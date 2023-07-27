Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Возьмём максимум из путешествия на Камчатку: сплавимся по реке Быстрая и насладимся обедом из свежевыловленной рыбки, поднимемся на кратер действующего вулкана и почувствуем жар Земли, устроим пикник на чёрном пляже на берегу Тихого океана и совершим морскую прогулку на яхте, где нам могут повстречаться касатки и киты. Изюминка тура — 2 дня мы проведём в глэпмпинге и будем жить в шатрах у самого подножия вулканов.
Ближайшие даты:
27
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Вам понадобится:
- Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца. Купальник, ветровка. Одежда должна быть ветрозащитной и закрытой.
- Теплые вещи: флиска, шапка и куртка не продуваемая и влагозащищенная, перчатки. На высоте более 2000 метров возможен снег и низкая температура.
- Трекинговая прочная обувь, удобная для передвижения по горной местности с нескользкий подошвой. Высокая, разношенная. Легкие кеды для города и лагеря.
- Запасное белье.
- Средства личной гигиены.
- Солнцезащитные очки, крем от загара. Обязательно много средства от комаров.
- Документы и деньги
- Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
- Мобильный телефон, камера, павербанк.
- Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.
Условия отмены бронирования и возврата оплаты:
1) В случае отказа от участия за 30 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.
2) В случае отказа от участия за 30-21 день до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.
3) В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.
4) Если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар — ваш гид на Камчатке
Друзья, меня зовут Динар и я не могу представить свою жизнь без приключений! Путешественник и со-основатель travel-сообщества. Путешествовал по России, когда это еще не было мейнстримом: Байкал, Камчатка, Саяны, Кольский п-ов, Эльбрус. Опыт более 60 сплавов и более 20 горных походов. Уволился из банка, чтобы посвятить себя активным видам отдыха.
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