Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками
Мы покатаемся на велосипедах вдоль моря, увидим реликтовые деревья и устроим привал в живописной бухте.
А ещё вас ждёт мастер-класс по созданию янтарного браслета, дегустация местного сыра и шоколада и знакомство с достопримечательностями Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Проживание. В отеле 3* или апартаментах, 2-3-местное размещение.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Прогулка по Светлогорску
Встречаемся и переезжаем в Светлогорск, где после размещения в отеле и обеда вас ждёт экскурсия по городу-курорту, словно сошедшему с иллюстраций сказок. Вы полюбуетесь его аккуратными домами, проникнетесь уютной европейской атмосферой маленьких улочек, подышите морским воздухом и посмотрите на необычные памятники архитектуры.
Прогулка продлится 3 часа. После вернёмся в отель и отдохнём.
Велопрогулка: посёлки Отрадное и Приморье, Филинская бухта
Сегодня исследовать местность будем на велосипедах.
Вариант для взрослых и детей с 15 лет:
Утром выезжаем из Светлогорска и едем около 2 километров до небольшого прибрежного посёлка Отрадное. Я покажу вам ту часть побережья, которая считается местом силы, и расскажу её историю, а также поделюсь легендами и познакомлю с традициями балтов. Посмотрим на курганные захоронения с оставшейся частью валунов, которые ранее лежали каменными кольцами вокруг насыпей.
Затем проедем вдоль побережья через Варникенский лес с реликтовыми деревьями до посёлка Приморье. В живописной Филинской бухте устроим привал. Я расскажу о полезных свойствах янтаря, которым богат этот край, отдохнём и попьём целебного чая из листьев чайного дерева и натурального балтийского янтаря. После вернёмся в Светлогорск.
Велопрогулка продлится 5 часов.
Для путешественников с детьми от 6 до 14 лет предусмотрен сокращённый маршрут с прогулкой по Отрадному после посещения курганов и более ранним возвращением в Светлогорск. Длительность — 4 часа.
Знакомство с добычей янтаря, мастер-класс, достопримечательности Янтарного
В этот день вы побываете на крупнейшем в мире предприятии, где ведётся промышленная добыча янтаря. Узнаете историю месторождения, методе добычи и способах обработки минерала, а также секрет проверки его на подлинность. Затем на мастер-классе каждый из вас сам соберёт янтарный браслет.
После обеда в кафе отправимся знакомиться с достопримечательностями посёлка Янтарный. Вы увидите немецкую кирху конца 19-го века и заглянете в парк им. Беккера. Пройдётесь по площади со стилизованным «Городом мастеров» в винтажном стиле — небольшим торгово-выставочным комплексом павильонов. Прогуляетесь по пляжу, награждённому Голубым флагом. Если позволит погода, сможете отдохнуть на пляже, в парке или в центре. Перед отъездом из Янтарного зайдём в магазин, где желающие купят украшения из янтаря.
Прогулка продлится 6 часов.
Ремесленное поселение Куликово «в Зеленоградске и прогулка по городу, дегустация в» Шаакен Дорф
После завтрака едем в Зеленоградск. Проедем вдоль побережья через г. Пионерский, мимо Правительственной резиденции, зоны казино «Янтарная».
По приезде посетим культурно-образовательный комплекс «Ремесленное поселение Куликово», где вы снова погрузитесь в тему янтаря. Создатель уникального музея расскажет о феноменальных свойствах камня, даст персональные рекомендации по оздоровлению янтарём, поможет подобрать программы для всей семьи и собрать изделия из необработанного минерала.
После обеда прогуляемся. Пройдёмся по Курортному проспекту и променаду, вы полюбуетесь старинной архитектурой, и я расскажу, почему Зеленоградск называют городом кошек. Затем переедем в «Шаакен Дорф», где на небольшой семейной сыроварне и конфетной фабрике за бокалом вина вы попробуете местные сыры и шоколад.
Экскурсия продлится 8 часов. Затем — выезд в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 3 ночи в отеле 3* или апартаментах (2-3-местное размещение)
- 3 завтрака
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в объекты посещения по программе
- Стоимость тура для детей 6 до 16 лет составляет 26 000 руб
Что не входит в цену
- Перелёт
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение
- Возможно проведение тура индивидуально для 1-4 человек. Стоимость - 44 280 руб