в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 14:30, во вторник в 12:00 и 12:15

У этой экскурсии две основные линии в рассказах — история жизни татарского народа и погружение в тему религии.
Как жили татары после завоевания Казани Иваном IV? Как им удалось сохранить свои традиции? Какой путь прошёл город того времени до современной Казани с её веротерпимостью? Вы получите ответы и услышите о незаурядных жителях города разных лет.
Экскурсия поможет вам увидеть, что сходств между исламом и христианством гораздо больше, чем различий. Что ислам — это религия просвещения и мира. Вы посмотрите на образ жизни мусульман, тесно связанный с учением Корана.
Кроме того, на прогулке я с радостью подскажу вам проверенные заведения с татарской кухней и лавки, где можно купить аутентичные товары и сувениры.