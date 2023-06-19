На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана

Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан

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Ответы на вопросы
В этом северном краю всё особенное: климат, природа, еда.

Икра здесь льётся рекой, разнообразие рыбы не знает границ, а камчатского краба хоть раз в жизни должен попробовать каждый.

Едем с нами, чтобы сделать это! Вы насладитесь вкусом морепродуктов, порыбачите в открытом океане и покорите вулкан Мутновский.

Увидите сивучей и евражек, расслабитесь в термальном источнике и посмотрите на старейший на Дальнем Востоке маяк. И, конечно, сможете привезти гостинцы с собой.
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Ближайшие даты:
19
июн
26
июн
3
июл
10
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи зависит от времени вашего прилёта
Завершение: Петропавловск-Камчатский, аэропорт, ко времени ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Водные развлечения
Многодневные туры
7-дневные туры
Природа и пейзажи
Животные
Рыбалка
Вулканы

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