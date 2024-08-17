Вы узнаете, почему первый называют тверской Атлантидой, увидите затопленную колокольню и обсерваторию, посмотрите конное шоу, поучитесь плести коклюшечное кружево, попробуете улиток и кумыс.
Второй день поездки посвящён культуре древней Руси: в крестьянской избе вас ждут мастер-классы, знакомство с фольклором, гадания и многие другие традиционные забавы.
Описание тура
Организационные детали
С собой в поездку необходимо взять: небольшой рюкзак, удобную обувь и одежду, закрытую одежду для посещения святынь, зонт или дождевик.
Проживание. Двухместное размещение в оздоровительном комплексе «Тетьково» 4*, одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены: завтрак во второй день, два обеда в первый и второй дни, ужин в первый день, дегустации.
Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.
Программа тура по дням
Променад по Калязину, творческий мастер-класс, посещение улиточной фермы с дегустацией, конное шоу
Утром встретимся в Калязине — провинциальном городке, который называют русской Венецией или тверской Атлантидой. Часть улиц со старинными зданиями здесь ушли под воду при создании Угличского водохранилища.
Осмотрим главную достопримечательность Калязина — затопленную колокольню Николаевского собора. Узнаем историю Свято-Троицкого Макарьева монастыря, вокруг которого образовался город, погуляем по району Свистуха, где сохранились дореволюционные дома и другие постройки.
Пройдём мастер-класс по созданию коклюшечного кружева. Посетим улиточную ферму, где для нас проведут экскурсию и дегустацию с бокалом вина. Затем посмотрим конное шоу, после которого вы сможете погладить лошадей или попробовать кумыс.
В завершение этого насыщенного дня поднимемся к гигантской «тарелке» — Калязинской радиоастрономической обсерватории. Вечером разместимся в оздоровительном комплексе и отдохнём.
Экскурсия по Кашину, развлекательная программа
После завтрака освободим номера и переместимся один из древнейших городов Тверской области — Кашин. Пройдёмся по атмосферным мощёным улочкам и узнаем о производстве бальзама «Вереск», который настаивают на травах, ягодах, фруктах и кореньях.
Далее вас ждёт погружение в культуру древней Руси. Вы побываете в крестьянской избе и пройдёте мастер-классы по кашинским ремёслам — набойке на ткани и плетению из лыка. Приобщитесь к фольклору: послушаете старинные песни под аккомпанемент гуслей, гармони, балалайки, колёсной лиры.
Можно будет поучаствовать в игровом квесте по мотивам древнерусских былин с переодеванием в национальный костюм, силовыми испытаниями, поиском клада и решением задач, для которых требуются удаль и смекалка. Приключения также включат гадания и традиционные забавы: ходьбу на ходулях, битвы на подушках, рюхах, ужищах и баклушах. По завершении развлекательной программы наше путешествие будет окончено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 800 ₽
|С трансфером от организатора
|15 800 ₽
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Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Все входные билеты по программе
- Мастер-классы и дегустации
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Обратите внимание: стоимость тура указана при перемещении по всему маршруту на собственном автомобиле (парковки бесплатно). Стоимость тура с трансфером от/до Москвы на минивэне (8 мест) организатора составляет 15 800 ₽