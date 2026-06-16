7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Гранд-путешествие по всей Казани + кремль

Насыщенное знакомство со всеми гранями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Казань — один из древнейших городов России с богатой историей и культурой, где переплетаются ислам и христианство, а известная во всем мире национальная кухня уходит в глубину веков.

Наша экскурсия охватит исторический центр и современные локации мегаполиса, чтобы вы смогли прочувствовать все контрасты и колорит города. После этого путешествия вы по-настоящему узнаете и полюбите Казань.
5
91 отзыв
Гранд-путешествие по всей Казани + кремль
Гранд-путешествие по всей Казани + кремль
Гранд-путешествие по всей Казани + кремль

Описание экскурсии

Главные символы Казани и вековой кремль

Знакомство с Казанью начнётся в Богородицком монастыре, где хранится главная православная святыня — чудотворная икона Казанской Божьей Матери. Затем в самом сердце столицы — Казанском кремле посетим соборную мечеть Кул-Шариф. Именно здесь я расскажу о перекрёстке всех религий. Прогуливаясь по территории, вы узнаете историю, тайны и легенды 1000-летнего кремля.

Далее мы отправимся с вами по старому городу, чтобы увидеть Театр оперы и балета, Казанскую ратушу, роскошный особняк купца Ушкова 1908 года, дом, где родился Шаляпин, место, где жил Пушкин, подвал, где работал Горький и др. Отдельного внимания заслуживает — Площадь Свободы, где нашему взору откроются административные здания, в том числе и рабочий кабинет главы Татарстана. Мы поговорим с вами о том, чем живёт и как управляется Республика.

Кроме того, увидите Казанский университет — центр студенческой жизни. Я расскажу о знаменитых студентах и обозначу главные вехи в истории одного из старейших учебных заведений.

Современный город

Заглянем на смотровые площадки, чтобы вы полюбовались на роскошный Дворец земледельцев и центр семьи «Казан». В черте города заедем за колоритом национальной культуры в Татарскую деревню Туган Авылым. Обязательно прогуляемся по современной набережной озера Кабан — я поделюсь интересными легендами, издавна окружающими это место. Также вы осмотрите необычное здание на берегу водоёма в виде парящего парусника. А двигаясь по каналу Булак, узнаете, какую роль он играл на протяжении веков. Из окна автомобиля сможете восхититься знаковыми достопримечательностями: Пирамидой, Домом Правительства, спортивными сооружениями, Театром Кукол, мостом «Миллениум» и др.

Старо-Татарская слобода — душа Казани

В историческом районе вы познакомитесь с аутентичными домиками татар, традициями, праздниками и их кухней, которая отличается многообразием, сытностью, изяществом и, конечно, необыкновенным вкусом.

Организационные детали

  • Мы будем посещать религиозные объекты, советуем взять для женщин платок

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены транспортные расходы (кроссовер HAVAL F7)
  • Дополнительные расходы: билет на территорию кремля— 190 ₽ за чел. взрослые, 170 ₽ за чел. льготные

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля. Окончание на территории Кремля, либо на пешеходной улице Баумана, чтобы вы смогли продолжить знакомство с городом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2714 туристов
С самого детства люблю историю и архитектуру родного края. С 2018 года я аккредитованный универсальный гид: провожу экскурсии по старой и новой Казани, в кремле, а также специализируюсь на загородных
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маршрутах (Свияжск, Храм всех религий, Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Йошкар-Ола) Мои экскурсии — это всегда индивидуальный подход. Я стараюсь подстраиваться под темп, интересы и возраст гостей, адаптирую маршрут по желанию и делаю всё, чтобы путешествие было комфортным и запоминающимся. Подаю материал доступно, с фото- и видеоматериалами. Главное для меня — подарить вам впечатления, хорошее настроение и, конечно, любовь к нашему краю.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
4
8
3
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1
А
Огромное спасибо Руслану за потрясающую экскурсию по Казани! Это было динамично, познавательно и невероятно увлекательно.
Огромный плюс автомобильной экскурсии - мобильность. Благодаря перемещению на машине между локациями, мы успели посмотреть гораздо
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больше объектов, не тратя время на долгие переходы, и увидели город с самых разных ракурсов.
Руслан - гид с глубоким знанием истории города. Он поделился занимательными фактами о Казани, которые не найдешь в обычных путеводителях. Отдельно хочется отметить прекрасное чувство юмора экскурсовода - подача материала легкая, живая, благодаря чему время пролетело незаметно.
Прекрасный маршрут и отличная организация. Очень рекомендую Руслана!

