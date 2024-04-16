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Авторский тур
2 дня 20 часов
Трёхдневное путешествие по горному Дагестану: от бархана до аулов
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана: от песчаных барханов до горных аулов и водопадов. Незабываемые впечатления гарантированы
По договоренности с туристом
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
30 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Групповой тур на гору Шалбуздаг в Каспийске с проживанием и питанием
Восхождение на гору Шалбуздаг - это не просто путешествие, это погружение в мир древних традиций и неповторимой природы
Аэропорт Махачкала
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
24 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Уникальное путешествие по тропическому лесу к Каспийскому морю
Погрузитесь в мир необычайной природы без покидания России. Тропический лес, редкие виды и Каспийское море ждут вас
Аэропорт Махачкала
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
8 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней 5 часов
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
49 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Лучшее в Дагестане и отдых на море
Республика Дагестан, Махачкала
5 сен
от 107 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
3 мар
10 мар
17 мар
24 мар
от 25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлеся16 апреля 2024Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
- ММария8 апреля 2024Все супер!
- ННонна22 марта 2024Понравились выбранные локации, комфортабельность отеля. Не понравились долгие переезды (по 6-8 часов в машине за сутки, это не для всех комфортно). Хотелось бы, чтобы в описании указывали продолжительность переездов из одной локации в другую. На всех этапах был готов оказать помощь, рассказал о культуре и традициях местности. Транспорт был некомфортный (многих укачивало).
- ККирилл6 сентября 2023Удобное сочетание - четыре дня на посещение интересных локаций в горах и четыре дня отдыха на море. Правда по сравнению с домашней кухней, которой потчевали в горах, шведский стол в санатории Каспий выглядит бедновато. Море прекрасное, пляж в санатории чистый, территория благоустроенная, лежаков хватает на всех. Отдельное спасибо гидам в горах из "Сакли горца" Айшат и Абдулле - с ними приятно и познавательно путешествовать!
- ТТатьяна3 сентября 2023Здравствуйте! Тот, кто придумал этот тур, - гениальный изобретатель туров! Оптимально по подборке, насыщению и срокам пребывания на объектах. И погоду он заказал оптимальную. Организация чёткая, учтено всё. Большое спасибо!
- ССветлана25 августа 2023Путешествие в Дагестан оставило незабываемые впечатления: природа шикарная, действительно лучше гор могут быть только горы); дагестанцы - гостеприимный народ; кухня - нужно себя вовремя останавливать, иначе прибавка в весе неизбежна); сопровождающий гид Ахмед - доброжелательный, заботливый человек, прекрасный водитель, что для горных дорог важно; санаторий Каспий - замечательное место для приятного, расслабляющего отдыха с возможностью принятия санаторно-курортных процедур; море - чистое, при температуре воздуха 32-33 градуса - приятно освежает, пляж - чистый, песчаный. В качестве пожеланий: в день прилета лучше экскурсии в горы не ставить, утомительно после 7-часового перелета; больше внимания уделить безопасности в горах.
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску
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В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
Сколько стоит тур в Каспийске в апреле 2024
Сейчас в Каспийске можно забронировать 6 авторских туров от 8 000 ₽ до 107 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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