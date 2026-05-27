Путешествие по Белому морю к сердцу Севера - из Кеми
Разгадать загадки Немецкого Кузова, увидеть белух и прогуляться по Заяцкому острову
Едем любоваться удивительной природой Белого моря и исследовать древнюю историю архипелагов. Утром — подъём на пик острова Немецкий Кузов. Днём — наблюдение за белухами с воды у Белужьего мыса. Вечером — прогулка по таинственным лабиринтами Заяцкого острова.
Мы расскажем множество интересных историй этих краёв и позаботимся о вашем комфорте в долгом путешествии.
Описание экскурсии
7:30 — отправление из посёлка Рабочеостровск. Перед посадкой — инструктаж по технике безопасности
8:00–12:00 — остров Немецкий Кузов. На экскурсии вы увидите саамские сейды и каменные лабиринты, узнаете о флоре и фауне заказника. А ещё подниметесь на самую высокую точку и устроите пикник с панорамным видом на архипелаг. Ланч-боксы с перекусом включены в стоимость
12:30–13:30 — переход к Соловецкому острову. По пути — санитарная остановка на Соловках (15–20 мин)
13:50–15:50 — Белужий мыс. Понаблюдаем за белухами с воды. Капитан расскажет об их повадках, поведении в стае и о том, почему Белужий мыс — одно из лучших мест для встречи с этими животными
15:50–18:00 — свободное время на Соловецком острове для самостоятельной прогулки и посещения монастыря
18:00–20:30 — экскурсия по Заяцкому острову. Вы пройдёте по каменным лабиринтам, познакомитесь с историей этого места и полюбуетесь северными пейзажами
20:45–22:00 — возвращение в Рабочеостровск
Организационные детали
Поездка проходит на катере вместимостью 11 человек. Спасжилеты предусмотрены для каждого пассажира
По предварительному запросу без доплаты мы организуем трансфер от ж/д вокзала Кеми или от гостиницы до порта и обратно
Возрастных ограничений нет, пожилым путешественникам, людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистой системы, а также родителям с маленькими детьми рекомендуем учитывать нагрузку и рассчитывать свои силы
Ланч-бокс (4 варианта на выбор) входит в стоимость. Дополнительно оплачивается посещение заказника «Кузова» — 200 ₽ за чел.
С вами будет капитан из нашей команды, на Немецком Кузове и Заяцком острове экскурсию проведёт местный гид
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала г. Кемь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажерин — Организатор в Кеми
Я основатель и руководитель туристической компании. Мой путь к Северу начался в 2015 году, когда я переехал на берег Белого моря.
Я родился и вырос в южных краях и никогда не
думал, что найду свой дом там, где небо сливается с морем в бесконечной северной дали. Но именно здесь я ощутил полноту бытия — и захотел делиться этим ощущением с другими.
Сегодня наша туристическая компания растёт — пополняется флот, приходит новая команда. Каждый год приносит нам новые маршруты, новых гостей и новые истории.
Миссия нашей компании — обеспечить каждому путешественнику качественный отдых, наполненный яркими впечатлениями, положительными эмоциями и новыми знаниями. Мы верим, что путешествие должно не только радовать, но и расширять горизонты, открывая мир с неожиданных сторон.
