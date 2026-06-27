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Казань, где живут две великие культуры

Открыть город "меж крестом и полумесяцем" с разных сторон: от языков и религии до театра "Экият"
Я горжусь тем, что несмотря на все исторические события, татары и русские живут дружно, с одинаковой любовью сохраняют две культуры и два языка, самобытные архитектурные объекты.

На экскурсии вы раскроете феномен этого гармоничного контраста, проследите путь древнего города, посетите кремль и старинные слободы, услышите о выдающихся людях и проникнетесь Казанью!
5
104 отзыва
Казань, где живут две великие культуры
Казань, где живут две великие культуры
Казань, где живут две великие культуры

Описание экскурсии

Идея моей экскурсии

В Казани многие века бок о бок живут два народа — татары и русские; соседствуют две религии — ислам и православие; звучат два великих языка. Этим переплетениям и посвящена программа. За 4 часа вы поймете уникальный характер нашего города, где этнические районы и сегодня сохраняют самобытность, где все с любовью сохраняют свое наследие.

Что вас ожидает

Локации, представленные в этой экскурсии, помогут вам поэтапно узнать Казань. Начнём с самой древней точки и сердца города — кремля. Вы откроете легенды и реальные факты создания древней крепости булгар, посетите старейший собор Казани — Благовещенский — и самое молодое строение кремля — мечеть Кул-Шариф. Затем вас ждут старинные слободы:

Старо-Татарская слобода — район-памятник городской жизни татар в 18-20 веках. Вы увидите каменные мечети и яркие уютные усадьбы татарских купцов. А после заглянем в чайную, чтобы попробовать национальные блюда и ароматный татарский чай.

Суконная слобода, где вы познакомитесь с памятником промышленной архитектуры — мануфактурой, созданной по указу Петра I. Раскроете, что здесь делал Емельян Пугачёв, полюбуетесь сказочным Театром кукол Экият и храмами — православным, старообрядческим и католическим.

Русская (дворянская) Казань. От нашего внимания не скроются храмы и учебные заведения 19 века; пекарня, где работал Горький; дороги, по которым проезжал Пушкин и гулял юный Левушка Толстой.

Стрелецкая слобода и Богородицкий монастырь. Проедем по старинным улицам и побываем там, где случились чудеса — явление Пресвятой Богородицы и обретение Казанской иконы Божией Матери.

В конце экскурсии вас ждёт приятный подарочек, связанный с Казанью!

Кому подойдёт экскурсия

  • Любознательным путешественникам, в том числе семьям с детьми, которым интересны история и культура Казани
  • Прогулка понравится и будет полезной тем, кто впервые в нашем городе. Вы увидите многие его символы, а также получите полезные советы местного жителя — где вкусно поесть, какие музеи посетить, куда и как съездить за городом.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Входные билеты в кремль: взрослые — 150 ₽; школьники, студенты, пенсионеры — 140 ₽
  • При количестве человек на экскурсии свыше 4-х дополнительно оплачивается аренда авто — от 3900 ₽ за три часа

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1870 туристов
Меня зовут Алёна, я профессиональный гид. Родилась и живу в Казани, с детства интересуюсь её историей. Очень люблю свой город за его контрасты: здесь дружно живут два народа, на улицах
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соседствуют храмы и мечети. Всё это создает неповторимый колорит. На экскурсиях я стараюсь не загружать путешественников множеством дат, а передать душу города: через предания и рассказы о его прошлом и удивительных людях, которые здесь жили.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 104 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
104
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3
2
1
Т
Спасибо Алёне, что показала нам Казань в этот непростой день))) Наш приезд совпал с саммитом АСЕАН и приездом Путина, дороги перекрыты, дождь… Но у нас все получилось! И выходя из мечети в Кремле мы встретились с Владимиром Владимировичем, поздоровались с ним))) С Алёной было легко и интересно и нам с мужем и детям 6 и 10 лет.
Спасибо Алёне, что показала нам Казань в этот непростой день))) Наш приезд совпал с саммитом АСЕАН
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А
Замечательная экскурсия, которая поможет познакомиться с Казанью. Интересно, познавательно, будем рекомендовать Алену нашим друзьям, которые собираются в этот удивительный город.
Замечательная экскурсия, которая поможет познакомиться с Казанью. Интересно, познавательно, будем рекомендовать Алену нашим друзьям, которые собираются
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Д
Нашим экскурсоводом была Алёна. Сказать,что мы остались в полном восторге - не сказать ничего! Алёна прекрасно владеет всеми историческим фактами, при этом не перегружая смысл сказанного сухой статистикой. она великолепный
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рассказчик,который легко преподносит материал и взрослым,и детям. Мы были с 6летней дочкой и 12летним сыном- оба очень довольны в итоге 👍 Экскурсия получилась насыщенной,интересной, в удобном темпе и с прекрасным повествованием. Я брала достаточно много индивидуальных экскурсий, полстраны с детьми объездила,и с уверенностью могу сказать,что сегодняшняя -одна из лучших! Алёна,браво Вам и огромная благодарность за насыщенный,интересный и запоминающийся день в Казани!

