BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
Наш BIKE CAMP на велосипедах – это возможность исследовать секретные маршруты и увидеть захватывающие пейзажи Калининградской области.

Мы проедем вдоль старинных усадеб, рыбацких причалов и цветущих полей, полюбуемся заповедными лесами и даже древним ледниковым озером.

После маршрутов будем возвращаться в современный туристический комплекс с сауной и бассейном, вкусно ужинать и проводить время в своё удовольствие.

Весь комплект снаряжения для маршрута уже входит в цену, с вас — хорошее настроение и желание отправиться в путь! С сокращенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/kaliningradskaya-oblast/bike-camp-mini-velotur-po-kaliningradskoj-oblasti-231316
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
Ближайшие даты:
3
мая
7
июн
5
июл
20
сен
11
окт

Что вас ожидает:

Маяк XIX века
Маяк XIX века
Побываем на старинном маяке Риндерорт на берегу Куршского залива, услышим множество интересных историй и почувствуем себя смотрителями маяка
Увидим весь Калининград
Увидим весь Калининград
Мы прокатимся по всему городу, по маршрутам вдали от машин и туристических толп, увидим знаменитые места и те, что неизвестны обычным туристам
Удобные велосипеды
Удобные велосипеды
Новые подготовленные велосипеды Riverside 900 с улучшенными сиденьями сделают велопрогулки комфортными и безопасными
Велопрогулки по Прибалтике
Велопрогулки по Прибалтике
Прокатимся по секретным маршрутам и насладимся захватывающими пейзажи, которые не повторяются
Светлогорск на электросамокатах
Светлогорск на электросамокатах
Насладимся прибрежным городом, узнаем его историю, прокатимся вдоль моря и по старинным улочкам «Маленькой Швейцарии»
Удивительные места
Удивительные места
Нас ждут красивые улочки Калининграда, заезды вдоль побережья Куршского залива и прогулки у Балтийского моря

Программа тура по дням

1 день

Заселение, знакомство

Прилетаем в Калининград в любое удобное время.

Ранний заезд.

Заселиться можно с 08:00 до 16:30.

Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или самостоятельно прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.

В 17:00 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.

После — приветственный ужин в компании турлидеров.

Заселение, знакомствоЗаселение, знакомствоЗаселение, знакомствоЗаселение, знакомство
2 день

Велопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX века

Завтракаем.

Отправляемся в путешествие по "Калининградской Венеции".

Нас ждёт живописная дорога вдоль канала и Куршского залива: старинные усадьбы с черепичными крышами, рыбацкие причалы и цветущие поля.

Общая протяженность веломаршрута 45 км — асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.

Обедаем на маршруте.

После посетим настоящий старинный маяк на побережье залива.

Полюбуемся прекрасной панорамой с маяка и узнаем истории о рыбном промысле в Кенигсберге-Калининграде.

Возвращаемся на ужин в комплекс.

Велопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX векаВелопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX векаВелопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX векаВелопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX века
3 день

Велопрогулка по Калининграду. Светлогорск

Завтракаем.

Исследуем Калининград: неспешная велопрогулка по городу и интересные рассказы от турлидера.

Полюбуемся на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от обычных туристов.

Мы увидим город со всех сторон: проедем 45 км по ровному асфальту, без резких спусков и подъёмов.

Обедаем в комплексе.

Выезжаем в Светлогорск.

Исследуем элитный курорт Восточной Пруссии на электросамокатах (для тех, кто не умеет кататься — пешеходная экскурсия с гидом).

Увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена.

Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад.

Изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.

Ужинаем в комплексе.

Велопрогулка по Калининграду. СветлогорскВелопрогулка по Калининграду. СветлогорскВелопрогулка по Калининграду. СветлогорскВелопрогулка по Калининграду. Светлогорск
4 день

Велопрогулка вдоль Мазурского канала

Завтракаем.

Отправляемся в Железнодорожный к началу веломаршрута.

Нас ждёт велопрогулка вдоль шлюзов Мазурского канала.

Узнаем многовековую историю строительства водного пути — первые проекты рукотворного канала появились ещё в Средневековье!

Сейчас заброшенные гигантские инженерные сооружения удивляют и восхищают, а старые немецкие аллеи стали идеальной велотрассой

Общая протяженность веломаршрута 65 км — асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.

Обедаем на маршруте под сводами старинной кирхи.

Отдохнем, узнаем ее историю и заберемся на башню, с которой открываются фантастические виды.

После велозаезда прогуляемся по Железнодорожному.

В этом маленьком городке на востоке области можно ощутить дух Средневековья: после реставрации здесь стало так атмосферно, будто гуляешь в кинодекорациях.

Ужинаем в комплексе.

Велопрогулка вдоль Мазурского каналаВелопрогулка вдоль Мазурского каналаВелопрогулка вдоль Мазурского каналаВелопрогулка вдоль Мазурского канала
5 день

Велопрогулка по Роминтенской пуще

Ранний завтрак.

