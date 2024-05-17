После завтрака выезжаем на юго-восток. Сегодня вас ждёт путешествие по маршруту «Знаменск — Правдинск». Преодолеем 40 километров без резких перепадов высот. Полюбуемся лесами, цветущими полями, увидим древние руины, липовые аллеи и «пряничные домики». Перекусим в кирхе, из которой Наполеон Бонапарт наблюдал за своими войсками.

Затем вернёмся в Калининград и отправимся на прогулку по району Амалиенау, известному благодаря своим роскошными особнякам. Проникнемся аутентичной атмосферой этого места и узнаем, какие традиции до сих пор здесь сохранились.

Ужин — в гостинице.