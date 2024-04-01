Встречаем Новый Год 2025 в Калининграде

Найдено 4 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Калининграде, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
«Но ее сюжет вполне реален и происходит словно у нас на глазах: Фриц и Мари отмечают Рождество дома, гуляют по городу… Отыщем эти места вместе»
3 июля в 18:00
14 июля в 18:00
2 900 за всё до 10 чел.
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Прогуляться меж изысканных вилл и узнать, почему без прегельской вони нет веселья
Начало: В районе Центрального парка
«И поймаете дух Рождества, ведь всю зиму виллы соперничают нарядным убранством и подмигивают огоньками»
2 июля в 10:00
3 июля в 10:00
4 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    1 апреля 2024
    Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
    Т. к. я была без детей, содержание было изменено. Была убрана квест-составляющая. Содержание совершенно не пострадало. Было очено интересно и познавательно!
  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
    Экскурсию для нас проводила гид Анна. Прекрасный день с удивительным человеком, замечательно провели время на экскурсии, много интересной информации. Анна
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    очень располагает к общению, лёгкий открытый к общению человек. Очень рекомендую, в экскурсии есть очень приятные нюансы (не буду раскрывать «секретики»). Спасибо за прекрасно проведенное время!

  • Е
    Елена
    1 января 2024
    Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
    Замечательная интересная и познавательная экскурсия!
  • М
    Мария
    31 декабря 2023
    Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
    Спасибо большое году! Очень содержательная экскурсия и очень милый гид!
  • С
    Светлана
    15 января 2023
    Вечерний Зеленоградск
    Экскурсия в Новогодний Зеленоградск. Очень здорово! Малая группа, экскурсовод Валентина просто супер! Город очень красиво украшен и такая атмосфера конечно поднммает настроение. Прокатилась на колесе обозрения. Очень понравилось. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Новогодние 2025»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 2 900 до 4 200. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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