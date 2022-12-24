Ислам в Казани: взгляд через призму веков

Погрузиться в культуру и мироощущение мусульман с религиоведом, знающим законы шариата изнутри

Со времен Волжской Булгарии ислам глубоко проник в татарскую культуру, предопределил многие традиции, язык, уклад повседневной жизни. Влияет он и на характер людей, поступки и восприятие окружающего мира.

На этой экскурсии я и мой знакомый знаток ислама поможем вам увидеть Казань и ее жителей с духовной точки зрения.

Вы детально изучите мечети города, пересечёте границы привычного и осознаете богатство мусульманской религии.
Ислам в Казани: взгляд через призму веков
Ислам в Казани: взгляд через призму веков
Ислам в Казани: взгляд через призму веков
Ислам в Казани: взгляд через призму веков
Ислам в Казани: взгляд через призму веков
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Описание

Понять ислам: как и почему

Приезжая в Казань, попадаешь в особенный мир, многонациональный и мультикультурный. Но зачастую мы — осознанно или нет — продолжаем делить реальность на «мы» и «они». Несмотря на все различия между народами, нациями, культурами и субкультурами, важно помнить про общие исторические корни. Ислам невозможно понять, не обращаясь к библейской и околобиблейской традициям. Предлагаю выяснить, что общего у ислама с христианством и иудаизмом. Подняться на ступеньку выше простого любопытства и проникнуть в иной менталитет. Обрести почву для размышлений и обсуждения.

Что вас ожидает

На прогулке по Казанскому кремлю и мечетям мы возьмем в свою компанию мусульманина, знающего ислам изнутри и умеющего раскрыть его секреты непосвященным. Его кругозор не ограничивается интересными местами Казани: он родился в Египте, колыбели авраамических религий, совершал хадж в Мекку… Пока не очень понятно? Разберемся во всех тонкостях вместе!

Часть 1 — по кремлю и мечетям

Перенесемся на 1100 лет назад, во времена Волжской Булгарии. Поговорим о том, на смену какому древнему культу пришел ислам и кого призвал правитель булгар в качестве духовного учителя. Заодно вспомним о единственной женщине, которая руководила Казанским ханством, и загадаем желание у башни, названной в ее честь. Обсудим жизненный путь национального героя татар Кул Шарифа, чье имя носит главная мечеть Казанского кремля. И узнаем, что общего между ней и cобором Василия Блаженного.

Часть 2 — музей исламской культуры

Перед тем, как осмотреть мечеть Кул-Шариф изнутри, мы спустимся на цокольный этаж, в Музей истории ислама. Там вы узнаете о жизни пророка Мухаммеда и пяти столпах ислама. Теперь вы готовы перейти от внутренней мистической части к обрядовой! Поднимемся на балкон, изучим устройство молельного зала и законы молитвы. Далее отправимся в молельный зал, предварительно ознакомившись с ритуалам и правилами поведения. В зависимости от времени суток и дня недели мы сможем стать свидетелями общей молитвы.

Часть 3 — правила жизни

В завершении экскурсии можем посетить мечеть Ирек — «молодую», но очень красивую. Сравним ее внешний вид и убранство с тем, что видели в мечети Кул-Шариф. Или же сразу отправимся в ресторан национальной кухни, где продолжим беседу об исламской истории и праздниках, традициях и канонах. Вы сможете задать любые вопросы человеку, беззаветно любящему ислам, и получить ответы без фанатизма и предубеждения с его стороны.

Организационные детали

  • При посещении мечетей мужчины должны быть в брюках (не шортах). Женщинам обязательно прикрывать голову и плечи. Если вы в юбке, ее длина должна быть ниже колена.
  • Обед в ресторане оплачивается отдельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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