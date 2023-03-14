Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 800/1300 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).
Время выезда на программу из отеля фиксированное.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).
14:15 Обед в кафе или ресторане города.
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.
Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве – фольклоре.
Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.
15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».
Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
18:30 Трансфер в гостиницу. Свободное время.
20:30 За доп. плату: Автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани» – стоимость экскурсии 1100 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
С 07:00 до 08:00 Завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу в г. Болгар (190 км.) – график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать.
12:00 Прибытие в Болгар.
Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского музея заповедника.
Историко-археологический комплекс Болгар включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы сможете побродить меж белокаменных останков древних зданий, представив, как много веков назад здесь кипела жизнь…
Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища: Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский дворец.
Посещение Памятного знака, построенного в честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году, где хранится самый большой печатный Коран в мире.
Посещение музея Болгарской цивилизации.
Экспозиции музея повествуют о жизни болгарского народа – предков современных казанских татар.
15:40 Обед в кафе Болгар.
16:40 После обеда вы сможете познакомиться с новыми объектами Болгара.
Осмотр одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана – Ак мечет (Белая мечеть).
Ни одно фото не способно передать в полной мере всей роскошности и торжественности этого чуда.
Водоем, в котором отражается белая чинность строения, придает мечети сходство с индийским Тадж-Махалом.
17:00 Выезд из Болгара в Казань.
20:00 Прибытие в Казань.
Свободное время в центре города.
С 20:15 до 21:45 За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.
Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.
За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.
Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.
Стоимость программы: 1950 рублей взрослый, 1800 рублей детский до 14 лет, 800 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).
С 7:00 до 8:00 Завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).
09:10 Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
09:50 Мастер класс «Искусство завязывания платка».
Переливы хрусталя, холодный мрамор и яркий восточный узор.
Девушка колдует у зеркала… Волосы прячутся под шёлковый покров, в руках мастера платок оживает, приобретает изысканные формы. И, перед нами Шахерезада!
Практические навыки по искусству завязывания арабского мужского платка – шарфа может получить и мужчина.
«Арафатка» или «Палестинка» из этнического элемента одежды превращается в стильный аксессуар.
10:30 Продолжение экскурсии «Белокаменная крепость».
11:30 Свободное время в центре города или дополнительная экскурсия на остров-град Свияжск (оплачивается отдельно).
11:45 Причал «Казан», посадка на теплоход.
12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.
14:00 Прибытие т/х в Свияжск.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» - остров-град Свияжск.
Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).
Стоимость экскурсии 2200 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы).
В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.
Стоимость экскурсии 1800 рублей с туриста.
17:00 Отправление т/х в Казань.
19:00 Прибытие т/х на причал «Казан».
Свободное время.
С 7:00 до 8:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (с вещами).
Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).
09:30 «Храм всех религий» на старом Московском тракте.
Комплекс представляет собой необычное архитектурное смешивание разных культур и мировых верований — церкви, мечети, синагоги, пагоды, индуистские храмы, а также верования исчезнувших цивилизаций.
Вселенский храм – это не место для богослужений, а музей и архитектурный памятник и символический симбиоз религий, цивилизаций и культур.
Внутри храм всех религий имеет несколько красиво декорированных залов, посвященных различным верованиям: зал Будды, Египетский зал, Католический зал, зал Иисуса Христа; есть также Театральный зал, картинная галерея, где проходят выставки художников, чайная комната.
Важной составной частью памятника религий выступает и одна из комнат родного дома Ильдара Ханова, в которой он жил. После его смерти в комнате организовали музей в его честь.
11:15 Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Монастырь основан в 17 веке.
Его архитектурный ансамбль – один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.
Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).
На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.
14:00 Окончание программы.
Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в центре города.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Казань на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты (12.05.2023 – 08.06.2023, 16.06.2023 –04.10.2023), руб:
|Гостиница, категория
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|«Тур без проживания»
|12890
|12290/12590
|«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL
|17240
|12290/16940
|17240
|19790
|2150/3000
|«Амакс Сафар Отель» 3* (номер «эконом») TWIN/DBL/TRPL
|17690
|12290/17390
|17690
|20690
|2300/3300
|«Давыдов ИНН» 2* (стандартный номер TWIN или DBL)
|17690
|12290/17390
|17690
|19790
|2300/3000
|«Амакс Сафар Отель» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|18290
|12290/17990
|18290
|21290
|2500/3500
|«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|18290
|12290/17990
|18290
|22490
|2500/3900
|Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL)
|18290
|12290/17990
|18290
|21290
|2500/3500
|«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|18590
|12290/18290
|23690
|2600/4300
|«IT Парк» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|18590
|12290/18290
|18590
|23690
|2600/4300
|«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|19190
|12290/18890
|19190
|24590
|2800/4600
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|19190
|12290/18890
|19190
|24890
|2800/4700
|«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|19730
|12290/19430
|19730
|23840
|2980/4350
|«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|19790
|12290/19490
|19790
|23690
|3000/4300
|«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)
|19790
|12290/19490
|19790
|23690
|3000/4300
|«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|20390
|12290/20090
|20390
|25790
|3200/5000
|«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)
|21290
|12290/20990
|21290
|26090
|3500/5100
|«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)
|21440
|12290/21140
|21440
|26090
|3550/5100
|Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)
|22940
|12290/22640
|22940
|29090
|4050/6100
|«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL)
|23090
|12290/22790
|23090
|30650
|4100/6620
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничные даты (27.04.2023 – 11.05.2023, 09.06.2023 – 15.06.2023) – распространяется на заезды 29 апреля – 02 мая 2023 г., 06 — 09 мая 2023 г. и 10— 13 июня 2023 г., руб:
|Гостиница, категория
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL
|18290
|12290/17990
|18290
|21590
|2500/3600
|«Давыдов ИНН» 2* (стандартный номер TWIN или DBL)
|18860
|12290/18560
|18860
|21680
|2690/3630
|«Амакс Сафар Отель» 3* (номер «эконом») TWIN/DBL/TRPL
|19040
|12290/18740
|19040
|22790
|2750/4000
|«Амакс Сафар Отель» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|19790
|12290/19490
|19790
|23540
|3000/4250
|«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|19790
|12290/19490
|19790
|25040
|3000/4750
|Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL)
|19790
|12290/19490
|19790
|23540
|3000/4250
|«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|21290
|12290/20990
|28490
|3500/5900
|«IT Парк» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|21290
|12290/20990
|21290
|25790
|3500/5000
|«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|22040
|12290/21740
|22040
|28490
|3750/5900
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|22040
|12290/21740
|22040
|31790
|3750/7000
|«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)
|22040
|12290/21740
|22040
|26540
|3750/5250
|«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|22190
|12290/21890
|22190
|29090
|3800/6100
|«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|22430
|12290/22130
|22430
|28040
|3880/5750
|«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|23540
|12290/23240
|23540
|30290
|4250/6500
|«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)
|23540
|12290/23240
|23540
|29360
|4250/6190
|«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)
|23540
|12290/23240
|23540
|29360
|4250/6190
|Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)
|26180
|12290/25880
|26180
|34430
|5130/7880
|«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL)
|30290
|12290/29990
|30290
|42290
|6500/10500
*Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Размещение: SGL — одноместное, TWIN — 2 раздельные кровати, DBL — 1 большая кровать, TRPL —три раздельные кровати, ExB — доп. место.
Примечание: ½ DBL — стоимость на одного человека при двухместном размещении.
Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.
Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Парк-отель» находится в Казани. На территории работают бар и ресторан. Гости могут прогуляться по саду, воспользоваться общей кухней и заказать доставку еды и напитков в номер. В числе удобств общий лаундж, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
По утрам в отеле накрывают завтрак «шведский стол».
Номера гостиницы «Парк-отель» укомплектованы шкафом, кондиционером, письменным столом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
Этот отель расположен в здании XVIII века в центре Казани, всего в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Тукая». К услугам гостей современные номера с хорошо оборудованной мини-кухней и бесплатным Wi-Fi. До парковки — 200 метров.
Номера казанского бизнес-отеля «ИТ-Парк» оформлены в индивидуальном стиле и оснащены рабочим столом и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с феном и тапочками.
В стильном ресторане отеля подаются блюда традиционной татарской кухни, а также европейской и итальянской кухни. По утрам сервируют легкий завтрак.
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол». Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Номера оборудованы кондиционером, гости могут в любой момент быть онлайн благодаря бесплатному Wi-Fi.
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
В ресторане отеля предлагают блюда татарской и русской кухни. Прогулка до ближайшего торгового центра занимает 1 минуту.
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
В главном ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин с блюдами русской, татарской и европейской кухни. При отеле также работает бар.
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана. К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут.
Номерной фонд гостиницы представлен делюксами и клубными номерами. Все номера оборудованы кондиционером и плазменным ТВ.
Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)
13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
13:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52)
Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52)
13:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б)
Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)
13:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)
Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8)
14:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
ВТОРОЙ ДЕНЬ
08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)
08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)
08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)
08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)
08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)
08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)
08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)
08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)
08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)
08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.
Стоимость дополнительных экскурсий:
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.