Весна в Кёнигсберге. Тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи

Весна в Кёнигсберге

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Весна в Кёнигсберге. Тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи
Весна в Кёнигсберге. Тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи
Весна в Кёнигсберге. Тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи
Весна в Кёнигсберге. Тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи
Весна в Кёнигсберге. Тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи
Весна в Кёнигсберге. Тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи
Весна в Кёнигсберге. Тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи

Что вас ожидает 🤩

  • Пройдём по старинному району Амалиенау. Извилистые улочки, на которых можно заблудиться, как в сказке, изысканные виллы и расцветающие фруктовые деревья.
  • В лучшем музее Калининграда перенесёмся на сто лет назад – побываем в настоящей квартире жителя Кёнигсберга начала XX века.
  • Погуляем в огромном зоопарке – это отдельный город-сад с гигантской территорией, где можно провести весь день. Животные здесь содержатся в открытых вольерах в прекрасных условиях. Мы будем бродить по запутанным дорожкам и слушать интересные истории о самом старом зоопарке в России.
  • Увидим настоящий секретный парк – в центре города спрятан сад, который никто из местных вам не покажет. Это уникальный ботанический сад, который принадлежал университету Альбертина в XIX веке.
  • Побываем в калининградском порту, увидим высокие кирпичные элеваторы, выпьем кофе и сделаем классные кадры кораблей и птичьего острова.
  • Побываем в небольшом музее янтаря – не путать с традиционным калининградским музеем! Наш запрятан в глубине старинного района Ратсхоф, и там всё можно трогать руками. И даже проводить опыты и эксперименты с янтарём.
  • Съездим в Зеленоградск – бывший королевский курорт Кранц, и на Куршскую косу. Будут и пряничные домики курортного города у моря, и милые сувенирные лавки с кофейнями, и смотровые площадки с бескрайней панорамой песчаных дюн, и заповедные хвойные леса.
  • Посетим самый необычный рыцарский замок, которым владеют современные калининградцы. Узнаем, легко ли восстанавливать 700-летнюю архитектуру, мешают ли привидения и какие сокровища таятся под старинной брусчаткой замка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На побережье Балтики рано приходит весна.
Тёплые ветра, ароматы пробуждающейся зелени, пение птиц и абсолютное спокойствие…
Идеальное время для прогулок и в городе, и на природе – летнего потока туристов ещё нет, а красота вокруг уже завораживает!
Забудьте о варежках и шарфах! В Калининграде уже можно долго гулять на свежем воздухе, фотографироваться на уютных старинных улочках, пить кофе на променаде у моря и кормить чаек в лучах тёплого весеннего солнца.
В этом туре вы увидите не только самые популярные места – Зеленоградск и Куршскую косу, но и такие уголки города, которые неизвестны даже местным жителям.
И в одиночестве не останетесь – свободного времени почти не будет, на экскурсиях и за совместными ужинами вы познакомитесь с классными людьми из разных городов, а на протяжении всего тура вас будут сопровождать наши гиды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение во FridayCenter
  • Завтраки и ужины в рамках программы
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Экскурсия по Амалиенау
  • Посещение музея Альтес Хаус
  • Экскурсия по Калининградскому зоопарку
  • Экскурсия по Ландшафтному парку
  • Прогулка по Калининградскому порту
  • Посещение Музея янтарных инклюзов
  • Экскурсия по Зеленоградску
  • Посещение Музея курортной моды
  • Экскурсия по Куршской Косе
  • Посещение замка Тевтонского Ордена
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиабилеты не включены
  • Обеды не включены (порекомендуем лучшие места на маршруте)
  • Страховка не включена
  • Трансферы из/в аэропорт не включены
Место начала и завершения?
Калининград, пр-т Победы 189 Б
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.

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У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
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