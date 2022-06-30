Это приключение для всех, кто любит велосипеды! Будем кататься по самым красивым местам Калининградской области: тихим немецким улочкам, курортным городкам на Балтике и заповедным лесам Роминтенской пущи. Велосипеды и все необходимое снаряжение мы вам выдадим, а к маршрутам организуем заброски — долго крутить педали не придется, это довольно комфортный тур, доступный при минимальной физической подготовке и базовых навыках управления велосипедом. Каждый день новый маршрут, сопровождение гида и веселая велотусовка!

Описание

Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных какой-то общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.

В программе могут участвовать дети от 14 лет вместе с родителями.