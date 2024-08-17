Утром встретимся в Калязине — провинциальном городке, который называют русской Венецией или тверской Атлантидой. Часть улиц со старинными зданиями здесь ушли под воду при создании Угличского водохранилища.

Осмотрим главную достопримечательность Калязина — затопленную колокольню Николаевского собора. Узнаем историю Свято-Троицкого Макарьева монастыря, вокруг которого образовался город, погуляем по району Свистуха, где сохранились дореволюционные дома и другие постройки.

Пройдём мастер-класс по созданию коклюшечного кружева. Посетим улиточную ферму, где для нас проведут экскурсию и дегустацию с бокалом вина. Затем посмотрим конное шоу, после которого вы сможете погладить лошадей или попробовать кумыс.

В завершение этого насыщенного дня поднимемся к гигантской «тарелке» — Калязинской радиоастрономической обсерватории. Вечером разместимся в оздоровительном комплексе и отдохнём.