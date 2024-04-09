Авторские туры в Казани

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Экскурсионный тур «Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань» на 6 дней
Татарстан, Казань
2 мая
8 мая
16 мая
23 мая
от 22 630 за человека
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Россия, Москва
16 мая
11 июля
15 авг
19 сен
от 38 210 за человека
Столица Татарстана - Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Столица Татарстана - Казань
Татарстан, Казань
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 8 779 за человека
Добро пожаловать в Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань
Татарстан, Казань
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 13 490 за человека
Добро пожаловать в Казань. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань. Осень и зима
Татарстан, Казань
4 окт
11 окт
18 окт
25 окт
от 11 330 за человека
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
8 мая
22 мая
65 000 за человека
В Казань день за днем. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Казань день за днем. Тур на 4 дня
Татарстан, Казань
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 24 320 за человека
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
Площадь Тысячелетия Казани, кассы Казанского цирка...
15 мая
12 июня
13 июня
17 июня
28 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов
Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
13 мая
3 июня
10 июня
17 июня
2000018 000 за человека
Золотая моя Казань
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Золотая моя Казань
Республика Татарстан, Казань
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 14 179 за человека
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
Татарстан, Казань
30 дек
от 8 120 за человека
Новогодние каникулы в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани
Татарстан, Казань
3 янв
5 янв
от 11 820 за человека
Золотая моя Казань. Зима и осень
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
3 дня
Золотая моя Казань. Зима и осень
Республика Татарстан, Казань
4 окт
11 окт
18 окт
25 окт
от 1300011 900 за человека
Жемчужины Татарстана. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Татарстана. Сокращенная программа
Республика Татарстан, Казань
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 14 020 за человека
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
31 480 за человека
В Казань день за днем. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В Казань день за днем. Тур выходного дня
Татарстан, Казань
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 12 060 за человека
Волшебство Рождества в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Волшебство Рождества в Казани
Татарстан, Казань
5 янв
от 12 570 за человека
Добро пожаловать в Казань. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань. Сокращенная программа
4 окт
11 окт
18 окт
25 окт
от 7 170 за человека
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Авторский тур
2 дня
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх
Казань, 06:45
10 мая
8 200 за человека
Удиви меня, Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Удиви меня, Казань
Россия, Республика Татарстан, Казань
10 мая
18 мая
25 мая
1 июня
от 8 070 за человека
Столица Татарстана - Казань - на вдох и выдох! Сокращённая программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Столица Татарстана - Казань - на вдох и выдох! Сокращённая программа
Республика Татарстан, Казань
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 6 737 за человека
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан, Казань
4 окт
18 окт
2 ноя
15 ноя
от 18 940 за человека
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Казань, отель, около 13:00-13:15
4 окт
18 окт
2 ноя
15 ноя
24 080 за человека
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
Татарстан, Казань
31 дек
от 18 220 за человека
Наследие волжских булгар
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Наследие волжских булгар
Республика Татарстан, Казань
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 14 737 за человека
Новогодняя сказка в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани
Татарстан, Казань
31 дек
от 16 130 за человека
Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа
Татарстан, Казань
3 янв
от 15 860 за человека
Татарстан на максимум
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Татарстан на максимум
Республика Татарстан, Казань
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 22 474 за человека
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа» на 4 дня
Татарстан, Казань
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 19 330 за человека
Лёгкий сплав на катамаранах по реке Ай с пешими прогулками
Авторский тур
3 дня
Лёгкий сплав на катамаранах по реке Ай с пешими прогулками
Отправиться в водные приключения вдоль скалистого берега, заглянуть в пещеры и попариться в бане
г. Казань, 19:00 / можно присоединиться в Набережн...
9 мая
17 900 за человека
Летний Татарстан на 100 процентов
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний Татарстан на 100 процентов
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100 процентов» на 7 дней
Татарстан, Казань
9 мая
17 мая
24 мая
31 мая
от 27 980 за человека
Январские каникулы в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Январские каникулы в Казани
Республика Татарстан, Казань
2 янв
5 янв
от 15 570 за человека
Жемчужины Татарстана
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Жемчужины Татарстана
Республика Татарстан, Казань
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 17 150 за человека
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Аэропорт Казани, утро
8 мая
22 мая
65 000 за человека
Жемчужины Поволжья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Поволжья
Республика Татарстан, Казань
10 мая
24 мая
7 июня
21 июня
от 27 090 за человека
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
Татарстан, Казань
4 окт
18 окт
2 ноя
15 ноя
от 16 580 за человека
В Казань день за днем. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В Казань день за днем. Сокращенная программа
Татарстан, Казань
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 18 190 за человека
Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям
Авторский тур
4 дня
Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям
Станцевать с народным ансамблем, приготовить эчпочмак и кыстыбый и прокатиться на беспилотном такси
г. Казань, Национальный музей Республики Татарстан...
15 мая
6 июня
44 200 за человека
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
Татарстан, Казань
2 мая
8 мая
16 мая
23 мая
от 21 970 за человека
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Экскурсионный тур «Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань» на 6 дней
Татарстан, Казань
от 18 230 за человека
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Казань, ж. - д. вокзал ("Казань пассажирская") - к...
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
11 000 за человека
Водное приключение по республике Марий Эл
Авторский тур
2 дня
Водное приключение по республике Марий Эл
Отправиться в сплав по реке Малая Кокшага и насладиться походной жизнью
Казань, ТЦ ЦУМ, 7:00
4 мая
9 200 за человека
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Казань, отель, около 13:00-13:15
11 окт
25 окт
2 ноя
8 ноя
30 620 за человека
Границы больше не нужны: от Казани до Чебоксар и Йошкар-Олы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Границы больше не нужны: от Казани до Чебоксар и Йошкар-Олы
Республика Татарстан, Казань
9 мая
24 мая
7 июня
21 июня
от 23 010 за человека
Новогодняя сказка в Казани. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани. Сокращенная программа
Татарстан, Казань
31 дек
от 12 300 за человека

