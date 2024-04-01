Найдено 4 экскурсии в категории « Новогодние 2025 » в Калининграде, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Квест 2 часа 10 отзывов Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене» Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов Начало: На площади Победы «Но ее сюжет вполне реален и происходит словно у нас на глазах: Фриц и Мари отмечают Рождество дома, гуляют по городу… Отыщем эти места вместе» 2 900 ₽ за всё до 10 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда Прогуляться меж изысканных вилл и узнать, почему без прегельской вони нет веселья Начало: В районе Центрального парка «И поймаете дух Рождества, ведь всю зиму виллы соперничают нарядным убранством и подмигивают огоньками» 4 200 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Калининграда Последние отзывы на экскурсии М Мария Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене» Т. к. я была без детей, содержание было изменено. Была убрана квест-составляющая. Содержание совершенно не пострадало. Было очено интересно и познавательно!

И Ирина Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда читать дальше очень располагает к общению, лёгкий открытый к общению человек. Очень рекомендую, в экскурсии есть очень приятные нюансы (не буду раскрывать «секретики»). Спасибо за прекрасно проведенное время! Экскурсию для нас проводила гид Анна. Прекрасный день с удивительным человеком, замечательно провели время на экскурсии, много интересной информации. Анна

Е Елена Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене» Замечательная интересная и познавательная экскурсия!

М Мария Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене» Спасибо большое году! Очень содержательная экскурсия и очень милый гид!

С Светлана Вечерний Зеленоградск Экскурсия в Новогодний Зеленоградск. Очень здорово! Малая группа, экскурсовод Валентина просто супер! Город очень красиво украшен и такая атмосфера конечно поднммает настроение. Прокатилась на колесе обозрения. Очень понравилось. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Новогодние 2025»

Ищете где отпраздновать Новый год в Калининграде? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Калининграда, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024