В 11:00 встречаемся в Калязине и начинаем знакомство с городом во время обзорной экскурсии. Мы увидим купеческие усадьбы, прогуляемся по волжской набережной и осмотрим бронзовый макет Старого города. Познакомимся с памятниками Преподобному Макарию Калязинскому и князю Михаилу Скопину-Шуйскому, а также посетим необычную космическую обсерваторию «Большое ухо». Завершим прогулку у сувенирной ярмарки, где можно приобрести изделия местных мастеров.

В 13:00 нас ждёт обед с развлекательной программой. В меню — куриный суп, салат «Цезарь» с курицей, ароматный шашлык с картофелем, хлеб, домашний пирожок или блинчики и 100 граммов коньяка на человека.

После обеда, в 14:30, отправляемся в Бежецк. По пути проедем через старинный Кашин и уютный городок Кесова Гора. В 16:30 начнётся экскурсия по Бежецку — городу, стоящему на берегу Мологи, где в неё впадает река Остречина. Это тихий уголок русской провинции с богатой историей: по преданию, селение Бежичи основали выходцы из Новгорода.

Бежецк — родина писателя Вячеслава Шишкова, автора романов «Угрюм-река» и «Емельян Пугачёв». Здесь же родился знаменитый балалаечник-виртуоз Василий Андреев, впервые представивший за рубежом оркестр русских народных инструментов «Великорусский оркестр». Благодаря ему балалайка стала одним из символов России, а Бежецк — её родиной.

К 18:30 размещаемся в гостинице. В 19:30 — ужин и свободное время для прогулок по вечернему городу.