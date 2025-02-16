Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу (трансфер за доплату). В 14:00 начнём знакомство с удивительным городом, в котором сочетаются и средневековые черты, и очарование 20 века, и современные европейские традиции. Сегодня увидим главные достопримечательности Калининграда: побываем в районе, где сохранились старинные немецкие виллы, осмотрим городские ворота, бастионы и башни. Увидим многочисленные мосты, кирхи и, конечно, Кафедральный собор.

Заедем в магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где вы узнаете, как появилось это необычное лакомство, полюбуетесь невероятными изделиями из марципана и по желанию сможете отведать местного деликатеса.

В 18:00 завершим экскурсию и вернёмся в отель.