Огромное спасибо Руслану за потрясающую экскурсию по Казани! Это было динамично, познавательно и невероятно увлекательно.
Огромное спасибо Руслану за потрясающую экскурсию по Казани! Это было динамично, познавательно и невероятно увлекательно.
Огромное спасибо Руслану за потрясающую экскурсию по Казани! Это было динамично, познавательно и невероятно увлекательно.
Огромное спасибо Руслану за потрясающую экскурсию по Казани! Это было динамично, познавательно и невероятно увлекательно.
Огромное спасибо Руслану за потрясающую экскурсию по Казани! Это было динамично, познавательно и невероятно увлекательно.
Огромное спасибо Руслану за потрясающую экскурсию по Казани! Это было динамично, познавательно и невероятно увлекательно.
Огромное спасибо Руслану за потрясающую экскурсию по Казани! Это было динамично, познавательно и невероятно увлекательно.
Огромное спасибо Руслану за потрясающую экскурсию по Казани! Это было динамично, познавательно и невероятно увлекательно.+2
Огромное спасибо Руслану за потрясающую экскурсию по Казани! Это было динамично, познавательно и невероятно увлекательно.
Огромное спасибо Руслану за потрясающую экскурсию по Казани! Это было динамично, познавательно и невероятно увлекательно.
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Т
Лучшая экскурсия в Казани — время пролетело незаметно!

Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Руслану за потрясающую прогулку по Казани!

Первое, что хочется отметить — это голос. Очень приятный, мягкий, слушать его
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— одно удовольствие (даже уставшие после дороги уши не «уставали»). Но главное — это подача материала: он не просто перечислял даты и факты, а рассказывал интересные истории, иногда с юмором, и очень к месту шутил. Серьезно, мы смеялись от души несколько раз!

Особенно хочу подчеркнуть: наша группа оказалась любопытной и завалила его кучей вопросов (от вопросов про чиновников до цен на недвижимость в центре). И он на все ответил подробно, терпеливо и интересно — видно, что человек глубоко знает и любит свой город.

За пару часов мы успели посмотреть все главные достопримечательности: Кремль, Кул-Шариф, улицу Баумана, Старо-Татарскую слободу, — и при этом не было гонки. Время пролетело настолько незаметно, что мы удивились, когда экскурсия закончилась.

Бонусом гид подсказал, куда сходить вечером: какие аутентичные заведения попробовать, а главное — в какие бары зайти, чтобы и атмосферно, и по-настоящему вкусно. Без туристического развода.

Однозначно рекомендую! Если будете в Казани — идите только к нему. 5 из 5.

Лучшая экскурсия в Казани — время пролетело незаметно!
Лучшая экскурсия в Казани — время пролетело незаметно!
Лучшая экскурсия в Казани — время пролетело незаметно!
Лучшая экскурсия в Казани — время пролетело незаметно!
Лучшая экскурсия в Казани — время пролетело незаметно!
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А
Это была во всех пониманиях классическая обзорная экскурсионная программа, только в индивидуальном формате: Руслан предоставлял расширенную справку по каждому объекту, с обилием дат и исторических фактов, времени на всех остановках тоже нам хватило. Мы были в феврале и погода была холодная, но нас ждала всегда теплая машина. Отдельно спасибо, что удалось скорректировать немного время начала экскурсии.
Это была во всех пониманиях классическая обзорная экскурсионная программа, только в индивидуальном формате: Руслан предоставлял расширенную
Это была во всех пониманиях классическая обзорная экскурсионная программа, только в индивидуальном формате: Руслан предоставлял расширенную
Это была во всех пониманиях классическая обзорная экскурсионная программа, только в индивидуальном формате: Руслан предоставлял расширенную
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Максим
Огромное спасибо гиду Руслану за обзорную экскурсию по Казани. Экскурсия получилась сбалансированной: нам показали и знаковые исторические места, и современные точки притяжения. Город оказался невероятно чистым, ухоженным и каким то
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светлым. Архитектура действительно поражает-от старинных особняков до ультра современных зданий. Руслан очень любит свой город, советует куда ещё можно сходить. Очень порадовала грамотная речь Руслана, знание истории Казани и его готовность ответить на любые вопросы. Хотелось бы, большего времени экскурсии для того чтобы можно было запечатлеть на фото интересные локации. 3 часа очень мало😢

