В этом северном краю всё особенное: климат, природа, еда.



Икра здесь льётся рекой, разнообразие рыбы не знает границ, а камчатского краба хоть раз в жизни должен попробовать каждый.



Едем с нами, чтобы сделать это! Вы насладитесь вкусом морепродуктов, порыбачите в открытом океане и покорите вулкан Мутновский.



Увидите сивучей и евражек, расслабитесь в термальном источнике и посмотрите на старейший на Дальнем Востоке маяк. И, конечно, сможете привезти гостинцы с собой.