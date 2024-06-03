Кафедральный собор Калининграда

Найдено 13 туров в категории «Кафедральный собор» в Калининграде, цены от 13 450 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
«Посетим сердце города — остров Кнайпхоф, где располагается Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта 14 века в готическом стиле»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
34 600 за человека
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
56 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
«Посетим сердце города — остров Кнайпхоф, где располагается Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта 14 века в готическом стиле»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450 за человека
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«Затем погуляем по острову Канта, увидим знаменитый Кафедральный собор, поищем калининградских хомлинов, похожих на гномов»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900 за человека
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 09:00
«Сначала побываем на острове Иммануила Канта, где находится могила философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
23 600 за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
«В программе тура на балтийское побережье — древние крепости Тевтонского ордена и католические кирхи, готический Кафедральный собор с могилой Канта и роскошные особняки и виллы в стиле модерн, колоритные брусчатые улочки и живописные набережные»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800 за человека
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
«В знаменитом Кафедральном соборе вас ждёт органный концерт»
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000 за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
«Посетим сердце города — остров Кнайпхоф, где располагается Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта 14-го века в готическом стиле»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513 за человека
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Начало: Аэропорт Калининграда, 09:00
«По дороге посетим старинный прусский замок «Вальдау» и увидим Кафедральный собор, где находятся могила и музей великого мыслителя эпохи Просвещения»
21 июня в 10:30
12 июля в 10:30
9000067 500 за человека
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Послушаете орган в Кафедральном соборе и отправитесь на дегустацию на сыроварне»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500 за человека
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Погрузимся в историю города-крепости: посетим сыгравшие важную роль форты, собор-образец северогерманской готики 14 века и узнаем о происходивших событиях на этой земле»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
19 500 за человека
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Вы познакомитесь с прошлым и настоящим Калининграда, послушаете орган в Кафедральном соборе, посетите Музей марципана и Музей янтаря»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
14 000 за человека
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«В Калининграде послушаете орган в Кафедральном соборе и зайдёте в музеи, посвящённые важнейшим составляющим региона — янтарю и марципану»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900 за человека
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
«Сможете послушать орган в соборе, рассмотреть средневековую крепость в Черняховске и добавить сладости в тур посещением Музея марципана»
15 июня в 14:00
22 июня в 14:00
32 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
  • Н
    Нина
    28 мая 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
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    экскурсии. Ни организацией, ни подачей материала. Впечатление, что это случайный работник. Долго собирали людей по отелям (но это относится к минусам фирмы), 60 человек это очень много в принципе, да еще по городу ездить по отелям. После этого экскурсовод очень очень много времени потратил на сбор денег за экскурсию, кто не оплачивал заранее. И вместо полной путевой информации по маршруту, мы просто смотрели в окно. На фабрике в Янтарном долго сидели и ждали, когда 2-3 пассажира выберут себе украшения. Необходимо время там строго регламентировать. Экскурсовод на улице был без микрофона, в Светлогорске не все успевали за ним и соответственно были недовольны. Из за этой экскурсии я снизила оценку. Но экскурсоводы и в Калининграде, и в Зеленоградске - настоящие профессионалы. Огромное им спасибо! Влюбили нас в Калининградскую область. (маловато времени в Зеленоградске). Жаль, что пришлось снизить оценку, но надеюсь обратите внимание на мой отзыв.

  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
    Большое спасибо нашим гидам Андрею и Александру за проведенные три дня в чудеснейших городах Калининградской области. Нам проводили экскурсии в
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    индивидуальном формате, на комфортных автомобилях, были учтены все наши пожелания. Всё было очень информативно, познавательно и интересно! Хочется возвращаться в Калининград еще и еще. Рекомендуем 100%!

  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Понравилось 4х дневное путешествие,сами города, история, повезло с погодой, экскурсовод Сергей, хорошие гостиницы были и сама приятная атмосфера. Конечно хотелось
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    бы больше времени самостоятельно посетить некоторые места, например музей Мирового океана, покататься на катере, да и просто побродить по городу, но это уже будет больше чем 4 дня). Все организованно отлично, от начало до конца путешествия. Если хотите отдохнуть от городской суеты нужно отправится в это путешествие). Спасибо!

  • Т
    Таисия
    28 апреля 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего
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    посмотреть за день, и еще оставался целый свободный вечер. Очень удачно, что посмотрели основные туристические места и теперь знаем, куда еще съездить в следующий раз. Сергей - отличный гид, знает все обо всем. Очень подробно рассказывал нам и про историю края, и разные местные истории, и советовал разные места на любой вкус. Нас возили на комфортабельных минибасах, в Калининграде жили в оооочень хорошем отеле Сальве. Размещение в Светлогорске немножко подкачало, но, очевидно, на праздники сложно найти место в пределах бюджета.

  • Н
    Наталья
    29 февраля 2024
    Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
    Понравилось все:организация маршрута:были не только в туристических местах,а также в интересных местах,где не всегда можно побывать,если не знаешь города. Андрей
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    и Владимир -замечательные гиды-экскурсоводы,отлично знают историю своего города и области и нам было очень комфортно общаться!Всего за три дня,мы получили огромное количество информации не только об истории города и его окрестностей,но и об исторических событиях в целом. Спасибо большое Андрею,Анне и Владимиру за такое удовольствие! Еще раз обязательно вернемся и только к вам!

  • И
    Ирина
    9 декабря 2023
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    Выбрали этот тур и ни разу не пожалели! Вдвоём с мужем это идеальное путешествие, в такой тёплый сентябрь нам даже
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    удалось покупаться в Балтийском море. Туроператор подстроил под наши пожелания все экскурсии, учёл наше время прилёта и вылета и обеспечил трансфер, подобрал лучшую гостиницу - мы остались очень довольны! Экскурсии позволили посмотреть большую часть Калининградской области, а свободное время изучить достопримечательности Калининграда и посетить концерты в двух лучших органных залах. Обязательно поедем с вами ещё ❤️

  • Е
    Екатерина
    15 ноября 2023
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    В тур отправляла свекровь, поэтому пишу из ее впечатлений. Для начала - все очень понравилось, а она у нас путешественник
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    по РФ опытный и придирчивый к мелочам. Значит действительно было все хорошо! О своих впечатлениях при бронировании тура - организаторы действительно (в хорошем смысле этих слов) заинтересованы в каждом потенциальном клиенте! Помогли с продлением брони гостиницы, перенесли дату встречи в аэропорту на нужный нам день прилета и так далее. На связи всегда был менеджер, по всем дням тура своевременно направлялись уведомления с телефонами гида, номерами автобусов и т. д. Всё прошло как по маслу. Гостиница тоже удовлетворила всем потребностям. Ну а про красоты Калининграда и области говорить нечего - нужно просто ехать и влюбляться в них! Спасибо организаторам за хорошее настроение свекрови)

  • Е
    Елена
    4 октября 2023
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    Всё очень понравилось. Организация на всех этапах на высшем уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Кафедральный собор»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
  1. Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
  2. Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
  3. Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
  4. Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
  5. Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
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