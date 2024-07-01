В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Авторский тур на Камчатке

Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане

Путешествие на Камчатку кажется непосильным? Тогда вам с нами! Вы будете жить в уютном и стильном отеле и каждый день выезжать на знаменитые локации. Мы совершим два несложных подъёма — на вулкан Горелый и гору Вачкажец. Выйдем на катере в открытый океан, где сможем понаблюдать за косатками и тюленями.

Вы искупаетесь в расслабляющих термальных ваннах и попробуете деликатесных крабов, икру и морских ежей. Мы спланировали ваш идеальный трип, вам осталось только присоединиться!
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Ближайшие даты:
1
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет135 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Проживание. В новом уютном и атмосферном апарт-отеле, размещение двухместное. По запросу возможно трёх- и одноместное размещение (за доплату).

Питание. В стоимость включены завтраки с камчатскими деликатесами от повара, обеды и перекусы во время экскурсий. Ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Никольская сопка

Встречаемся и едем в отель, где вы разместитесь и отдохнёте после перелёта. А затем вас ждёт экскурсия на Никольскую сопку — главную достопримечательность Петропавловска-Камчатского и место его основания. Вы узнаете её историю и со смотровой площадки полюбуетесь чарующим видом Авачинской бухты. Вечером соберёмся за ужином в одном из лучших ресторанов города.

Никольская сопкаНикольская сопкаНикольская сопкаНикольская сопкаНикольская сопкаНикольская сопкаНикольская сопка
2 день

Треккинг по горе Вачкажец, обед у озера Тахколоч, купание в термальных источниках

Позавтракав, садимся по джипам и отправляемся к горе Вачкажец — потухшему вулкану, покрытому ледниками и пышной зеленью на склонах. Затем пойдём пешком: пройдём через лес и окажемся у озера Тахколоч, в котором, как в зеркале, отражаются вершины гор. Устроим привал у воды с горячим обедом, подышим чистым воздухом и насладимся тишиной. Если повезёт, встретим евражек — дружелюбных сусликов.

После снова разместимся по машинам и поедем в термальный комплекс «Зеленовские озерки». Вы окунётесь в ванны с тёплой водой из источников — расслабитесь и восстановите силы. К вечеру вернёмся в отель.

Треккинг по горе Вачкажец, обед у озера Тахколоч, купание в термальных источникахТреккинг по горе Вачкажец, обед у озера Тахколоч, купание в термальных источникахТреккинг по горе Вачкажец, обед у озера Тахколоч, купание в термальных источникахТреккинг по горе Вачкажец, обед у озера Тахколоч, купание в термальных источниках
3 день

Морская прогулка к бухте Русская, рыбалка

В этот день на комфортном катере отправляемся в круиз вдоль побережья в бухту Русская — узкий фьорд, окружённый утёсами разной высоты. Сделаем несколько остановок в открытом океане, чтобы понаблюдать за китами и косатками и увидеть места обитания сивучей. Здесь же вы сможете оценить удовольствие от глубоководной рыбалки — все снасти будут подготовлены специально для вас. А ещё на борту вы полакомитесь крабами и жареной рыбой, попробуете морских ежей и другие деликатесы.

Морская прогулка к бухте Русская, рыбалкаМорская прогулка к бухте Русская, рыбалкаМорская прогулка к бухте Русская, рыбалкаМорская прогулка к бухте Русская, рыбалка
4 день

Восхождение на вулкан Горелый, водопад Спокойный

Сегодня на джипах доедем до знаменитого вулкана Горелый и совершим несложный подъём, любуясь по пути умопомрачительными видами. Вы увидите застывшие и потрескавшиеся лавовые потоки красноватых оттенков, плоское дно кальдеры, усыпанное вулканическим чёрным песком. После прогуляемся к водопаду Спокойный, который срывается с почти вертикального склона 20-метровой высоты, а вокруг растёт каменная берёза — один из символов региона. По программе также запланирован горячий обед и перекусы во время треккинга.

Восхождение на вулкан Горелый, водопад СпокойныйВосхождение на вулкан Горелый, водопад СпокойныйВосхождение на вулкан Горелый, водопад Спокойный
5 день

Рыбный рынок, отъезд

Утром после завтрака заглянем на местный рыбный рынок, чтобы вы могли увезти с собой камчатских крабов, икру и рыбу. Затем — трансфер в аэропорт.

Рыбный рынок, отъездРыбный рынок, отъездРыбный рынок, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в новом отеле
  • Ежедневные завтраки с камчатскими деликатесами от повара
  • Обеды и перекусы во время экскурсий
  • Сопровождение квалифицированными местными гидами на протяжении всего тура
  • Трансферы по программе, от аэропорта и в аэропорт
  • Снаряжение для рыбалки в морском круизе
  • Треккинговое снаряжение (палки, хобы, дождевики)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, время встречи зависит от времени вашего прилёта
Завершение: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, время зависит от времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыАвачинская бухтаПопулярные местаКратер вулкана ГорелыйПрирода и пейзажиРыбалкаВодные развлеченияЖивотныеВулканы

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