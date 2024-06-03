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Авторский тур
8 дней
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
«Позавтракаем и поедем на Куршскую косу — прибудем в живописное место до толп туристов и сможем спокойно побродить по запорошенным песчаным барханам»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
34 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
«За один уикэнд вы побываете на Куршской косе и подниметесь на высоту Эфа, отдохнёте на лучшем пляже Янтарного, надышитесь хвойными ароматами в Светлогорске и пройдётесь по колоритным старинным улицам и закоулкам Зеленоградска»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
«Встанем пораньше, чтобы до вылета успеть насладиться хрупкой красотой Куршской косы и прогуляться по городу кошек Зеленоградску»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Европейские выходные на балтийском побережье
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
«Мы завтракаем и выезжаем из отеля и едем на Куршскую косу — длинную узкую песчаную полосу между Зеленоградском и литовским городом Клайпеда»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
27 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
«Все эти дни будем впитывать красоту: от природных красот Куршской косы, архитектуры Калининграда и прогулок по Янтарному»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«После завтрака выезжаем из отеля и едем на Куршскую косу»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«После завтрака выезжаем на Куршскую косу»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 09:00
«С утра отправимся на Куршскую косу — полоску суши между пресноводным заливом и Балтийским морем»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
23 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
«Во второй день тура позавтракаем и поедем на Куршскую косу — прибудем в живописное место до толп туристов и сможем спокойно побродить по запорошенным песчаным барханам»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«Проснёмся пораньше и уже в 08:30 отправимся на Куршскую косу»
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
«Погрузимся в историю и атмосферу Кёнигсберга, Зеленоградска и Светлогорска, полюбуемся пейзажи на Куршской косе и заглянем в замок Шаакен, чтобы исследовать его подвалы и услышать рассказы о Средневековье»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Начало: г. Калининград
«Поездка в уникальное место – НП “Куршская Коса”, замок Нессельбек (фото-стоп у замка) и г»
9 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 25 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Начало: г. Калининград
«Встреча с подвижными дюнами Куршской косы — это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива»
8 мая в 10:00
от 25 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
«Узнайте историю города, отдохните на Куршской косе – визитной карточке Калининградской области, пройдитесь берегу Балтийского моря и зарядитесь отличным настроением»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
«Вас ждет путешествие по самому западному уголку нашей страны, где вы сможете насладиться видами Балтийского моря, посетить знаменитый национальный парк «Куршская коса» и познакомиться с архитектурными шедеврами города Калининграда»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 18 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 7 дней
Начало: Калининград
«Вас ждет путешествие по самому западному региону России, где вы сможете насладиться видами Балтийского моря, посетить знаменитый национальный парк «Куршская коса» и познакомиться с архитектурными шедеврами города Калининграда»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 27 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
Начало: Калининград
«Вы отправитесь в путешествие по самому западному региону России, где сможете насладиться видами Балтийского моря, посетить знаменитый национальный парк «Куршская коса» и познакомиться с архитектурными шедеврами города Калининграда»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 875₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
«Вас ждет путешествие по самому западному региону России, где вы сможете насладиться видами Балтийского моря, посетить знаменитый национальный парк «Куршская коса» и познакомиться с архитектурными шедеврами города Калининграда и области»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 520₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Три стихии лета. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 8 дней
Начало: Калининград
«Вас ждет путешествие по самому западному региону России, где вы сможете насладиться видами Балтийского моря, посетить знаменитый национальный парк «Куршская коса» и познакомиться с архитектурными шедеврами города Калининграда и области»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 26 175₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
«Узнайте историю города, отдохните на Куршской косе — визитной карточке Калининградской области, и зарядитесь отличным настроением»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Калининград в любой день. Пятидневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
«Изучите исторические укрепления Кёнигсберга, прогуляйтесь по Куршской косе, окунитесь в янтарный мир, исследуйте средневековые кирхи и замки, посетите закрытую базу Балтийского флота и вдохните полной грудью морской бриз»
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 24 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Начало: Россия, Калининград
«Вас ждет обзорная экскурсия по городу, посещение замка Шаакен, сыроварни Шаакендорф с дегустацией и поездка на Куршскую косу»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 13 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
Начало: Россия, Калининград
«Вы прогуляетесь по улицам курортных городов Зеленоградска и Светлогорска, совершите путешествие в удивительный мир солнечного камня, побываете на Куршской косе и сможете попробовать вкуснейшие местные продукты»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 19 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Майское путешествие в Калининград
«Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и Зеленоградск»
от 15 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дыхание Балтики. Весенний тур в Калининградскую область
«С первого дня вы погрузитесь в мир исторических достопримечательностей Калининграда, а в последующие дни вас ждут удивительные экскурсии: знакомство с Куршской косой и курортом Зеленоградск, а также посещение Янтарного поселка»
