В Казани многие века бок о бок живут два народа — татары и русские; соседствуют две религии — ислам и православие; звучат два великих языка. Этим переплетениям и посвящена программа. За 4 часа вы поймете уникальный характер нашего города, где этнические районы и сегодня сохраняют самобытность, где все с любовью сохраняют свое наследие.
Что вас ожидает
Локации, представленные в этой экскурсии, помогут вам поэтапно узнать Казань. Начнём с самой древней точки и сердца города — кремля. Вы откроете легенды и реальные факты создания древней крепости булгар, посетите старейший собор Казани — Благовещенский — и самое молодое строение кремля — мечеть Кул-Шариф. Затем вас ждут старинные слободы:
Старо-Татарская слобода — район-памятник городской жизни татар в 18-20 веках. Вы увидите каменные мечети и яркие уютные усадьбы татарских купцов. А после заглянем в чайную, чтобы попробовать национальные блюда и ароматный татарский чай.
Суконная слобода, где вы познакомитесь с памятником промышленной архитектуры — мануфактурой, созданной по указу Петра I. Раскроете, что здесь делал Емельян Пугачёв, полюбуетесь сказочным Театром кукол Экият и храмами — православным, старообрядческим и католическим.
Русская (дворянская) Казань. От нашего внимания не скроются храмы и учебные заведения 19 века; пекарня, где работал Горький; дороги, по которым проезжал Пушкин и гулял юный Левушка Толстой.
Стрелецкая слобода и Богородицкий монастырь. Проедем по старинным улицам и побываем там, где случились чудеса — явление Пресвятой Богородицы и обретение Казанской иконы Божией Матери.
В конце экскурсии вас ждёт приятный подарочек, связанный с Казанью!
Кому подойдёт экскурсия
Любознательным путешественникам, в том числе семьям с детьми, которым интересны история и культура Казани
Прогулка понравится и будет полезной тем, кто впервые в нашем городе. Вы увидите многие его символы, а также получите полезные советы местного жителя — где вкусно поесть, какие музеи посетить, куда и как съездить за городом.
При количестве человек на экскурсии свыше 4-х дополнительно оплачивается аренда авто — от 3900 ₽ за три часа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1870 туристов
Меня зовут Алёна, я профессиональный гид. Родилась и живу в Казани, с детства интересуюсь её историей. Очень люблю свой город за его контрасты: здесь дружно живут два народа, на улицах читать дальшеуменьшить
соседствуют храмы и мечети. Всё это создает неповторимый колорит. На экскурсиях я стараюсь не загружать путешественников множеством дат, а передать душу города: через предания и рассказы о его прошлом и удивительных людях, которые здесь жили.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 104 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Тамара
Спасибо Алёне, что показала нам Казань в этот непростой день))) Наш приезд совпал с саммитом АСЕАН и приездом Путина, дороги перекрыты, дождь… Но у нас все получилось! И выходя из мечети в Кремле мы встретились с Владимиром Владимировичем, поздоровались с ним))) С Алёной было легко и интересно и нам с мужем и детям 6 и 10 лет.
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А
Алёна
Замечательная экскурсия, которая поможет познакомиться с Казанью. Интересно, познавательно, будем рекомендовать Алену нашим друзьям, которые собираются в этот удивительный город.
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Д
Давлетшина
Нашим экскурсоводом была Алёна. Сказать,что мы остались в полном восторге - не сказать ничего! Алёна прекрасно владеет всеми историческим фактами, при этом не перегружая смысл сказанного сухой статистикой. она великолепный читать дальшеуменьшить
рассказчик,который легко преподносит материал и взрослым,и детям. Мы были с 6летней дочкой и 12летним сыном- оба очень довольны в итоге 👍 Экскурсия получилась насыщенной,интересной, в удобном темпе и с прекрасным повествованием. Я брала достаточно много индивидуальных экскурсий, полстраны с детьми объездила,и с уверенностью могу сказать,что сегодняшняя -одна из лучших! Алёна,браво Вам и огромная благодарность за насыщенный,интересный и запоминающийся день в Казани!
Алёна
Ответ организатора:
Екатерина, благодарю Вас от всей души за такую высокую оценку моей работы! Приезжайте ещё! Желаю побольше интересных путешествий вашей прекрасной семье!
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А
Алексей
Побывали на индивидуальной автомобильной экскурсии по Казани с гидом Алёной - и это было просто замечательно! Нас забрали точно в назначенное время, всё было продумано, и экскурсия прошла чётко по плану, читать дальшеуменьшить
без задержек и суеты. Благодаря автомобильному формату успели увидеть гораздо больше, чем рассчитывали, при этом не устали и не торопились - маршрут был выстроен очень грамотно. Алёна прекрасно знает историю города: рассказывала не просто набор дат и фактов, а выстраивала живой, связный рассказ - было интересно от первой до последней минуты. Чувствуется глубокая эрудиция и искренняя любовь к Казани. Она легко переключалась между эпохами, подмечала любопытные детали и отвечала на любые вопросы, даже самые неожиданные. А ещё у Алёны отличное чувство юмора. Она делала рассказ лёгким и непринуждённым, а шутки здорово разбавляли исторические блоки и запоминались. В итоге экскурсия получилась не только познавательной, но и очень душевной. Огромное спасибо Алёне за такой классный день и за то, что показала Казань с самых разных сторон! С радостью порекомендую её как гида и с удовольствием отправился бы с ней в новую поездку. 😊
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Людмила
Сегодня посетили экскурсию “Казань, где живут две великие культуры” и были поражены, как гармонично здесь сосуществуют татарская и русская традиции — это настоящая визитная карточка города на Волге.
Маршрут охватывает Кремль, читать дальшеуменьшить
старинные слободы, Храм всех религий и ключевые символы двух культур, раскрывая историю их мирного соседства.
Экскурсия шла около 4 часов и прошла в легком темпе: от легендарного Кремля с мечетью Кул-Шариф до татарской слободы.
Гид Алёна— профессионал: увлекательно подает материал, без спешки, с интересными деталями и легендами, подходит для семей с детьми. Она сделала нашу прогулку незабываемой — время пролетает незаметно, несмотря на мороз и снег)
Всем рекомендуем: это идеальный способ влюбиться в Казань за один день!
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Н
Наталья
В Казани были впервые. Имея достаточно большой опыт путешествий семьей (дети 10 и 12 лет), традиционно начали знакомство с городом с большой автомобильно-пешеходной экскурсии. Такой формат позволяет сразу в комфортных читать дальшеуменьшить
при любой погоде условиях обзорно познакомится с городом, а дальше уже посещать те места, которые больше всего впечатлили. Прочитав информацию об экскурсии и замечательные отзывы об Алене, выбрали именно ее для погружения нас в разнообразную и колоритную атмосферу замечательного города. Алена - профессиональный гид, очень внимательный к нашим пожеланиям, обаятельнейший и очень деликатный человек, замечательный рассказчик, поддерживающий любую дискуссию (встречаются и такие гиды, которые не любят отступлений от заученного текста 😕), спокойный и уверенный водитель очень комфортного автомобиля. Нам очень понравилось проведенное в обществе Алены время, а 10-летний сын сказал ей на прощание: «Алена, Вы лучшая!!!». Благодарим Алену за доставленное нам удовольствие в знакомстве с городом, комфорт в общении и в поездке, полезные рекомендации! ❤️
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