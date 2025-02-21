Вы пройдёте по улицам Балтийска, где когда-то гордо вышагивал Пётр I, познакомитесь с историей формирования флота
Описание тура
Организационные детали
Обращаем внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Проживание. Возможно размещение в отелях: «Академическая» 3*, Smart KDO, «Пруссия», «Золотая бухта» 3*, «Шерлок», «Турист» 3*, «Мартон Палас» 4*, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное размещение. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании в гостинице «Академическая».
*Фото гостиницы «Академическая» взяты с сайта zfhotel.ru
Питание. При размещении в гостинице «Турист», «Шерлок» и «Мартон Палас» включены в стоимость завтраки. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Балтийск - самый западный город России
Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу (трансфер за доплату). В 11:30 отправимся в Балтийск, ранее носивший название Пиллау. Прогуляемся по самой западной набережной России, посмотрим на военные корабли и пройдём по улицам, помнящим шаги Петра I. Побываем в гавани, где стоял знаменитый ледокол «Ермак», и полюбуемся довоенной архитектурой. В Балтийске есть чем подивиться: старинные крепости, храмы, маяк, скульптуры Елизаветы и Петра. Увидим шведскую крепость Пиллау 17 века или заглянем в Музей Балтийского флота.
В 17:00 завершим экскурсию и вернёмся в Калининград.
Экскурсия по Калининграду
Утром начнём знакомство с удивительным городом, в котором сочетаются и средневековые черты, и очарование 20 века, и современные европейские традиции. Сегодня увидим главные достопримечательности Калининграда: побываем в районе, где сохранились старинные немецкие виллы, осмотрим городские ворота, бастионы и башни. Увидим многочисленные мосты, кирхи и, конечно, Кафедральный собор.
Заедем в магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где вы узнаете, как появилось это необычное лакомство, полюбуетесь невероятными изделиями из марципана и по желанию сможете отведать местного деликатеса.
В 18:00 завершим экскурсию и вернёмся в отель.
Куршская коса и Танцующий лес
Позавтракаем и в 9:00 отправимся на Куршскую косу. Прогуляемся по тропе до высоты Эфа, полюбуемся бескрайними песчаными насыпями и вдоволь надышимся хвойными ароматами. А в Танцующем лесу увидим деревья с причудливо извивающимися стволами.
Пройдёмся по берегу Балтики, полюбуемся Куршским заливом и послушаем шум волн. Заглянем в местный музей, чтобы познакомиться с историей национального парка.
Экскурсию завершим в 17:00.
Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау, форт № 1 «Штайн»
В 9:00 поедем исследовать средневековое наследие Калининградской области, земли которой раньше принадлежали Восточной Пруссии. Посетим Гвардейск, где в конце 17 века останавливалось «Великое посольство» Петра I. Затем осмотрим замок Тапиау, построенный для рыцарей Тевтонского ордена. У крепости удивительная история: она успела побывать и резиденцией герцога, и приютом для бедных, и даже тюрьмой. Отсюда переместимся в Вальдау — прусский замок тевтонцев, возведённый в 13 веке.
Следующая локация — форт № 1 «Штайн», который входил в кольцевую систему защитных сооружений «Ночная перина Кёнигсберга». За ней жители города должны были спать спокойно — врагам не пробиться сквозь форты. Вы узнаете историю построек, услышите про эпоху боёв и балов, менестрелей и рыцарей, отважных воинов и прекрасных дам.
В 15:00 завершим экскурсию и поедем в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Гостиница «Академическая», 2-местное
|13 910 ₽
|Гостиница «Академическая», 1-местное
|17 065 ₽
|Гостиница Smart KDO, 2-местное
|15 850 ₽
|Гостиница Smart KDO, 1-местное
|22 430 ₽
|Гостиница «Пруссия», 2-местное
|16 070 ₽
|Гостиница «Пруссия», 1-местное
|22 865 ₽
|Гостиница «Золотая бухта», 2-местное
|17 980 ₽
|Гостиница «Золотая бухта», 1-местное
|21 470 ₽
|Гостиница «Шерлок», 2-местное
|19 820 ₽
|Гостиница «Шерлок», 1-местное
|23 345 ₽
|Гостиница «Турист», 2-местное
|21 460 ₽
|Гостиница «Турист», 1-местное
|31 910 ₽
|Гостиница «Мартон Палас», 2-местное
|20 375 ₽
|Гостиница «Мартон Палас», 1-местное
|29 735 ₽
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Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты и экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Питание
- Трансферы из/в аэропорт - от 1300 ₽
- Стоимость тура при разных типах размещения:
- Гостиница «Академическая» 3* - 12 980-13 910 ₽ за 2-местное размещение и 15 950-17 065 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница Smart KDO - 15 850 ₽ за 2-местное размещение и 22 430 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Пруссия» - 16 070 ₽ за 2-местное размещение и 22 865 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Золотая бухта» 3* - 17 980 ₽ за 2-местное размещение и 21 470 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Шерлок» с завтраком - 19 820 ₽ за 2-местное размещение и 23 345 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Турист» 3* с завтраком - 20 590-21 460 ₽ за 2-местное размещение и 30 170-31 910 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Мартон Палас» 4* с завтраком - 19 505-20 375 ₽ за 2-местное размещение и 27 780-29 735 ₽ за 1-местное размещение
- Обращаем внимание: в связи со сменой сезонности в отеле цены при бронировании в отдельные даты могут незначительно отличаться