный кенотаф. Она расположена рядом с Кафедральным собором, поэтому эти две достопримечательности часто осматривают в ходе одной прогулки. Могила философа расположена в северо-восточном углу Кафедрального собора с внешней стороны. Усыпальница, к счастью, в целости пережила события Второй мировой войны, несмотря на то, что все вокруг было обращено в руины.

Посещение острова Канта входит в большинство обзорных экскурсий города, так что вы сможете познакомиться с ним в ходе общего осмотра.

Хомлины

Иногда туристы замечают крошечные бронзовые фигурки, которые подстерегают в самых неожиданных местах — на мосту, в арочном проеме, у входа в зоопарк. Эти симпатичные маленькие существа — хомлины, необычная достопримечательность города. Считается, что хомлины — это местные домовые, которые могут научить работать с янтарем, а могут и напроказничать.

Первый хомлин появился в Калининграде в 2018 году — маленькая бронзовая фигурка, изображающая старичка, внезапно поселилась на Медовом мосту. Вскоре горожане обнаружили хомлинов и в других местах. Статуэтки так понравились всем посетителям Калининграда, что сразу появились десятки туров, связанных с местами обитания хомлинов. Примечательно, что авторы расставили хомлинов рядом с другими достопримечательностями города, поэтому в ходе поиска домовят можно ненавязчиво и в игровой форме познакомиться с Калининградом.

Хомлины так полюбились туристам, что в последнее время самыми популярными экскурсиями в городе стали именно «охотничьи» туры за хомлинами. Вы сможете вместе с экскурсоводами найти всех хомлинов, а заодно узнаете историю каждого из них. Такая необычная прогулка по городу понравится не только детям, но и взрослым.

Музеи Калининграда

В Калининграде полно самых интересных музеев: одни из них подойдут для посещения всей семьей, другие рассчитаны на более взрослую аудиторию, а третьи созданы специально для школьников. Купите билет на экскурсию в один из музеев Калининграда, чтобы путешествие запомнилось не только красивыми видами, но и отличной образовательной программой.

Музей янтаря

Янтарь — визитная карточка Калининграда. Его добывают здесь с незапамятных времен, а промышленных масштабов добыча достигла в 1641 году с открытием первого янтарного цеха. Познакомьтесь с этим удивительным солнечным минералом, посетив музей янтаря!

Рядом с Калининградом расположен поселок Янтарный — крупнейшее в мире месторождение янтаря. Калининградский комбинат, который занялся промышленной добычей янтаря открытым способом, открылся в 1945 году. В 2017 году в честь 70-летия этого комбината (с небольшим опозданием) открылся музей янтаря с интерактивной выставкой. Здесь есть смотровая площадка, откуда можно полюбоваться добычей минерала в Приморском карьере, и «Янтарная палата». Заранее познакомьтесь с расписанием экскурсий в этих местах — и «Палата», и смотровая площадка расположены достаточно далеко от Калининграда, поэтому вам нужно будет учесть время на поездку до достопримечательности.

Поселок Янтарный может порадовать не только янтарным месторождением; это довольно красивое поселение, куда часто ходят экскурсии на автобусах.

Музей Иммануила Канта

Чуть выше этот музей уже упоминался; внимательный читатель вспомнит, что музей расположен в Кафедральном соборе. Этот музей расположен именно в Калининграде по простой причине — Иммануил Кант родился, вырос и написал свои самые знаменитые труды именно в Кенигсберге. Примечательно, что в период семилетней войны философ присягнул на верность Российской короне, а незадолго до этого был избран почетным иностранным членом Петербургской Академии наук при императрице Екатерине Второй. Так что история Канта была связана с Россией задолго до того, как Кенигсберг стал российским городом и был переименован в Калининград.

В 2026 году музей Канта находится на ремонте, поэтому экскурсии здесь временно ограничены; отправляясь в Калининград, обязательно посетите сайт музея, чтобы уточнить расписание и цены посещения.

Музей Мирового океана

Этот музей — первый в России комплексный маринистический музей-заповедник. Экспозиции музея посвящены судоходству, гидрологии, геологии, а также, разумеется, морской флоре и фауне. Посетители могут увидеть действующую экологическую станцию и покопаться в библиотеке, посвященной морям и океанам. Здесь постоянно проводятся тематические выставки, так или иначе связанные с морем: художественные галереи с маринистическими работами, выставки корабельной архитектуры, рассказы о выдающихся людях в океанологии. Музей будет особенно интересен детям и подросткам, увлекающимся морем. А если вы планируете переехать в Калининград, то рассмотрите возможность присоединиться к одному из научных и образовательных клубов музея.

В ходе экскурсий по Музею Мирового океана у посетителей может появиться возможность побывать на одном из крупнейших суден.

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На этой странице вы можете найти самые разные экскурсии по достопримечательностям Калининграда с ценами от 420₽, актуальными на 2026 год. Выберите интересующую вас категорию — прогулки по Куршской косе, обзорные экскурсии, знакомство с замками и особняками, Амалиенау... Вы также можете сортировать экскурсии по цене или популярности, чтобы выбрать вариант, который вам понравится больше всего.

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