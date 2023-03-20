По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке

Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан
Отправляемся на Камчатку, чтобы пройтись по чёрному вулканическому песку, вдохнуть бриз Тихого океана и прокатиться на санях за снегоходом мимо горных вершин.

Погрузимся в культуру коряков и насладимся национальными песнями и
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игрой на варгане, отдохнём от городской суеты в этнодеревне и попробуем традиционные блюда: лепёшки на костре и суп-шурпу из оленины. Передвигаться будем на внедорожнике — доберёмся до даже самых труднодоступных мест!

5
1 отзыв
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно изменение программы из-за погодных условий.

Проживание. Будем жить в отеле «Peak 3456» 3*/ «Арсеньев» / «Начальник Камчатки»/ «Три Лыжи»/«Петропавловск»/«Дабл Эль» в Петропавловске-Камчатском, в отеле «Антариус»/ на базе отдыха «Лесная Поляна» или «Солнечная» в селе Паратунка. Возможны отели и турбазы аналогичного уровня. С доплатой возможно размещение в SPA-отеле «Лагуна». 2-местное размещение с удобствами в номере. Цена тура указана за 1 человека при 2-местном размещении.

Питание. В программу включены завтраки в отелях и 4 обеда на экскурсиях.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопку

Встретимся в аэропорту Елизово. Ориентируемся на время прилёта рейсов из Москвы, а остальные согласуем индивидуально.

Разместимся во внедорожнике и отправимся в Петропавловск-Камчатский. Остановимся у арт-объекта «Здесь начинается Россия» и рассмотрим вытесанных из камня медведицу с медвежонком. Звери в натуральную величину расположились на фоне живописной панорамы: вы увидите сразу пять камчатских вулканов!

Доберёмся до города, пообедаем в формате перекуса и пройдёмся вдоль набережной незамерзающей Авачинской бухты, где корабли ходят круглый год. На прогулке вдоволь надышимся океанским бризом, услышим рассказ об истории Камчатки и увидим главные достопримечательности.

Поднимемся на Никольскую сопку — небольшой хребет высотой 108 метров, откуда открывается завораживающий вид на окрестности. На её склонах расположены памятники в честь обороны города от англо-французских захватчиков в 1854 году.

По желанию и за доплату сможем посетить «Вулканариум» — научно-познавательный интерактивный музей, где экспонаты можно потрогать!

Вечером заселимся в отель, ужин — самостоятельно.

Прогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопку
2 день

Халактырский пляж, сопка Мишенная и мыс Маячный

По желанию за доплату можем начать день романтично: встретим рассвет на берегу Тихого океана.

После завтрака в отеле отправимся на Халактырский пляж, чтобы прогуляться по чёрному вулканическому песку и сменить городской шум на шёпот волн. Пройдёмся по тематическим зонам и сделаем эффектные фотографии.

Следующая точка маршрута — смотровая площадка на сопке Мишенная. Из одного места вы увидите панорамный вид на Петропавловск-Камчатский, бескрайний Тихий океан, Авачинскую бухту и гряду вулканов. Постараемся не заполнить всю память смартфона сразу же (нас ожидает ещё множество головокружительных пейзажей) и поедем дальше.

Остановимся на смотровой площадке с видом на кекуры Три Брата — три столпообразные скалы, выступающие из воды, бухты Большая и Малая Лагерная.

Доберёмся до мыса Маячный — форпоста Камчатки со стороны Авачинской бухты. Здесь располагается Петропавловский маяк, а раньше находилась пограничная застава. Название мыс получил ещё в 19 веке — здесь зажигали сигнальные костры, помогающие морякам добраться до берега. Увидим с высоты каменный пляж у бухты с нависающими отвесными скалами. Место облюбовали птицы: тут и там они свили гнёзда прямо на валунах. Посетим эту локацию при наличии проезда для автотранспорта.

На берегу бухты Большая или Малая Лагерная устроим обед в виде перекуса с согревающим чаем под крики чаек и шум прибоя.

Вечером вернёмся в отель, ужин — самостоятельно.

Халактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс Маячный
3 день

На снегоходах по Авачинскому перевалу

Позавтракаем в отеле, выселимся с вещами и поедем на Авачинский перевал. Развлечения в этот день зависят от вашего желания.

Вариант 1. Устроим джип-тур в Лавовую падь за горой Верблюд. Будем любоваться высокими хребтами и бескрайними белоснежными просторами. Обед в формате ланч-боксов.

Вариант 2. С доплатой от 9000 руб/чел. Отправимся в снегоходный тур на Авачинский перевал. Вы сможете поехать за снегоходом в нартах — узких длинных санях, или, за доплату, самим управлять снегоходом. Помчимся по перевалу, любуясь Корякским и Авачинским вулканами, а затем поедем к экструзии Верблюд — двугорбой горе, образованной лавой после извержения вулкана, или к Лавовой пади. На обратном пути остановимся на смотровой площадке, чтобы сфотографироваться на фоне снежных пейзажей и бухты. Вернёмся к месту старта, заглянем в кафе, где согреемся и поедим.

