Динамичный ритм 7-ми дневного сплава по кристально чистым водам дарит уникальные впечатления и адреналин, наполняя каждого участника энергией приключения.
Программа тура по дням
Встреча, выход на маршрут
Встреча на ж/д вокзале г. Кандалакша, поезд № 016А, 092А (Москва), поезд № 016А/677Ч (Санкт-Петербург).
Выезд к началу маршрута п. Алакуртти (100 км).
Завтрак.
Подготовка снаряжения к сплаву.
Инструктаж по технике безопасности. Тренировка.
Обед.
Сплав: Мост – пор. Водопадный (2 к. с.).
Ужин, ночлег в полевых условиях.
Алакуртти – старинное поселение финских саамов. Название Алакуртти происходит от местности, где в середине 17 века поселился со своей семьей землевладелец Генрих Куртти. Его потомки селились затем вдоль правого берега реки Тунсайоки, и соответственно районы их расселения назывались Юли-куртти (Верхнее Куртти) и Алакуртти (Нижнее Куртти).
Существует еще несколько версий происхождения этого слова. Одна из них такова, что Алакуртти (дословный перевод) – низина, долина рос. Посёлок оправдывает свое название, он расположен в низине, окаймленной высокими сопками.
Они оберегали от суровых зимних ветров и создавали особый микроклимат, который позволял вести хозяйственную деятельность первым жителям поселения.
Переход до порога Подкова
Завтрак.
Сплав: пор. Водопадный (2 к. с.) – пор. Кривой (3 к. с.) – пор. Юрьев день (2 к. с.) – пор. Надежда (2 к. с.) – пор. Подкова (1-2 к. с.).
Обед в пути.
Ужин, ночлег в полевых условиях.
Переход до порога Котел
Завтрак.
Сплав: пор. Красивый (3-4 к. с.) – пор. Яма (3-4 к. с.) – пор. Котел (3 к. с.)
Обед в пути.
Ужин, ночлег в полевых условиях.
Дневка
Дневка.
Катание на порогах Яма, Котел.
Туристическая баня.
Завтрак, обед, ужин и ночлег в полевых условиях.
Переход до порога Карниз
Завтрак.
Сплав: пор. Котел (3-4 к. с.) – пор. Карниз (3-4 к. с.).
Обед в пути.
Ужин, ночлег в полевых условиях.
Переход до порога Шляпа
Завтрак.
Сплав: пор. Карниз (3-4 к. с.) – пор. Каньонный (2 к. с.) – пор. Змея (2 к. с) – пор. Шляпа (3-4 к. с.).
Обед и ужин, ночлег в полевых условиях.
Переход на катере по Йовскому водохранилищу. Завершение тура
Завтрак.
Переход на катере по Йовскому водохранилищу до п. Зареченск.
Йовское водохранилище образовано в 1960-61 гг. плотиной на р. Иова (Ковда). Состоит из озёрных (в подпоре находятся Сушозеро, Ругозеро, Соколозеро) и речных участков.
Одним из хозяйственных предназначений Йовского водохранилища является рыбалка. Здесь обитают различные виды рыб: ряпушка, сиг, кумжа, хариус, щука, корюшка. Это популярное место для любителей рыбалки.
Трансфер в г. Кандалакша (90км).
Отъезд вечерними поездами № 015А/119А, 091А (Москва), № 015А (Санкт-Петербург).
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура на 1 человека: 40 790 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Палатки — трех- и четырехместные, фирма Tramp.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе
- Работа инструкторов
- Аренда катера
- Прокат снаряжения для сплава: катамаранов, рафтов, весел, касок, спасательных жилетов, герметичных упаковок
- Туристическая баня
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Кандалакша и обратно
- Страхование болезней и непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Спальный мешок - 700 руб. /тур (температура комфорта +6°C, экстрим 0°C) (оплачивается при бронировании тура)
- Аренда неопренового костюма - 3 000 руб. /тур (оплачивается при бронировании тура)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак (не станковый) или дорожную сумку;
- неопреновый комбинезон, неопреновые носки или специальную обувь для сплава (или дождевик, куртка-штаны);
- кружку, ложку, миску;
- спрей от клеща (весенние сплавы);
- документы: паспорт + ксерокопия первых страниц для возможного пограничного контроля (реки Тумча, Китенйоки, Тохмайоки), страховой медицинский полис.
Удобную походную одежду:
- брюки и легкая куртка с капюшоном (анорак);
- рубашка с длинным рукавом;
- шерстяные носки 2 пары;
- простые носки 2–3 пары;
- купальный костюм;
- футболки;
- перчатки х/б;
- головной убор с козырьком;
- теплая куртка;
- шерстяная шапочка;
- свитер;
- накидка от дождя;
- смена нижнего белья.
Обувь:
- ботинки туристические или кроссовки;
- сменная обувь.
Личные вещи:
- солнцезащитные очки;
- нож;
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- крем от загара и после загара;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- средства личной гигиены (туалетная бумага, влажные салфетки и т. д.);
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
График маршрута и места стоянок могут быть скорректированы на месте в зависимости от погоды и состояния группы. Принятие решения о прохождении или обносе порогов 3–4 к. с. зависит от уровня воды и готовности группы.
