Я горжусь тем, что несмотря на все исторические события, татары и русские живут дружно, с одинаковой любовью сохраняют две культуры и два языка, самобытные архитектурные объекты. На экскурсии вы раскроете феномен этого гармоничного контраста, проследите путь древнего города, посетите кремль и старинные слободы, услышите о выдающихся людях и проникнетесь Казанью!

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Цена за 1-8 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Идея моей экскурсии

В Казани многие века бок о бок живут два народа — татары и русские; соседствуют две религии — ислам и православие; звучат два великих языка. Этим переплетениям и посвящена программа. За 4 часа вы поймете уникальный характер нашего города, где этнические районы и сегодня сохраняют самобытность, где все с любовью сохраняют свое наследие.

Что вас ожидает

Локации, представленные в этой экскурсии, помогут вам поэтапно узнать Казань. Начнём с самой древней точки и сердца города — кремля. Вы откроете легенды и реальные факты создания древней крепости булгар, посетите старейший собор Казани — Благовещенский — и самое молодое строение кремля — мечеть Кул-Шариф. Затем вас ждут старинные слободы:

Старо-Татарская слобода — район-памятник городской жизни татар в 18-20 веках. Вы увидите каменные мечети и яркие уютные усадьбы татарских купцов. А после заглянем в чайную, чтобы попробовать национальные блюда и ароматный татарский чай.

Суконная слобода, где вы познакомитесь с памятником промышленной архитектуры — мануфактурой, созданной по указу Петра I. Раскроете, что здесь делал Емельян Пугачёв, полюбуетесь сказочным Театром кукол Экият и храмами — православным, старообрядческим и католическим.

Русская (дворянская) Казань. От нашего внимания не скроются храмы и учебные заведения 19 века; пекарня, где работал Горький; дороги, по которым проезжал Пушкин и гулял юный Левушка Толстой.

Стрелецкая слобода и Богородицкий монастырь. Проедем по старинным улицам и побываем там, где случились чудеса — явление Пресвятой Богородицы и обретение Казанской иконы Божией Матери.

В конце экскурсии вас ждёт приятный подарочек, связанный с Казанью!

Кому подойдёт экскурсия

Любознательным путешественникам, в том числе семьям с детьми, которым интересны история и культура Казани

Прогулка понравится и будет полезной тем, кто впервые в нашем городе. Вы увидите многие его символы, а также получите полезные советы местного жителя — где вкусно поесть, какие музеи посетить, куда и как съездить за городом.

Организационные детали

Дополнительные расходы: