Маршрут проходит по двум рекам Тунтсайоки и Тумча на Кольском полуострове, который расположен в Мурманской области, а это значит, что потрясающие виды северной природы, скалы и сосны, чистейшая вода, бурные пороги и водопады вам обеспечены. Для групп от 12 человек возможно проведение тура в любые даты.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало сплава по реке Тунтсайоки - Тумча, 3 порога
06:45 Встреча группы на ж/д вокзале г. Кандалакши.
Трансфер до места начала сплава – пос. Алакурти, берег реки Тунтсайоки (120 км).
Знакомство, сборка сплавсредств и экипировка.
Инструктаж, обед.
Выход на воду.
Сплав по реке Тунтсайоки — Тумча: «Водопадный-1» 2 к. с. — «Водопадный-2» 2 к. с. — «Кривой» 3 к. с. (13 км).
Ужин, ночевка в палатках.
Продолжение сплава по реке Тунтсайоки - Тумча, 7 порогов
Завтрак.
Сплав по реке Тунтсайоки — Тумча: «Юрьев День» 2 к. с. — «Скалистый глаз» 2 к. с. — «Надежда» 2. к. с. — «Подкова» 1 к. с. — «Март» 3 к. с., — порог «Кошмарики» 2 к. с. — «Красивый» 4 к. с. (19 км).
Ужин, ночевка в палатках.
Продолжение сплава по реке Тунтсайоки - Тумча, 5 порогов
Завтрак.
Сплав по реке Тунтсайоки — Тумчапо маршруту: пор. «Красивый» 4 к. с. — «Вечерний» 2 к. с. — «Узкий» 2 к. с. — «Яма» 4 к. с. — «Котел» 4 к. с. (6 км).
Ужин, ночевка в полевых условиях.
Дневка. Отдых, рыбалка
Завтрак.
Дневка на порогах «Яма» и «Котёл».
Отдых, рыбалка.
Походная баня.
Продолжение сплава по реке Тунтсайоки - Тумча, 2 порога
Завтрак.
Сплав по реке Тунтсайоки — Тумча: пор. «Ночной» 2 к. с. — «Карниз» 4 к. с., назван он так в честь скального карниза, с которого падает река двухметровым водопадом (4 км).
Ужин, ночевка в полевых условиях.
Дневка. Катание на пороге «Карниз»
Дневка.
Катание на пороге «Карниз».
Отдых, рыбалка, игры, походная баня.
Завершение сплава, отправление домой
Завтрак.
Сплав по маршруту: порог «Каньонный» 2 к. с. — пор. «Змея» 2 к. с. — пор. «Шляпа» 3-4 к. с. — Ивовское водохранилище на катере (4 часа, 58–км).
Трансфер до г. Кандалакша.
~20:00 Прибытие в г. Кандалакша.
Проживание
На протяжении всего тура ночевки в 3-местных туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:
|Даты
|Стоимость с 01.04
|03.06–09.06
|24 500
|10.06–16.06
|26 500
|17.06–23.06
|26 500
|24.06–30.06
|26 500
|01.07–07.07
|26 500
|08.07–14.07
|26 500
|15.07–21.07
|26 500
|22.07–28.07
|26 500
|29.07–04.08
|26 500
|05.08–11.08
|26 500
|12.08–18.08
|26 500
|19.08–25.08
|24 500
Доплата за одноместное размещение в палатке — 1 000 руб. /тур.
Скидки:
- ребенок до 12 лет — 20%;
- ребенок до 5 лет участвует бесплатно;
- большой группе — 10%;
- школьные группы — бесплатно для преподавателей;
- участникам со своим плавсредством — 30%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
- Личное снаряжение (палатка, коврик)
- Транспортное обслуживание
- 3-разовое питание
- Работа инструктора
- Походная баня и обед по окончанию маршрута (не во всех турах, информацию уточняйте у менеджера)
Что не входит в цену
- Билеты до г. Кандалакши и обратно
- Доплата за одноместное размещение в палатке - 1 000 руб. /тур
- Спальный мешок - 500 руб. /тур
- Аренда гидрокостюма (2,5 мм наличие уточняйте уменеджера, бронирование не менее чем за 10 дней до начала сплава) - 500 руб. /день
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплект одежды для сплава:
- кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
- шорты;
- термобельё;
- водоотталкивающие штаны и куртка;
- дождевик;
- головной убор (кепка, бандана, панама);
- солнцезащитные очки;
- перчатки.
Сменный комплект одежды после сплава:
- кроссовки/ботинки;
- резиновые сапоги (по желанию);
- носки;
- нижнее бельё;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- свитер;
- штаны плотные (джинсы);
- куртка тёплая.
Комплект одежды для сна:
- термобелье;
- носки из натуральных материалов;
- шерстяные носки;
- штаны спортивные;
- свитер;
- шапка спортивная (по желанию);
- нижнее белье.
Дополнительно взять на сплав:
- туалетные и банные принадлежности;
- купальник, плавки;
- рыболовные снасти;
- мазь или спрей от насекомых;
- крем от солнца;
- КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
- предметы личной гигиены;
- иголку, нитку;
- спички и зажигалку в пакете;
- запасные контактные линзы/очки;
- фонарик (в августе);
- фотоаппарат и батарейки к нему;
- личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат. Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
- документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
- личная аптечка (препараты. которые вы принимаете постоянно).
Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:
- Неопреновый гидрокостюм.
Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.
Я иду первый раз на сплав, я справлюсь?
Практически на все наши маршруты может пойти новичок. Но Вы должны сами адекватно оценивать свою физическую и моральную подготовку к тому или иному путешествию. В данном туре пороги 2-4 к. с. из возможных 6.