Сегодня выезжаем пораньше — отправляемся в Роминтенскую пущу.

Заповедные леса у польской границы — любимые места охоты прусских королей.

Охотничьи угодья, где отдыхали еще рыцари-тевтонцы, а затем короли и императоры Германии, превратились в идеальную локацию для веломаршрутов.

Мы проведём весь день в диких лесах, наслаждаясь невероятной природой, и увидим древнее ледниковое озеро Виштынец.

Общая протяженность веломаршрута 70 км (есть возможность сойти на 20 км и 40 км) — асфальт и грунт, 90% — без спусков и подъемов, 10 % — небольшие холмы.

Поздно вечером вернёмся в Калининград на финальный ужин.

Велопрогулка по Роминтенской пущеВелопрогулка по Роминтенской пущеВелопрогулка по Роминтенской пущеВелопрогулка по Роминтенской пуще
6 день

Свободное время. Отъезд

Завтракаем.

Собираемся и прощаемся.

Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!

А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами (теперь вы точно знаете, что брать), ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.

Вещи могут ждать вас в номере до вечера!

Выезд из номеров — поздний, до 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 5000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 12000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 10000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

FridayCenter

5 ночей

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

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Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Велосипедная прогулка по Калининграду, 45 км
  • Велосипедная прогулка вдоль побережья Куршского залива, 45 км
  • Велосипедная прогулка вдоль Мазурского канала, 65 км
  • Велосипедная прогулка по Роминтенской Пуще, 70 км
  • Экскурсия по Светлогорску на электросамокатах или пешая
  • Экскурсия на маяк Риндерорт
  • Экскурсия в Домик смотрителя Мазурского канала
  • Экскурсия в кирху Фридланда
  • Оформление пропуска в приграничную зону
  • Сопровождение: гиды и турлидеры
  • Велосипед Riverside 900
  • Комплект снаряжения: светоотражатели, фляга для воды, рюкзак, шлем
  • Проживание в тур. комплексе, двухместное размещение в номере
  • Ранний заезд в день приезда
  • Поздний выезд в день отъезда
  • Трёхразовое питание по программе
  • Приветственный ужин
  • Финальный ужин
  • Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Дополнительные ночи в комплексе до и после тура (2400 руб. за номер в сутки с завтраком)
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Правила и условия проживания в Центре
  • согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе, в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой;
  • если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции;
  • обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
  • полотенца и фены брать не нужно;
  • обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой;
  • в комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты;
  • аптека находится в шаговой доступности от комплекса;
  • в комплексе бесплатный wi-fi;
  • в комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник;
  • фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7;
  • утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Какая протяженность маршрута на велосипеде в километрах?

Велосипедная прогулка по Калининграду, 45 км.

Велосипедная прогулка вдоль побережья Куршского залива, 45 км.

Велосипедная прогулка вдоль Мазурского канала, 65 км.

Велосипедная прогулка по Роминтенской Пуще, 70 км.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
18 сен 2023
Хочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже "заказ погоды". После офисных дней это было то, что мне нужно. Иногда было сложновато, хотелось бросить велик и упасть на землю, но ты собираешься и едешь дальше - ты же не слабак😉. Не ездив ранее более 23 км в день я выдержала (все кроме последнего заезда в 4 день)… может быть доеду в следующий раз…
Хочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисных
Т
4 сен 2023
Тур не дешевый, но это того стоило! Все "под ключ" - продумано до мелочей, проживание, питание, транспорт, маршрут. Просто супер! Отличный хостел, очень чисто, уютно, вкусно. Отличные тур лидеры - молодые, позитивные, профессиональные. Отличные маршруты!! Для людей со средней физической подготовкой реально подойдет. Впечатления замечательные! Спасибо.
Ю
3 авг 2023
Это был лучший отпуск в моей жизни. Большое спасибо всем, кто причастен к его организации. Абсолютно всё, что заявлено на сайте, - чистая правда. Это действительно увлекательные и комфортные веломаршруты, продуманные до мелочей; это удобные велосипеды, это рюкзаки, бутылочки для воды, которые были нам выданы в первый же день, это дождевики, которые лучше всегда держать наготове), это возможность отдать в стирку одежду после велопрогулки и утром забрать её чистую и сухую, это бассейн и сауна для релаксации после 45 и 67 км; это разнообразные красивые и вкусные завтраки и не менее вкусные перекусы, обеды и ужины. И отдельное огромнейшее спасибо нашему турлидеру Владиславу за то, что терпел все наши капризы и бурчания, за то, что искренне старался сделать всё, чтоб мы остались довольны, за интересные экскурсии, за забавные истории из жизни туристов, ну и, конечно, за невероятные качественные фотографии, которые будем пересматривать в ожидании новой программы, чтобы увидеться вновь.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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