Вы увидите главные достопримечательности Кёнигсберга, надышитесь морским бризом на Куршском заливе, подниметесь на высоту Эфа и побродите тропами Танцующего леса.
А ещё проедем по пути «Великого посольства» Петра I, прикоснёмся к древним стенам крепостей, которые возвели рыцари Тевтонского ордена, погрузимся в историю и тайны фортификационных сооружений.
Описание тура
Организационные детали
Обращаем внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Проживание. Возможно размещение в отелях: «Академическая» 3*, Smart KDO, «Пруссия», «Золотая бухта» 3*, «Шерлок», «Турист» 3*, «Мартон Палас» 4*. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании в гостинице «Академическая».
*Фото гостиницы «Академическая» взяты с сайта zfhotel.ru
Питание. При размещении в гостинице «Турист», «Шерлок» и «Мартон Палас» в стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Калининграду
Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу (трансфер за доплату). В 14:00 начнём знакомство с удивительным городом, в котором сочетаются и средневековые черты, и очарование 20 века, и современные европейские традиции. Сегодня увидим главные достопримечательности Калининграда: побываем в районе, где сохранились старинные немецкие виллы, осмотрим городские ворота, бастионы и башни. Увидим многочисленные мосты, кирхи и, конечно, Кафедральный собор.
Заедем в магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где вы узнаете, как появилось это необычное лакомство, полюбуетесь невероятными изделиями из марципана и по желанию сможете отведать местного деликатеса.
В 18:00 завершим экскурсию и вернёмся в отель.
Куршская коса и Танцующий лес
Позавтракаем и в 9:00 отправимся на Куршскую косу. Прогуляемся по тропе до высоты Эфа, полюбуемся бескрайними песчаными насыпями и вдоволь надышимся хвойными ароматами. А в Танцующем лесу увидим деревья с причудливо извивающимися стволами.
Пройдёмся по берегу Балтики, полюбуемся Куршским заливом и послушаем шум волн. Заглянем в местный музей, чтобы познакомиться с историей национального парка.
Экскурсию завершим в 17:00.
Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау, форт № 1 «Штайн»
В 9:00 поедем исследовать средневековое наследие Калининградской области, земли которой раньше принадлежали Восточной Пруссии. Посетим Гвардейск, где в конце 17 века останавливалось «Великое посольство» Петра I. Затем осмотрим замок Тапиау, построенный для рыцарей Тевтонского ордена. У крепости удивительная история: она успела побывать и резиденцией герцога, и приютом для бедных, и даже тюрьмой. Отсюда переместимся в Вальдау — прусский замок тевтонцев, возведённый в 13 веке.
Следующая локация — форт № 1 «Штайн», который входил в кольцевую систему защитных сооружений «Ночная перина Кёнигсберга». За ней жители города должны были спать спокойно — врагам не пробиться сквозь форты. Вы узнаете историю построек, услышите про эпоху боёв и балов, менестрелей и рыцарей, отважных воинов и прекрасных дам.
В 15:00 завершим экскурсию и поедем в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Гостиница «Академическая», 2-местное
|9830 ₽
|Гостиница «Академическая», 1-местное
|11 930 ₽
|Гостиница Smart KDO, 2-местное
|11 125 ₽
|Гостиница Smart KDO, 1-местное
|15 510 ₽
|Гостиница «Пруссия», 2-местное
|11 270 ₽
|Гостиница «Пруссия», 1-местное
|15 800 ₽
|Гостиница «Золотая бухта», 2-местное
|12 545 ₽
|Гостиница «Золотая бухта», 1-местное
|14 870 ₽
|Гостиница «Шерлок», 2-местное
|13 770 ₽
|Гостиница «Шерлок», 1-местное
|16 160 ₽
|Гостиница «Турист», 2-местное
|14 865 ₽
|Гостиница «Турист», 1-местное
|21 830 ₽
|Гостиница «Мартон Палас», 2-местное
|14 140 ₽
|Гостиница «Мартон Палас», 1-местное
|20 380 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты и экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Питание
- Трансферы из/в аэропорт - от 1300 ₽
- Стоимость тура при разных типах размещения:
- Гостиница «Академическая» 3* - 9830-9310 ₽ за 2-местное размещение и 11 930-11 190 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница Smart KDO - 11 125 ₽ за 2-местное размещение и 15 510 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Пруссия» - 11 270 ₽ за 2-местное размещение и 15 800 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Золотая бухта» 3* - 12 545 ₽ за 2-местное размещение и 14 870 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Шерлок» с завтраком - 13 770 ₽ за 2-местное размещение и 16 160 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Турист» 3* с завтраком - 14 285-14 865 ₽ за 2-местное размещение и 20 670-21 830 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Мартон Палас» 4* с завтраком - 13 560-14 140 ₽ за 2-местное размещение и 12 740-13 125 ₽ за 1-местное размещение
- Обращаем внимание: в связи со сменой сезонности в отеле цены при бронировании в отдельные даты могут незначительно отличаться