Вечером заселимся на базу отдыха с термальными бассейнами в Паратунке. Возможны: база отдыха «Антариус», «Лесная Поляна», «Солнечная», с доплатой — SPA-отель «Лагуна».

На снегоходах по Авачинскому перевалуНа снегоходах по Авачинскому перевалуНа снегоходах по Авачинскому перевалуНа снегоходах по Авачинскому перевалу
4 день

Свободный день

Сегодня вы сможете выбрать активность на день за доплату. После завтрака можем отправиться в тур по камчатским источникам на внедорожниках (доплата — 11000 руб. /чел). По дороге остановимся в Сокочах и попробуем фирменные местные пирожки. За один день вы побываете в трёх источниках: искупаетесь в Малкинских, в Начикинских сможете окунуться в дикие источники или расслабиться в бассейне, а в лечебно-оздоровительном комплексе «Зеленовские озерки» примете радоновые лечебные ванны.

Второй вариант: отправимся на вертолётную экскурсию и облетим вулканы Мутновский и Горелый (38000 руб. /чел, при наборе группы, при летной погоде). На этой экскурсии вы рассмотрите кратеры, фумаролы и кратерные озера действующих вулканов из окон вертолета. В кальдере вулкана Ксудач вы прогуляетесь по берегу «горячего» пляжа и полюбуетесь двумя живописными озерами. На Ходуткинских горячих источниках можно не только искупаться в горячей термальной речке, но и насладиться видами вулканов Ходутка и Приёмыш.

Третий вариант: посетим горнолыжную базу «Морозная» (доплата — 7000 руб. /чел). На курорте есть 7 оборудованных трасс и 3 подъёмника, а с вершин открываются фантастические виды на Корякский и Авачинский вулканы и город Елизово. Мы обеспечим вас безлимитным абонементом на спуски, а лыжи или сноуборд вы сможете взять в прокате. Проведём на склонах весь световой день, а вечером вернёмся в отель.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Этнодеревня, катание в упряжках и термальные источники

После завтрака выселимся с базы отдыха и поедем в этнодеревню «Кайныран», где отдохнём от городской суеты и познакомимся с бытом и культурой коряков. Вас ждёт концерт местных аборигенов — игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников. На обед попробуем лепёшки с костра и суп-шурпу из оленины и согреемся корякским травяным чаем.

Затем — экскурсия по питомнику ездовых собак. Вы узнаете, как развивался национальный вид спорта, и пройдёте инструктаж, после чего в компании каюра (погонщика) отправитесь кататься в упряжке по специально проложенной трассе.

Посетим турбазу «Зеленовские озерки», где расслабимся в радоновых ваннах. Купание в термальных источниках облегчает работу сердца, способствует заживлению ран и оказывает противовоспалительное действие.

Вечером заселимся в отель в Петропавловске-Камчатском.

Этнодеревня, катание в упряжках и термальные источникиЭтнодеревня, катание в упряжках и термальные источникиЭтнодеревня, катание в упряжках и термальные источникиЭтнодеревня, катание в упряжках и термальные источникиЭтнодеревня, катание в упряжках и термальные источникиЭтнодеревня, катание в упряжках и термальные источникиЭтнодеревня, катание в упряжках и термальные источникиЭтнодеревня, катание в упряжках и термальные источникиЭтнодеревня, катание в упряжках и термальные источники
6 день

Отъезд

Позавтракаем и выселимся из отеля до 12:00. Заглянем на местный рынок и закупимся морепродуктами, камчатской икрой и сувенирами. С полными чемоданами деликатесов поедем в аэропорт.

ОтъездОтъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет84 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Петропавловске-Камчатском и Паратунке
  • Завтраки в отелях и 4 обеда на экскурсиях
  • Трансферы на внедорожниках по программе
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - от 15000 руб., в зависимости от отеля, подселения нет
  • Снегоходный тур в День 3 - доплата от 9 000 руб. /чел
  • Тур по камчатским источникам - 11 000 руб. /чел. + обед
  • Вертолётные экскурсии - от 38 000 руб. /чел. при наборе группы и при условии лётной погоды
  • Поездка на горнолыжный курорт + безлимитный абонемент на спуски - 7 000 руб. /чел
  • Входные билеты в термальные бассейны и источники - от 400-500 руб. /чел/вход
  • Встреча рассвета на берегу океана - стоимость по запросу
  • Мы предлагаем сборный тур для группы до 5 человек, если у вас готовая компания больше - мы организуем для вас 2/3 джипа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, время прилёта рейсов из Москвы, остальные согласовываются отдельно
Завершение: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
20 мар 2023
В общем у меня впечатление позитивное, сначала Александр был очень напряжен, старался подстроится что ли, но когда группа была больше чем я, шикарно, и познавательно, и с юмором, а главное переживает за то что делает, и Ольга, хоть я её не видел, ощущение что она постоянно рядом, я много путешествую, уж поверьте, ошибиться тут никак. Мне понравилось

Тур входит в следующие категории Камчатки

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