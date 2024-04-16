читать дальше

- нужно себя вовремя останавливать, иначе прибавка в весе неизбежна); сопровождающий гид Ахмед - доброжелательный, заботливый человек, прекрасный водитель, что для горных дорог важно; санаторий Каспий - замечательное место для приятного, расслабляющего отдыха с возможностью принятия санаторно-курортных процедур; море - чистое, при температуре воздуха 32-33 градуса - приятно освежает, пляж - чистый, песчаный. В качестве пожеланий: в день прилета лучше экскурсии в горы не ставить, утомительно после 7-часового перелета; больше внимания уделить безопасности в горах.