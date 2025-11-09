1 день

Встреча, выход на маршрут

Встреча на ж/д вокзале г. Кандалакша, поезд № 016А, 092А (Москва), поезд № 016А/677Ч (Санкт-Петербург).

Выезд к началу маршрута п. Алакуртти (100 км).

Завтрак.

Подготовка снаряжения к сплаву.

Инструктаж по технике безопасности. Тренировка.

Обед.

Сплав: Мост – пор. Водопадный (2 к. с.).

Ужин, ночлег в полевых условиях.

Алакуртти – старинное поселение финских саамов. Название Алакуртти происходит от местности, где в середине 17 века поселился со своей семьей землевладелец Генрих Куртти. Его потомки селились затем вдоль правого берега реки Тунсайоки, и соответственно районы их расселения назывались Юли-куртти (Верхнее Куртти) и Алакуртти (Нижнее Куртти).

Существует еще несколько версий происхождения этого слова. Одна из них такова, что Алакуртти (дословный перевод) – низина, долина рос. Посёлок оправдывает свое название, он расположен в низине, окаймленной высокими сопками.

Они оберегали от суровых зимних ветров и создавали особый микроклимат, который позволял вести хозяйственную деятельность первым жителям поселения.

