Мы проедем вдоль старинных усадеб, рыбацких причалов и цветущих полей, полюбуемся заповедными лесами и даже древним ледниковым озером.
После маршрутов будем возвращаться в современный туристический комплекс с сауной и бассейном, вкусно ужинать и проводить время в своё удовольствие.
Весь комплект снаряжения для маршрута уже входит в цену, с вас — хорошее настроение и желание отправиться в путь! С сокращенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/kaliningradskaya-oblast/bike-camp-mini-velotur-po-kaliningradskoj-oblasti-231316
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заселение, знакомство
Прилетаем в Калининград в любое удобное время.
Ранний заезд.
Заселиться можно с 08:00 до 16:30.
Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или самостоятельно прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.
В 17:00 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.
После — приветственный ужин в компании турлидеров.
Велопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX века
Завтракаем.
Отправляемся в путешествие по "Калининградской Венеции".
Нас ждёт живописная дорога вдоль канала и Куршского залива: старинные усадьбы с черепичными крышами, рыбацкие причалы и цветущие поля.
Общая протяженность веломаршрута 45 км — асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.
Обедаем на маршруте.
После посетим настоящий старинный маяк на побережье залива.
Полюбуемся прекрасной панорамой с маяка и узнаем истории о рыбном промысле в Кенигсберге-Калининграде.
Возвращаемся на ужин в комплекс.
Велопрогулка по Калининграду. Светлогорск
Завтракаем.
Исследуем Калининград: неспешная велопрогулка по городу и интересные рассказы от турлидера.
Полюбуемся на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от обычных туристов.
Мы увидим город со всех сторон: проедем 45 км по ровному асфальту, без резких спусков и подъёмов.
Обедаем в комплексе.
Выезжаем в Светлогорск.
Исследуем элитный курорт Восточной Пруссии на электросамокатах (для тех, кто не умеет кататься — пешеходная экскурсия с гидом).
Увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена.
Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад.
Изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.
Ужинаем в комплексе.
Велопрогулка вдоль Мазурского канала
Завтракаем.
Отправляемся в Железнодорожный к началу веломаршрута.
Нас ждёт велопрогулка вдоль шлюзов Мазурского канала.
Узнаем многовековую историю строительства водного пути — первые проекты рукотворного канала появились ещё в Средневековье!
Сейчас заброшенные гигантские инженерные сооружения удивляют и восхищают, а старые немецкие аллеи стали идеальной велотрассой
Общая протяженность веломаршрута 65 км — асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.
Обедаем на маршруте под сводами старинной кирхи.
Отдохнем, узнаем ее историю и заберемся на башню, с которой открываются фантастические виды.
После велозаезда прогуляемся по Железнодорожному.
В этом маленьком городке на востоке области можно ощутить дух Средневековья: после реставрации здесь стало так атмосферно, будто гуляешь в кинодекорациях.
Ужинаем в комплексе.
Велопрогулка по Роминтенской пуще
Ранний завтрак.
Сегодня выезжаем пораньше — отправляемся в Роминтенскую пущу.
Заповедные леса у польской границы — любимые места охоты прусских королей.
Охотничьи угодья, где отдыхали еще рыцари-тевтонцы, а затем короли и императоры Германии, превратились в идеальную локацию для веломаршрутов.
Мы проведём весь день в диких лесах, наслаждаясь невероятной природой, и увидим древнее ледниковое озеро Виштынец.
Общая протяженность веломаршрута 70 км (есть возможность сойти на 20 км и 40 км) — асфальт и грунт, 90% — без спусков и подъемов, 10 % — небольшие холмы.
Поздно вечером вернёмся в Калининград на финальный ужин.
Свободное время. Отъезд
Завтракаем.
Собираемся и прощаемся.
Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!
А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами (теперь вы точно знаете, что брать), ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.
Вещи могут ждать вас в номере до вечера!
Выезд из номеров — поздний, до 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 5000 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 12000 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 10000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.
Варианты проживания
FridayCenter
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Велосипедная прогулка по Калининграду, 45 км
- Велосипедная прогулка вдоль побережья Куршского залива, 45 км
- Велосипедная прогулка вдоль Мазурского канала, 65 км
- Велосипедная прогулка по Роминтенской Пуще, 70 км
- Экскурсия по Светлогорску на электросамокатах или пешая
- Экскурсия на маяк Риндерорт
- Экскурсия в Домик смотрителя Мазурского канала
- Экскурсия в кирху Фридланда
- Оформление пропуска в приграничную зону
- Сопровождение: гиды и турлидеры
- Велосипед Riverside 900
- Комплект снаряжения: светоотражатели, фляга для воды, рюкзак, шлем
- Проживание в тур. комплексе, двухместное размещение в номере
- Ранний заезд в день приезда
- Поздний выезд в день отъезда
- Трёхразовое питание по программе
- Приветственный ужин
- Финальный ужин
- Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
- Трансферы из/в аэропорт
- Дополнительные ночи в комплексе до и после тура (2400 руб. за номер в сутки с завтраком)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Правила и условия проживания в Центре
- согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе, в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой;
- если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции;
- обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
- полотенца и фены брать не нужно;
- обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой;
- в комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты;
- аптека находится в шаговой доступности от комплекса;
- в комплексе бесплатный wi-fi;
- в комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник;
- фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7;
- утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Какая протяженность маршрута на велосипеде в километрах?
Велосипедная прогулка по Калининграду, 45 км.
Велосипедная прогулка вдоль побережья Куршского залива, 45 км.
Велосипедная прогулка вдоль Мазурского канала, 65 км.
Велосипедная прогулка по Роминтенской Пуще, 70 км.