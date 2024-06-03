Присоединяйтесь к нашим турм по Куршской Косе из Калининграда

Найдено 50 туров в категории «Куршская Коса» в Калининграде, цены от 10 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
«Позавтракаем и поедем на Куршскую косу — прибудем в живописное место до толп туристов и сможем спокойно побродить по запорошенным песчаным барханам»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
34 600 за человека
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
56 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
«За один уикэнд вы побываете на Куршской косе и подниметесь на высоту Эфа, отдохнёте на лучшем пляже Янтарного, надышитесь хвойными ароматами в Светлогорске и пройдётесь по колоритным старинным улицам и закоулкам Зеленоградска»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450 за человека
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
«Встанем пораньше, чтобы до вылета успеть насладиться хрупкой красотой Куршской косы и прогуляться по городу кошек Зеленоградску»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000 за человека
Европейские выходные на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Европейские выходные на балтийском побережье
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
«Мы завтракаем и выезжаем из отеля и едем на Куршскую косу — длинную узкую песчаную полосу между Зеленоградском и литовским городом Клайпеда»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
27 900 за человека
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
«Все эти дни будем впитывать красоту: от природных красот Куршской косы, архитектуры Калининграда и прогулок по Янтарному»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
52 900 за человека
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«После завтрака выезжаем из отеля и едем на Куршскую косу»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900 за человека
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«После завтрака выезжаем на Куршскую косу»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900 за человека
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 09:00
«С утра отправимся на Куршскую косу — полоску суши между пресноводным заливом и Балтийским морем»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
23 600 за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
«Во второй день тура позавтракаем и поедем на Куршскую косу — прибудем в живописное место до толп туристов и сможем спокойно побродить по запорошенным песчаным барханам»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800 за человека
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«Проснёмся пораньше и уже в 08:30 отправимся на Куршскую косу»
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000 за человека
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
«Погрузимся в историю и атмосферу Кёнигсберга, Зеленоградска и Светлогорска, полюбуемся пейзажи на Куршской косе и заглянем в замок Шаакен, чтобы исследовать его подвалы и услышать рассказы о Средневековье»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000 за человека
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Начало: г. Калининград
«Поездка в уникальное место – НП “Куршская Коса”, замок Нессельбек (фото-стоп у замка) и г»
9 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 25 500 за человека
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Начало: г. Калининград
«Встреча с подвижными дюнами Куршской косы — это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива»
8 мая в 10:00
от 25 600 за человека
Выходные в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
«Узнайте историю города, отдохните на Куршской косе – визитной карточке Калининградской области, пройдитесь берегу Балтийского моря и зарядитесь отличным настроением»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
«Вас ждет путешествие по самому западному уголку нашей страны, где вы сможете насладиться видами Балтийского моря, посетить знаменитый национальный парк «Куршская коса» и познакомиться с архитектурными шедеврами города Калининграда»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 18 300 за человека
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 7 дней
Начало: Калининград
«Вас ждет путешествие по самому западному региону России, где вы сможете насладиться видами Балтийского моря, посетить знаменитый национальный парк «Куршская коса» и познакомиться с архитектурными шедеврами города Калининграда»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 27 450 за человека
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
Начало: Калининград
«Вы отправитесь в путешествие по самому западному региону России, где сможете насладиться видами Балтийского моря, посетить знаменитый национальный парк «Куршская коса» и познакомиться с архитектурными шедеврами города Калининграда»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 875 за человека
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
«Вас ждет путешествие по самому западному региону России, где вы сможете насладиться видами Балтийского моря, посетить знаменитый национальный парк «Куршская коса» и познакомиться с архитектурными шедеврами города Калининграда и области»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 520 за человека
Три стихии лета. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Три стихии лета. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 8 дней
Начало: Калининград
«Вас ждет путешествие по самому западному региону России, где вы сможете насладиться видами Балтийского моря, посетить знаменитый национальный парк «Куршская коса» и познакомиться с архитектурными шедеврами города Калининграда и области»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 26 175 за человека