Что посмотреть в Казани на экскурсиях?

В городе на берегах Волги и Казанки есть на что посмотреть. В Казанском Кремле красивые православные купола стоят рядом с недавно построенными минаретами за белыми стенами. А в комплексе вы можете посетить интересные музеи и прекрасные церкви, а также насладиться прогулкой по старому центру города

Местные экскурсоводы

Мы рекомендуем присоединиться к организованным экскурсиям и турам, чтобы лучше узнать столицу Татарстана и посетить как можно больше мест во время поездки. Большой выбор всевозможных экскурсий вы можете найти в нашем каталоге, вам останется только выбрать подходящий вариант

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    В Казань день за днем. Тур на 4 дня
    Умница
  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    Добро пожаловать в Казань. Осень и зима
    Супер
  • М
    Маргарита
    5 апреля 2024
    В Казань день за днем. Тур на 4 дня
    Все организовано достойно!
    Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!
  • О
    Оксана
    1 апреля 2024
    В Казань день за днем. Тур на 4 дня
    Хочу выразить благодарность организаторам тура "Добро пожаловать в Казань". Тур прошёл замечательно и интересно! Отдельно хотелось бы отметить моего экскурсовода в Казани - Макарову Елену. Благодаря ей, её профессионализму в своём деле, знаниям, вниманию к каждому, сделал тур незабываемым! От начала до конца всё было безупречно. Подача автобуса, сопровождение, проходы в музеи, обеды, дополнительные экскурсии, развоз туристов по отелям после программы и конечно же интересные рассказы Елены. Всё это вместе взятое сделали тур на десятку из десяти. По окончании, могу точно и с уверенностью сказать, что буду рекомендовать и сама пользоваться туроператором "Большая Страна " Большое спасибо, всем принимавшим участие!!!
  • А
    Александр
    28 марта 2024
    Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
    Программа насыщена, интересна, принимающая сторона в лице ЭСКУРСОВОДА Эммы Булатовны отлично провела экскурсии.
  • И
    Ирина
    28 марта 2024
    Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
    Поездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек и видно, что богатый опыт работы в этой сфере.
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  • А
    Аня
    27 марта 2024
    Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
    Очень классный тур, интересный маршрут и очень много красивых мест вкусных блюд.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Жемчужины Поволжья
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • Е
    Елена
    19 марта 2024
    Новогодние жемчужины Татарстана
    Очень хорошая организация тура! Выезд на экскурсии без опозданий, всё по графику, указанному в памятке по туру.
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Жемчужины Поволжья
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на

Ответы на вопросы от путешественников по Казани

Самые популярные туры в Казани
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
  2. Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
  3. Столица Татарстана - Казань
  4. Добро пожаловать в Казань
  5. Добро пожаловать в Казань. Осень и зима
Что посмотреть в Казани
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Казанский кремль
  2. Храм Всех Религий
  3. Кул-Шариф
  4. Иннополис
  5. Туган Авылым
  6. Раифский монастырь
Сколько стоит тур в Казани в апреле 2024
Сейчас в Казани можно забронировать 48 авторских туров от 5 670 ₽ до 65 000 ₽ со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Исследуйте Казань с турми на любой вкус: погрузитесь в историю города, отправляйтесь в путешествие по музеям, исследуйте кремль и достопримечательности. Откройте для себя ночную и вечернюю Казань, насладитесь обзорными прогулками по городу или живописными поездками на автобусе и теплоходе. Узнайте стоимость туров и выберите идеальный вариант для своего путешествия из Москвы или Йошкар-Олы. Вас ждут знания и впечатления от туров Казани 2024!
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