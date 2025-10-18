в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 14:30, во вторник в 12:00 и 12:15

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Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы

Понять, как в городе исторически уживаются разные конфессии, и узнать о жизни мусульман изнутри
Соседство религий и народов — глубокая часть облика Казани. Эту грань древнего города мы хотим передать вам на прогулке.

За пару часов вы поймёте, как за сотни лет совместного проживания мы научились уважать и поддерживать друг друга, сохраняя идентичность.

Вы познакомитесь с постулатами ислама, пообщаетесь со служителем мечети и поближе узнаете Татарстан и его жителей.
5
81 отзыв
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы

Описание экскурсии

Ислам и христианство в Казани сквозь века

У этой экскурсии две основные линии в рассказах — история жизни татарского народа и погружение в тему религии.

Как жили татары после завоевания Казани Иваном IV? Как им удалось сохранить свои традиции? Какой путь прошёл город того времени до современной Казани с её веротерпимостью? Вы получите ответы и услышите о незаурядных жителях города разных лет.

Экскурсия поможет вам увидеть, что сходств между исламом и христианством гораздо больше, чем различий. Что ислам — это религия просвещения и мира. Вы посмотрите на образ жизни мусульман, тесно связанный с учением Корана.

Прогулка по колоритной Старо-Татарской слободе

  • Экскурсия начнется с улицы Татарстан: здесь вам откроется история слободы и её поселенцев.
  • Вы увидите купеческие домики и узнаете, какой вклад в татарское наследие внесли их владельцы.
  • На набережной озера Кабан услышите легенды о сокровищах, таящихся под водой, и народные байки о татарском характере.
  • Прогуляетесь по местам центра общественной жизни татар 18-19 вв.
  • Узнаете о знаковых мечетях Казани и их хрониках. Одну старинную мечеть мы посетим: пройдем по молельным залам, зададим вопросы служителю и поговорим подробнее о религиозном быте современных мусульман.

Кроме того, на прогулке я с радостью подскажу вам проверенные заведения с татарской кухней и лавки, где можно купить аутентичные товары и сувениры.

Организационные детали

  • Для посещения мечети женщинам необходимо закрыть руки, ноги и декольте, а также спрятать волосы, платки и одежду для этого нужно брать с собой (в мечети не выдаются). Шорты у мужчин должны быть не выше колена. Обувь в помещении обязательно снимается, с собой нужно иметь носочки.
  • Посещение мечети невозможно во время мероприятий на её территории и во время намаза
  • Время и место начала экскурсии не меняются
  • Программа не адаптирована под детскую аудиторию

во вторник и четверг в 10:30, в субботу в 10:30 и 14:00, в воскресенье в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 летБесплатно
Дети до 12 лет1040 ₽
Дети до 16 лет1240 ₽
Стандартный1380 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:30, в субботу в 10:30 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айназ
Айназ — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 1152 туристов
Приветствую! Меня зовут Айназ, и я поближе познакомлю вас с большой историей края, где провела всю жизнь, а также с его традициями и обычаями, корнями уходящими в прошлое. Мне хотелось бы, чтобы впечатления от путешествий оставались только тёплые и приятные, а потому я буду рада рассказать вам самое интересное и ответить на ваши вопросы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
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1
Альбина
Экскурсия понравилась. Айназ рассказала и показала тайны Старо-Татарской слободы, то, что скрыто от глаз, историю слободы и жителей.
Рекомендую.
Экскурсия понравилась. Айназ рассказала и показала тайны Старо-Татарской слободы, то, что скрыто от глаз, историю слободы и жителей.
Экскурсия понравилась. Айназ рассказала и показала тайны Старо-Татарской слободы, то, что скрыто от глаз, историю слободы и жителей.
Экскурсия понравилась. Айназ рассказала и показала тайны Старо-Татарской слободы, то, что скрыто от глаз, историю слободы и жителей.
Экскурсия понравилась. Айназ рассказала и показала тайны Старо-Татарской слободы, то, что скрыто от глаз, историю слободы и жителей.
Экскурсия понравилась. Айназ рассказала и показала тайны Старо-Татарской слободы, то, что скрыто от глаз, историю слободы и жителей.
Экскурсия понравилась. Айназ рассказала и показала тайны Старо-Татарской слободы, то, что скрыто от глаз, историю слободы и жителей.
Экскурсия понравилась. Айназ рассказала и показала тайны Старо-Татарской слободы, то, что скрыто от глаз, историю слободы и жителей.
Экскурсия понравилась. Айназ рассказала и показала тайны Старо-Татарской слободы, то, что скрыто от глаз, историю слободы и жителей.+2
Экскурсия понравилась. Айназ рассказала и показала тайны Старо-Татарской слободы, то, что скрыто от глаз, историю слободы и жителей.
Экскурсия понравилась. Айназ рассказала и показала тайны Старо-Татарской слободы, то, что скрыто от глаз, историю слободы и жителей.
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Н
Взяли эту экскурсию, т. к. хотелось узнать историю Казани поглубже, пройтись по неординарному маршруту. Айназ - эрудированый гид, хорошо владеет материалом, речь поставлена, говорит негромко, очень деликатна, была терпелива к
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нашим задержкам по маршруту. Старо-Татарская слобода - интереснейшее место с исторической атмосферой и уникальными памятниками архитектуры. В ходе рассказа Айназ оживали образы предприимчивых купцов, сколотивших состояния на чае и конфетах, основателей мечетей, школ, молодой Тукай, Марджани… Оказывается, большую роль в развитии Казани сыграла Екатерина II. Время прошло незаметно, интересно. С Айназ было просто приятно общаться, красивая молодая девушка, которая так много знает об истории своей родины.