Зимние выходные в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
«Узнайте историю города, отдохните на Куршской косе — визитной карточке Калининградской области, и зарядитесь отличным настроением»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 15 800 за человека
В Калининград в любой день. Пятидневное путешествие с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Пятидневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
«Изучите исторические укрепления Кёнигсберга, прогуляйтесь по Куршской косе, окунитесь в янтарный мир, исследуйте средневековые кирхи и замки, посетите закрытую базу Балтийского флота и вдохните полной грудью морской бриз»
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 24 000 за человека
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Начало: Россия, Калининград
«Вас ждет обзорная экскурсия по городу, посещение замка Шаакен, сыроварни Шаакендорф с дегустацией и поездка на Куршскую косу»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 13 200 за человека
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
Начало: Россия, Калининград
«Вы прогуляетесь по улицам курортных городов Зеленоградска и Светлогорска, совершите путешествие в удивительный мир солнечного камня, побываете на Куршской косе и сможете попробовать вкуснейшие местные продукты»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 19 950 за человека
Майское путешествие в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Майское путешествие в Калининград
«Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и Зеленоградск»
от 15 700 за человека
Дыхание Балтики. Весенний тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дыхание Балтики. Весенний тур в Калининградскую область
«С первого дня вы погрузитесь в мир исторических достопримечательностей Калининграда, а в последующие дни вас ждут удивительные экскурсии: знакомство с Куршской косой и курортом Зеленоградск, а также посещение Янтарного поселка»
от 20 000 за человека
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Узнать, как варили хмельной напиток в древности, услышать секреты прошлого и погулять у моря
Начало: Калининград, гостиница «Калининград», 15:00
«А на день уедем к морю: будем слушать шуршание волн, оставлять следы на песке Куршской косы, рассматривать деревья в Танцующем лесу и наблюдать за зябликами на орнитологической станции»
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
21 890 за человека
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
«Раскроем секреты Куршской косы и Танцующего леса, а на Балтийской косе поищем янтарь»
20 июня в 13:00
27 июня в 13:00
5100043 350 за человека
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Полюбуетесь Балтийским морем с набережных Зеленоградска и Светлогорска, узнаете о добыче янтаря на предприятии в Янтарном и пройдёте по одному из самых популярных маршрутов в нацпарке «Куршская коса»»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500 за человека
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
«Позавтракаем в отеле и поедем на Куршскую косу»
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
24 000 за человека
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Отправимся к Балтийскому морю гулять по набережным Зеленоградска и Светлогорска и по оборудованным тропам национального парка «Куршская коса»»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
19 500 за человека
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Для тех, кто здесь впервые, в последний день есть возможность отправиться на Куршскую косу и в Зеленоградск»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900 за человека
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
«Позавтракаем в отеле, выселимся и поедем на Куршскую косу»
22 июня в 08:00
13 июля в 08:00
10 200 за человека
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«Побываем на Куршской косе и почувствуем себя знатными вельможами, гуляя мимо роскошных особняков в стиле модерн»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
44 900 за человека
Тур в Калининград и область с ночью в замке
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Вы увидите вечерний Калининград из окна автобуса и с воды, попробуете немецкую кухню и местное пиво, погуляете по набережной Зеленоградска и экотропам национального парка «Куршская коса»»
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800 за человека
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
«А ещё побываем в Светлогорске и Зеленоградске, попробуем рыбную солянку и погуляем по Куршской косе, где лес «танцует», а пески — «поют»»
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000 за человека
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
«Сегодня вы отправитесь в национальный парк «Куршская коса» с заездом в Зеленоградск — в места, которые обязательно нужно увидеть, если вы едете в Калининград и область впервые»
15 июня в 14:00
22 июня в 14:00
32 200 за человека
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Отправитесь в национальный парк «Куршская коса», где прогуляетесь на высоту Эфа, полюбуетесь дюнами и сможете попробовать копчёную рыбу»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
14 000 за человека
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
«Позавтракаем в отеле и поедем на Куршскую косу»
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
17 900 за человека
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
«Побываем в Янтарном, погуляем по Светлогорску и Зеленоградску, полюбуемся природой в Филинской бухте и, конечно, заглянем на Куршскую косу»
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900 за человека
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Начало: Аэропорт Калининграда, днём (заселение после 14:00...
