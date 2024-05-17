Попробовать настоящий «Тильзитер» и прокатиться вдоль границы с Польшей
Вас ждёт неделя бодрости и невероятных пейзажей: мы проедем более 100 километров на велосипедах, чтобы увидеть как можно больше самых интересных локаций. Побываем в Советске, Черняховске, Зеленоградске и Светлогорске. Насладимся видами «Калининградской Венеции» и не забудем погулять по знаменитому району Амалиенау.
мая
июл
авг
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 900 ₽
Описание
Организационные детали
Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом.
Программа тура по дням
Привет, Калиниград
Прилетев в Калининград, вы сможете самостоятельно добраться до «Friday Center», где до 16:30 разместитесь в номерах. Отдохнёте после дороги, пообедаете и погуляете по городу, а затем проведём небольшой брифинг, познакомимся друг с другом поближе и обсудим дальнейшие планы.
Вечером соберёмся на приветственный ужин.
Маршрут «Знаменск - Правдинск»
После завтрака выезжаем на юго-восток. Сегодня вас ждёт путешествие по маршруту «Знаменск — Правдинск». Преодолеем 40 километров без резких перепадов высот. Полюбуемся лесами, цветущими полями, увидим древние руины, липовые аллеи и «пряничные домики». Перекусим в кирхе, из которой Наполеон Бонапарт наблюдал за своими войсками.
Затем вернёмся в Калининград и отправимся на прогулку по району Амалиенау, известному благодаря своим роскошными особнякам. Проникнемся аутентичной атмосферой этого места и узнаем, какие традиции до сих пор здесь сохранились.
Ужин — в гостинице.
«Калининградская Венеция» и экскурсия по Советску
Позавтракав, отправимся на северо-восток Калининградской области. «Седлаем» велосипеды и катаемся по «Калининградской Венеции». Проедем по одному из самых красивых маршрутов российской Балтики. Преодолеем 40 километров и увидим множество каналов и ручейков.
После обеда пересаживаемся в автобус и едем в Советск или Тильзит. Вы узнаете историю Тильзитского мира, полюбуетесь местной архитектурой и посетите мост королевы Луизы. Уже догадались, откуда своё название получил сыр «Тильзитер»? Попробуем всемирно известный продукт и прогуляемся по уютным улочкам города.
К ужину вернёмся в гостиницу.
Маршрут вдоль границы с Польшей, Черняховск
Не забываем подкрепиться с утра и направляемся в посёлок Железнодорожный. Там пересядем на велосипеды. В этот день вас ждёт маршрут, проходящий вдоль границы с Польшей. Будем проезжать мимо деревень и наслаждаться природой.
Пообедав, на автобусе едем в Черняховск. Во время прогулки по городу увидим архитектурные памятники начала XIX века, пройдёмся по прусской брусчатке и осмотрим настоящий средневековый замок.
По традиции ужин состоится в гостинице.
Калининград - Зеленоградск - Светлогорск
Завтракаем — и к морю! Сегодня начинаем велопрогулку с Зеленоградске. Для начала прокатимся по городу на электросамокатах. Для тех, кто хочет пройтись, гид проведёт пешую экскурсию. Увидим рыбацкие домики и следы культуры викингов на них, а также поизучаем причудливые узоры эпохи Модерна.
Пересядем на велосипеды и направимся в Светлогорск. Будем ехать вдоль побережья, преодолеем 35 километров. Насладимся пейзажами песчаных пляжей и воздухом сосновых лесов. По прибытии в Раушен вновь вас будет ждать пешая или экскурсия на самокатах. Когда-то на месте курорта были дюны, но теперь это очень уютный и невероятно очаровательный город.
Вернёмся в Калининград поздно вечером и соберёмся на прощальный ужин, чтобы поделиться впечатлениями от путешествия.
Окончание тура
Сегодня предлагаем вам самостоятельно исследовать красоты Кёнигсберга и закупиться сувенирами, ведь выселиться из отеля можно до 18:00. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: «Friday Center», с 08:00 до 16:30Завершение: «Friday Center», до 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.