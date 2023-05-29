Сегодня исследовать местность будем на велосипедах.

Вариант для взрослых и детей с 15 лет:

Утром выезжаем из Светлогорска и едем около 2 километров до небольшого прибрежного посёлка Отрадное. Я покажу вам ту часть побережья, которая считается местом силы, и расскажу её историю, а также поделюсь легендами и познакомлю с традициями балтов. Посмотрим на курганные захоронения с оставшейся частью валунов, которые ранее лежали каменными кольцами вокруг насыпей.

Затем проедем вдоль побережья через Варникенский лес с реликтовыми деревьями до посёлка Приморье. В живописной Филинской бухте устроим привал. Я расскажу о полезных свойствах янтаря, которым богат этот край, отдохнём и попьём целебного чая из листьев чайного дерева и натурального балтийского янтаря. После вернёмся в Светлогорск.

Велопрогулка продлится 5 часов.

Для путешественников с детьми от 6 до 14 лет предусмотрен сокращённый маршрут с прогулкой по Отрадному после посещения курганов и более ранним возвращением в Светлогорск. Длительность — 4 часа.