Если я серьёзно заболею на сплаве, как вы будете меня спасать?
Если на маршруте с вами что-то случиться, первую медицинскую помощь вам окажет инструктор, при необходимости снятия с маршрута, мы позаботимся о скорейшей вашей эвакуации в медицинское учреждение.
На каждом маршруте есть возможность сойти из-за чрезвычайной ситуации.
Рекомендуем оформить страховку, возможно на нашем сайте.
Какое время лучше выбрать для сплава?
В мае – самый высокий уровень воды в реке, а это значит: мощные пороги, максимум впечатлений и адреналина, но очень холодно, реки только открылись, по берегам лежит снег, грустные пейзажи. Температура воздуха +4 – 10. Температура воды +3 – 6.
В июне продолжает сохраняться высокий и средний уровень воды, отличное время для тех, кто стремится получить удовольствие от прохождения порогов. Температура воздуха +15 – 20. Температура воды +15 – 17. Белые ночи.
В июле вода уже значительно падает, зато температура воздуха +22 – 27. Температура воды +21 – 24. Белые ночи. Комаров из-за жары мало.
В августе низкий уровень воды в реках, на порогах много камней. В августе много грибов и ягод, комаров практически нет. Температура воздуха днём +10 – 15. Тёмные, холодные ночи 0 – +5. Температура воды +15. Частые осадки.
Может ли программа тура быть проведена в другие даты?
Да, под запрос, для групп от 12 человек.
Какая погода на реке Тумча?
Погода на Кольском полуострове суровая, температура воды в реке обычно не прогревается выше +15 градусов. Наиболее тёплое время - с середины июля до середины августа. Днём температура может быть от +10 до +20 градусов, ночью от +5 до +12.
Какая природа на маршруте?
Река Тумча расположена за северным полярным кругом. На маршруте мы увидим уникальную природу севера: мощные пороги, скалы, сосновые леса, песчаные пляжи, чистейшую воду. Своей красотой поразит Ивовское водохранилище, которое мы пересечем на катере.
Какую рыбу можно поймать на реке Тумча?
Рыбы в реке много, чаще всего попадаются щука, окунь, форель, хариус, кумжа.
Ловля рыбы в реке Тумча разрешена.
Возможна ли подводная рыбалка на реке Тумча?
Вода в реке Тумча чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на десятки метров - это рай для подводных охотников.
Если у вас есть оборудование для подводной охоты - смело берите!
Возможно вам улыбнется удача на реке Тумча.
Встретятся ли грибы и ягоды на маршруте?
В июле появляются первые грибы, а морошка, черника, голубика и брусника созревают в начале августа.
Грибы в большом количестве идут с середины августа.
Присутствуют ли насекомые и змеи на маршруте?
Комаров и мошек на маршруте достаточно много, но число их зависит от погоды, времени года и места стоянки.
Советуем брать непрокусываемую одежду и спреи от насекомых.
На воде насекомые не беспокоят.
Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.
Будет ли сотовая связь на реке Тумча?
Сотовая связь отсутствует плотно на протяжении всего маршрута.
На некоторых стоянках ближе к концу маршрута можно поймать связь, в основном Мегафон.
Пожалуйста передайте это родственникам, чтобы они были к этому готовы.
Как осуществляется безопасность на маршруте?
Наша основная задача – это безопасный отдых.
Профессиональные инструкторы великолепно знатют маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.
На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.
Ещё, перед туром, вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.
Я хочу поехать на своем автомобиле, как я смогу добраться?
Добираться стоит до г. Кандалакша – это место начала и конца сплава.
Встречаемся на ж/д вокзале утром в день начала сплава.
Машину можно оставить на охраняемой стоянке.
Расстояние из Москвы до г. Кандалакша 1700 км, из СПБ 1100 км.
Советуем приезжать к вечеру перед днем начала тура и остановиться на ночь в одной из гостиниц, чтобы со свежими силами пойти на сплав по реке Тумча.
Как можно добраться на поезде?
Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Тумча, вам необходимо купить билеты до г. Кандалакша с прибытием утром (день заезда) Мск – Кандалакша 6:38, Спб – Кандалакша 6:38.
Обратные билеты следует брать, также, из г. Кандалакша на вечер или ночь (начиная с 20.00).
На чем лучше сплавляться — на катамаране или рафте? И в чем их разница?
Рафт куда менее маневренный, чем катамаран, поэтому в сложные узкие пороги со множеством поворотов рафт может просто не вписаться.
Катамаран благодаря своей «юркости» может проскочить все труднопроходимые участки.
На катамаране обычно проходят мелководные реки, на реки со сложными порогами (3–4 к. с.), туда, где нет длительных плесов (участков спокойной воды). В Карелии это реки: Умба, Писта, Тумча, Кереть, Тохма, Китен, Укса, Лоймала.
В рафте участники сидят полубоком на баллоне (ноги остаются внутри рафта). На катамаране посадка коленная — туристы сидят на баллонах «верхом», на специальных надувных «сидушках», ноги при этом зафиксированы в специальных стременах.
Катамаран рассчитан только на четное количество гребцов 2–4–6 (на данном сплав средстве не посредственную роль играет командная работа), в рафт можно посадить 8 участников, при этом основная ответственность за
точное прохождение порога лежит на инструкторе.
Требуется ли пропуск в погранзону?
Да, для иностранных граждан требуется пропуск в погранзону!
Он оформляется минимум 60 дней, в связи с этим необходимо подать заявку и документы для участия в туре не позже этого срока.
Если вы гражданин РФ, вам необходимо заполнить всё что указанно в уточняющей форме, которую вам направит менеджер.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!!
Огромная благодарность ❤❤❤
Сама организация на высоте👍👍👍