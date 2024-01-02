Рождественский венок в Янтарном крае

Новогодний тур в Калининграде
Сияющим, нарядным, переливающимся медовыми огоньками — именно таким бывает Рождество в Калининградской области.

Этот тур подарит вам незабываемые впечатления от неспешного знакомства с чудесными городами Калининградской области и, возможно, научит верить в волшебство.

Вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями Калининграда, прогуляетесь по удивительному национальному парку «Куршская коса» и заснеженному Зеленоградску, а также увидите замки Вальдау, Шаакен и Тапиау.
Рождественский венок в Янтарном крае
Рождественский венок в Янтарном крае
Рождественский венок в Янтарном крае
Рождественский венок в Янтарном крае
Рождественский венок в Янтарном крае
Рождественский венок в Янтарном крае
Рождественский венок в Янтарном крае
Рождественский венок в Янтарном крае
Рождественский венок в Янтарном крае
Рождественский венок в Янтарном крае
Рождественский венок в Янтарном крае
Рождественский венок в Янтарном крае
Рождественский венок в Янтарном крае
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Органный концерт
Органный концерт
Послушаете самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора
Игрушка своими руками
Игрушка своими руками
В замке Вальдау Вас ожидает мастер-класс елочной игрушки
Рождественские города
Рождественские города
Насладитесь праздничной атмосферой в городах Калининградской области

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городу

Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в гостиницу (расчетный час 14:00).

13:30 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).

В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!

Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины. Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.

Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.

Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.

А завершат знакомство с городом в Бранденбургских воротах, дегустацией настоящего калининградского марципана.

19:30 Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городу
2 день

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск

09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики» (маршрут: НП Куршская коса – г. Зеленоградск).

Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года.

Именно в этом вы сможете убедиться на экскурсии «Зимнее сияние Балтики».

Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка «Куршская коса» и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.

Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.

Вы посетите легендарный «Танцующий лес».

А после вас ждет удивительный Кранц, бесконечно прекрасный в своем зимнем наряде.

Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка.

Изумительно украшенные дома и улицы, бесконечное количество разноцветных огней, запах выпечки и пряностей создадут действительно рождественское настроение, которое надолго останется с Вами.

18:00 Окончание экскурсии.

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3 день

Экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау

09:00 Экскурсия «Рождественские истории в рыцарских замках» (маршрут: г. Гвардейск - пос. Низовье - пос. Некрасово).

Хотите погрузиться в атмосферу рождественской сказки и поближе познакомиться с замками Восточной Пруссии? Желаете продегустировать германский напиток для холодной погоды вместе с брецелем? А как насчёт самому смастерить сувенир, который будет напоминать вам о волшебном празднике?

Всё это возможно на нашей новогодней экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау!

Мы погружаем наших гостей в таинственную атмосферу замковой жизни. Вы получаете возможность прогуляться по территории легендарных замков, прослушать увлекательные истории из прошлой жизни его владельцев и воочию соприкоснуться с современной жизнью этих рыцарских крепостей.

Мы посетим г. Гвардейск (бывш. Тапиау) в котором не только полюбуемся отлично сохранившимся замком Тапиау, но и посетим старинную городскую ратушу с её поющими часами.

В замке Вальдау вас ожидает мастер-класс елочной игрушки, а ещё дегустация замковой наливки от ключницы с традиционными немецкими брецелями.

Затем мы переместимся в замок Шаакен, где братья-рыцари расскажут историю основания немецкого ордена, секреты боевого оружия и тайны изощренных пыток инквизиции. Стрельба из настоящего лука и арбалета, примерка боевых доспехов и ленточки желаний на прусском дереве.

17:00 Окончание экскурсии.

Экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и ТапиауЭкскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и ТапиауЭкскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау
4 день

Свободный день

Сегодняшний день вы можете посвятить отдыху и приятным прогулкам по зимнему Калининграду.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Экскурсия в Черняховск

09:00 Экскурсия: «Инстербургский Сочельник» (маршрут: г. Черняховск).

Инстербург, ныне Черняховск, город славный своими традициями. Сильно разрушенный во время войны, сейчас этот город очень бережно восстанавливает свое наследие. И с каждым годом, возвращает себе все больше былой славы.

Особенно это заметно в канун Рождества, когда восстановленные дома, замки и кирхи подсвечиваются рождественскими огнями, создавая неповторимую атмосферу зимней сказки.

Вы посетите живописные стены руинированного замка Инстенбург. Увидите готические соборы и кирху, в которой сейчас проходят православные богослужения.

А после обеда, вдоволь нагулявшись по нарядным улочкам и проникнувшись духом Рождества, вы попадете в кинотеатр, построенный в начале ХХ века, в котором в разное время выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова.

Там, неспешно потягивая игристое и гладя в старинное зеркало, вы погрузитесь в мир легенд и историй Инстербурга. Этот город забирает сердце без остатка, в чем вам предстоит убедиться лично.

17:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия в ЧерняховскЭкскурсия в ЧерняховскЭкскурсия в Черняховск
6 день

Завершение программы. Экскурсия в город Советск

Выселение из гостиницы.

09:00 Экскурсия «По следам прекрасной королевы» (маршрут: г. Советск).

Даже название города Тильзит, овеяно легендами. Кто-то помнит его, как город в котором император Александр I заключил с Наполеоном Тильзитский мир. Кто-то любит тильзитский сыр, рецепт которого придумали именно здесь. А местные жители всегда ассоциируют этот город с именем королевы Луизы.

На нашей экскурсии вы узнаете про всё. Вы посетите музей Тильзитского мира, в котором собраны настоящие реликвии времен войны с Бонапартом. Узнаете о судьбе прекрасной королевы, очаровавшей сразу двух императоров. Сможете оценить оригинальное пиво из пивоварни Тильзит кроне.

А еще познакомитесь с современным Советском, который только узкой полоской Немана отделен от Литвы. Пройдете по улицам, где отреставрированные бюргерские домики сменяются музеем военной техники, который, в свою очередь, выводит к знаменитому мосту королевы Луизы, чьи арки давно стали достопримечательностью не только города, но и всего региона.

17:00 Окончание программы в центре г. Калининграда.

Вы можете отказаться от экскурсии "По следам прекрасной королевы" в последний день пребывания, в этом случае мы вернем стоимость экскурсии (2500 руб. с человека).

Завершение программы. Экскурсия в город СоветскЗавершение программы. Экскурсия в город СоветскЗавершение программы. Экскурсия в город Советск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининграда.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель

DBL/

TWIN

Гостиница «Пруссия» (завтраки за доп. плату), г. Калининград

Спальный район, 20 мин. до центра на автобусе

25 000

Гостиница «Мартон Палас», 4* (с завтраком), г. Калининград

В 10 минутах ходьбы от Южного вокзала

36 100

Расшифровка размещения:

  • SNGL – одноместное;
  • DBL/TWIN – двухместное;
  • DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.

Варианты проживания

Гостиница «Пруссия» 3

5 ночей

Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Во всех отдельных номерах гостиницы «Пруссия» есть телевизор с плоским экраном, чайник и ванная комната с душем. В наличии имеется также общий номер с телевизором. Во всех номерах предоставляются принадлежности для чая и кофе.

В ресторане отеля «Пруссия» сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской кухни и блюда европейской кухни.

Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3

Гостиница «Мартон Палас» 4

5 ночей

Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель в день прилета
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
  • Входные билеты по программе
  • Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки
  • Дегустации
  • Экологические сборы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Завтраки в гостинице «Пруссия» – 400 руб.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калининград
Важная информация

1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.

2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.

3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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