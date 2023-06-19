Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
В этом северном краю всё особенное: климат, природа, еда.
Икра здесь льётся рекой, разнообразие рыбы не знает границ, а камчатского краба хоть раз в жизни должен попробовать каждый.
Едем с нами, чтобы сделать это! Вы насладитесь вкусом морепродуктов, порыбачите в открытом океане и покорите вулкан Мутновский.
Увидите сивучей и евражек, расслабитесь в термальном источнике и посмотрите на старейший на Дальнем Востоке маяк. И, конечно, сможете привезти гостинцы с собой.
Икра здесь льётся рекой, разнообразие рыбы не знает границ, а камчатского краба хоть раз в жизни должен попробовать каждый.
Едем с нами, чтобы сделать это! Вы насладитесь вкусом морепродуктов, порыбачите в открытом океане и покорите вулкан Мутновский.
Увидите сивучей и евражек, расслабитесь в термальном источнике и посмотрите на старейший на Дальнем Востоке маяк. И, конечно, сможете привезти гостинцы с собой.
Ближайшие даты:
19
июн
июн
26
июн
июн
3
июл
июл
10
июл
июл
17
июл
июл
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июл
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи зависит от времени вашего прилётаЗавершение: Петропавловск-Камчатский, аэропорт, ко времени ваших рейсов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов на Камчатке
Всем доброго дня! Меня зовут Анастасия. Мы с командой профессиональных гидов организуем супер путешествия по Камчатке любой сложности и круглый год. Наша работа — это качественный и безопасный сервис на протяжении всего вашего отдыха. Камчатка ждёт вас!Задать вопрос
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Можно с детьми
Водные развлечения
Многодневные туры
7-дневные туры
Природа и пейзажи
Животные
Рыбалка
Вулканы
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