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М
Руслан прекрасно провел индивидуальную экскурсию, несмотря на проливной дождь и двоих маленьких детей. Увлеченный своим делом экскурсовод, прекрасно ориентирующийся в материале. Отвечал на все вопросы. Нескучно рассказывал. С удовольствием воспользуемся его услугами ещё раз.
Руслан прекрасно провел индивидуальную экскурсию, несмотря на проливной дождь и двоих маленьких детей. Увлеченный своим делом
Руслан прекрасно провел индивидуальную экскурсию, несмотря на проливной дождь и двоих маленьких детей. Увлеченный своим делом
Руслан прекрасно провел индивидуальную экскурсию, несмотря на проливной дождь и двоих маленьких детей. Увлеченный своим делом
Руслан прекрасно провел индивидуальную экскурсию, несмотря на проливной дождь и двоих маленьких детей. Увлеченный своим делом
Руслан прекрасно провел индивидуальную экскурсию, несмотря на проливной дождь и двоих маленьких детей. Увлеченный своим делом
Руслан прекрасно провел индивидуальную экскурсию, несмотря на проливной дождь и двоих маленьких детей. Увлеченный своим делом
Руслан прекрасно провел индивидуальную экскурсию, несмотря на проливной дождь и двоих маленьких детей. Увлеченный своим делом
Руслан прекрасно провел индивидуальную экскурсию, несмотря на проливной дождь и двоих маленьких детей. Увлеченный своим делом+2
Руслан прекрасно провел индивидуальную экскурсию, несмотря на проливной дождь и двоих маленьких детей. Увлеченный своим делом
Руслан прекрасно провел индивидуальную экскурсию, несмотря на проливной дождь и двоих маленьких детей. Увлеченный своим делом
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Надежда
Спасибо огромное за замечательную экскурсию и первое знакомство с Казанью! Благодаря Вам мы влюбились в этот город и решили, помимо дневной программы, обязательно взять обзорную экскурсию на вечер. Планируем ещё вернуться и воспользоваться вашими услугами, а также с удовольствием порекомендуем Вас всем, кто собирается посетить этот удивительный город.
Спасибо огромное за замечательную экскурсию и первое знакомство с Казанью! Благодаря Вам мы влюбились в этот
Спасибо огромное за замечательную экскурсию и первое знакомство с Казанью! Благодаря Вам мы влюбились в этот
Спасибо огромное за замечательную экскурсию и первое знакомство с Казанью! Благодаря Вам мы влюбились в этот
Спасибо огромное за замечательную экскурсию и первое знакомство с Казанью! Благодаря Вам мы влюбились в этот
Спасибо огромное за замечательную экскурсию и первое знакомство с Казанью! Благодаря Вам мы влюбились в этот
Спасибо огромное за замечательную экскурсию и первое знакомство с Казанью! Благодаря Вам мы влюбились в этот
Спасибо огромное за замечательную экскурсию и первое знакомство с Казанью! Благодаря Вам мы влюбились в этот
Спасибо огромное за замечательную экскурсию и первое знакомство с Казанью! Благодаря Вам мы влюбились в этот+1
Спасибо огромное за замечательную экскурсию и первое знакомство с Казанью! Благодаря Вам мы влюбились в этот
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