Нашим экскурсоводом была Алёна. Сказать,что мы остались в полном восторге - не сказать ничего! Алёна прекрасно
Нашим экскурсоводом была Алёна. Сказать,что мы остались в полном восторге - не сказать ничего! Алёна прекрасно
Нашим экскурсоводом была Алёна. Сказать,что мы остались в полном восторге - не сказать ничего! Алёна прекрасно
Нашим экскурсоводом была Алёна. Сказать,что мы остались в полном восторге - не сказать ничего! Алёна прекрасно
Алёна
Алёна
Ответ организатора:
Екатерина, благодарю Вас от всей души за такую высокую оценку моей работы! Приезжайте ещё! Желаю побольше интересных путешествий вашей прекрасной семье!
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А
Побывали на индивидуальной автомобильной экскурсии по Казани с гидом Алёной - и это было просто замечательно!
Нас забрали точно в назначенное время, всё было продумано, и экскурсия прошла чётко по плану,
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без задержек и суеты. Благодаря автомобильному формату успели увидеть гораздо больше, чем рассчитывали, при этом не устали и не торопились - маршрут был выстроен очень грамотно.
Алёна прекрасно знает историю города: рассказывала не просто набор дат и фактов, а выстраивала живой, связный рассказ - было интересно от первой до последней минуты. Чувствуется глубокая эрудиция и искренняя любовь к Казани. Она легко переключалась между эпохами, подмечала любопытные детали и отвечала на любые вопросы, даже самые неожиданные.
А ещё у Алёны отличное чувство юмора. Она делала рассказ лёгким и непринуждённым, а шутки здорово разбавляли исторические блоки и запоминались. В итоге экскурсия получилась не только познавательной, но и очень душевной.
Огромное спасибо Алёне за такой классный день и за то, что показала Казань с самых разных сторон! С радостью порекомендую её как гида и с удовольствием отправился бы с ней в новую поездку. 😊

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Людмила
Сегодня посетили экскурсию “Казань, где живут две великие культуры” и были поражены, как гармонично здесь сосуществуют татарская и русская традиции — это настоящая визитная карточка города на Волге.

Маршрут охватывает Кремль,
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старинные слободы, Храм всех религий и ключевые символы двух культур, раскрывая историю их мирного соседства.

Экскурсия шла около 4 часов и прошла в легком темпе: от легендарного Кремля с мечетью Кул-Шариф до татарской слободы.

Гид Алёна— профессионал: увлекательно подает материал, без спешки, с интересными деталями и легендами, подходит для семей с детьми. Она сделала нашу прогулку незабываемой — время пролетает незаметно, несмотря на мороз и снег)

Всем рекомендуем: это идеальный способ влюбиться в Казань за один день!

Сегодня посетили экскурсию “Казань, где живут две великие культуры” и были поражены, как гармонично здесь сосуществуют
Сегодня посетили экскурсию “Казань, где живут две великие культуры” и были поражены, как гармонично здесь сосуществуют
Сегодня посетили экскурсию “Казань, где живут две великие культуры” и были поражены, как гармонично здесь сосуществуют
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Н
В Казани были впервые. Имея достаточно большой опыт путешествий семьей (дети 10 и 12 лет), традиционно начали знакомство с городом с большой автомобильно-пешеходной экскурсии. Такой формат позволяет сразу в комфортных
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при любой погоде условиях обзорно познакомится с городом, а дальше уже посещать те места, которые больше всего впечатлили.
Прочитав информацию об экскурсии и замечательные отзывы об Алене, выбрали именно ее для погружения нас в разнообразную и колоритную атмосферу замечательного города.
Алена - профессиональный гид, очень внимательный к нашим пожеланиям, обаятельнейший и очень деликатный человек, замечательный рассказчик, поддерживающий любую дискуссию (встречаются и такие гиды, которые не любят отступлений от заученного текста 😕), спокойный и уверенный водитель очень комфортного автомобиля. Нам очень понравилось проведенное в обществе Алены время, а 10-летний сын сказал ей на прощание: «Алена, Вы лучшая!!!». Благодарим Алену за доставленное нам удовольствие в знакомстве с городом, комфорт в общении и в поездке, полезные рекомендации! ❤️

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