«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду

Индивидуальный тур в Калининграде

Попробовать настоящий «Тильзитер» и прокатиться вдоль границы с Польшей

Почувствуйте себя героем песни Александра Барыкина в увлекательном велотуре по Калининградской области.

Вас ждёт неделя бодрости и невероятных пейзажей: мы проедем более 100 километров на велосипедах, чтобы увидеть как можно больше самых интересных локаций. Побываем в Советске, Черняховске, Зеленоградске и Светлогорске. Насладимся видами «Калининградской Венеции» и не забудем погулять по знаменитому району Амалиенау.
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
Ближайшие даты:
17
мая
26
июл
26
авг
25
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Калиниград

Прилетев в Калининград, вы сможете самостоятельно добраться до «Friday Center», где до 16:30 разместитесь в номерах. Отдохнёте после дороги, пообедаете и погуляете по городу, а затем проведём небольшой брифинг, познакомимся друг с другом поближе и обсудим дальнейшие планы.

Вечером соберёмся на приветственный ужин.

Привет, КалиниградПривет, КалиниградПривет, КалиниградПривет, Калиниград
2 день

Маршрут «Знаменск - Правдинск»

После завтрака выезжаем на юго-восток. Сегодня вас ждёт путешествие по маршруту «Знаменск — Правдинск». Преодолеем 40 километров без резких перепадов высот. Полюбуемся лесами, цветущими полями, увидим древние руины, липовые аллеи и «пряничные домики». Перекусим в кирхе, из которой Наполеон Бонапарт наблюдал за своими войсками.

Затем вернёмся в Калининград и отправимся на прогулку по району Амалиенау, известному благодаря своим роскошными особнякам. Проникнемся аутентичной атмосферой этого места и узнаем, какие традиции до сих пор здесь сохранились.

Ужин — в гостинице.

Маршрут «Знаменск - Правдинск»Маршрут «Знаменск - Правдинск»Маршрут «Знаменск - Правдинск»Маршрут «Знаменск - Правдинск»
3 день

«Калининградская Венеция» и экскурсия по Советску

Позавтракав, отправимся на северо-восток Калининградской области. «Седлаем» велосипеды и катаемся по «Калининградской Венеции». Проедем по одному из самых красивых маршрутов российской Балтики. Преодолеем 40 километров и увидим множество каналов и ручейков.

После обеда пересаживаемся в автобус и едем в Советск или Тильзит. Вы узнаете историю Тильзитского мира, полюбуетесь местной архитектурой и посетите мост королевы Луизы. Уже догадались, откуда своё название получил сыр «Тильзитер»? Попробуем всемирно известный продукт и прогуляемся по уютным улочкам города.

К ужину вернёмся в гостиницу.

«Калининградская Венеция» и экскурсия по Советску«Калининградская Венеция» и экскурсия по Советску«Калининградская Венеция» и экскурсия по Советску«Калининградская Венеция» и экскурсия по Советску
4 день

Маршрут вдоль границы с Польшей, Черняховск

Не забываем подкрепиться с утра и направляемся в посёлок Железнодорожный. Там пересядем на велосипеды. В этот день вас ждёт маршрут, проходящий вдоль границы с Польшей. Будем проезжать мимо деревень и наслаждаться природой.

Пообедав, на автобусе едем в Черняховск. Во время прогулки по городу увидим архитектурные памятники начала XIX века, пройдёмся по прусской брусчатке и осмотрим настоящий средневековый замок.

По традиции ужин состоится в гостинице.

Маршрут вдоль границы с Польшей, ЧерняховскМаршрут вдоль границы с Польшей, ЧерняховскМаршрут вдоль границы с Польшей, ЧерняховскМаршрут вдоль границы с Польшей, Черняховск
5 день

Калининград - Зеленоградск - Светлогорск

Завтракаем — и к морю! Сегодня начинаем велопрогулку с Зеленоградске. Для начала прокатимся по городу на электросамокатах. Для тех, кто хочет пройтись, гид проведёт пешую экскурсию. Увидим рыбацкие домики и следы культуры викингов на них, а также поизучаем причудливые узоры эпохи Модерна.

Пересядем на велосипеды и направимся в Светлогорск. Будем ехать вдоль побережья, преодолеем 35 километров. Насладимся пейзажами песчаных пляжей и воздухом сосновых лесов. По прибытии в Раушен вновь вас будет ждать пешая или экскурсия на самокатах. Когда-то на месте курорта были дюны, но теперь это очень уютный и невероятно очаровательный город.

Вернёмся в Калининград поздно вечером и соберёмся на прощальный ужин, чтобы поделиться впечатлениями от путешествия.

Калининград - Зеленоградск - СветлогорскКалининград - Зеленоградск - СветлогорскКалининград - Зеленоградск - СветлогорскКалининград - Зеленоградск - Светлогорск
6 день

Окончание тура

Сегодня предлагаем вам самостоятельно исследовать красоты Кёнигсберга и закупиться сувенирами, ведь выселиться из отеля можно до 18:00. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: «Friday Center», с 08:00 до 16:30
Завершение: «Friday Center», до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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