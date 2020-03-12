7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенное знакомство со всеми гранями города — на автомобиле и пешком

Руслан
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Руслан – ваш гид
Казань — один из древнейших городов России с богатой историей и культурой, где переплетаются ислам и христианство, восток и запад, а известная во всем мире национальная кухня уходит в глубину веков.

После нашего путешествия вы прочувствуете все контрасты и колорит города и по-настоящему узнаете и полюбите Казань.
5000 ₽
4500 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Знакомство с Казанью: достопримечательности, история и татарская кухня
Знакомство с Казанью: достопримечательности, история и татарская кухня

Что вас ожидает

Главные символы Казани и вековой Кремль
Знакомство с Казанью начнется в Богородицком монастыре, где хранится главная православная святыня — чудотворная икона Казанской Божьей Матери. Затем в самом сердце столицы — Казанском Кремле посетим соборную мечеть Кул-Шариф. Именно здесь я расскажу о перекрестке всех религий. Вы узнаете, какую роль сыграли католики в объедении русских и татар. Следом со смотровой площадки вы полюбуетесь роскошным видом на город. Из окна автомобиля посмотрите на знаковые объекты центра: Пирамиду, Дом Правительства, Государственный совет, Театр Кукол, площадь Тукая, Черное озеро и др. Кроме того, увидите Казанский университет — центр студенческой жизни. Я расскажу о знаменитых студентах и обозначу главные вехи в истории одного из старейших учебных заведений.

Национальные яства в Старо-Татарской слободе
В историческом районе вы познакомитесь с аутентичными домиками татар и их кухней, которая отличается многообразием блюд, сытностью, одновременно простотой приготовления и изяществом и, конечно, необыкновенным вкусом. Кулинарные традиции национальной кухни складывались не одно столетие. Народ бережно хранит секреты блюд, передавая их из поколения в поколение. Во время дегустации с чаепитием я поделюсь самыми интересными из них и отвечу на ваши вопросы.

Объекты современного города
Мы промчимся вдоль Кремлевской набережной, чтобы вы полюбовались фасадом Дворца земледельцев. В черте города заедем за колоритом национальной культуры в Татарскую деревню Туган Авылым. Затем прогуляемся по современной набережной озера Кабан — я поделюсь интересными легендами, издавна окружающими это место. Также вы осмотрите необычное здание на берегу водоема в виде парящего парусника. Возле центра семьи «Казан» я расскажу, почему он имеет форму чаши, и какие мифологические существа охраняют это место. А двигаясь по каналу Булак, осмотрим здание, по огням которого можно узнавать погоду на следующий день. Прекрасным завершением тура с мая по сентябрь станет посещение «цветочного фестиваля» и парка Горького, где мы насладимся музыкальным фонтаном.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены все билеты по маршруту
  • Стоимость дегустации — 300 рублей с человека
  • Транспортные расходы оплачиваются отдельно — 1000 рублей
  • Экскурсия начинается и заканчивается в любом удобном для вас месте.
  • Маршрут подразумевает посещение религиозных объектов, советуем взять для женщин платок
Знакомство с Казанью: достопримечательности, история и татарская кухня
Знакомство с Казанью: достопримечательности, история и татарская кухня
Знакомство с Казанью: достопримечательности, история и татарская кухня
Знакомство с Казанью: достопримечательности, история и татарская кухня
Знакомство с Казанью: достопримечательности, история и татарская кухня
Знакомство с Казанью: достопримечательности, история и татарская кухня
Знакомство с Казанью: достопримечательности, история и татарская кухня
Знакомство с Казанью: достопримечательности, история и татарская кухня
Знакомство с Казанью: достопримечательности, история и татарская кухня
Знакомство с Казанью: достопримечательности, история и татарская кухня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руслан
Руслан
С самого детства изучаю историю и архитектуру родного края. Вот уже 4 года профессионально занимаюсь экскурсиями по Казани и её окрестностям. В последнее время провожу индивидуальные экскурсии на автомобиле, чтобы гости нашей столицы без спешки и толпы людей осмотрели все достопримечательности. Моя цель — индивидуальный подход, море впечатлений, хорошее настроение и желание вернуться вновь...
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Огромное спасибо Руслану. Великолепно проведенная экскурсия. Знание истории города-выше всяких похвал. Материал не перегружен лишней информацией. Сделали прекрасные фото. Очень жалеем, что не поехали с Русланом в Свияжск. Всем рекомендуем.
8 января 2020
Экскурсия позволила в первый же день пребывания в городе познакомиться с основными достопримечательностями Казани, а также татарскими кулинарными специалитетами. Несмотря на огромные скопления людей и сложности с парковкой, Руслан преодолел все преграды и полностью выполнил все, что было намечено по программе. Последующие экскурсии уже давали возможность добавить отдельные штрихи к достопримечательностям города, которые мы посмотрели вместе с Русланом. В дополнение к программе экскурсии, мы получили массу полезных сведений о том, куда лучше всего сходить поесть, и рекомендации Руслана нам очень пригодились.
6 января 2020
В выборе гида мы не ошиблись! Руслан познакомил нас со всей многогранностью Казани. Мы посетили все яркие новогодние местечки и до отвала наелись местных вкусняшек с горячим чаем 😋 и нафоткались вдоваль!️😁
5 января 2020
Экскурсия с Русланом удалась! Умело маневрируя от достопримечательности к достопримечательности Казани и обходя огромные скопления людей мы всё увидели, услышали интересный рассказ и очень порадовала дегустация татарских сладостей) Руслан молодец! Всем рекомендуем)
3 января 2020
Руслан большое спасибо, мы посмотрели на Казань и её историю по-новому. Мы полюбили этот город. Если кто то хочет прогуляться по Казани с человеком который её знает и любит то вам к Руслану.
30 декабря 2019
Наша семья выражает благодарность Руслану за интересно и познавательно проведенное время.
3 декабря 2019
Хотим выразить Руслану благодарность за прекрасно проведённую, хорошо организованную и подготовленную экскурсию!
Нам очень понравилось!
Руслан очень вежливый, спокойный, интеллигентный человек!
Рассказывал программу очень интересно, с живыми примерами, с эмоциями.
Видно, что человек любит свою работу и старается донести туристам все самое важное и нужное.
Со своей стороны мы готовы рекомендовать как данную экскурсию в частности, так и Руслана как гида в целом!

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