«Будем гулять по длинному променаду в Зеленоградске, искать кошек в Светлогорске и любоваться песчаными дюнами Куршской косы»
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
42 500 за человека
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Начало: Калининград
«Переезд к контрольно-пропускному пункту национального парка «Куршская коса»»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
23 900 за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
«Вы побываете на Куршской косе и, если позволит погода, на менее популярной — Балтийской»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513 за человека
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Погулять по побережью Зеленоградска, побывать на Куршской косе и посетить Рыбную деревню
Начало: Калининград, аэропорт, время - по договорённости
«На экскурсию «Куршская коса без толпы + Зеленоградск» посадка осуществляется сразу в экскурсионный автобус от места сбора в Зеленоградске»
13 июня в 08:00
26 июня в 08:00
17 430 за человека
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Авторский тур
3 дня
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Расслабиться в роскошных SPA-комплексах, побывать в трёх городах и полюбоваться Куршской косой
Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00
«Мы погуляем по Светлогорску и Зеленоградску, продегустируем разные виды сыра и местные крендельки, пройдёмся по экозоне Куршской косы и послушаем, как звучит самый большой в Европе орган»
13 сен в 11:00
38 450 за человека
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Прокатиться по побережью и новым велодорожкам и исследовать знаковые места Калининградской области
Начало: Калининград, 13:00
«Покатаемся по курортному Зеленоградску, возможно, успеем прокатиться до Куршской косы, чтобы искупаться и позагорать»
24 июня в 13:00
1 июля в 13:00
53 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии
  • Н
    Нина
    28 мая 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
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    экскурсии. Ни организацией, ни подачей материала. Впечатление, что это случайный работник. Долго собирали людей по отелям (но это относится к минусам фирмы), 60 человек это очень много в принципе, да еще по городу ездить по отелям. После этого экскурсовод очень очень много времени потратил на сбор денег за экскурсию, кто не оплачивал заранее. И вместо полной путевой информации по маршруту, мы просто смотрели в окно. На фабрике в Янтарном долго сидели и ждали, когда 2-3 пассажира выберут себе украшения. Необходимо время там строго регламентировать. Экскурсовод на улице был без микрофона, в Светлогорске не все успевали за ним и соответственно были недовольны. Из за этой экскурсии я снизила оценку. Но экскурсоводы и в Калининграде, и в Зеленоградске - настоящие профессионалы. Огромное им спасибо! Влюбили нас в Калининградскую область. (маловато времени в Зеленоградске). Жаль, что пришлось снизить оценку, но надеюсь обратите внимание на мой отзыв.

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
    Тут был замечательный, запоминающийся, очень интересный.
    Тут был замечательный, запоминающийся, очень интересныйТут был замечательный, запоминающийся, очень интересныйТут был замечательный, запоминающийся, очень интересный
  • Ю
    Юрий
    19 мая 2024
    Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
    Мы были вчетвером туре по Калининграду и его окрестностям в период 12-16/05/2024. Жили в гостинице Калининград (автобусы оттуда отправлялись, удобно).
