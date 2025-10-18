в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 14:30, во вторник в 12:00 и 12:15

Соседство религий и народов — глубокая часть облика Казани. Эту грань древнего города мы хотим передать вам на прогулке.
За пару часов вы поймёте, как за сотни лет совместного проживания мы научились уважать и поддерживать друг друга, сохраняя идентичность.
Вы познакомитесь с постулатами ислама, пообщаетесь со служителем мечети и поближе узнаете Татарстан и его жителей.
За пару часов вы поймёте, как за сотни лет совместного проживания мы научились уважать и поддерживать друг друга, сохраняя идентичность.
Вы познакомитесь с постулатами ислама, пообщаетесь со служителем мечети и поближе узнаете Татарстан и его жителей.
Описание экскурсии
Ислам и христианство в Казани сквозь века
У этой экскурсии две основные линии в рассказах — история жизни татарского народа и погружение в тему религии.
Как жили татары после завоевания Казани Иваном IV? Как им удалось сохранить свои традиции? Какой путь прошёл город того времени до современной Казани с её веротерпимостью? Вы получите ответы и услышите о незаурядных жителях города разных лет.
Экскурсия поможет вам увидеть, что сходств между исламом и христианством гораздо больше, чем различий. Что ислам — это религия просвещения и мира. Вы посмотрите на образ жизни мусульман, тесно связанный с учением Корана.
Прогулка по колоритной Старо-Татарской слободе
- Экскурсия начнется с улицы Татарстан: здесь вам откроется история слободы и её поселенцев.
- Вы увидите купеческие домики и узнаете, какой вклад в татарское наследие внесли их владельцы.
- На набережной озера Кабан услышите легенды о сокровищах, таящихся под водой, и народные байки о татарском характере.
- Прогуляетесь по местам центра общественной жизни татар 18-19 вв.
- Узнаете о знаковых мечетях Казани и их хрониках. Одну старинную мечеть мы посетим: пройдем по молельным залам, зададим вопросы служителю и поговорим подробнее о религиозном быте современных мусульман.
Кроме того, на прогулке я с радостью подскажу вам проверенные заведения с татарской кухней и лавки, где можно купить аутентичные товары и сувениры.
Организационные детали
- Для посещения мечети женщинам необходимо закрыть руки, ноги и декольте, а также спрятать волосы, платки и одежду для этого нужно брать с собой (в мечети не выдаются). Шорты у мужчин должны быть не выше колена. Обувь в помещении обязательно снимается, с собой нужно иметь носочки.
- Посещение мечети невозможно во время мероприятий на её территории и во время намаза
- Время и место начала экскурсии не меняются
- Программа не адаптирована под детскую аудиторию
во вторник и четверг в 10:30, в субботу в 10:30 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Дети до 12 лет
|1040 ₽
|Дети до 16 лет
|1240 ₽
|Стандартный
|1380 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:30, в субботу в 10:30 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айназ — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 1152 туристов
Приветствую! Меня зовут Айназ, и я поближе познакомлю вас с большой историей края, где провела всю жизнь, а также с его традициями и обычаями, корнями уходящими в прошлое. Мне хотелось бы, чтобы впечатления от путешествий оставались только тёплые и приятные, а потому я буду рада рассказать вам самое интересное и ответить на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия понравилась. Айназ рассказала и показала тайны Старо-Татарской слободы, то, что скрыто от глаз, историю слободы и жителей.
Рекомендую.
Рекомендую.
+2
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Н
Взяли эту экскурсию, т. к. хотелось узнать историю Казани поглубже, пройтись по неординарному маршруту. Айназ - эрудированый гид, хорошо владеет материалом, речь поставлена, говорит негромко, очень деликатна, была терпелива к
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О
Экскурсия с Айназ нами была выбрана не случайно: молодой, динамичный экскурсовод, индивидуальная экскурсия, и мы не ошиблись в выборе. Айназ очень интересно и увлекательно провела нас по улицам слободы, рассказав
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Д
В целом мероприятием довольны, была вдвоем с сыном 12 лет) Для меня всегда ценно, когда человек не торопится, а тут даже задержались с нами еще на полчаса! Терпеливо выдерживали мои вопросы) а у меня их обычно миллион)
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Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Отвечала на все дополнительные вопросы! Ждала пока сделаем фото! Рассказывала быстро и четко, поэтому информации получили много.
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Очень интересная и познавательная экскурсия. Совсем не утомительна, даже для детей-подростков. Айназ знает и любит свой город и умеет передать эту любовь окружающим!
Интересно рассказывает как об архитектуре, так и об исторических событиях. Изюминкой экскурсии стало посещение Второй мечети. А в завершение Айназ посоветовала, где вкусно перекусить и купить сувениры.
Интересно рассказывает как об архитектуре, так и об исторических событиях. Изюминкой экскурсии стало посещение Второй мечети. А в завершение Айназ посоветовала, где вкусно перекусить и купить сувениры.
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