5-дневный тур знакомства с колоритом Дагестана и Чечни в Каспийске
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Что вас ожидает:
- Дербент
- Крепость "Нарын-кала"
- Экраноплан "Лунь"
- Сулакский каньон
- Село Зубутли "плачущие скалы"
- Чиркейская ГЭС
- Чиркейское водохранилище
- Бархан "Сары кум"
- Село Хунзах
- Водопады Тобот и Итлятляр
- Каньон Цолотоль
- "Каменная чаща" в селе Матлас
- "Язык тролля" в селе Гоор
- Кахиб и Датуский храм
- Аул-призрак Гамсутль
- Аул Чох
- Ирганайское водохранилище
- Город Грозный
- Мечети "Сердце матери" и "Гордость мусульман"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаем Вам пятидневный тур знакомства с колоритом двух соседствующих республик. Дагестан и Чечня - две братские республики на Юге Российской Федерации. В нашем туре мы с вами окунемся в устройство и быт народов, проживающих на территориях этих республик и постараемся понять, в чём их схожесть и различия. Оценим горные селения и современные города, сказочной архитектуры мечети, многочисленные древние крепости, потрясающая природа.
Время начала и окончания экскурсии и место встречи обговаривается с учётом Ваших пожеланий.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Питание (завтраки/обеды)
- Проживание в комфортабельных гостиницах и этно-домах
- Экскурсионное сопровождение
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону
- Входные билеты на территорию заповедника бархан "Сары кум" и смотровые площадки
- Экскурсия по крепости "Нарын-кала" в г. Дербент
- Участие в мастер-классе по приготовлению национальных блюд
- Что не входит
- Ужины
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: МЕСТО ВСТРЕЧИ ОБГОВАРИВАЕТСЯ С ТУРИСТАМИЗавершение: г. Каспийск. (Аэропорт, ж/д вокзал)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Время начала и окончания экскурсии и место встречи обговаривается с учётом Ваших пожеланий.Экскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Уважаемые туристы, обращаем Ваше внимание на то, что Дагестан и Чечня это мусульманские республики и стоит учесть особенности местного менталитета.
- На данном маршруте предусмотрено посещение религиозных святынь и мечетей и настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с правилами посещения:
- Одежда должна быть свободной. Спокойных тонов, Все части тела, за исключением кистей рук и лица должны быть закрыты.
- Если Вы одеты иначе, то у входа в святыни возьмите и наденьте длинную юбку и платок.
- Мужчинам так же, рекомендуется максимально закрыть тело. Головной убор необязателен.
- Находиться в алкогольном опьянении и распивать спиртные напитки в общественных местах запрещено
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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