Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав

Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты

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О гиде
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Ответы на вопросы
Возьмём максимум из путешествия на Камчатку: сплавимся по реке Быстрая и насладимся обедом из свежевыловленной рыбки, поднимемся на кратер действующего вулкана и почувствуем жар Земли, устроим пикник на чёрном пляже на берегу Тихого океана и совершим морскую прогулку на яхте, где нам могут повстречаться касатки и киты. Изюминка тура — 2 дня мы проведём в глэпмпинге и будем жить в шатрах у самого подножия вулканов.
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Ближайшие даты:
27
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобится:

  • Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца. Купальник, ветровка. Одежда должна быть ветрозащитной и закрытой.
  • Теплые вещи: флиска, шапка и куртка не продуваемая и влагозащищенная, перчатки. На высоте более 2000 метров возможен снег и низкая температура.
  • Трекинговая прочная обувь, удобная для передвижения по горной местности с нескользкий подошвой. Высокая, разношенная. Легкие кеды для города и лагеря.
  • Запасное белье.
  • Средства личной гигиены.
  • Солнцезащитные очки, крем от загара. Обязательно много средства от комаров.
  • Документы и деньги
  • Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
  • Мобильный телефон, камера, павербанк.
  • Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.

Условия отмены бронирования и возврата оплаты:

1) В случае отказа от участия за 30 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.

2) В случае отказа от участия за 30-21 день до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.

3) В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.

4) Если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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