Какое снаряжение предоставляется?
Снаряжение для сплава:
Рафт (Timetrial) — специальная 10–12-местная надувная лодка для сплава по бурной воде. Обладает высокой безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ-материалов.
Катамаран (Raftmaster) Fox-600 — шестиместное туристское разборное судно для путешествий по рекам любой категории сложности. В этом катамаране заложен и проверен на практике компромисс большинства современных требований для походных катамаранов. Он подойдет как для туристов-водников с наивысшей степенью притязаний, так и для начинающих туристов.
Байдарка (Stream) «Хатанга-2 SPORT», «Хатанга-2 Extreme» — надувная байдарка для сплава 2 человек. Обладает высокой устойчивостью и хорошей управляемостью в порогах, подходит для новичков. Изготовлена из прочных ПВХ-материалов.
Весла, спасжилеты, спас-концы, каски, гермоупаковки — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Снаряжение для лагеря:
Палатки — трех- и четырехместные, фирма Tramp. На палатку выдается необходимое количество теплоизоляционных ковриков.
Спальники — температурный режим оптимальный для времени проведения тура. Если вы берете личный спальник, стоит предупредить фирму заранее.
Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Какое питание на маршруте?
Питание согласно программе.
Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом.
Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется.
В меню включены свежие овощи, супы, каши, макаронные изделия, гречка, рис, картофель, колбаса полукопченая, сыр, мясо (тушенка), майонез, кетчуп, томатная паста, чай, кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, конфеты, хлеб, минеральная вода.
Внимание: спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Гости обычно беспокоятся об этом заранее сами.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Вы добровольно приобрели путевку и знаете, что река, лес являются местами повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. Здесь бывают дожди, сильные ветры, затяжная непогода, низкие и высокие температуры воздуха, резкая смена погоды, пожары, паводки. На человека влияет перепад температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
Перед выходом на активную часть маршрута гидами-проводниками проводится инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать осторожность и личную безопасность. Выполнять правила, изложенные в инструкции по ТБ, выполнять указания и команды гида-проводника.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников. На воде участники всегда находятся в спасательных жилетах, при прохождении порогов — в касках. При прохождении порогов выставляется страховка с воды или с берега.
На воде сильное солнечное отражение, поэтому необходимо использовать солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывать открытые участки тела и голову.
На случай мелких травм у гида-проводника имеется аптечка.
Какие еще есть рекомендации?
Желательно иметь прививку от клещевого энцефалита, страховку от укуса клеща или соответствующие таблетки йодантипирина, а также личную аптечку. Лучше Вас никто не знает о Вашем состоянии здоровья, поэтому при наличии индивидуальных отклонений в состоянии здоровья обязательно предупредите об этом гида-проводника, а при появлении известных Вам признаков недомогания или заболевания немедленно обратитесь к гиду-проводнику. Конфиденциальность при этом гарантируется.
Пожалуйста:
- не разводите костры в непредусмотренных для этого местах;
- при купании в водоемах не прыгайте в воду с неприспособленных для этого сооружений и не ныряйте в местах с неизвестными глубиной и состоянием дна;
- не заплывайте далеко от берега — вода в озерах Карелии холодная, что может быть опасным;
- будьте готовы к крайним переменам погоды и «нестандартным» ситуациям;
- возьмите с собой те средства защиты от насекомых (репелленты), которые подходят лично Вам;
- проявляя внимание в отношении тех, кто принимает участие в туре, мы просим не курить ни в одном из наших средств передвижения (рафт, катамаран) и транспорте, а также около костра. Возможности для курения предоставляются во время отдыха.
Чтобы защититься от клещей:
- необходимо подготовить одежду: плотно застегнуть воротник, манжеты рукавов, заправить рубашку в брюки, штанины брюк заправить в плотные носки. Обязательно надевают головной убор (кепку, платок и пр.). Лучшая обувь для леса – сапоги;
- нельзя надевать в лес короткие брюки, шорты, тапочки, рубашку с короткими рукавами;
- одежду необходимо обработать репеллентами;
- через каждые 2 – 3 часа пребывания в лесу необходимо осматривать одежду, открытые части тела (клещи долго ищут подходящее место для укуса). Особенно тщательно осматривают голову, шею, складки одежды;
- в случае присасывания клеща, не удалять его самостоятельно, а обратиться к инструктору, сопровождающему группу на маршруте или в медицинское учреждение.
Во избежание укуса змеи:
- внимательно смотрите под ноги, чтобы не наступить на змею (змея никогда не нападает первой);
- в высокой траве, по болотам, по каменным россыпям, по валежнику рекомендуется ходить в сапогах;
- не садитесь на поваленные деревья, пни и пр. предварительно не осмотрев их;
- увидев змею лучше, обойдите ее, а не пытайтесь убить или прогнать;
- в случае укуса змеи обратитесь к инструктору, сопровождающему группу на маршруте или в медицинское учреждение.
Во избежание отравления:
- не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды, растения и прочее;
- речную и озерную рыбу необходимо термицески обрабатывать (отваривать или жарить) не менее 30 минут;
- несмотря на чистоту водоемов, не рекомендуется пить сырую воду из рек, болот, ручьев и пр.