июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петропавловск-Камчатский
Прилет в Петропавловск-Камчатский в любое удобное для вас время.
Самостоятельный трансфер в гостиницу.
Размещение в спа-отеле «Голубая лагуна».
Вечером встреча и знакомство группы за ужином с местными деликатесами и брифинг по программе.
Питание: ужин.
Музей вулканов Вулканариум и Халактырский пляж
Сегодня мы постепенно начнем знакомство с Камчаткой — утром после завтрака отправимся на Халактырский пляж на Тихом океане интересный тем, что песок на нем черного цвета — вулканического происхождения, а в ясную погоду с пляжа открывается красивый вид на окрестные вулканы, голубые волны Тихого океана, черный песок и огромные вулканы на горизонте — сложно передать словами какая потрясающая картина открывается перед глазами на этом побережье Камчатки.
Затем мы поедем в Петропаловск-Камчатский — сходим на экскурсию в музей Вулканов — Вулканариум, чтобы узнать побольше о главных достопримечательностях Камчатки — вулканах — до того, как их увидим, пообедаем в кафе при музее и прогуляемся по набережной Авачинской бухты.
Под конец зайдем в магазины сувениров от камчатских производителей. К вечеру вернемся в отель.
Питание: завтрак, обед.
Вулкан Горелый
Пришла пора посмотреть на древних огнедышащих драконов, что испокон веков спят (но иногда просыпаются) на Камчатке — на вулканы!
Переезд под вулкан Горелый (около 2–3 часов), восхождение на вулкан.
По дороге остановимся на Вилючинском перевале — отсюда открывается великолепный вид на Вилючинский вулкан.
Высота вулкана Горелый 1829 м.
Кальдера вулкана растянулась на 13 км, здесь мы поднимемся на три крупных вулканических конуса, в одном из которых располагается бирюзовое кислотное озеро, а в других наблюдается фумарольная активность.
Восхождение и спуск занимают примерно 4–5 часов.
Считается, что это один из самых доступных для туристов вулкан, но следует иметь в виду, что любой подъем в гору может быть сложным для человека с низкой физической активностью в обычной жизни.
Перекусим и отправимся обратно в город.
По погодным условиям, если вершина вулкана Горелый будет закрыта облаками гид может принять решение об изменении плана на сегодняшний день и посетить другую локацию (Вилючинский водопад, Малую «долину гейзеров», Мутновскую Геотермальную станцию, пещеры вулкана Горелый).
Мутновская ГеоТЭС — геотермальная станция, — здесь из энергии вулканов добывают электричество, станция обеспечивает 20% всей электроэнергии Камчатского края.
Интересное место в живописной горной долине, где тут и там из-под земли с огромным напором вырываются искусственные гейзеры — столбы пара.
Мимо станции можно пройти по тропе к «Малой долине гейзеров» — на самом деле, это активное фумарольное поле, горячие газы которого подогревают холодную воду горного ручья, в результате чего здесь можно наблюдать фонтаны горячей воды и пара и интересный практически безжизненный разноцветный ландшафт.
В пути на вулкан Горелый 8 км туда–обратно, набор высоты (а затем сброс) — 750 м.
Питание: завтрак, обед-ланчбокс.
Вулкан Мутновский, водопад в каньоне Опасный
Трансфер на вездеходе к вулкану Мутновский — здесь мы совершим прогулку по кромке кратера вулкана!
Если не будет низкой облачности, то увидим древнейшие следы извержений, фумарольное поле, кислотно-желтые от серы, посмотрим вулканическое озеро и активную воронку.
Затем мы отправимся к водопаду в каньоне Опасный, на реке Вулканная, здесь с разноцветных и многослойных стен ущелья падает 80-метровый водопад.
К Мутновскому вулкана туда–обратно 8 км, набор высоты (а затем сброс) — 400 м.
