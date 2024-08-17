Былины Калязина и Кашина: дегустации, мастер-классы и старорусские забавы

Попробовать улиток под бокал вина, посмотреть конное шоу и узнать, как развлекались в древней Руси
Приглашаем вас провести увлекательные выходные в двух многовековых городах, Калязине и Кашине.

Вы узнаете, почему первый называют тверской Атлантидой, увидите затопленную колокольню и обсерваторию, посмотрите конное шоу, поучитесь плести коклюшечное кружево, попробуете улиток и кумыс.

Второй день поездки посвящён культуре древней Руси: в крестьянской избе вас ждут мастер-классы, знакомство с фольклором, гадания и многие другие традиционные забавы.
Былины Калязина и Кашина: дегустации, мастер-классы и старорусские забавы
Былины Калязина и Кашина: дегустации, мастер-классы и старорусские забавы
Былины Калязина и Кашина: дегустации, мастер-классы и старорусские забавы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

С собой в поездку необходимо взять: небольшой рюкзак, удобную обувь и одежду, закрытую одежду для посещения святынь, зонт или дождевик.

Проживание. Двухместное размещение в оздоровительном комплексе «Тетьково» 4*, одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены: завтрак во второй день, два обеда в первый и второй дни, ужин в первый день, дегустации.

Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

Променад по Калязину, творческий мастер-класс, посещение улиточной фермы с дегустацией, конное шоу

Утром встретимся в Калязине — провинциальном городке, который называют русской Венецией или тверской Атлантидой. Часть улиц со старинными зданиями здесь ушли под воду при создании Угличского водохранилища.

Осмотрим главную достопримечательность Калязина — затопленную колокольню Николаевского собора. Узнаем историю Свято-Троицкого Макарьева монастыря, вокруг которого образовался город, погуляем по району Свистуха, где сохранились дореволюционные дома и другие постройки.

Пройдём мастер-класс по созданию коклюшечного кружева. Посетим улиточную ферму, где для нас проведут экскурсию и дегустацию с бокалом вина. Затем посмотрим конное шоу, после которого вы сможете погладить лошадей или попробовать кумыс.

В завершение этого насыщенного дня поднимемся к гигантской «тарелке» — Калязинской радиоастрономической обсерватории. Вечером разместимся в оздоровительном комплексе и отдохнём.

Променад по Калязину, творческий мастер-класс, посещение улиточной фермы с дегустацией, конное шоуПроменад по Калязину, творческий мастер-класс, посещение улиточной фермы с дегустацией, конное шоуПроменад по Калязину, творческий мастер-класс, посещение улиточной фермы с дегустацией, конное шоуПроменад по Калязину, творческий мастер-класс, посещение улиточной фермы с дегустацией, конное шоуПроменад по Калязину, творческий мастер-класс, посещение улиточной фермы с дегустацией, конное шоуПроменад по Калязину, творческий мастер-класс, посещение улиточной фермы с дегустацией, конное шоуПроменад по Калязину, творческий мастер-класс, посещение улиточной фермы с дегустацией, конное шоуПроменад по Калязину, творческий мастер-класс, посещение улиточной фермы с дегустацией, конное шоуПроменад по Калязину, творческий мастер-класс, посещение улиточной фермы с дегустацией, конное шоуПроменад по Калязину, творческий мастер-класс, посещение улиточной фермы с дегустацией, конное шоуПроменад по Калязину, творческий мастер-класс, посещение улиточной фермы с дегустацией, конное шоу
2 день

Экскурсия по Кашину, развлекательная программа

После завтрака освободим номера и переместимся один из древнейших городов Тверской области — Кашин. Пройдёмся по атмосферным мощёным улочкам и узнаем о производстве бальзама «Вереск», который настаивают на травах, ягодах, фруктах и кореньях.

Далее вас ждёт погружение в культуру древней Руси. Вы побываете в крестьянской избе и пройдёте мастер-классы по кашинским ремёслам — набойке на ткани и плетению из лыка. Приобщитесь к фольклору: послушаете старинные песни под аккомпанемент гуслей, гармони, балалайки, колёсной лиры.

Можно будет поучаствовать в игровом квесте по мотивам древнерусских былин с переодеванием в национальный костюм, силовыми испытаниями, поиском клада и решением задач, для которых требуются удаль и смекалка. Приключения также включат гадания и традиционные забавы: ходьбу на ходулях, битвы на подушках, рюхах, ужищах и баклушах. По завершении развлекательной программы наше путешествие будет окончено.

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Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 800 ₽
С трансфером от организатора15 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Все входные билеты по программе
  • Мастер-классы и дегустации
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при перемещении по всему маршруту на собственном автомобиле (парковки бесплатно). Стоимость тура с трансфером от/до Москвы на минивэне (8 мест) организатора составляет 15 800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калязин, утро
Завершение: Кашин, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калязина

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