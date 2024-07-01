Позавтракав, садимся по джипам и отправляемся к горе Вачкажец — потухшему вулкану, покрытому ледниками и пышной зеленью на склонах. Затем пойдём пешком: пройдём через лес и окажемся у озера Тахколоч, в котором, как в зеркале, отражаются вершины гор. Устроим привал у воды с горячим обедом, подышим чистым воздухом и насладимся тишиной. Если повезёт, встретим евражек — дружелюбных сусликов.

После снова разместимся по машинам и поедем в термальный комплекс «Зеленовские озерки». Вы окунётесь в ванны с тёплой водой из источников — расслабитесь и восстановите силы. К вечеру вернёмся в отель.