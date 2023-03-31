Экстремальный уикенд: сплав по Юрюзани

Посидеть у костра под гитару, попариться в походной бане и отдохнуть вдали от цивилизации

Описание
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Ответы на вопросы
Все на борт! На борт катамарана — отправляемся на Урал, чтобы сплавляться по красавице Юрюзани мимо отвесных скал с причудливыми углублениями и проходами, сосновых лесов и каменных гребней, заглядывая в пещеры и останавливаясь в самых фотогеничных местах.

Соберём весь «ту ду лист» похода: будем готовить на костре и пить ароматный глинтвейн, петь песни под гитару и ночевать в палатке под звёздами. А ещё вас ждёт торжественное посвящение в сплавщики!
Экстремальный уикенд: сплав по Юрюзани
Экстремальный уикенд: сплав по Юрюзани
Экстремальный уикенд: сплав по Юрюзани
Экстремальный уикенд: сплав по Юрюзани
Экстремальный уикенд: сплав по Юрюзани
Экстремальный уикенд: сплав по Юрюзани
Экстремальный уикенд: сплав по Юрюзани
Экстремальный уикенд: сплав по Юрюзани
Ближайшие даты:
29
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: ксерокопия (или фото на телефоне): паспорта и полиса ОМС, деньги на всякий случай и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса, кружка, ложка, миска, нож, палатка, пенка, спальник, фонарик (можем дать в аренду), головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка), дождевик, термобелье (вверх и низ) для сна, футболка/свитер/джемпер/толстовка — с запасом, Штаны (не джинсы)/шорты — с запасом, куртка/ветровка, носки с запасом,
кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви), средства личной гигиены: кусок мыла, бумага, паста и щетка, крем солнцезащитный, солнцезащитные очки, полотенце, репелленты, индивидуальная аптечка (если нужно), рюкзак или сумка спортивная для своих вещей (ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей), верёвка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров), пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка), матерчатые перчатки для гребли,термос/емкость для воды.

Рекомендуем иметь два комплекта одежды, на случая намокания или падения в воду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, 21:00
Завершение: Казань, 05:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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