По погодным условиям, если будет низкая облачность и слишком много снега (такое может быть в конце июля — начале августа, что затруднит проезд даже для внедорожного транспорта), гид может принять решение об изменении плана на сегодняшний день и посетить другую локацию (Вилючинский водопад, Малую «долину гейзеров», Мутновскую Геотермальную станцию, пещеры вулкана Горелый).
Так как вулкан Мутновский очень активный, то иногда МЧС закрывает тропу по его склонам, поэтому программа этого дня может бы изменена.
Питание: завтрак, обед-ланчбокс.
Свободный день
Свободный день для дополнительных экскурсий, которые вы можете выбрать на ваш вкус:
- Морская прогулка по Тихому океану (здесь предусмотрена рыбалка и обед из свежепойманных морепродуктов, а также есть шанс увидеть китов, касаток, сивучей (морских львов) и тюленей. В июле и августе наши участники на подобных экскурсиях практически всегда встречают китов и касаток именно в бухте Русская).
- Полет на вертолете в Долину гейзеров — место, не нуждающееся в представлении, или на Курильской озеро — главный ареал обитания медведей на Камчатке.
- Восхождение на Авачинский вулкан — для тех, кто хочет преодолеть себя — это один из самых высоких камчатских вулканов, при восхождении на него нужно набрать 1500 метров (а потом сбросить их на спуске).
- Серфинг на Халактырском пляже.
- Каякинг на океане.
- Прогулку на сапах.
- Конная прогулка под вулканами и пр.
Все дополнительные мероприятия необходимо бронировать заранее! Мы с удовольствием посоветуем вам, к кому из местных организаторов однодневных экскурсий обратиться.
Традиционно наши гости выбирают морскую прогулку в бухту Русская и вертолетную экскурсию в Долину гейзеров.
Питание: завтрак.
Этно-стойбище и термальные источники
Сегодня мы отправимся в стойбище одного из коренных народов Камчатки, где будет обед не только из локальных продуктов, но и из блюд корякской кухни.
Можно будет потискать хаски — ездовые собаки с древних времен неразлучные спутники коряков, примерить национальную одежду, сфотографироваться в чуме.
Специально для нас будет организована фольклорная программа.
Во второй половине дня можно отдохнуть в термальных бассейнах.
Питание: завтрак, обед в стойбище.
Свободный день
Свободный день для дополнительных экскурсий, которые вы можете выбрать на ваш вкус:
- Морская прогулка по Тихому океану (здесь предусмотрена рыбалка и обед из свежепойманных морепродуктов, а также есть шанс увидеть китов, касаток, сивучей (морских львов) и тюленей. В июле и августе наши участники на подобных экскурсиях практически всегда встречают китов и касаток именно в бухте Русская).
- Полет на вертолете в Долину гейзеров — место, не нуждающееся в представлении, или на Курильской озеро — главный ареал обитания медведей на Камчатке.
- Восхождение на Авачинский вулкан — для тех, кто хочет преодолеть себя — это один из самых высоких камчатских вулканов, при восхождении на него нужно набрать 1500 метров (а потом сбросить их на спуске).
- Серфинг на Халактырском пляже.
- Каякинг на океане.
- Прогулку на сапах.
- Конная прогулка под вулканами и пр.
Все дополнительные мероприятия необходимо бронировать заранее! Мы с удовольствием посоветуем вам, к кому из местных организаторов однодневных экскурсий обратиться.
Традиционно наши гости выбирают морскую прогулку в бухту Русская и вертолетную экскурсию в Долину гейзеров.
Питание: завтрак.
Елизово - Козыревск
Едем в поселок Козыревск (около 7–8 часов) по федеральной трассе, которая представляет из себя 200 км асфальта и почти 300 км гравийки.
По дороге остановимся в поселке Сокоч и попробуем знаменитые местные пирожки. Знамениты они в первую очередь благодаря своим немалым размерам!
На ночь остановимся в уютном гостевом доме.
Питание: завтрак, чай и закуски на ужин.
Козыревск - вулкан Толбачик
Трансфер к вулкану Толбачик в глэмпинг в Мертвый лес по бездорожью через камчатскую тайгу и по вулканическому пеплу, нам предстоит объехать большой лавовый язык, перекрывший дорогу во время извержения 2012 года.
