7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Казань — один из древнейших городов России с богатой историей и культурой, где переплетаются ислам и христианство, а известная во всем мире национальная кухня уходит в глубину веков. Наша экскурсия охватит исторический центр и современные локации мегаполиса, чтобы вы смогли прочувствовать все контрасты и колорит города. После этого путешествия вы по-настоящему узнаете и полюбите Казань.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные символы Казани и вековой кремль

Знакомство с Казанью начнётся в Богородицком монастыре, где хранится главная православная святыня — чудотворная икона Казанской Божьей Матери. Затем в самом сердце столицы — Казанском кремле посетим соборную мечеть Кул-Шариф. Именно здесь я расскажу о перекрёстке всех религий. Прогуливаясь по территории, вы узнаете историю, тайны и легенды 1000-летнего кремля.

Далее мы отправимся с вами по старому городу, чтобы увидеть Театр оперы и балета, Казанскую ратушу, роскошный особняк купца Ушкова 1908 года, дом, где родился Шаляпин, место, где жил Пушкин, подвал, где работал Горький и др. Отдельного внимания заслуживает — Площадь Свободы, где нашему взору откроются административные здания, в том числе и рабочий кабинет главы Татарстана. Мы поговорим с вами о том, чем живёт и как управляется Республика.

Кроме того, увидите Казанский университет — центр студенческой жизни. Я расскажу о знаменитых студентах и обозначу главные вехи в истории одного из старейших учебных заведений.

Современный город

Заглянем на смотровые площадки, чтобы вы полюбовались на роскошный Дворец земледельцев и центр семьи «Казан». В черте города заедем за колоритом национальной культуры в Татарскую деревню Туган Авылым. Обязательно прогуляемся по современной набережной озера Кабан — я поделюсь интересными легендами, издавна окружающими это место. Также вы осмотрите необычное здание на берегу водоёма в виде парящего парусника. А двигаясь по каналу Булак, узнаете, какую роль он играл на протяжении веков. Из окна автомобиля сможете восхититься знаковыми достопримечательностями: Пирамидой, Домом Правительства, спортивными сооружениями, Театром Кукол, мостом «Миллениум» и др.

Старо-Татарская слобода — душа Казани

В историческом районе вы познакомитесь с аутентичными домиками татар, традициями, праздниками и их кухней, которая отличается многообразием, сытностью, изяществом и, конечно, необыкновенным вкусом.

Организационные детали

Мы будем посещать религиозные объекты, советуем взять для женщин платок

Что входит в стоимость, а что — нет