Велотур по Калининграду и Балтийскому побережью
Авторский тур в Калининграде

Покататься на велосипедах по секретным улочкам Кенигсберга и узнать лучшие веломаршруты от местных

5
1 отзыв
Это приключение для всех, кто любит велосипеды! Будем кататься по самым красивым местам Калининградской области: тихим немецким улочкам, курортным городкам на Балтике и заповедным лесам Роминтенской пущи.

Велосипеды и все необходимое снаряжение мы вам выдадим, а к маршрутам организуем заброски — долго крутить педали не придется, это довольно комфортный тур, доступный при минимальной физической подготовке и базовых навыках управления велосипедом. Каждый день новый маршрут, сопровождение гида и веселая велотусовка!
Велотур по Калининграду и Балтийскому побережью
Велотур по Калининграду и Балтийскому побережью
Велотур по Калининграду и Балтийскому побережью
Ближайшие даты:
3
мая
7
июн
5
июл
20
сен
11
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных какой-то общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.

В программе могут участвовать дети от 14 лет вместе с родителями.

Проживание. Мы будем жить в уютной гостинице. Размещение двухместное.

Питание. В программу включено трехразовое питание: завтраки и ужины в гостинице, обеды на маршруте.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и подбор снаряжения

Знакомство. Сегодня мы встречаемся в гостинице, размещаемся, обустраиваемся и собираемся на общий брифинг. Лучше приехать к 13-14 часам, чтобы успеть к началу программы. На брифинге все познакомятся, получат велосипеды и экипировку и пройдут инструктаж.

Выдача экипировки и велосипедов. У нас будет несколько пробных заездов на площадке: вы убедитесь, что снаряжение вам подходит, а инструкторы помогут все правильно отрегулировать и настроить. Теперь мы в полной готовности к велоприключению! Отправляемся на приветственный ужин и продолжаем общение.

Встреча и подбор снаряженияВстреча и подбор снаряженияВстреча и подбор снаряженияВстреча и подбор снаряжения
2 день

Калининград на велосипедах

Секретные улочки Калининграда. Завтракаем и едем кататься на велосипедах по Калининграду. Нас будет сопровождать гид, который расскажет нетривиальные факты о городе. Маршрут пройдет по парками и улочкам, которые скрыты от обычных туристов — на велосипеде вы сможете увидеть гораздо больше, чем если бы отправились на прогулку просто так.

Пряничные домики Светлогорска. Исследуем курорт Восточной Пруссии на электросамокатах, насладимся хвойным лесом и сказочными виллами. Вы узнаете, как Светлогорск назывался раньше и чем всегда привлекал этот маленький, но очень уютный курорт. После такого насыщенного дня вернемся в гостиницу и поужинаем.

Калининград на велосипедахКалининград на велосипедахКалининград на велосипедахКалининград на велосипедах
3 день

Калининградская Венеция

Живописный веломаршрут. После завтрака садимся на велосипеды и отправляемся в путешествие по калининградской Венеции. Дорога будет проходить вдоль Куршского залива и каналов, мимо озер и лесов и вдали от крупных автомагистралей и городского шума. По пути нам будут встречаться старинные усадьбы и уютные немецкие деревушки. 45 километров удовольствия!

По пути пообедаем, посмотрим на старый маяк с побережья и узнаем его историю. На ужин вернемся в гостиницу.

Калининградская ВенецияКалининградская ВенецияКалининградская ВенецияКалининградская Венеция
4 день

На велосипедах вдоль Мазурского канала

Старый заброшенный канал. Сегодня нас ждет очень необычный маршрут! После завтрака едем в Железнодорожный и оттуда стартуем на велосипедах к Мазурскому каналу. Дорога будет проходить вдоль старого заброшенного канала и приведет к одному из шлюзов. Вы узнаете, как, кто и зачем решил прокладывать водный путь в этом месте, а также почему сейчас все пришло в запустение и проект так и не реализовался.

Путешествие по Средневековью. Пообедаем в красивом месте, а потом погуляем по Железнодорожному — это очаровательный провинциальный городок, где сохранилась старая мельница Гердауэн и заброшенный средневековый замок. На ужин возвращаемся в отель.

На велосипедах вдоль Мазурского каналаНа велосипедах вдоль Мазурского каналаНа велосипедах вдоль Мазурского каналаНа велосипедах вдоль Мазурского канала
5 день

Заповедные леса и барбекю-вечеринка

Позавтракаем пораньше и отправимся к границе с Польшей — в Роминтенскую пущу. Эти заповедные леса раньше были любимым местом охоты прусских королей. Старые заросшие мостики, много зелени и вековые деревья — природа в этих местах просто фантастическая! Сделаем остановку у озера Виштынец, зарядимся свежим лесным воздухом и вернемся обратно в Калининград.

Вечером устроим зажигательную барбекю-вечеринку и вспомним еще раз все яркие моменты путешествия.

Заповедные леса и барбекю-вечеринкаЗаповедные леса и барбекю-вечеринкаЗаповедные леса и барбекю-вечеринкаЗаповедные леса и барбекю-вечеринкаЗаповедные леса и барбекю-вечеринкаЗаповедные леса и барбекю-вечеринка
6 день

Отъезд

Наш велотур подходит к концу. После завтрака собираем вещи и готовимся к отъезду. Можно выехать из номера в любое время в течение дня, так что если вы хотели еще куда-нибудь сходить в Калининграде или докупить какие-нибудь подарки, это можно сделать сегодня.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Пять велозаездов согласно программе
  • Сопровождение турлидера
  • Аренда снаряжения: велосипед, велосипедный рюкзак, светоотражатели
  • Проживание в гостинице, двухместное размещение
  • Трёхразовое питание
  • Прогулки с гидом по Калининграду, Светлогорску и Железнодорожному, посещение старинного маяка, орденской кирхи и домика смотрителя Мазурского канала
  • Переезды на комфортабельном автобусе согласно программе
Что не входит в цену
  • Билеты из вашего города до Калининграда и обратно
  • Страховка
  • Трансферы из/в аэропорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, встреча в 13-14 часов
Завершение: Калининград, любое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
30 июня 2022
В тур ездили мой муж и моя дочь. Они в полном восторге. Спасибо! Организация на высочайшем уровне!
В тур ездили мой муж и моя дочь. Они в полном восторге. Спасибо! Организация на высочайшем уровне!

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры6-дневные турыНа велосипедеВелотуры

Похожие туры из Калининграда

Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Аэропорт Калининграда
Завтра
2 мая
4 мая
7 мая
26 800 за человека
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
2 мая
4 мая
5 мая
9 мая
37 900 за человека
Европейские выходные на Балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Европейские выходные на Балтийском побережье
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
3 мая
4 мая
9 мая
10 мая
27 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
All Airlines
ХорошоТам