Ехать около 4–7 часов (в зависимости от состояния «дороги», если можно ее так назвать).
Уютный глэмпинг «Земля Медведей» станет для нас домом на несколько дней.
После обеда прогуляемся по Мертвому лесу, который образовался в результате извержения в 1975 году — деревья были погребены под раскаленным вулканическим пеплом — их остовы сохранились по сей день.
По прошествии уже более 50 лет жизни понемногу отвоевывает место у смерти — сейчас в Мертвом лесу произрастают мхи, иван-чай, малина — первые предвестники возрождения Земли.
Будем гулять по Мертвому лесу и заглянем на кратер Звезда, где когда-то кипела лава, а теперь это нагромождение шлака и пепла на краю Мертвого леса — здесь мы найдем пещеру-шкуродер, по которой смогут поползать все любители спелеологии.
Возможно, сегодня мы успеем подняться на активные конуса вулкана Толбачик, которые образовались во время Большого трещинного извержения вулкана Толбачик в 1975 году — самое крупное извержение 20 века его площадь 800 кв. км!
Четкого километража пеших прогулок в этот день нет, нагуляем примерно 10–15 км пешком.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Лавовое поле вулкана Толбачик
Сегодня мы будем гулять по практически остывшему лавовому полю, образовавшемуся во время извержения 2012–2013 годов, оно получило название Юбилейное трещинное Толбачинское извержение.
Погуляем по лавовому полю, поднимемся на активные вулканические конуса — огромные холмы из вулканических пород, поищем лавовые пещер, которые периодически образуются на поле из-за хрупкости лавы.
Здесь еще можно найти участки, где из-под лавы пробивается вулканическое тепло, а также лавовые пещеры, образовавшиеся в результате обвалов хрупкой лавовой породы.
Также по погоде и силам можно будет подняться на конус прорыва имени Набоко — именно он извергался в 2012–2013 годах и образовалось лавовое поле, по которому мы гуляли.
Исходя из прогноза погоды гид может поменять местами этот и завтрашний дни.
Как таковых троп на лавовых и шлаковых полях практически нет.
Временами придется подниматься по склону конуса с мелкой сыпухой, а наградой за это будут уникальные инопланетные пейзажи!
Четкого километража пеших прогулок в этот день нет, нагуляем примерно 10–15 км пешком.
Питание: завтрак, обед-ланчбокс, ужин.
Восхождение на вулкан Толбачик
Для наиболее активных и выносливых участников — восхождение на вулкан Плоский Толбачик (3140 м).
На его вершине нас ждет незабываемый вид на лавовые поля, на десятки вулканов и вулканчиков, расположенных в этой местности, а также на старый кратер Толбачика, глубиной около 500 м!
Восхождение технически не сложное, пешеходное без применения какого-либо специального снаряжения.
Но будет затяжной подъем на кратер, обычно он занимает 6–8 часов.
С кромки кратера открывается вид на кратер вулкана Плоский Толбачик — 2 км в диаметре и 500 м глубиной.
А в другую сторону вид на соседнюю вершину вулкана Острый Толбачик, а также панорама на вулканы Ключевской группы.
В случае хорошей погоды будет возможность посмотреть сверху на все места, где мы проходили.
К вечеру мы спустимся с вулкана и по уже знакомому лавовому полю вернемся в лагерь.
По желанию можно на вулкан не ходить и остаться в лагере.
В пути налегке 13 км, набор высоты — 1800 м, сброс высоты — 1800 м.
Питание: завтрак, обед-ланчбокс, ужин.
Вулкан Толбачик - Паратунка
Трансфер в Паратунку 500 км, в пути 12–14 часов в зависимости от состояния дороги.
Ночуем в отеле «Голубая лагуна».
Питание: завтрак.
