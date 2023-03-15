в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 14:30, во вторник в 12:00 и 12:15

Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы

Понять, как в городе исторически уживаются разные конфессии, и узнать о жизни мусульман изнутри

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Соседство религий и народов — глубокая часть облика Казани. Эту грань древнего города мы хотим передать вам на прогулке.

За пару часов вы поймёте, как за сотни лет совместного проживания мы научились уважать и поддерживать друг друга, сохраняя идентичность.

Вы познакомитесь с постулатами ислама, пообщаетесь со служителем мечети и поближе узнаете Татарстан и его жителей.
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
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Описание

Что вас ожидает

Ислам и христианство в Казани сквозь века

У этой экскурсии две основные линии в рассказах — история жизни татарского народа и погружение в тему религии.

Как жили татары после завоевания Казани Иваном IV? Как им удалось сохранить свои традиции? Какой путь прошёл город того времени до современной Казани с её веротерпимостью? Вы получите ответы и услышите о незаурядных жителях города разных лет.

Экскурсия поможет вам увидеть, что сходств между исламом и христианством гораздо больше, чем различий. Что ислам — это религия просвещения и мира. Вы посмотрите на образ жизни мусульман, тесно связанный с учением Корана.

Прогулка по колоритной Старо-Татарской слободе

  • Экскурсия начнется с улицы Татарстан: здесь вам откроется история слободы и её поселенцев.
  • Вы увидите купеческие домики и узнаете, какой вклад в татарское наследие внесли их владельцы.
  • На набережной озера Кабан услышите легенды о сокровищах, таящихся под водой, и народные байки о татарском характере.
  • Прогуляетесь по местам центра общественной жизни татар 18-19 вв.
  • Узнаете о знаковых мечетях Казани и их хрониках. Одну старинную мечеть мы посетим: пройдем по молельным залам, зададим вопросы служителю и поговорим подробнее о религиозном быте современных мусульман.

Кроме того, на прогулке я с радостью подскажу вам проверенные заведения с татарской кухней и лавки, где можно купить аутентичные товары и сувениры.

Организационные детали

  • Для посещения мечети требуется соблюдать соответствующий дресс-код, обувь в помещении обязательно снимается
  • Дополнительных расходов не предвидится

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 14:30, во вторник в 12:00 и 12:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 14:30, во вторник в 12:00 и 12:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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