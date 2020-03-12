7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные символы Казани и вековой Кремль

Знакомство с Казанью начнется в Богородицком монастыре, где хранится главная православная святыня — чудотворная икона Казанской Божьей Матери. Затем в самом сердце столицы — Казанском Кремле посетим соборную мечеть Кул-Шариф. Именно здесь я расскажу о перекрестке всех религий. Вы узнаете, какую роль сыграли католики в объедении русских и татар. Следом со смотровой площадки вы полюбуетесь роскошным видом на город. Из окна автомобиля посмотрите на знаковые объекты центра: Пирамиду, Дом Правительства, Государственный совет, Театр Кукол, площадь Тукая, Черное озеро и др. Кроме того, увидите Казанский университет — центр студенческой жизни. Я расскажу о знаменитых студентах и обозначу главные вехи в истории одного из старейших учебных заведений.

Национальные яства в Старо-Татарской слободе

В историческом районе вы познакомитесь с аутентичными домиками татар и их кухней, которая отличается многообразием блюд, сытностью, одновременно простотой приготовления и изяществом и, конечно, необыкновенным вкусом. Кулинарные традиции национальной кухни складывались не одно столетие. Народ бережно хранит секреты блюд, передавая их из поколения в поколение. Во время дегустации с чаепитием я поделюсь самыми интересными из них и отвечу на ваши вопросы.

Объекты современного города

Мы промчимся вдоль Кремлевской набережной, чтобы вы полюбовались фасадом Дворца земледельцев. В черте города заедем за колоритом национальной культуры в Татарскую деревню Туган Авылым. Затем прогуляемся по современной набережной озера Кабан — я поделюсь интересными легендами, издавна окружающими это место. Также вы осмотрите необычное здание на берегу водоема в виде парящего парусника. Возле центра семьи «Казан» я расскажу, почему он имеет форму чаши, и какие мифологические существа охраняют это место. А двигаясь по каналу Булак, осмотрим здание, по огням которого можно узнавать погоду на следующий день. Прекрасным завершением тура с мая по сентябрь станет посещение «цветочного фестиваля» и парка Горького, где мы насладимся музыкальным фонтаном.