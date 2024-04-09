В городе на берегах Волги и Казанки есть на что посмотреть. В Казанском Кремле красивые православные купола стоят рядом с недавно построенными минаретами за белыми стенами. А в комплексе вы можете посетить интересные музеи и прекрасные церкви, а также насладиться прогулкой по старому центру города
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Хочу выразить благодарность организаторам тура "Добро пожаловать в Казань".
Тур прошёл замечательно и интересно!
Отдельно хотелось бы отметить моего экскурсовода в Казани - Макарову Елену.
Благодаря ей, её профессионализму в своём деле, знаниям, вниманию к каждому, сделал тур незабываемым!
От начала до конца всё было безупречно.
Подача автобуса, сопровождение, проходы в музеи, обеды, дополнительные экскурсии, развоз туристов по отелям после программы и конечно же интересные рассказы Елены.
Всё это вместе взятое сделали тур на десятку из десяти.
По окончании, могу точно и с уверенностью сказать, что буду рекомендовать и сама пользоваться туроператором "Большая Страна "
Большое спасибо, всем принимавшим участие!!!
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
Ответы на вопросы от путешественников по Казани
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