Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Вы искупаетесь в расслабляющих термальных ваннах и попробуете деликатесных крабов, икру и морских ежей. Мы спланировали ваш идеальный трип, вам осталось только присоединиться!
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|135 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Проживание. В новом уютном и атмосферном апарт-отеле, размещение двухместное. По запросу возможно трёх- и одноместное размещение (за доплату).
Питание. В стоимость включены завтраки с камчатскими деликатесами от повара, обеды и перекусы во время экскурсий. Ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Никольская сопка
Встречаемся и едем в отель, где вы разместитесь и отдохнёте после перелёта. А затем вас ждёт экскурсия на Никольскую сопку — главную достопримечательность Петропавловска-Камчатского и место его основания. Вы узнаете её историю и со смотровой площадки полюбуетесь чарующим видом Авачинской бухты. Вечером соберёмся за ужином в одном из лучших ресторанов города.
Треккинг по горе Вачкажец, обед у озера Тахколоч, купание в термальных источниках
Позавтракав, садимся по джипам и отправляемся к горе Вачкажец — потухшему вулкану, покрытому ледниками и пышной зеленью на склонах. Затем пойдём пешком: пройдём через лес и окажемся у озера Тахколоч, в котором, как в зеркале, отражаются вершины гор. Устроим привал у воды с горячим обедом, подышим чистым воздухом и насладимся тишиной. Если повезёт, встретим евражек — дружелюбных сусликов.
После снова разместимся по машинам и поедем в термальный комплекс «Зеленовские озерки». Вы окунётесь в ванны с тёплой водой из источников — расслабитесь и восстановите силы. К вечеру вернёмся в отель.
Морская прогулка к бухте Русская, рыбалка
В этот день на комфортном катере отправляемся в круиз вдоль побережья в бухту Русская — узкий фьорд, окружённый утёсами разной высоты. Сделаем несколько остановок в открытом океане, чтобы понаблюдать за китами и косатками и увидеть места обитания сивучей. Здесь же вы сможете оценить удовольствие от глубоководной рыбалки — все снасти будут подготовлены специально для вас. А ещё на борту вы полакомитесь крабами и жареной рыбой, попробуете морских ежей и другие деликатесы.
Восхождение на вулкан Горелый, водопад Спокойный
Сегодня на джипах доедем до знаменитого вулкана Горелый и совершим несложный подъём, любуясь по пути умопомрачительными видами. Вы увидите застывшие и потрескавшиеся лавовые потоки красноватых оттенков, плоское дно кальдеры, усыпанное вулканическим чёрным песком. После прогуляемся к водопаду Спокойный, который срывается с почти вертикального склона 20-метровой высоты, а вокруг растёт каменная берёза — один из символов региона. По программе также запланирован горячий обед и перекусы во время треккинга.
Рыбный рынок, отъезд
Утром после завтрака заглянем на местный рыбный рынок, чтобы вы могли увезти с собой камчатских крабов, икру и рыбу. Затем — трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в новом отеле
- Ежедневные завтраки с камчатскими деликатесами от повара
- Обеды и перекусы во время экскурсий
- Сопровождение квалифицированными местными гидами на протяжении всего тура
- Трансферы по программе, от аэропорта и в аэропорт
- Снаряжение для рыбалки в морском круизе
- Треккинговое снаряжение (палки, хобы, дождевики)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Ужины