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Узнать, как варили хмельной напиток в древности, услышать секреты прошлого и погулять у моря
Начало: Калининград, гостиница «Калининград», 15:00
«А на день уедем к морю: будем слушать шуршание волн, оставлять следы на песке Куршской косы, рассматривать деревья в Танцующем лесу и наблюдать за зябликами на орнитологической станции»
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
21 890₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
«Раскроем секреты Куршской косы и Танцующего леса, а на Балтийской косе поищем янтарь»
20 июня в 13:00
27 июня в 13:00
5100043 350₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Полюбуетесь Балтийским морем с набережных Зеленоградска и Светлогорска, узнаете о добыче янтаря на предприятии в Янтарном и пройдёте по одному из самых популярных маршрутов в нацпарке «Куршская коса»»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
«Позавтракаем в отеле и поедем на Куршскую косу»
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
24 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Отправимся к Балтийскому морю гулять по набережным Зеленоградска и Светлогорска и по оборудованным тропам национального парка «Куршская коса»»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
19 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Для тех, кто здесь впервые, в последний день есть возможность отправиться на Куршскую косу и в Зеленоградск»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
«Позавтракаем в отеле, выселимся и поедем на Куршскую косу»
22 июня в 08:00
13 июля в 08:00
10 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«Побываем на Куршской косе и почувствуем себя знатными вельможами, гуляя мимо роскошных особняков в стиле модерн»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Вы увидите вечерний Калининград из окна автобуса и с воды, попробуете немецкую кухню и местное пиво, погуляете по набережной Зеленоградска и экотропам национального парка «Куршская коса»»
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
«А ещё побываем в Светлогорске и Зеленоградске, попробуем рыбную солянку и погуляем по Куршской косе, где лес «танцует», а пески — «поют»»
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
«Сегодня вы отправитесь в национальный парк «Куршская коса» с заездом в Зеленоградск — в места, которые обязательно нужно увидеть, если вы едете в Калининград и область впервые»
15 июня в 14:00
22 июня в 14:00
32 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Отправитесь в национальный парк «Куршская коса», где прогуляетесь на высоту Эфа, полюбуетесь дюнами и сможете попробовать копчёную рыбу»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
14 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
«Позавтракаем в отеле и поедем на Куршскую косу»
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
17 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
«Побываем в Янтарном, погуляем по Светлогорску и Зеленоградску, полюбуемся природой в Филинской бухте и, конечно, заглянем на Куршскую косу»
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Начало: Аэропорт Калининграда, днём (заселение после 14:00...
«Будем гулять по длинному променаду в Зеленоградске, искать кошек в Светлогорске и любоваться песчаными дюнами Куршской косы»
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
42 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Начало: Калининград
«Переезд к контрольно-пропускному пункту национального парка «Куршская коса»»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
«Вы побываете на Куршской косе и, если позволит погода, на менее популярной — Балтийской»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Погулять по побережью Зеленоградска, побывать на Куршской косе и посетить Рыбную деревню
Начало: Калининград, аэропорт, время - по договорённости
«На экскурсию «Куршская коса без толпы + Зеленоградск» посадка осуществляется сразу в экскурсионный автобус от места сбора в Зеленоградске»
13 июня в 08:00
26 июня в 08:00
17 430₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Расслабиться в роскошных SPA-комплексах, побывать в трёх городах и полюбоваться Куршской косой
Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00
«Мы погуляем по Светлогорску и Зеленоградску, продегустируем разные виды сыра и местные крендельки, пройдёмся по экозоне Куршской косы и послушаем, как звучит самый большой в Европе орган»
13 сен в 11:00
38 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Прокатиться по побережью и новым велодорожкам и исследовать знаковые места Калининградской области
Начало: Калининград, 13:00
«Покатаемся по курортному Зеленоградску, возможно, успеем прокатиться до Куршской косы, чтобы искупаться и позагорать»
24 июня в 13:00
1 июля в 13:00
53 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена3 июня 2024Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
- ММария1 июня 2024Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
- ЕЕлена31 мая 2024Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
- ННина28 мая 2024Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
- ААнна19 мая 2024Тут был замечательный, запоминающийся, очень интересный.
- ЮЮрий19 мая 2024Мы были вчетвером туре по Калининграду и его окрестностям в период 12-16/05/2024. Жили в гостинице Калининград (автобусы оттуда отправлялись, удобно).
- ГГулия19 мая 2024Очень понравился тур, очень комфортный номер для проживания, удобное расположение гостиницы, интересные экскурсии, прекрасный город Калининград, только положительные эмоции.
- ААнастасия15 мая 2024Тур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить в книгу, я бы с
- ААлексей15 мая 2024Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12 мая. Остались только положительные
- ННаталья8 мая 2024Большое спасибо нашим гидам Андрею и Александру за проведенные три дня в чудеснейших городах Калининградской области. Нам проводили экскурсии в
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Куршская Коса»
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Сейчас в Калининграде в категории "Куршская Коса" можно забронировать 50 авторских туров от 10 200 до 118 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Посетите волшебное место Куршскую косу из Калининграда. Для Вас мы предлагаем индивидуальные туры на машине и групповые на весь день. Ваше путешествие по Куршской Косе может начаться с посещения Зеленогорска, Светлогорска, Калининград, Замка Шаакена, Нессельбека. Пройдя по Куршской Косе, Вы сможете увидеть Высоту Эфа, Высоту Мюллера, Танцующий лес. Наши туры подходят для взрослых и пенсионеров, а также для школьников и маленьких детей, в том числе мини-группах