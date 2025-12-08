Мои заказы

Путешествие на север Тверской области: Калязин, Бежецк и Весьегонск

Увидеть колокольню в водах Волги, пройти по купеческим кварталам и попробовать 8 сортов вин
Вы отправитесь в путешествие по самым колоритным городам Тверской области — от древнего Калязина до северного Весьегонска.

В Калязине увидите легендарную колокольню, стоящую прямо в водах Волги, и прогуляетесь по купеческим
читать дальше

кварталам Старого города.

В Бежецке, на берегах 3 рек, прочувствуете атмосферу русской провинции и вспомните имена великих поэтов Серебряного века — Анны Ахматовой и Николая Гумилёва. Завершением маршрута станет Весьегонск — живописный край, который называют Тверской Сибирью.

Здесь вас ждёт знакомство с историей виноделия по старинным купеческим рецептам и дегустация натуральных вин.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется одеваться по погоде и иметь удобную обувь для прогулок.

Программа тура по дням

1 день

Калязин, Кашин, Кесова Гора и Бежецк

В 11:00 встречаемся в Калязине и начинаем знакомство с городом во время обзорной экскурсии. Мы увидим купеческие усадьбы, прогуляемся по волжской набережной и осмотрим бронзовый макет Старого города. Познакомимся с памятниками Преподобному Макарию Калязинскому и князю Михаилу Скопину-Шуйскому, а также посетим необычную космическую обсерваторию «Большое ухо». Завершим прогулку у сувенирной ярмарки, где можно приобрести изделия местных мастеров.

В 13:00 нас ждёт обед с развлекательной программой. В меню — куриный суп, салат «Цезарь» с курицей, ароматный шашлык с картофелем, хлеб, домашний пирожок или блинчики и 100 граммов коньяка на человека.

После обеда, в 14:30, отправляемся в Бежецк. По пути проедем через старинный Кашин и уютный городок Кесова Гора. В 16:30 начнётся экскурсия по Бежецку — городу, стоящему на берегу Мологи, где в неё впадает река Остречина. Это тихий уголок русской провинции с богатой историей: по преданию, селение Бежичи основали выходцы из Новгорода.

Бежецк — родина писателя Вячеслава Шишкова, автора романов «Угрюм-река» и «Емельян Пугачёв». Здесь же родился знаменитый балалаечник-виртуоз Василий Андреев, впервые представивший за рубежом оркестр русских народных инструментов «Великорусский оркестр». Благодаря ему балалайка стала одним из символов России, а Бежецк — её родиной.

К 18:30 размещаемся в гостинице. В 19:30 — ужин и свободное время для прогулок по вечернему городу.

Калязин, Кашин, Кесова Гора и Бежецк
2 день

Весьегонск: Тверская Сибирь и вино по купеческим рецептам

После завтрака в 8:30 освобождаем номера и отправляемся в Весьегонск — самый северный город Тверской области, который часто называют Тверской Сибирью.

К 12:30 прибытие в Весьегонск и обзорная экскурсия. Мы прогуляемся по старинным улицам города, стоящего на берегу Рыбинского водохранилища, увидим ансамбли Казанской, Троицкой и Иоанна Предтеченской церквей, посетим краеведческий музей и экспозицию, посвящённую речному раку — символу города.

В 14:00 нас ждёт обед в ресторане «Клюква», а в 15:00 начнётся экскурсия на винодельческом заводе. Мы познакомимся с процессом производства натуральных вин, созданных по старинным рецептам купца Евремова, посетим дегустационный зал и попробуем восемь сортов вин. После дегустации будет свободное время, чтобы приобрести понравившиеся напитки по цене производителя.

В 17:00 отправляемся домой.

Весьегонск: Тверская Сибирь и вино по купеческим рецептам

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, 2 обеда и ужин
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Дегустация
Что не входит в цену
  • Переезд из вашего города до Калязина и обратно из Весьегонска
  • Транспорт (заказ автобуса или микроавтобуса)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калязин, место - по договорённости, 11:00
Завершение: Весьегонск, место - по договорённости, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Калязине
Провела экскурсии для 2966 туристов
Я представитель официального туроператора в Калязине. Вместе с командой мы организуем познавательные, паломнические и развлекательные программы для детей и взрослых в волжских городах. С нетерпением ждём встречи с вами!

Тур входит в следующие категории Калязина

