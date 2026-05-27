Едем любоваться удивительной природой Белого моря и исследовать древнюю историю архипелагов. Утром — подъём на пик острова Немецкий Кузов. Днём — наблюдение за белухами с воды у Белужьего мыса. Вечером — прогулка по таинственным лабиринтами Заяцкого острова. Мы расскажем множество интересных историй этих краёв и позаботимся о вашем комфорте в долгом путешествии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:30 — отправление из посёлка Рабочеостровск. Перед посадкой — инструктаж по технике безопасности

8:00–12:00 — остров Немецкий Кузов. На экскурсии вы увидите саамские сейды и каменные лабиринты, узнаете о флоре и фауне заказника. А ещё подниметесь на самую высокую точку и устроите пикник с панорамным видом на архипелаг. Ланч-боксы с перекусом включены в стоимость

12:30–13:30 — переход к Соловецкому острову. По пути — санитарная остановка на Соловках (15–20 мин)

13:50–15:50 — Белужий мыс. Понаблюдаем за белухами с воды. Капитан расскажет об их повадках, поведении в стае и о том, почему Белужий мыс — одно из лучших мест для встречи с этими животными

15:50–18:00 — свободное время на Соловецком острове для самостоятельной прогулки и посещения монастыря

18:00–20:30 — экскурсия по Заяцкому острову. Вы пройдёте по каменным лабиринтам, познакомитесь с историей этого места и полюбуетесь северными пейзажами

20:45–22:00 — возвращение в Рабочеостровск

Организационные детали