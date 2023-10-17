Новый год на самом западе России
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Экскурсия по городу
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Калининграда.
Трансфер в отель за доп. плату.
Заселение после экскурсии.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсия по Калининграду, 4 часа.
13:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).
13:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т, 81).
Сказочный праздник на самом западе России! Что может быть лучше?
Вы увидите Калининград в праздничном убранстве, сфотографируетесь у самой западной ёлки страны и у визитной карточки города – Кафедрального собора.
Подарите себе незабываемое путешествие в удивительном городе.
Наш автобус, как машина времени, перенесёт вас из современного Калининграда в старый Кенигсберг.
Вы побываете в самых удивительных и аутентичных районах, насладитесь его неповторимой атмосферой, восхититесь архитектурными стилями сохранившейся довоенной постройки и решениями современных мастеров.
Увидите оборонительные сооружения Кенигсберга, проедете через крепостные ворота 19 века, почувствуете средневековую мощь стен Кафедрального собора 14 столетия и познакомитесь с великим философом Кантом, а в свободное время сможете прогуляться по набережной Рыбной деревни.
Национальный парк Куршская коса и встреча Нового года
Экскурсия в НП Куршская коса, 6 часов.
10:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т, 81).
10:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).
Куршская коса – уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.
Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна – высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу.
Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Возвращение в Калининград.
18:00 – 20:00 По желанию новогодний концерт классической музыки Калининградского Симфонического Оркестра в величественном здании Драматического театра, 1500 руб/чел
Встреча Нового 2024 года.
20:00 – 02:00 По желанию новогодняя музыкальная шоу-программа «Русский Разгуляй» и банкет в ресторане отеля Турист, 6500 руб. /чел.
Гости программы: встреча гостей Медведем-затейником, заводная Цыганка, Роскошная Русская краса и, конечно, Снегурочка, восхитительный праздничный стол с большим ассортиментом блюд и напитков, в том числе алкогольных.
Свободный день или экскурсия в Зеленоградск за доп. плату
Свободный день.
Первый день Нового года Вы встретите на самом западе России.
Вы сможете неторопливо прогуляться по сонным улицам Калининграда-Кенигсберга, где прошлое и настоящее сплелись в одно целое.
*По желанию за доп. плату экскурсия «Королевский Кранц» 5 часов, 2000 руб. /чел. (запись и оплата при бронировании тура).
12:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т, 81).
12:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).
Зеленоградск – самое красивое место для сказочного новогоднего настроения: очаровательная старинная архитектура европейского курорта в огнях праздничной иллюминации, нарядная елка, ароматы глинтвейна и выпечки, а рядом Балтийское море!
Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии.
Во время пешеходной экскурсии по праздничному Зеленоградску Вы увидите уникальные пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Светлогорск и поселок Янтарный
Экскурсия «Янтарный Берег», 8 часов.
09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53)
09:30 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81)
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.
Вы познакомитесь с историей места.
Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.
Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.
Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.
Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве.
Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.
Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв. : частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня и Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл».
К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шоппинг, магазины янтаря.
Завершение программы. Свободный день или экскурсия в Балтийск за доп. плату
Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день.
По желанию за доп. плату трансфер.
*По желанию за доп. плату экскурсия «В Балтийск, на самый запад России», 6-7 часов, 1700 руб. /чел. (запись и оплата при бронировании тура).
09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).
09:30 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т, 81).
Эта экскурсии в город Балтийск – ранее закрытую для свободного доступа базу Балтийского флота.
Вы узнаете историю становления флота со времён основания его Петром I, которому в 1998 г. на городском пирсе установлен памятник.
Вы увидите маяк знаменитого архитектора Шинкеля, реформаторскую кирху, ставшую православной церковью и шведскую крепость, которая была построена ещё в середине XVII в. и которая и по сей день является действующим военным объектом.
Увидите гавань – ворота в Калининградский торговый и военный порты, военные корабли и гражданские суда, стоящие у пристани морского канала и рядом с паромной переправой.
Увидите самый большой конный памятник в нашей стране, царице Елизавете Петровне (2004 г.).
Пьедестал памятника оформлен в виде форта, со смотровой площадки которого Вашему взгляду откроется обширная панорама с видом на Балтийскую косу, морской пролив и корабли, стоящие на рейде.
Прогуливаясь по молу и пляжу Балтийского моря, вы почувствуете настоящий морской бриз.
Свободное время на прогулку или посещение Музея Балтийского флота, от 450 руб. /чел.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отель/размещение
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
Гостевой дом «Вилла Надежда»
(завтрак входит в стоимость)
|18 500
|27 000
|17 500
Гостиница Турист 3*
(завтрак шведский стол)
|20 000
|28 500
|18 000
Гостиница Калининград 3*
(завтрак оплачивается дополнительно 500 руб. /чел.)
|22 000
|26 500
|19 000
Варианты проживания
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание 4 ночи в выбранной гостинице в Калининграде
- Питание – 4 завтрака при проживании в гостевом доме «Вилла Надежда» и отеле Турист
- Входные билеты
- Экологические сборы
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Новогодний банкет с программой в ресторане отеля «Турист» 6500 руб. /чел.
- Трансфер (аэропорт – отель 2000 руб., ж/д вокзал – отель 1500 руб.)
- Завтраки в гостинице Калининград 500 руб. /чел., обеды и ужины от 500 руб. /чел.
- Экскурсии за доп. плату в свободные дни
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель/номер Двухместный Одноместный Трехместный Гостевой дом «Вилла Надежда» Двуспальная кровать или раздельные кровати Номер стандарт-мини Двуспальные кровати, раздельные кровати+ доп. место (номер стандарт: евро-раскладушка) Гостиница «Турист» Раздельные кровати Одноместный номер стандарт Стандартный номер (раздельные кровати + евро-раскладушка) Гостиница «Калининград» Двуспальная кровать (номер студия) Одноместный номер стандарт двуспальная кровать + диван (номер студия)
- Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
- Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
От отелей «Турист» и «Калининград».
При проживании в гостевом доме «Вилла Надежда» туристы ходят на посадку в экскурсионный автобус к отелю «Турист» (ул. Невского 53, сбор в холле отеля).
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какова стоимость дополнительных экскурсий?
Стоимость дополнительных экскурсий:
- 3 день – экскурсия «Королевский Кранц» – 2000 руб. /чел.;
- 5 день – экскурсия «В Балтийск, на самый запад России» – 1700 руб. /чел.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.