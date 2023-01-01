На побережье Балтики рано приходит весна.

Тёплые ветра, ароматы пробуждающейся зелени, пение птиц и абсолютное спокойствие…

Идеальное время для прогулок и в городе, и на природе – летнего потока туристов ещё нет, а красота вокруг уже завораживает!

Забудьте о варежках и шарфах! В Калининграде уже можно долго гулять на свежем воздухе, фотографироваться на уютных старинных улочках, пить кофе на променаде у моря и кормить чаек в лучах тёплого весеннего солнца.

В этом туре вы увидите не только самые популярные места – Зеленоградск и Куршскую косу, но и такие уголки города, которые неизвестны даже местным жителям.

И в одиночестве не останетесь – свободного времени почти не будет, на экскурсиях и за совместными ужинами вы познакомитесь с классными людьми из разных городов, а на протяжении всего тура вас будут сопровождать наши гиды.