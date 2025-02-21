Семейный тур в прошлое: Балтийск, Калининград и Гвардейск

Побывать в самом западном городе России, увидеть средневековые замки и Кафедральный собор
Приглашаем в насыщенное путешествие: увидим не только главные достопримечательности Калининграда, но и прокатимся по окрестностям.

Вы пройдёте по улицам Балтийска, где когда-то гордо вышагивал Пётр I, познакомитесь с историей формирования флота
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и вдоволь надышитесь морским воздухом.

А ещё полюбуетесь бескрайними песками Куршской косы, погуляете по балтийскому побережью и увидите, как танцует лес.

В Гвардейске осмотрим средневековые замки рыцарей Тевтонского ордена и погрузимся в эпоху отважных битв, балов и прекрасных дам.

Семейный тур в прошлое: Балтийск, Калининград и Гвардейск
Семейный тур в прошлое: Балтийск, Калининград и Гвардейск
Семейный тур в прошлое: Балтийск, Калининград и Гвардейск

Описание тура

Организационные детали

Обращаем внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Проживание. Возможно размещение в отелях: «Академическая» 3*, Smart KDO, «Пруссия», «Золотая бухта» 3*, «Шерлок», «Турист» 3*, «Мартон Палас» 4*, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное размещение. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании в гостинице «Академическая».

*Фото гостиницы «Академическая» взяты с сайта zfhotel.ru

Питание. При размещении в гостинице «Турист», «Шерлок» и «Мартон Палас» включены в стоимость завтраки. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Балтийск - самый западный город России

Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу (трансфер за доплату). В 11:30 отправимся в Балтийск, ранее носивший название Пиллау. Прогуляемся по самой западной набережной России, посмотрим на военные корабли и пройдём по улицам, помнящим шаги Петра I. Побываем в гавани, где стоял знаменитый ледокол «Ермак», и полюбуемся довоенной архитектурой. В Балтийске есть чем подивиться: старинные крепости, храмы, маяк, скульптуры Елизаветы и Петра. Увидим шведскую крепость Пиллау 17 века или заглянем в Музей Балтийского флота.

В 17:00 завершим экскурсию и вернёмся в Калининград.

Балтийск - самый западный город РоссииБалтийск - самый западный город РоссииБалтийск - самый западный город РоссииБалтийск - самый западный город РоссииБалтийск - самый западный город РоссииБалтийск - самый западный город РоссииБалтийск - самый западный город РоссииБалтийск - самый западный город России
2 день

Экскурсия по Калининграду

Утром начнём знакомство с удивительным городом, в котором сочетаются и средневековые черты, и очарование 20 века, и современные европейские традиции. Сегодня увидим главные достопримечательности Калининграда: побываем в районе, где сохранились старинные немецкие виллы, осмотрим городские ворота, бастионы и башни. Увидим многочисленные мосты, кирхи и, конечно, Кафедральный собор.

Заедем в магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где вы узнаете, как появилось это необычное лакомство, полюбуетесь невероятными изделиями из марципана и по желанию сможете отведать местного деликатеса.

В 18:00 завершим экскурсию и вернёмся в отель.

Экскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по Калининграду
3 день

Куршская коса и Танцующий лес

Позавтракаем и в 9:00 отправимся на Куршскую косу. Прогуляемся по тропе до высоты Эфа, полюбуемся бескрайними песчаными насыпями и вдоволь надышимся хвойными ароматами. А в Танцующем лесу увидим деревья с причудливо извивающимися стволами.

Пройдёмся по берегу Балтики, полюбуемся Куршским заливом и послушаем шум волн. Заглянем в местный музей, чтобы познакомиться с историей национального парка.

Экскурсию завершим в 17:00.

Куршская коса и Танцующий лесКуршская коса и Танцующий лесКуршская коса и Танцующий лесКуршская коса и Танцующий лес
4 день

Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау, форт № 1 «Штайн»

В 9:00 поедем исследовать средневековое наследие Калининградской области, земли которой раньше принадлежали Восточной Пруссии. Посетим Гвардейск, где в конце 17 века останавливалось «Великое посольство» Петра I. Затем осмотрим замок Тапиау, построенный для рыцарей Тевтонского ордена. У крепости удивительная история: она успела побывать и резиденцией герцога, и приютом для бедных, и даже тюрьмой. Отсюда переместимся в Вальдау — прусский замок тевтонцев, возведённый в 13 веке.

Следующая локация — форт № 1 «Штайн», который входил в кольцевую систему защитных сооружений «Ночная перина Кёнигсберга». За ней жители города должны были спать спокойно — врагам не пробиться сквозь форты. Вы узнаете историю построек, услышите про эпоху боёв и балов, менестрелей и рыцарей, отважных воинов и прекрасных дам.

В 15:00 завершим экскурсию и поедем в аэропорт.

Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау, форт № 1 «Штайн»Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау, форт № 1 «Штайн»Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау, форт № 1 «Штайн»Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау, форт № 1 «Штайн»

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Гостиница «Академическая», 2-местное13 910 ₽
Гостиница «Академическая», 1-местное17 065 ₽
Гостиница Smart KDO, 2-местное15 850 ₽
Гостиница Smart KDO, 1-местное22 430 ₽
Гостиница «Пруссия», 2-местное16 070 ₽
Гостиница «Пруссия», 1-местное22 865 ₽
Гостиница «Золотая бухта», 2-местное17 980 ₽
Гостиница «Золотая бухта», 1-местное21 470 ₽
Гостиница «Шерлок», 2-местное19 820 ₽
Гостиница «Шерлок», 1-местное23 345 ₽
Гостиница «Турист», 2-местное21 460 ₽
Гостиница «Турист», 1-местное31 910 ₽
Гостиница «Мартон Палас», 2-местное20 375 ₽
Гостиница «Мартон Палас», 1-местное29 735 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты и экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Питание
  • Трансферы из/в аэропорт - от 1300 ₽
  • Стоимость тура при разных типах размещения:
  • Гостиница «Академическая» 3* - 12 980-13 910 ₽ за 2-местное размещение и 15 950-17 065 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница Smart KDO - 15 850 ₽ за 2-местное размещение и 22 430 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Пруссия» - 16 070 ₽ за 2-местное размещение и 22 865 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Золотая бухта» 3* - 17 980 ₽ за 2-местное размещение и 21 470 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Шерлок» с завтраком - 19 820 ₽ за 2-местное размещение и 23 345 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Турист» 3* с завтраком - 20 590-21 460 ₽ за 2-местное размещение и 30 170-31 910 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Мартон Палас» 4* с завтраком - 19 505-20 375 ₽ за 2-местное размещение и 27 780-29 735 ₽ за 1-местное размещение
  • Обращаем внимание: в связи со сменой сезонности в отеле цены при бронировании в отдельные даты могут незначительно отличаться
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
Завершение: Аэропорт Храброво, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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