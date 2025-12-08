В Калязине увидите легендарную колокольню, стоящую прямо в водах Волги, и прогуляетесь по купеческим
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется одеваться по погоде и иметь удобную обувь для прогулок.
Программа тура по дням
Калязин, Кашин, Кесова Гора и Бежецк
В 11:00 встречаемся в Калязине и начинаем знакомство с городом во время обзорной экскурсии. Мы увидим купеческие усадьбы, прогуляемся по волжской набережной и осмотрим бронзовый макет Старого города. Познакомимся с памятниками Преподобному Макарию Калязинскому и князю Михаилу Скопину-Шуйскому, а также посетим необычную космическую обсерваторию «Большое ухо». Завершим прогулку у сувенирной ярмарки, где можно приобрести изделия местных мастеров.
В 13:00 нас ждёт обед с развлекательной программой. В меню — куриный суп, салат «Цезарь» с курицей, ароматный шашлык с картофелем, хлеб, домашний пирожок или блинчики и 100 граммов коньяка на человека.
После обеда, в 14:30, отправляемся в Бежецк. По пути проедем через старинный Кашин и уютный городок Кесова Гора. В 16:30 начнётся экскурсия по Бежецку — городу, стоящему на берегу Мологи, где в неё впадает река Остречина. Это тихий уголок русской провинции с богатой историей: по преданию, селение Бежичи основали выходцы из Новгорода.
Бежецк — родина писателя Вячеслава Шишкова, автора романов «Угрюм-река» и «Емельян Пугачёв». Здесь же родился знаменитый балалаечник-виртуоз Василий Андреев, впервые представивший за рубежом оркестр русских народных инструментов «Великорусский оркестр». Благодаря ему балалайка стала одним из символов России, а Бежецк — её родиной.
К 18:30 размещаемся в гостинице. В 19:30 — ужин и свободное время для прогулок по вечернему городу.
Весьегонск: Тверская Сибирь и вино по купеческим рецептам
После завтрака в 8:30 освобождаем номера и отправляемся в Весьегонск — самый северный город Тверской области, который часто называют Тверской Сибирью.
К 12:30 прибытие в Весьегонск и обзорная экскурсия. Мы прогуляемся по старинным улицам города, стоящего на берегу Рыбинского водохранилища, увидим ансамбли Казанской, Троицкой и Иоанна Предтеченской церквей, посетим краеведческий музей и экспозицию, посвящённую речному раку — символу города.
В 14:00 нас ждёт обед в ресторане «Клюква», а в 15:00 начнётся экскурсия на винодельческом заводе. Мы познакомимся с процессом производства натуральных вин, созданных по старинным рецептам купца Евремова, посетим дегустационный зал и попробуем восемь сортов вин. После дегустации будет свободное время, чтобы приобрести понравившиеся напитки по цене производителя.
В 17:00 отправляемся домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак, 2 обеда и ужин
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Дегустация
Что не входит в цену
- Переезд из вашего города до Калязина и обратно из Весьегонска
- Транспорт (заказ автобуса или микроавтобуса)