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Описание

Предлагаем Вам пятидневный тур знакомства с колоритом двух соседствующих республик. Дагестан и Чечня - две братские республики на Юге Российской Федерации. В нашем туре мы с вами окунемся в устройство и быт народов, проживающих на территориях этих республик и постараемся понять, в чём их схожесть и различия. Оценим горные селения и современные города, сказочной архитектуры мечети, многочисленные древние крепости, потрясающая природа.