Возьмём максимум из путешествия на Камчатку: сплавимся по реке Быстрая и насладимся обедом из свежевыловленной рыбки, поднимемся на кратер действующего вулкана и почувствуем жар Земли, устроим пикник на чёрном пляже на берегу Тихого океана и совершим морскую прогулку на яхте, где нам могут повстречаться касатки и киты. Изюминка тура — 2 дня мы проведём в глэпмпинге и будем жить в шатрах у самого подножия вулканов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобится:

Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца. Купальник, ветровка. Одежда должна быть ветрозащитной и закрытой.

Теплые вещи: флиска, шапка и куртка не продуваемая и влагозащищенная, перчатки. На высоте более 2000 метров возможен снег и низкая температура.

Трекинговая прочная обувь, удобная для передвижения по горной местности с нескользкий подошвой. Высокая, разношенная. Легкие кеды для города и лагеря.

Запасное белье.

Средства личной гигиены.

Солнцезащитные очки, крем от загара. Обязательно много средства от комаров.

Документы и деньги

Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)

Мобильный телефон, камера, павербанк.

Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.

Условия отмены бронирования и возврата оплаты:

1) В случае отказа от участия за 30 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.

2) В случае отказа от участия за 30-21 день до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.

3) В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.

4) Если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.