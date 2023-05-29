По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
Авторский тур в Калининграде

Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками

5
1 отзыв
Зовём вас сменить обстановку, развеяться и получить заряд бодрости и энергии! Я покажу вам места силы Самбийского побережья и расскажу их легенды. Вы узнаете, чем полезен янтарь и как с его помощью укрепить здоровье.

Мы покатаемся на велосипедах вдоль моря, увидим реликтовые деревья и устроим привал в живописной бухте.

А ещё вас ждёт мастер-класс по созданию янтарного браслета, дегустация местного сыра и шоколада и знакомство с достопримечательностями Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного.
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Проживание. В отеле 3* или апартаментах, 2-3-местное размещение.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Светлогорску

Встречаемся и переезжаем в Светлогорск, где после размещения в отеле и обеда вас ждёт экскурсия по городу-курорту, словно сошедшему с иллюстраций сказок. Вы полюбуетесь его аккуратными домами, проникнетесь уютной европейской атмосферой маленьких улочек, подышите морским воздухом и посмотрите на необычные памятники архитектуры.

Прогулка продлится 3 часа. После вернёмся в отель и отдохнём.

Прогулка по СветлогорскуПрогулка по СветлогорскуПрогулка по СветлогорскуПрогулка по СветлогорскуПрогулка по Светлогорску
2 день

Велопрогулка: посёлки Отрадное и Приморье, Филинская бухта

Сегодня исследовать местность будем на велосипедах.

Вариант для взрослых и детей с 15 лет:

Утром выезжаем из Светлогорска и едем около 2 километров до небольшого прибрежного посёлка Отрадное. Я покажу вам ту часть побережья, которая считается местом силы, и расскажу её историю, а также поделюсь легендами и познакомлю с традициями балтов. Посмотрим на курганные захоронения с оставшейся частью валунов, которые ранее лежали каменными кольцами вокруг насыпей.
Затем проедем вдоль побережья через Варникенский лес с реликтовыми деревьями до посёлка Приморье. В живописной Филинской бухте устроим привал. Я расскажу о полезных свойствах янтаря, которым богат этот край, отдохнём и попьём целебного чая из листьев чайного дерева и натурального балтийского янтаря. После вернёмся в Светлогорск.

Велопрогулка продлится 5 часов.

Для путешественников с детьми от 6 до 14 лет предусмотрен сокращённый маршрут с прогулкой по Отрадному после посещения курганов и более ранним возвращением в Светлогорск. Длительность — 4 часа.

Велопрогулка: посёлки Отрадное и Приморье, Филинская бухтаВелопрогулка: посёлки Отрадное и Приморье, Филинская бухтаВелопрогулка: посёлки Отрадное и Приморье, Филинская бухта
3 день

Знакомство с добычей янтаря, мастер-класс, достопримечательности Янтарного

В этот день вы побываете на крупнейшем в мире предприятии, где ведётся промышленная добыча янтаря. Узнаете историю месторождения, методе добычи и способах обработки минерала, а также секрет проверки его на подлинность. Затем на мастер-классе каждый из вас сам соберёт янтарный браслет.

После обеда в кафе отправимся знакомиться с достопримечательностями посёлка Янтарный. Вы увидите немецкую кирху конца 19-го века и заглянете в парк им. Беккера. Пройдётесь по площади со стилизованным «Городом мастеров» в винтажном стиле — небольшим торгово-выставочным комплексом павильонов. Прогуляетесь по пляжу, награждённому Голубым флагом. Если позволит погода, сможете отдохнуть на пляже, в парке или в центре. Перед отъездом из Янтарного зайдём в магазин, где желающие купят украшения из янтаря.

Прогулка продлится 6 часов.

Знакомство с добычей янтаря, мастер-класс, достопримечательности ЯнтарногоЗнакомство с добычей янтаря, мастер-класс, достопримечательности ЯнтарногоЗнакомство с добычей янтаря, мастер-класс, достопримечательности ЯнтарногоЗнакомство с добычей янтаря, мастер-класс, достопримечательности Янтарного
4 день

Ремесленное поселение Куликово «в Зеленоградске и прогулка по городу, дегустация в» Шаакен Дорф

После завтрака едем в Зеленоградск. Проедем вдоль побережья через г. Пионерский, мимо Правительственной резиденции, зоны казино «Янтарная».

По приезде посетим культурно-образовательный комплекс «Ремесленное поселение Куликово», где вы снова погрузитесь в тему янтаря. Создатель уникального музея расскажет о феноменальных свойствах камня, даст персональные рекомендации по оздоровлению янтарём, поможет подобрать программы для всей семьи и собрать изделия из необработанного минерала.

После обеда прогуляемся. Пройдёмся по Курортному проспекту и променаду, вы полюбуетесь старинной архитектурой, и я расскажу, почему Зеленоградск называют городом кошек. Затем переедем в «Шаакен Дорф», где на небольшой семейной сыроварне и конфетной фабрике за бокалом вина вы попробуете местные сыры и шоколад.

Экскурсия продлится 8 часов. Затем — выезд в аэропорт.

Ремесленное поселение Куликово «в Зеленоградске и прогулка по городу, дегустация в» Шаакен ДорфРемесленное поселение Куликово «в Зеленоградске и прогулка по городу, дегустация в» Шаакен ДорфРемесленное поселение Куликово «в Зеленоградске и прогулка по городу, дегустация в» Шаакен ДорфРемесленное поселение Куликово «в Зеленоградске и прогулка по городу, дегустация в» Шаакен ДорфРемесленное поселение Куликово «в Зеленоградске и прогулка по городу, дегустация в» Шаакен Дорф

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 3 ночи в отеле 3* или апартаментах (2-3-местное размещение)
  • 3 завтрака
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в объекты посещения по программе
  • Стоимость тура для детей 6 до 16 лет составляет 26 000 руб
Что не входит в цену
  • Перелёт
  • Обеды и ужины
  • Одноместное размещение
  • Возможно проведение тура индивидуально для 1-4 человек. Стоимость - 44 280 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт (Храброво), до 12:00
Завершение: Калининград, аэропорт (Храброво), после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
29 мая 2023
Богатое янтарем Балтийское море, и море эмоций, впечатлений, красивых картин уникальной Калининградской земли… Я была в туре 4 дня, а такое ощущение, что уезжала на месяц, столько всего я увидела и узнала за поездку. Мне было комфортно, душевно и очень интересно в этом туре, и я благодарна Наталье Руденко за то, что влюбила меня в свои края. Когда человек в предназначении, это чувствуется. Поэтому я искренне рекомендую этот тур и гида Наталью.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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