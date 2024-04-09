Д Дмитрий В Казань день за днем. Тур на 4 дня Умница

Д Дмитрий Добро пожаловать в Казань. Осень и зима Супер

М Маргарита В Казань день за днем. Тур на 4 дня Все организовано достойно!

О Оксана В Казань день за днем. Тур на 4 дня Хочу выразить благодарность организаторам тура "Добро пожаловать в Казань". Тур прошёл замечательно и интересно! Отдельно хотелось бы отметить моего экскурсовода в Казани - Макарову Елену. Благодаря ей, её профессионализму в своём деле, знаниям, вниманию к каждому, сделал тур незабываемым! От начала до конца всё было безупречно. Подача автобуса, сопровождение, проходы в музеи, обеды, дополнительные экскурсии, развоз туристов по отелям после программы и конечно же интересные рассказы Елены. Всё это вместе взятое сделали тур на десятку из десяти. По окончании, могу точно и с уверенностью сказать, что буду рекомендовать и сама пользоваться туроператором "Большая Страна " Большое спасибо, всем принимавшим участие!!!

А Александр Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань Программа насыщена, интересна, принимающая сторона в лице ЭСКУРСОВОДА Эммы Булатовны отлично провела экскурсии.

И Ирина Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань Поездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек и видно, что богатый опыт работы в этой сфере.

А Аня Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа Очень классный тур, интересный маршрут и очень много красивых мест вкусных блюд.

В Виолетта Жемчужины Поволжья Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

Е Елена Новогодние жемчужины Татарстана Очень хорошая организация тура! Выезд на экскурсии без опозданий, всё по графику, указанному в памятке по туру.