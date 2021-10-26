Отзыв на: На автобусе к Куршской косе Н Наталья 5 Ездили на экскурсию с гидом Валентиной! Спасибо большое за подробную и увлекательную экскурсию. ехали на комфортабельном микроавтобусе, всю дорогу Валентина рассказывала про Калининград и достопримечательности, который нам встречались по пути! Валентина не просто гид, она и водитель этого автобуса! Со своей работой справляется на отлично! Спасибо большое! Всем рекомендую)

Отзыв на: Сказки старого Калининграда Е Елена 5 Екатерина отличный рассказчик и знаток истории! Было очень интересно и познавательно! Огромное спасибо за прекрасные впечатления от старого Кёнигсберга!

Отзыв на: Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе Е Елена 5 Очень понравилась экскурсия: интересная, содержательная, увлекательная. Гид Екатерина отлично разбирается в истории и тематике экскурсии, подробно ответила на все вопросы, много чего посоветовала в целом по Калининграду - с благодарностью воспользовались её советами!

Отзыв на: Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе Е Евгения 5 Большое спасибо экскурсоводу Ирине Владимировне! Как может уложиться столько информации в голове… фантастика)) Очень познавательно, а главное, не скучно прошла наша экскурсия. Обязательно будем рекомендовать знакомым!

Отзыв на: Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе М Марина 5 В Калининграде была впервые, ни разу не пожалела, что поехала не одна а с гидом. Все очень интересно и познавательно. Времени б побольше)

Отзыв на: Полюбить Калининград за 3 часа И Ирина 5 Нашим гидом был Иван. Экскурсию построил очень интересно. Много интересных фактов + иногда юмор = то, что нужно. Нам экскурсия зашла, порекомендуем друзьям

Отзыв на: Полюбить Калининград за 3 часа Р Ринат 5 Гид Иван - экскурсию провел очень интересно и профессионально, он действительно неплохо разбирается в истории Калининграда. Благодаря Ивану мы узнали много, чего в книжках не прочтёшь, увидели, то, что сами бы не нашли. Спасибо ему огромное. Всем рекомендую.

Отзыв на: Полюбить Калининград за 3 часа Ю Юлия 5 Очень понравилась экскурсия! Сначала казалось, что три часа - это очень долго для пешей экскурсии, еще и с детьми мы точно не выгуляем и уйдем раньше, но этого не случилось. Экскурсовод - очень интересный рассказчик, с большим кругозором, отлично провел экскурсию! Прошла на одном дыхании. Мне чуть чуть не хватило стопов в красивых местах для фото, но содержание и наполненность экскурсии компенсировала это. На фото мы вернулись после самостоятельно. Спасибо большое за вашу работу!

Отзыв на: Калининград: самый смак за 3 часа О Оксана 5 Именно такой и должна быть экскурсия: интересной, запоминающейся, дарящей позитивные эмоции и пробуждающей желание изучить город во всех деталях. Спасибо большое нашему гиду Акиму- очень живая подача материала, приятно слушать и смотреть. Организация на высшем уровне. Внимательное и чуткое отношение к слушателям. Я осталась очень довольна! Благодарю!