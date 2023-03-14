1 день

Прибытие в Казань. Интерактивная программа и обзорная экскурсия по городу

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 800/1300 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Время выезда на программу из отеля фиксированное.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

14:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве – фольклоре.

Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.

15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

18:30 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:30 За доп. плату: Автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани» – стоимость экскурсии 1100 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).