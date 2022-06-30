Покататься на велосипедах по секретным улочкам Кенигсберга и узнать лучшие веломаршруты от местных
Велосипеды и все необходимое снаряжение мы вам выдадим, а к маршрутам организуем заброски — долго крутить педали не придется, это довольно комфортный тур, доступный при минимальной физической подготовке и базовых навыках управления велосипедом. Каждый день новый маршрут, сопровождение гида и веселая велотусовка!
мая
июн
июл
сен
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 900 ₽
Описание
Организационные детали
В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных какой-то общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.
В программе могут участвовать дети от 14 лет вместе с родителями.
Проживание. Мы будем жить в уютной гостинице. Размещение двухместное.
Питание. В программу включено трехразовое питание: завтраки и ужины в гостинице, обеды на маршруте.
Программа тура по дням
Встреча и подбор снаряжения
Знакомство. Сегодня мы встречаемся в гостинице, размещаемся, обустраиваемся и собираемся на общий брифинг. Лучше приехать к 13-14 часам, чтобы успеть к началу программы. На брифинге все познакомятся, получат велосипеды и экипировку и пройдут инструктаж.
Выдача экипировки и велосипедов. У нас будет несколько пробных заездов на площадке: вы убедитесь, что снаряжение вам подходит, а инструкторы помогут все правильно отрегулировать и настроить. Теперь мы в полной готовности к велоприключению! Отправляемся на приветственный ужин и продолжаем общение.
Калининград на велосипедах
Секретные улочки Калининграда. Завтракаем и едем кататься на велосипедах по Калининграду. Нас будет сопровождать гид, который расскажет нетривиальные факты о городе. Маршрут пройдет по парками и улочкам, которые скрыты от обычных туристов — на велосипеде вы сможете увидеть гораздо больше, чем если бы отправились на прогулку просто так.
Пряничные домики Светлогорска. Исследуем курорт Восточной Пруссии на электросамокатах, насладимся хвойным лесом и сказочными виллами. Вы узнаете, как Светлогорск назывался раньше и чем всегда привлекал этот маленький, но очень уютный курорт. После такого насыщенного дня вернемся в гостиницу и поужинаем.
Калининградская Венеция
Живописный веломаршрут. После завтрака садимся на велосипеды и отправляемся в путешествие по калининградской Венеции. Дорога будет проходить вдоль Куршского залива и каналов, мимо озер и лесов и вдали от крупных автомагистралей и городского шума. По пути нам будут встречаться старинные усадьбы и уютные немецкие деревушки. 45 километров удовольствия!
По пути пообедаем, посмотрим на старый маяк с побережья и узнаем его историю. На ужин вернемся в гостиницу.
На велосипедах вдоль Мазурского канала
Старый заброшенный канал. Сегодня нас ждет очень необычный маршрут! После завтрака едем в Железнодорожный и оттуда стартуем на велосипедах к Мазурскому каналу. Дорога будет проходить вдоль старого заброшенного канала и приведет к одному из шлюзов. Вы узнаете, как, кто и зачем решил прокладывать водный путь в этом месте, а также почему сейчас все пришло в запустение и проект так и не реализовался.
Путешествие по Средневековью. Пообедаем в красивом месте, а потом погуляем по Железнодорожному — это очаровательный провинциальный городок, где сохранилась старая мельница Гердауэн и заброшенный средневековый замок. На ужин возвращаемся в отель.
Заповедные леса и барбекю-вечеринка
Позавтракаем пораньше и отправимся к границе с Польшей — в Роминтенскую пущу. Эти заповедные леса раньше были любимым местом охоты прусских королей. Старые заросшие мостики, много зелени и вековые деревья — природа в этих местах просто фантастическая! Сделаем остановку у озера Виштынец, зарядимся свежим лесным воздухом и вернемся обратно в Калининград.
Вечером устроим зажигательную барбекю-вечеринку и вспомним еще раз все яркие моменты путешествия.
Отъезд
Наш велотур подходит к концу. После завтрака собираем вещи и готовимся к отъезду. Можно выехать из номера в любое время в течение дня, так что если вы хотели еще куда-нибудь сходить в Калининграде или докупить какие-нибудь подарки, это можно сделать сегодня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Пять велозаездов согласно программе
- Сопровождение турлидера
- Аренда снаряжения: велосипед, велосипедный рюкзак, светоотражатели
- Проживание в гостинице, двухместное размещение
- Трёхразовое питание
- Прогулки с гидом по Калининграду, Светлогорску и Железнодорожному, посещение старинного маяка, орденской кирхи и домика смотрителя Мазурского канала
- Переезды на комфортабельном автобусе согласно программе
Что не входит в цену
- Билеты из вашего города до Калининграда и обратно
- Страховка
- Трансферы из/в аэропорт