На побережье Балтики рано приходит весна.
Тёплые ветра, ароматы пробуждающейся зелени, пение птиц и абсолютное спокойствие…
Идеальное время для прогулок и в городе, и на природе – летнего потока туристов ещё нет, а красота вокруг уже завораживает!
Забудьте о варежках и шарфах! В Калининграде уже можно долго гулять на свежем воздухе, фотографироваться на уютных старинных улочках, пить кофе на променаде у моря и кормить чаек в лучах тёплого весеннего солнца.
В этом туре вы увидите не только самые популярные места – Зеленоградск и Куршскую косу, но и такие уголки города, которые неизвестны даже местным жителям.
И в одиночестве не останетесь – свободного времени почти не будет, на экскурсиях и за совместными ужинами вы познакомитесь с классными людьми из разных городов, а на протяжении всего тура вас будут сопровождать наши гиды.