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    Гостиница отличная, завтраки вкусные, в ресторане на ужин особенно понравился запечённый карп))). Экскурсии интересные. Экскурсоводы все разные по квалификации и опыту, но все очень стараются и в большинстве все удачно получается, интересно. Некоторые из экскурсоводов используют шикарные костюмы соответствующие теме экскурсии. Хотя город сравнительно компактен для пеших прогулок, но для свободного времени желательно самостоятельно заранее почитать интернет и продумать куда сходить так, чтобы провести время максимально интересно. Для этого, как минимум, желательно построить оптимальный маршрут между фигурок Хомлинов и по ходу прогулок по посетить музеи на вашем пути - мы так делали в свободное время. За гостиницей Калининград находится немецкий бункер Отто (забыл фамилию), где была подписана капитуляция. Зайдите в этот маленький музей, интересно окунуться в те годы по ту сторону фронта. Если будет жаркая погода, то берите с собой купальник, есть возможность на экскурсиях окунуться в Балтике. Нам повезло с погодой и мы окунулись))). Видно что наше государство старается поднимать этот регион. Тем не менее сложилось впечатление, что выделяемых средств явно мало, чтобы начать реставрировать большинство хоть как-то сохранившихся исторические развалин, а хотелось бы. Как впрочем и во многих других уголках нашей страны. Приятно видеть, что есть местные жители, которые очень стараются в этих исторических местах создавать собственными силами музеи. Надеюсь у них хватит сил, терпения и у них все получится, а государство им поможет средствами так, чтобы нашим детям и внукам была доступна история этого региона нашей страны. Надеюсь, что когда-нибудь и иностранцы сюда поедут на экскурсии. Рекомендую всем этот тур!

    Мы были вчетвером туре по Калининграду и его окрестностям в период 12-16/05/2024. Жили в гостинице Калининград
  • Г
    Гулия
    19 мая 2024
    Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
    Очень понравился тур, очень комфортный номер для проживания, удобное расположение гостиницы, интересные экскурсии, прекрасный город Калининград, только положительные эмоции.
    Очень понравился тур, очень комфортный номер для проживания, удобное расположение гостиницы, интересные экскурсии, прекрасный город КалининградОчень понравился тур, очень комфортный номер для проживания, удобное расположение гостиницы, интересные экскурсии, прекрасный город КалининградОчень понравился тур, очень комфортный номер для проживания, удобное расположение гостиницы, интересные экскурсии, прекрасный город КалининградОчень понравился тур, очень комфортный номер для проживания, удобное расположение гостиницы, интересные экскурсии, прекрасный город КалининградОчень понравился тур, очень комфортный номер для проживания, удобное расположение гостиницы, интересные экскурсии, прекрасный город КалининградОчень понравился тур, очень комфортный номер для проживания, удобное расположение гостиницы, интересные экскурсии, прекрасный город КалининградОчень понравился тур, очень комфортный номер для проживания, удобное расположение гостиницы, интересные экскурсии, прекрасный город КалининградОчень понравился тур, очень комфортный номер для проживания, удобное расположение гостиницы, интересные экскурсии, прекрасный город КалининградОчень понравился тур, очень комфортный номер для проживания, удобное расположение гостиницы, интересные экскурсии, прекрасный город Калининград
  • А
    Анастасия
    15 мая 2024
    Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
    Тур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить в книгу, я бы с
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    удовольствием купила. Единственный минус - слишком позднее начало экскурсий. В основном в 10 часов, к 17:00 уже возвращение, поэтому на многих локациях провели слишком мало времени, а хотелось бы насладиться видами подольше.

    Тур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить вТур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить вТур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить в
  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
    Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12 мая. Остались только положительные
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    эмоции благодаря насыщенной программе и самое главное лучшему из которых я встречал, экскурсоводу Надежде Алексеевне!!!, уроженке Калининграда, человеку искренне влюблённому в свою профессию, имеющей в том числе опыт работы с иностранными туристами. Посмотрели все основные города и знаковые места. Конечно 4 дней мало, мы после тура ещё остались на пару деньков. Проживали в гостинице Калининград *** звезды, сервис соответствует.

    Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
    Большое спасибо нашим гидам Андрею и Александру за проведенные три дня в чудеснейших городах Калининградской области. Нам проводили экскурсии в
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    индивидуальном формате, на комфортных автомобилях, были учтены все наши пожелания. Всё было очень информативно, познавательно и интересно! Хочется возвращаться в Калининград еще и еще. Рекомендуем 100%!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Куршская Коса»

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