Казань, где живут две великие культуры

Прочувствовать город «меж крестом и полумесяцем» с разных сторон - от языков и религии до кухни

5
1 отзыв
Я горжусь тем, что несмотря на все исторические события, татары и русские живут дружно, с одинаковой любовью сохраняют две культуры и два языка, самобытные архитектурные объекты.

На экскурсии вы раскроете феномен этого гармоничного контраста, проследите путь древнего города, посетите кремль и старинные слободы, услышите о выдающихся людях и проникнетесь Казанью!
Казань, где живут две великие культуры
Казань, где живут две великие культуры
Казань, где живут две великие культуры
Казань, где живут две великие культуры
Казань, где живут две великие культуры
Казань, где живут две великие культуры
Казань, где живут две великие культуры
Казань, где живут две великие культуры
Казань, где живут две великие культуры
Казань, где живут две великие культуры
Казань, где живут две великие культуры
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Описание

Идея моей экскурсии

В Казани многие века бок о бок живут два народа — татары и русские; соседствуют две религии — ислам и православие; звучат два великих языка. Этим переплетениям и посвящена программа. За 4 часа вы поймете уникальный характер нашего города, где этнические районы и сегодня сохраняют самобытность, где все с любовью сохраняют свое наследие.

Маршрут: два лица Казани

Локации, представленные в этой экскурсии, помогут вам поэтапно узнать Казань. Начнем с самой древней точки и сердца города — Кремля. Вы откроете легенды и реальные факты создания древней крепости булгар, посетите старейший собор Казани — Благовещенский — и самое молодое строение кремля — мечеть Кул-Шариф. Затем вас ждут старинные слободы:

Старо-Татарская слобода — район-памятник городской жизни татар в 18-20 веках. Вы увидите каменные мечети, а также выберете одно из дополнений:

  • Поучаствовать в мастер-классе по приготовлению эчпочмаков;
  • Побывать в творческой мастерской современных рукодельниц, за чашечкой душистого чая открыть тайну татарского шва и узнать о других ремеслах;
  • Посетить купеческую усадьбу, увидеть быт татарского дома в 19 веке и насладиться ароматный чаем с чак-чаком.

Суконная слобода, где вы познакомитесь с памятником промышленной архитектуры — мануфактурой, созданной по указу Петра I. Раскроете, что здесь делал Емельян Пугачёв, полюбуетесь сказочным Театром кукол Экият и храмами — православным, старообрядческим и католическим.

Русская (дворянская) Казань. От нашего внимания не скроются храмы и учебные заведения 19 века; пекарня, где работал Горький; дороги, по которым проезжал Пушкин и гулял юный Левушка Толстой.

Стрелецкая слобода и Богородицкий монастырь. Проедем по старинным улицам и побываем там, где случились чудеса — явление Пресвятой Богородицы и обретение Казанской иконы Божией Матери.

В конце экскурсии вас ждет приятный подарочек, связанный с Казанью!

Кому подойдет экскурсия

  • Любознательным путешественникам, в том числе семьям с детьми, которым интересны история и культура Казани
  • Прогулка понравится и будет полезной тем, кто впервые в нашем городе. Вы увидите многие его символы, а также получите полезные советы местного жителя — где вкусно поесть, какие музеи посетить, куда и как съездить за городом.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Входные билеты в Кремль (взрослые — 130 руб.; школьники, студенты, пенсионеры — 110 руб.)
  • Мастер-класс по приготовлению эчпочмаков (от 250 руб. с человека)
  • При количестве человек на экскурсии свыше 4х дополнительно оплачивается аренда авто (от 3000 руб.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
20 сен 2022
Мы были в Казани проездом с теплохода, время очень ограничено, плюс, как отягчающее))) годовалый ребёнок. Алена подстроила маршрут и темп экскурсии под наши потребности. Она отличный рассказчик и прекрасно знает историю своего города. Нам все очень понравилось! Настолько содержательная экскурсия получилась! Настолько комфортно и душевно все прошло! Спасибо Алене! Вернёмся за новыми рассказами!

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