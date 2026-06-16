7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наша экскурсия охватит исторический центр и современные локации мегаполиса, чтобы вы смогли прочувствовать все контрасты и колорит города. После этого путешествия вы по-настоящему узнаете и полюбите Казань.
Описание экскурсии
Главные символы Казани и вековой кремль
Знакомство с Казанью начнётся в Богородицком монастыре, где хранится главная православная святыня — чудотворная икона Казанской Божьей Матери. Затем в самом сердце столицы — Казанском кремле посетим соборную мечеть Кул-Шариф. Именно здесь я расскажу о перекрёстке всех религий. Прогуливаясь по территории, вы узнаете историю, тайны и легенды 1000-летнего кремля.
Далее мы отправимся с вами по старому городу, чтобы увидеть Театр оперы и балета, Казанскую ратушу, роскошный особняк купца Ушкова 1908 года, дом, где родился Шаляпин, место, где жил Пушкин, подвал, где работал Горький и др. Отдельного внимания заслуживает — Площадь Свободы, где нашему взору откроются административные здания, в том числе и рабочий кабинет главы Татарстана. Мы поговорим с вами о том, чем живёт и как управляется Республика.
Кроме того, увидите Казанский университет — центр студенческой жизни. Я расскажу о знаменитых студентах и обозначу главные вехи в истории одного из старейших учебных заведений.
Современный город
Заглянем на смотровые площадки, чтобы вы полюбовались на роскошный Дворец земледельцев и центр семьи «Казан». В черте города заедем за колоритом национальной культуры в Татарскую деревню Туган Авылым. Обязательно прогуляемся по современной набережной озера Кабан — я поделюсь интересными легендами, издавна окружающими это место. Также вы осмотрите необычное здание на берегу водоёма в виде парящего парусника. А двигаясь по каналу Булак, узнаете, какую роль он играл на протяжении веков. Из окна автомобиля сможете восхититься знаковыми достопримечательностями: Пирамидой, Домом Правительства, спортивными сооружениями, Театром Кукол, мостом «Миллениум» и др.
Старо-Татарская слобода — душа Казани
В историческом районе вы познакомитесь с аутентичными домиками татар, традициями, праздниками и их кухней, которая отличается многообразием, сытностью, изяществом и, конечно, необыкновенным вкусом.
Организационные детали
- Мы будем посещать религиозные объекты, советуем взять для женщин платок
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость включены транспортные расходы (кроссовер HAVAL F7)
- Дополнительные расходы: билет на территорию кремля— 190 ₽ за чел. взрослые, 170 ₽ за чел. льготные
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Огромный плюс автомобильной экскурсии - мобильность. Благодаря перемещению на машине между локациями, мы успели посмотреть гораздо
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Руслану за потрясающую прогулку по Казани!
Первое, что хочется отметить — это голос. Очень приятный, мягкий, слушать его