Взяли эту экскурсию, т. к. хотелось узнать историю Казани поглубже, пройтись по неординарному маршруту. Айназ -
Взяли эту экскурсию, т. к. хотелось узнать историю Казани поглубже, пройтись по неординарному маршруту. Айназ -
Взяли эту экскурсию, т. к. хотелось узнать историю Казани поглубже, пройтись по неординарному маршруту. Айназ -
Взяли эту экскурсию, т. к. хотелось узнать историю Казани поглубже, пройтись по неординарному маршруту. Айназ -
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О
Экскурсия с Айназ нами была выбрана не случайно: молодой, динамичный экскурсовод, индивидуальная экскурсия, и мы не ошиблись в выборе. Айназ очень интересно и увлекательно провела нас по улицам слободы, рассказав
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и о самой улице, и об укладе жизни людей в то стародавнее время. Мы посетили старинную мечеть, где она терпеливо, подробно и очень тактично отвечала на все наши дилетанские вопросы. Хочется отметить и прекрасную грамотную речь этой молодой девушки. Спасибо огромное, нам было очень приятно и комфортно на Вашей экскурсии, Айназ.

Экскурсия с Айназ нами была выбрана не случайно: молодой, динамичный экскурсовод, индивидуальная экскурсия, и мы не
Экскурсия с Айназ нами была выбрана не случайно: молодой, динамичный экскурсовод, индивидуальная экскурсия, и мы не
Экскурсия с Айназ нами была выбрана не случайно: молодой, динамичный экскурсовод, индивидуальная экскурсия, и мы не
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Д
В целом мероприятием довольны, была вдвоем с сыном 12 лет) Для меня всегда ценно, когда человек не торопится, а тут даже задержались с нами еще на полчаса! Терпеливо выдерживали мои вопросы) а у меня их обычно миллион)
В целом мероприятием довольны, была вдвоем с сыном 12 лет) Для меня всегда ценно, когда человек
В целом мероприятием довольны, была вдвоем с сыном 12 лет) Для меня всегда ценно, когда человек
В целом мероприятием довольны, была вдвоем с сыном 12 лет) Для меня всегда ценно, когда человек
В целом мероприятием довольны, была вдвоем с сыном 12 лет) Для меня всегда ценно, когда человек
В целом мероприятием довольны, была вдвоем с сыном 12 лет) Для меня всегда ценно, когда человек
В целом мероприятием довольны, была вдвоем с сыном 12 лет) Для меня всегда ценно, когда человек
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Виктория
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Отвечала на все дополнительные вопросы! Ждала пока сделаем фото! Рассказывала быстро и четко, поэтому информации получили много.
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Отвечала на все дополнительные вопросы! Ждала пока сделаем фото! Рассказывала быстро
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Отвечала на все дополнительные вопросы! Ждала пока сделаем фото! Рассказывала быстро
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Отвечала на все дополнительные вопросы! Ждала пока сделаем фото! Рассказывала быстро
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Отвечала на все дополнительные вопросы! Ждала пока сделаем фото! Рассказывала быстро
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Отвечала на все дополнительные вопросы! Ждала пока сделаем фото! Рассказывала быстро
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Отвечала на все дополнительные вопросы! Ждала пока сделаем фото! Рассказывала быстро
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Отвечала на все дополнительные вопросы! Ждала пока сделаем фото! Рассказывала быстро
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Татьяна
Очень интересная и познавательная экскурсия. Совсем не утомительна, даже для детей-подростков. Айназ знает и любит свой город и умеет передать эту любовь окружающим!
Интересно рассказывает как об архитектуре, так и об исторических событиях. Изюминкой экскурсии стало посещение Второй мечети. А в завершение Айназ посоветовала, где вкусно перекусить и купить сувениры.
Очень интересная и познавательная экскурсия. Совсем не утомительна, даже для детей-подростков. Айназ знает и любит свой
Очень интересная и познавательная экскурсия. Совсем не утомительна, даже для детей-подростков. Айназ знает и любит свой
Очень интересная и познавательная экскурсия. Совсем не утомительна, даже для детей-подростков. Айназ знает и любит свой
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