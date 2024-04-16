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Авторский тур
9 дней
Лучшее в Дагестане и отдых на море
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
5 сен в 10:00
от 107 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье
Начало: г. Махачкала
3 мар в 10:00
10 мар в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней 5 часов
Гнездо солнца: путешествие по южному Дагестану
Начало: Г. Каспийск
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
49 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлеся16 апреля 2024Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
- ММария8 апреля 2024Все супер!
- ННонна22 марта 2024Понравились выбранные локации, комфортабельность отеля. Не понравились долгие переезды (по 6-8 часов в машине за сутки, это не для всех
- ККирилл6 сентября 2023Удобное сочетание - четыре дня на посещение интересных локаций в горах и четыре дня отдыха на море. Правда по сравнению
- ТТатьяна3 сентября 2023Здравствуйте! Тот, кто придумал этот тур, - гениальный изобретатель туров! Оптимально по подборке, насыщению и срокам пребывания на объектах. И погоду он заказал оптимальную. Организация чёткая, учтено всё. Большое спасибо!
- ССветлана25 августа 2023Путешествие в Дагестан оставило незабываемые впечатления: природа шикарная, действительно лучше гор могут быть только горы); дагестанцы - гостеприимный народ; кухня
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «На автобусе»
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