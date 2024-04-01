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Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
«Но ее сюжет вполне реален и происходит словно у нас на глазах: Фриц и Мари отмечают Рождество дома, гуляют по городу… Отыщем эти места вместе»
3 июля в 18:00
14 июля в 18:00
2 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Прогуляться меж изысканных вилл и узнать, почему без прегельской вони нет веселья
Начало: В районе Центрального парка
«И поймаете дух Рождества, ведь всю зиму виллы соперничают нарядным убранством и подмигивают огоньками»
2 июля в 10:00
3 июля в 10:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария1 апреля 2024Т. к. я была без детей, содержание было изменено. Была убрана квест-составляющая. Содержание совершенно не пострадало. Было очено интересно и познавательно!
- ИИрина7 января 2024Экскурсию для нас проводила гид Анна. Прекрасный день с удивительным человеком, замечательно провели время на экскурсии, много интересной информации. Анна
- ЕЕлена1 января 2024Замечательная интересная и познавательная экскурсия!
- ММария31 декабря 2023Спасибо большое году! Очень содержательная экскурсия и очень милый гид!
- ССветлана15 января 2023Вечерний ЗеленоградскЭкскурсия в Новогодний Зеленоградск. Очень здорово! Малая группа, экскурсовод Валентина просто супер! Город очень красиво украшен и такая атмосфера конечно поднммает настроение. Прокатилась на колесе обозрения. Очень понравилось. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 2 900 до 4 200. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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