Отъезд
Можно отправиться домой в любое время или продолжить знакомство с Камчаткой.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в спа-отеле Голубая лагуна, размещение 2-местное, в номере: санузел, чайник, фен, халаты, полотенца, тапочки — 8 ночей;
- в гостевом доме хостельного типа в поселке Козыревск, размещение 6-8-местное, санузел на этаже — 1 ночь;
- в глэмпинге в Мёртвом лесу, размещение 7-местное, туалет с унитазом на улице типа сортир, есть баня за доп. плату — 3 ночи.
Одноместное размещение возможно в спа-отеле Голубая лагуна за доп. плату в случае наличия свободных номеров.
Для глэмпинга в Мертвом лесу необходимо взять спальник (любой лёгкий) или вкладыш для спальника, так как в куполах на кроватях есть только подушки и пледы. По желанию, спальник можно не брать, но мы рекомендуем это делать из гигиенических соображений.
Варианты проживания
Спа-отель «Голубая лагуна»
Отель «Голубая лагуна» располагается в живописнейшем месте, где можно спокойно отдохнуть и насладиться красотой Камчатского края. Всего 15 минут пути от села Паратунка отделяет гостей от этого уединенного комплекса. На территории предусмотрена парковка и беспроводной скоростной интернет.
Номерной фонд представлен классическими номерами различных категорий, начиная от эконома заканчивая апартаментами с видом на озеро. В числе удобств: функциональная мебель, современная техника, общая или собственная ванная комната. В пользование постояльцам предоставляются полотенца и гигиенические принадлежности.
В ресторане отдыхающие смогут отведать блюда русской, японской, корейской и европейской кухни. А в саду оборудовано место для пикника и барбекю.
Желающие смогут посетить бассейн и поиграть в настольный теннис. Для самых маленьких путешественников обустроена детская площадка. Ближайший международный аэропорт находится в Елизово, расстояние составляет 30 км.
Глэмпинг в мертвом лесу
На территории лагеря 6 купольных шатров.
Есть общая кухня с кухонными принадлежностями, обеденным столом, кофемашиной.
На улице - гамаки, костровая зона и зона барбекю.
Гостевой дом в п. Козыревск
Гостевой дом расположен в городе Козыревске. 6-8-местное размещение, санузел на этаже, все номера оснащены чайником, холодильником.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и помощь организатора в орг. вопросах по желанию (приобретение билетов, приобретение снаряжения)
- Проживание в спа-отеле «Голубая лагуна» (8 ночей, 2-местное размещение)
- Проживание в гостевом доме хостельного типа в Козыревске (1 ночь, 6- и 8-местное размещение)
- Проживание в глэмпинге в Мертвом лесу (3 ночи, 7-местные купола)
- Трансфер по программе
- Питание: 12 завтраков, 7 обедов, 4 ужина
- Услуги гида (инструктора-проводника)
- Регистрация группы в МЧС
- Экстренная спутниковая связь
- Плата за нахождение на территории природных парков
- Посещение музея вулканов Вулканариума с экскурсией
- Посещение этно-стойбища
- Купание в терминальном бассейне в отеле
- Услуги повара в дни проживания в глэмпинге в Мертвом лесу
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Такси от/до аэропорта в 1 и 13 дни
- Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан стран СНГ)
- Туристическая страховка
- Питание, не включенное в программу: 4 обеда и 8 ужинов
- Дополнительные экскурсии на выбор в свободные дни (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное
- Треккинговые палки (телескопические).
- Сидушка (хоба).
- Емкость для воды (пластиковая бутылка/ гидросистема/ фляжка).
- Полотенце.
- Налобный фонарик и комплект запасных батареек к нему.
- Рюкзак для радиальных выходов (до 30 л, легкий).
- Солнцезащитные очки.
- Спальник (любой легкий) для ночевки в глэмпинге в Мертвом лесу (предоставляется подушка и плед).
Треккинговые палки и спальник можно взять в прокат на Камчатке, необходимо бронировать заранее.
Необязательное
- Power bank (зарядное устройство-аккумулятор).
- Мобильный телефон с зарядкой.
- Фотоаппарат.
- Термос.
- Часы наручные.
