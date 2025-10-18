в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 14:30, во вторник в 12:00 и 12:15

Соседство религий и народов — глубокая часть облика Казани. Эту грань древнего города мы хотим передать вам на прогулке. За пару часов вы поймёте, как за сотни лет совместного проживания мы научились уважать и поддерживать друг друга, сохраняя идентичность. Вы познакомитесь с постулатами ислама, пообщаетесь со служителем мечети и поближе узнаете Татарстан и его жителей.

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Описание экскурсии

Ислам и христианство в Казани сквозь века

У этой экскурсии две основные линии в рассказах — история жизни татарского народа и погружение в тему религии.

Как жили татары после завоевания Казани Иваном IV? Как им удалось сохранить свои традиции? Какой путь прошёл город того времени до современной Казани с её веротерпимостью? Вы получите ответы и услышите о незаурядных жителях города разных лет.

Экскурсия поможет вам увидеть, что сходств между исламом и христианством гораздо больше, чем различий. Что ислам — это религия просвещения и мира. Вы посмотрите на образ жизни мусульман, тесно связанный с учением Корана.

Прогулка по колоритной Старо-Татарской слободе

Экскурсия начнется с улицы Татарстан: здесь вам откроется история слободы и её поселенцев.

Вы увидите купеческие домики и узнаете, какой вклад в татарское наследие внесли их владельцы.

На набережной озера Кабан услышите легенды о сокровищах, таящихся под водой, и народные байки о татарском характере.

Прогуляетесь по местам центра общественной жизни татар 18-19 вв.

Узнаете о знаковых мечетях Казани и их хрониках. Одну старинную мечеть мы посетим: пройдем по молельным залам, зададим вопросы служителю и поговорим подробнее о религиозном быте современных мусульман.

Кроме того, на прогулке я с радостью подскажу вам проверенные заведения с татарской кухней и лавки, где можно купить аутентичные товары и сувениры.

Организационные детали