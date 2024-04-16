Туры на автобусе в Каспийске

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Каспийске, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучшее в Дагестане и отдых на море
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Лучшее в Дагестане и отдых на море
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
5 сен в 10:00
от 107 000 за человека
Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье
Начало: г. Махачкала
3 мар в 10:00
10 мар в 10:00
от 25 000 за человека
Гнездо солнца: путешествие по южному Дагестану
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней 5 часов
Гнездо солнца: путешествие по южному Дагестану
Начало: Г. Каспийск
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
49 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье
    Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
  • М
    Мария
    8 апреля 2024
    Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье
    Все супер!
  • Н
    Нонна
    22 марта 2024
    Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье
    Понравились выбранные локации, комфортабельность отеля. Не понравились долгие переезды (по 6-8 часов в машине за сутки, это не для всех
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    комфортно). Хотелось бы, чтобы в описании указывали продолжительность переездов из одной локации в другую. На всех этапах был готов оказать помощь, рассказал о культуре и традициях местности. Транспорт был некомфортный (многих укачивало).

  • К
    Кирилл
    6 сентября 2023
    Лучшее в Дагестане и отдых на море
    Удобное сочетание - четыре дня на посещение интересных локаций в горах и четыре дня отдыха на море. Правда по сравнению
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    с домашней кухней, которой потчевали в горах, шведский стол в санатории Каспий выглядит бедновато. Море прекрасное, пляж в санатории чистый, территория благоустроенная, лежаков хватает на всех. Отдельное спасибо гидам в горах из "Сакли горца" Айшат и Абдулле - с ними приятно и познавательно путешествовать!

  • Т
    Татьяна
    3 сентября 2023
    Лучшее в Дагестане и отдых на море
    Здравствуйте! Тот, кто придумал этот тур, - гениальный изобретатель туров! Оптимально по подборке, насыщению и срокам пребывания на объектах. И погоду он заказал оптимальную. Организация чёткая, учтено всё. Большое спасибо!
    Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
  • С
    Светлана
    25 августа 2023
    Лучшее в Дагестане и отдых на море
    Путешествие в Дагестан оставило незабываемые впечатления: природа шикарная, действительно лучше гор могут быть только горы); дагестанцы - гостеприимный народ; кухня
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    - нужно себя вовремя останавливать, иначе прибавка в весе неизбежна); сопровождающий гид Ахмед - доброжелательный, заботливый человек, прекрасный водитель, что для горных дорог важно; санаторий Каспий - замечательное место для приятного, расслабляющего отдыха с возможностью принятия санаторно-курортных процедур; море - чистое, при температуре воздуха 32-33 градуса - приятно освежает, пляж - чистый, песчаный. В качестве пожеланий: в день прилета лучше экскурсии в горы не ставить, утомительно после 7-часового перелета; больше внимания уделить безопасности в горах.

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «На автобусе»

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Сколько стоит тур в Каспийске в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 25 000 до 107 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Забронируйте тур в Каспийске на 2024 год на автобусе, 6 ⭐ отзывов, цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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