- Беруши.
Косметичка
- Влажные салфетки.
- Гигиеническая помада.
- Зубная щетка и паста.
- Крем солнцезащитный (spf 50).
- Репеллент от насекомых (лучше универсальный спрей).
- Принадлежности для душа и бани.
Личная аптечка
- Индивидуальные препараты.
- Пластырь.
- Наколенники ортопедические/Эластичный бинт.
Одежда
- 1 футболка или рубашка с длинным рукавом.
- 2 ходовые футболки (синтетика).
- Бафф (шарф).
- Ботинки треккинговые мембранные легкие (твердая подошва, фиксированный голеностоп).
- Гамаши/фонарики для ботинок (закрывают расстояние между концом ботинка и началом брюк, помогают не пачкать нижнюю часть брюк и уберегают от попадания мелких камней в ботинки).
- Головной убор от солнца (бафф, кепка, панамка).
- Кеды/кроссовки/шлепки/кроксы (в качестве запасной обуви для глэмпинга).
- Мембранная куртка (непромокаемая, непродуваемая)/ дождевик туристический до колен.
- Мембранные штаны (непромокаемые, непродуваемые) (если есть дождевик, можно не брать).
- Нижнее белье (лучше синтетика) в разумных количествах.
- Носки треккинговые 2 пары.
- Перчатки тонкие.
- Перчатки или рукавицы непродуваемые (с виндстопом).
- Пуховая жилетка или легкий пуховик.
- Теплая флисовая кофта.
- Термобелье тонкое (летнее).
- Флисовые штаны для утепления.
- Шапка.
- Шорты (не джинсовые).
- Штаны ходовые (из быстросохнущего материала, легкостирающиеся).
- Одежда для сна в гостевом доме в Козыревске и глэмпинге.
Документы
- Билеты или маршрутные квитанции.
- Гермомешок для документов.
- Деньги на дополнительные расходы.
- Копия паспорта РФ (или фото в телефоне).
- Паспорт РФ.
- Полис ОМС.
- Туристическая страховка с опциями активный отдых и треккинг до высоты 3500 метров.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой температурный режим будет в туре?
Ночные температуры на Камчатке летом +5… +12°C, дневные +12… +25°C. Возможны дожди и сильные ветра.
Есть ли сотовая связь на маршруте?
Сотовая связь на маршруте есть на стоянке клешня под вулканом Толбачик (только МТС без интернета) и под вулканом Авачинский (все операторы). В поселках Паратунка и Козыревск связь есть.
Пожалуйста, не забудьте предупредить близких о проблемах со связью на маршруте!
О текущих новостях группы всегда можно узнать у менеджера по телефону или почте (гид поддерживает связь с турклубом через спутниковый телефон).
Электричество есть в гостевом доме в Козыревске круглосуточно и в глэмпинге в Мертвом лесу в вечернее время от генератора.
Есть ли ограничения на посещение полуострова?
Для иностранных участников (в том числе для граждан стран СНГ) нам необходимо заблаговременно оформлять разрешение на посещение ими полуострова. За оформление разрешения взимается дополнительная плата.
Есть ли трансфер в/из аэропорта?
Мы не закладываем в стоимость тура трансфер их/в аэропорт, так как в день с Камчатки улетает в среднем 10 рейсов, что делает групповой трансфер не возможным, а индивидуальный удорожит программу.
Возможно вызвать такси через приложение Убер или Яндекс. Такси, или же можно попросить вызвать такси гида или администратора отеля.
Где и во сколько встречается группа?
Тур начинается со встречи вечером в первый день программы (ориентировочно 18:00).
Заселение с 15:00, если номера будут готовы раньше, то могут заселить раньше, но это не гарантировано.
Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.
На Камчатке часовой пояс +9 часов к Москве.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. Необходима туристическая страховка с опциями активный отдых и треккинг до высоты 3500 метров.
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программ?
Программа тура может меняться исходя из погодных условий и физической подготовки участников.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой.
Наша группа (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически.
Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек!
Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!