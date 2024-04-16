О Олеся Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.

М Мария Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье Все супер!

Н Нонна Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье Понравились выбранные локации, комфортабельность отеля. Не понравились долгие переезды (по 6-8 часов в машине за сутки, это не для всех комфортно). Хотелось бы, чтобы в описании указывали продолжительность переездов из одной локации в другую. На всех этапах был готов оказать помощь, рассказал о культуре и традициях местности. Транспорт был некомфортный (многих укачивало).

К Кирилл Лучшее в Дагестане и отдых на море Удобное сочетание - четыре дня на посещение интересных локаций в горах и четыре дня отдыха на море. Правда по сравнению с домашней кухней, которой потчевали в горах, шведский стол в санатории Каспий выглядит бедновато. Море прекрасное, пляж в санатории чистый, территория благоустроенная, лежаков хватает на всех. Отдельное спасибо гидам в горах из "Сакли горца" Айшат и Абдулле - с ними приятно и познавательно путешествовать!

Т Татьяна Лучшее в Дагестане и отдых на море Здравствуйте! Тот, кто придумал этот тур, - гениальный изобретатель туров! Оптимально по подборке, насыщению и срокам пребывания на объектах. И погоду он заказал оптимальную. Организация чёткая, учтено всё. Большое спасибо!